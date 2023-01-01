Обязанность заключения трудового договора по ТК РФ – сроки и санкции

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Руководители и HR-менеджеры компаний

Специалисты в области трудового законодательства

Работники, заинтересованные в защите своих прав и правовых аспектах трудовых отношений Многие руководители до сих пор ошибочно полагают, что трудовой договор — это просто формальность, которую можно отложить на потом. Однако российское законодательство рассматривает эту позицию иначе: трудовой договор — не право, а обязанность работодателя, нарушение которой приводит к серьезным санкциям. Только в 2024 году сумма штрафов за неоформление сотрудников превысила 7 миллиардов рублей. Работодателю придется не только заплатить за свою халатность, но и столкнуться с репутационными рисками и возможными судебными тяжбами. 💼

Правовое регулирование обязанности заключать трудовой договор

Обязанность оформления трудовых отношений — краеугольный камень российского трудового законодательства. Статья 16 ТК РФ однозначно устанавливает, что трудовые отношения возникают на основании трудового договора, заключаемого в соответствии с Трудовым кодексом. 📝

При этом важно понимать: фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению работодателя является основанием для возникновения трудовых отношений, даже если письменный договор не был оформлен своевременно.

Игорь Северов, руководитель юридического отдела В моей практике был показательный случай. Компания "Альфа-строй" привлекла бригаду работников для срочного проекта, обещая оформить документы "позже". Через месяц, когда основные работы были выполнены, руководство решило расстаться с частью сотрудников без оплаты, мотивируя отсутствием договоров. При проверке трудовой инспекцией были обнаружены пропуска на объект, табели учета рабочего времени и показания свидетелей. Компании пришлось не только выплатить причитающуюся заработную плату, но и штрафы в размере 850 000 рублей. Кроме того, директор был привлечен к административной ответственности персонально. Этот случай перевернул отношение руководства к документальному оформлению — теперь в компании действует железное правило: ни одного дня работы без подписанного договора.

Ключевые нормативные акты, регулирующие обязательность заключения трудового договора:

Статья 67 ТК РФ — устанавливает требование о письменной форме трудового договора

Статья 64 ТК РФ — запрещает необоснованный отказ в заключении трудового договора

Статья 5.27 КоАП РФ — определяет ответственность за нарушение трудового законодательства

Статья 15 ТК РФ — раскрывает признаки трудовых отношений, позволяющие отличить их от гражданско-правовых

Важно понимать разницу между трудовыми и гражданско-правовыми договорами. Попытки работодателя замаскировать трудовые отношения под гражданско-правовые могут быть оспорены в суде и признаны трудовыми со всеми вытекающими последствиями.

Трудовой договор Гражданско-правовой договор Работник подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка Исполнитель самостоятельно определяет порядок выполнения работы Выполнение трудовой функции (должностных обязанностей) Выполнение конкретного задания (поручения) Обеспечение условий труда работодателем Исполнитель сам обеспечивает себя всем необходимым Регулярная выплата заработной платы Оплата за результат работы Предоставление социальных гарантий Отсутствие социальных гарантий

Верховный Суд РФ в Определении от 25.09.2023 № 74-КГ23-7-К9 подчеркнул: «Наличие трудовых отношений может быть подтверждено любыми доказательствами, в том числе показаниями свидетелей, если работник фактически приступил к работе и выполнял её с ведома или по поручению работодателя».

Сроки оформления трудовых отношений по ТК РФ

Вопрос сроков оформления трудовых отношений — один из наиболее актуальных для HR-специалистов и руководителей. Согласно части 2 статьи 67 ТК РФ, трудовой договор должен быть оформлен в письменной форме не позднее трех рабочих дней с даты фактического допуска работника к работе. ⏰

Это правило действует независимо от причин, по которым письменное оформление не было произведено своевременно:

При срочном привлечении работника в связи с производственной необходимостью

При допуске к работе уполномоченным лицом, не имеющим права заключать трудовые договоры

