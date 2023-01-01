WordPress для начинающих: создание сайта без навыков кодинга#Веб-разработка
Для кого эта статья:
- Новички в создании сайтов без технического образования
- Люди, заинтересованные в использовании WordPress для личных или бизнес-целей
Пользователи, желающие получить пошаговое руководство по созданию сайта самостоятельно
Создание собственного сайта — это больше не привилегия программистов и веб-разработчиков. Благодаря WordPress, даже человек без технического образования может запустить профессиональный сайт за один день! Я помню, как мой первый опыт с WordPress напоминал прыжок в неизвестность — кнопки, настройки, плагины... Но следуя структурированной инструкции, я быстро превратил белый экран в работающий проект. В этом руководстве я проведу вас через все этапы создания сайта на WordPress, от регистрации домена до настройки SEO — без кода, специальных знаний и дорогостоящих специалистов. 🚀
WordPress для новичков: что нужно знать перед стартом
WordPress — это система управления контентом (CMS), которая позволяет создавать и редактировать веб-сайты без необходимости писать код. Сегодня более 43% всех сайтов в интернете работают на WordPress, и это не случайность.
Прежде чем погрузиться в процесс создания сайта, давайте разберемся с ключевыми преимуществами WordPress:
- Бесплатность и открытый код — сама CMS абсолютно бесплатна
- Легкость использования — интуитивно понятный интерфейс даже для новичков
- Гибкость — можно создать практически любой тип сайта: блог, интернет-магазин, корпоративный сайт, портфолио
- Масштабируемость — растет вместе с вашими потребностями
- Огромное сообщество — легко найти решения проблем и получить поддержку
Перед началом работы с WordPress важно определить цель вашего сайта. Это поможет выбрать подходящую тему и плагины.
|Тип сайта
|Рекомендуемые темы
|Необходимые плагины
|Блог
|Astra, GeneratePress
|Yoast SEO, Akismet
|Интернет-магазин
|Flatsome, Divi
|WooCommerce, WP Super Cache
|Корпоративный сайт
|Avada, OceanWP
|Elementor, Contact Form 7
|Портфолио
|Sydney, Hestia
|Elementor, Slider Revolution
Алексей Петров, веб-разработчик
Когда я только начинал работать с WordPress, меня пугало огромное количество терминов и настроек. Я потратил неделю на чтение документации, прежде чем сделать первый клик. Это была ошибка! Позже я понял: WordPress создан для обычных людей, а не только для технарей.
Мой совет новичкам — просто начните. Создайте тестовый сайт и экспериментируйте с настройками. Ничего страшного не случится, если что-то пойдет не так. В худшем случае, вы всегда можете начать заново. Именно так я научился — методом проб и ошибок, и теперь создаю сайты для клиентов за несколько дней вместо месяцев.
Прежде чем приступить к установке WordPress, вам понадобятся следующие компоненты:
- Доменное имя — адрес вашего сайта в интернете (например, example.com)
- Хостинг — сервер, где будут храниться файлы вашего сайта
- FTP-клиент (опционально) — для ручной загрузки файлов на сервер
- Базовое понимание административной панели WordPress
Отлично! Теперь, когда вы знакомы с основами, перейдем к практическим шагам по созданию вашего сайта. 🔧
Первые шаги: домен, хостинг и установка WordPress
Создание сайта начинается с двух фундаментальных компонентов: доменного имени и хостинга. Разберемся, как правильно выбрать и настроить их для вашего WordPress-сайта.
Шаг 1: Выбор и регистрация доменного имени
Доменное имя — это адрес вашего сайта в интернете. При его выборе придерживайтесь следующих принципов:
- Краткость и запоминаемость
- Отражение тематики или названия проекта
- Отсутствие дефисов и цифр (по возможности)
- Предпочтение доменов .com, .net или локальных доменов (.ru, .ua и т.д.)
Для регистрации домена можно использовать регистраторов доменных имен, таких как REG.RU, RU-CENTER или международные сервисы вроде Namecheap. Стоимость домена обычно составляет от 300 до 1500 рублей в год, в зависимости от доменной зоны.
Шаг 2: Выбор хостинга для WordPress
Хостинг — это сервер, где будут храниться файлы вашего сайта. Для WordPress оптимально выбирать хостинг с такими характеристиками:
|Характеристика
|Минимальные требования
|Рекомендуемые параметры
|Процессор
|1 ядро
|2+ ядра
|Оперативная память
|512 MB
|2+ GB
|Дисковое пространство
|5 GB SSD
|20+ GB SSD
|PHP версия
|7.4+
|8.0+
|MySQL версия
|5.6+
|8.0+
Популярные хостинг-провайдеры, оптимизированные для WordPress:
- TimeWeb
- Beget
- HostingCommunity
- Sprinthost
- MakePage
Стоимость хостинга начинается от 100-200 рублей в месяц для базовых тарифов.
Шаг 3: Установка WordPress
Большинство современных хостингов предлагают автоматическую установку WordPress через панель управления. Этот метод самый простой для новичков:
- Войдите в панель управления вашего хостинга (обычно это cPanel, Plesk или собственная панель провайдера)
- Найдите раздел "Скрипты", "Автоустановщики" или "WordPress"
- Выберите WordPress и нажмите "Установить"
- Укажите домен, где будет установлен WordPress
- Заполните данные администратора (имя пользователя, пароль, email)
- Завершите установку и запишите данные для входа
Если автоматическая установка недоступна, можно установить WordPress вручную:
- Скачайте последнюю версию WordPress с официального сайта wordpress.org
- Распакуйте архив
- Создайте базу данных MySQL в панели хостинга
- Переименуйте файл
wp-config-sample.phpв
wp-config.phpи отредактируйте его, указав данные базы данных
- Загрузите все файлы на хостинг через FTP-клиент
- Запустите скрипт установки, открыв ваш домен в браузере
После завершения установки вы получите доступ к административной панели WordPress по адресу yourdomain.com/wp-admin, где сможете войти, используя созданные ранее учетные данные. 🎉
Настройка и оформление сайта на WordPress с нуля
После установки WordPress вы увидите базовую версию сайта с дефолтной темой. Теперь необходимо настроить и оформить его под ваши потребности. Начнем с основных настроек.
Шаг 1: Базовые настройки WordPress
Сразу после входа в административную панель перейдите в раздел "Настройки" и последовательно настройте каждый подраздел:
- Общие: укажите название сайта, описание (слоган), email администратора, часовой пояс, формат даты и времени
- Написание: настройте категорию по умолчанию для записей и формат публикаций
- Чтение: определите, что отображается на главной странице — последние записи или статическая страница
- Обсуждение: настройте параметры комментариев (модерация, уведомления, аватары)
- Медиафайлы: задайте размеры миниатюр изображений
- Постоянные ссылки: выберите структуру URL (рекомендуется "Название записи" для лучшего SEO)
Шаг 2: Выбор и установка темы
Тема WordPress определяет внешний вид вашего сайта. Вы можете выбрать бесплатную или премиум-тему:
- Перейдите в "Внешний вид" → "Темы" → "Добавить новую"
- Воспользуйтесь поиском или фильтрами для выбора темы, соответствующей вашим требованиям
- Предварительно просмотрите тему, нажав "Предпросмотр"
- Установите понравившуюся тему, нажав "Установить"
- После установки активируйте тему кнопкой "Активировать"
Для загрузки премиум-темы, приобретенной на сторонних ресурсах:
- Скачайте ZIP-архив с темой
- В панели WordPress перейдите в "Внешний вид" → "Темы" → "Добавить новую" → "Загрузить тему"
- Выберите скачанный ZIP-файл и нажмите "Установить"
- После установки активируйте тему
Шаг 3: Настройка темы и визуального оформления
После активации темы настройте ее внешний вид:
- Перейдите в "Внешний вид" → "Настроить"
- Загрузите логотип сайта (если есть)
- Настройте цветовую схему в соответствии с вашим брендом
- Выберите шрифты
- Настройте меню навигации (создайте его в разделе "Внешний вид" → "Меню")
- Добавьте виджеты в сайдбар или футер (раздел "Внешний вид" → "Виджеты")
Марина Соколова, дизайнер сайтов
Один из моих клиентов — владелец небольшого семейного ресторана — решил самостоятельно создать сайт на WordPress. Он скачал первую понравившуюся тему с красивой демонстрацией, но в итоге получил совсем не то, что ожидал. Тема была перегружена анимациями, долго загружалась и плохо отображалась на мобильных устройствах.
Когда он обратился ко мне за помощью, мы выбрали минималистичную тему Astra и сфокусировались на качественных фотографиях блюд и интерьера ресторана. Вместо десятков анимаций и сложных элементов мы создали простое, но элегантное меню и онлайн-бронирование столиков. Результат превзошел ожидания — конверсия выросла на 27%, а скорость загрузки увеличилась в 3 раза.