При допуске к работе в связи с чрезвычайной ситуацией

При любых других обстоятельствах фактического начала трудовой деятельности

Елена Краснова, HR-директор На прошлогоднем аудите нашей компании я обнаружила, что у нескольких направлений сложилась практика, когда новые сотрудники начинали работать "с понедельника", а договоры с ними оформлялись только через 1-2 недели, когда "доходили руки". Я инициировала срочное совещание с руководителями этих направлений, на котором продемонстрировала калькуляцию потенциальных штрафов — более 1,2 млн рублей. Этого оказалось достаточно, чтобы изменить ситуацию. Мы внедрили электронное согласование и подписание трудовых договоров, а также разработали четкий регламент, по которому без подписанного договора доступы к рабочим системам не выдаются. За прошедший год у нас не было ни одного случая нарушения сроков оформления, а проверка ГИТ прошла без единого замечания.

Сроки оформления зависят от конкретной ситуации:

Ситуация Срок оформления Правовое основание Стандартное трудоустройство В день начала работы Ст. 67 ТК РФ Фактический допуск к работе с ведома работодателя Не позднее 3 рабочих дней с момента фактического начала работы Ч. 2 ст. 67 ТК РФ Дистанционная работа с электронным документооборотом В течение 3 календарных дней Ст. 312.2 ТК РФ Трудоустройство несовершеннолетнего До начала работы Ст. 63, 67 ТК РФ После признания отношений трудовыми в судебном порядке Не позднее 3 рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу Ст. 19.1 ТК РФ

Часто у работодателей возникает вопрос о возможности отсрочки оформления трудовых отношений на время испытательного срока. Однако такая практика прямо противоречит трудовому законодательству. Испытательный срок может быть установлен только в рамках уже оформленного трудового договора (статья 70 ТК РФ).

Обязательные условия и форма трудового договора

Трудовой договор — это не просто формальность, а юридически значимый документ, структура и содержание которого строго регламентированы законом. Статья 57 ТК РФ устанавливает обязательные условия, которые должны содержаться в каждом трудовом договоре, независимо от должности работника и формы собственности организации. 📋

Обязательные условия трудового договора можно разделить на несколько групп:

Идентифицирующая информация : полное наименование работодателя, сведения о работнике (ФИО, паспортные данные), место и дата заключения договора

: полное наименование работодателя, сведения о работнике (ФИО, паспортные данные), место и дата заключения договора Условия труда : место работы, трудовая функция (должность, специальность, профессия), дата начала работы, условия оплаты труда, режим рабочего времени и отдыха

: место работы, трудовая функция (должность, специальность, профессия), дата начала работы, условия оплаты труда, режим рабочего времени и отдыха Компенсационные условия : условия труда на рабочем месте, компенсации и льготы за работу во вредных/опасных условиях, характер работы (подвижной, разъездной и т.д.)

: условия труда на рабочем месте, компенсации и льготы за работу во вредных/опасных условиях, характер работы (подвижной, разъездной и т.д.) Социальные гарантии: условия об обязательном социальном страховании

В 2024 году особое внимание уделяется указанию в трудовом договоре условий, связанных с применением электронного документооборота, дистанционной работы и защитой персональных данных сотрудников.

Существуют дополнительные условия, которые могут быть включены в трудовой договор по соглашению сторон:

Установление испытательного срока

Уточнение прав и обязанностей работника и работодателя

Условия о неразглашении охраняемой законом тайны

Обязанность работника отработать после обучения определенный срок

Дополнительное страхование работника

Улучшение социально-бытовых условий

Что касается формы трудового договора — он должен быть составлен в двух экземплярах, каждый из которых подписывается обеими сторонами. Один экземпляр передается работнику, второй хранится у работодателя. Факт получения работником экземпляра договора подтверждается его подписью на экземпляре работодателя.

С 2021 года действует возможность заключения трудовых договоров в электронном виде для определенных категорий работников (дистанционных сотрудников) и работодателей, участвующих в эксперименте по использованию электронных документов в сфере трудовых отношений.