Главный урок: не гонитесь за визуальными эффектами. Выбирайте темы, которые подчеркивают ваш контент, а не соревнуются с ним за внимание посетителя.
Шаг 4: Установка конструктора страниц (опционально)
Для удобного визуального редактирования страниц рекомендуется установить конструктор:
- Перейдите в "Плагины" → "Добавить новый"
- Найдите и установите Elementor, Beaver Builder или Divi Builder
- Активируйте выбранный конструктор
- Изучите базовые функции конструктора через документацию или обучающие видео
Конструкторы страниц позволяют создавать сложные макеты с помощью простого перетаскивания элементов, не требуя знаний HTML/CSS. Это значительно ускоряет процесс разработки сайта. 💡
Создание страниц и добавление контента на ваш сайт
После настройки внешнего вида сайта пора наполнить его контентом. WordPress предлагает два основных типа контента: страницы (статический контент) и записи (хронологический контент, например, для блога).
Шаг 1: Создание ключевых страниц
Начните с создания основных страниц, которые необходимы для любого сайта:
- Перейдите в "Страницы" → "Добавить новую"
- Создайте следующие страницы:
- Главная — первая страница, которую видят посетители
- О нас/О компании — информация о вас или вашем бизнесе
- Услуги/Продукты — что вы предлагаете
- Контакты — как с вами связаться
- Политика конфиденциальности — обязательная юридическая информация
Для каждой страницы придумайте заголовок, добавьте содержание, изображения и форматирование. Используйте блоки редактора Gutenberg или конструктор страниц для создания привлекательного макета.
Шаг 2: Настройка главной страницы
После создания страниц настройте отображение главной:
- Перейдите в "Настройки" → "Чтение"
- В разделе "Главная страница сайта показывает" выберите "Статическую страницу"
- В выпадающем списке "Главная страница" выберите созданную вами страницу "Главная"
- Если у вас есть блог, выберите страницу для отображения записей в поле "Страница записей"
- Сохраните изменения
Шаг 3: Создание меню навигации
Хорошо структурированное меню помогает посетителям ориентироваться на сайте:
- Перейдите в "Внешний вид" → "Меню"
- Создайте новое меню, дав ему название (например, "Главное меню")
- Добавьте в меню созданные страницы, выбрав их в левой колонке
- При необходимости создайте вложенные пункты меню, перетащив нужные пункты вправо
- Выберите расположение меню (обычно "Primary Menu" или "Главное меню")
- Сохраните меню
Шаг 4: Работа с записями блога
Если ваш сайт включает блог, добавьте несколько записей:
- Перейдите в "Записи" → "Добавить новую"
- Введите заголовок и содержание записи
- Добавьте категории и метки для организации контента
- Установите изображение записи (миниатюру)
- Используйте блоки редактора Gutenberg для форматирования текста, добавления изображений, видео, таблиц и других элементов
- Опубликуйте запись или сохраните ее как черновик
Шаг 5: Работа с медиафайлами
Изображения и другие медиафайлы делают ваш сайт более привлекательным:
- Перейдите в "Медиафайлы" → "Добавить новый" для загрузки изображений, документов, видео
- Оптимизируйте изображения перед загрузкой (разрешение около 1920x1080 пикселей для полноразмерных изображений)
- Добавляйте альтернативный текст (alt text) к изображениям для улучшения SEO и доступности
- Организуйте медиафайлы в библиотеке с помощью плагина Media Library Organizer (опционально)
Шаг 6: Добавление виджетов
Виджеты позволяют добавлять функциональные элементы в боковые панели и футер:
- Перейдите в "Внешний вид" → "Виджеты"
- Добавьте полезные виджеты, такие как:
- Поиск по сайту
- Последние записи
- Категории
- Популярные записи
- Подписка на новости
- Ссылки на социальные сети
Перетащите нужные виджеты в доступные области (сайдбар, футер и т.д.) и настройте их параметры. Не перегружайте сайт слишком большим количеством виджетов — это может отвлекать посетителей от основного содержания. 📱
Плагины и SEO: превращаем WordPress-сайт в рабочий проект
Теперь, когда базовая структура сайта готова, пора добавить функциональности с помощью плагинов и настроить SEO для привлечения посетителей.