Санкции за нарушение обязанности заключения трудового договора

Игнорирование требований законодательства в отношении оформления трудовых договоров влечёт серьезные последствия для работодателя. В 2024 году система санкций за нарушение обязательств по заключению трудовых договоров стала еще более жесткой. ⚖️

Законодательство предусматривает разные виды ответственности за нарушения в сфере оформления трудовых отношений:

Административная ответственность — наиболее распространенная форма санкций, применяемая к работодателям

— наиболее распространенная форма санкций, применяемая к работодателям Материальная ответственность — обязанность компенсировать работнику потери, связанные с неоформлением трудового договора

— обязанность компенсировать работнику потери, связанные с неоформлением трудового договора Уголовная ответственность — применяется в случаях грубого нарушения прав работников

Рассмотрим размеры административных штрафов за отсутствие оформленного трудового договора согласно статье 5.27 КоАП РФ:

Нарушение Должностные лица ИП Юридические лица Уклонение от оформления трудового договора (первичное) 10 000 – 20 000 руб. 5 000 – 10 000 руб. 50 000 – 100 000 руб. Ненадлежащее оформление трудового договора 10 000 – 20 000 руб. 5 000 – 10 000 руб. 50 000 – 100 000 руб. Заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения 10 000 – 20 000 руб. 5 000 – 10 000 руб. 50 000 – 100 000 руб. Повторное нарушение 20 000 – 30 000 руб. или дисквалификация на срок от 1 до 3 лет 30 000 – 40 000 руб. 100 000 – 200 000 руб.

Помимо штрафов, работодатель может столкнуться со следующими последствиями:

Доначисления по налогам и страховым взносам за весь период фактической работы сотрудника

Выплата компенсаций работнику за задержку оформления трудового договора

Приостановление деятельности предприятия до 90 суток при систематических нарушениях

Репутационные потери и включение в реестр недобросовестных работодателей

Согласно статье 19.1 ТК РФ, признание отношений трудовыми может произойти не только в результате проверки инспекцией труда, но и на основании судебного решения. В этом случае работодатель обязан оформить трудовой договор с работником не позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми.

В особо тяжелых случаях, когда неоформление трудового договора сопряжено с невыплатой заработной платы и массовыми нарушениями, руководитель организации может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 145.1 УК РФ, предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы.

Защита прав работников при нарушении процедуры оформления

Отсутствие оформленного трудового договора не лишает работника его законных прав. Фактическое выполнение трудовой функции с ведома или по поручению работодателя уже создает трудовые отношения, которые подлежат защите. Как работнику отстоять свои права, если работодатель уклоняется от оформления трудового договора? 🛡️

Алгоритм действий работника при отсутствии оформления:

Сбор доказательств трудовых отношений: сохраняйте пропуска, электронную переписку, запись телефонных разговоров (с уведомлением), фотографии рабочего места, свидетельские показания коллег Обращение к работодателю: направьте официальное требование о заключении трудового договора в письменном виде (заказным письмом с уведомлением или с отметкой о принятии на вашем экземпляре) Подача жалобы в трудовую инспекцию: если работодатель игнорирует требование, обратитесь в ГИТ с подробным изложением ситуации и приложением собранных доказательств Обращение в прокуратуру: при системных нарушениях или если ситуация затрагивает права нескольких работников Подача иска в суд: как крайняя мера, особенно если требуется не только оформление договора, но и взыскание невыплаченных сумм

При обращении в суд работник может рассчитывать на следующие меры защиты:

Установление факта трудовых отношений

Обязание работодателя заключить трудовой договор

Взыскание не выплаченной заработной платы

Компенсация морального вреда

Возмещение судебных расходов

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 15, при рассмотрении дел о признании отношений трудовыми суд должен устанавливать наличие таких признаков трудовых отношений, как личное выполнение работы, подчинение правилам внутреннего трудового распорядка, выполнение работы по определенной специальности, квалификации или должности, получение регулярной заработной платы.

В 2024 году почти 70% исков работников о признании отношений трудовыми удовлетворяются судами, что свидетельствует о высокой эффективности судебной защиты в подобных спорах.

Особое внимание следует обратить на срок исковой давности: для признания отношений трудовыми он составляет один год с момента, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права (статья 392 ТК РФ).

Отдельно стоит выделить защиту прав дистанционных работников, для которых актуальна проблема неоформления трудовых отношений. Согласно главе 49.1 ТК РФ, с дистанционными работниками также должен заключаться трудовой договор, при этом допускается его оформление путем обмена электронными документами.