Шаг 1: Установка ключевых плагинов
WordPress-плагины расширяют функциональность сайта без необходимости писать код. Вот список обязательных плагинов для любого проекта:
- Перейдите в "Плагины" → "Добавить новый"
- Найдите и установите следующие плагины:
|Категория
|Рекомендуемые плагины
|Функциональность
|SEO
|Yoast SEO или Rank Math
|Оптимизация контента, карта сайта, мета-теги
|Безопасность
|Wordfence или Sucuri
|Защита от взломов, сканирование вредоносного кода
|Кеширование
|WP Super Cache или W3 Total Cache
|Ускорение загрузки сайта
|Формы обратной связи
|Contact Form 7 или WPForms
|Создание контактных форм
|Резервное копирование
|UpdraftPlus или BackupBuddy
|Регулярное создание резервных копий
После установки активируйте каждый плагин и выполните базовую настройку согласно рекомендациям разработчиков.
Шаг 2: Настройка SEO-плагина
SEO-оптимизация критически важна для привлечения посетителей из поисковых систем. Настройте плагин Yoast SEO или Rank Math:
- Заполните основные данные в мастере настройки
- Подключите сайт к Google Search Console
- Настройте шаблоны мета-тегов для разных типов страниц
- Включите XML-карту сайта
- Настройте интеграцию с социальными сетями
После базовой настройки плагина необходимо оптимизировать каждую страницу и запись:
- Напишите привлекательные метаописания (до 160 символов)
- Оптимизируйте заголовки для ключевых слов
- Используйте ключевые слова в первом абзаце контента
- Добавляйте alt-текст к изображениям
- Создавайте правильную структуру с заголовками H1, H2, H3
- Используйте внутренние ссылки между страницами
Шаг 3: Оптимизация скорости сайта
Скорость загрузки влияет как на пользовательский опыт, так и на позиции в поисковой выдаче:
- Установите и настройте плагин кеширования (WP Super Cache или W3 Total Cache)
- Оптимизируйте изображения с помощью Smush или ShortPixel
- Включите GZIP-сжатие через плагин или в файле .htaccess
- Минимизируйте CSS и JavaScript с помощью Autoptimize
- Используйте CDN (сеть доставки контента) для быстрой загрузки по всему миру
Проверьте скорость загрузки сайта с помощью инструментов Google PageSpeed Insights или GTmetrix, и оптимизируйте проблемные места.
Шаг 4: Настройка аналитики
Чтобы отслеживать эффективность сайта, настройте аналитические инструменты:
- Установите плагин Site Kit by Google или GA Google Analytics
- Подключите Google Analytics через созданный аккаунт
- Настройте отслеживание конверсий (если применимо)
- Создайте базовые отчеты для мониторинга посещаемости
- Исключите свой IP-адрес из статистики для получения точных данных
Шаг 5: Адаптивность и проверка на мобильных устройствах
Более 50% трафика приходится на мобильные устройства, поэтому убедитесь, что ваш сайт корректно отображается на всех экранах:
- Проверьте адаптивность вашей темы на разных устройствах
- Используйте инструмент Mobile-Friendly Test от Google
- Оптимизируйте размер кнопок и меню для сенсорных экранов
- Убедитесь, что шрифты хорошо читаются на маленьких экранах
- Протестируйте скорость загрузки на мобильных устройствах
Шаг 6: Настройка безопасности
Защита сайта от взломов и вредоносного ПО критически важна:
- Установите и настройте плагин безопасности (Wordfence, Sucuri)
- Активируйте двухфакторную аутентификацию для администраторов
- Регулярно обновляйте WordPress, темы и плагины
- Используйте сложные пароли и уникальные логины
- Настройте автоматическое резервное копирование через UpdraftPlus
- Установите SSL-сертификат для шифрования данных (обычно предоставляется хостингом)
После завершения всех этих шагов ваш сайт готов к запуску! Проведите финальное тестирование, проверив все страницы, формы и функции, а затем объявите о запуске в социальных сетях и других каналах. 🚀
WordPress — это не просто инструмент создания сайтов, а настоящая платформа для реализации ваших идей в интернете. Следуя этому руководству, вы преодолели путь от базовой установки до полностью функционального сайта. Самое ценное, что вы приобрели — это не только готовый проект, но и навыки, которые позволят вам самостоятельно развивать и масштабировать ваше онлайн-присутствие. Помните, что лучшие сайты постоянно совершенствуются — тестируйте, анализируйте отклик пользователей и не бойтесь экспериментировать. Ваш путь в мире WordPress только начинается!
Элина Баранова
разработчик Android