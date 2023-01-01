WordPress для начинающих: создание сайта без навыков кодинга

Для кого эта статья:

Новички в создании сайтов без технического образования

Люди, заинтересованные в использовании WordPress для личных или бизнес-целей

Пользователи, желающие получить пошаговое руководство по созданию сайта самостоятельно Создание собственного сайта — это больше не привилегия программистов и веб-разработчиков. Благодаря WordPress, даже человек без технического образования может запустить профессиональный сайт за один день! Я помню, как мой первый опыт с WordPress напоминал прыжок в неизвестность — кнопки, настройки, плагины... Но следуя структурированной инструкции, я быстро превратил белый экран в работающий проект. В этом руководстве я проведу вас через все этапы создания сайта на WordPress, от регистрации домена до настройки SEO — без кода, специальных знаний и дорогостоящих специалистов. 🚀

WordPress для новичков: что нужно знать перед стартом

WordPress — это система управления контентом (CMS), которая позволяет создавать и редактировать веб-сайты без необходимости писать код. Сегодня более 43% всех сайтов в интернете работают на WordPress, и это не случайность.

Прежде чем погрузиться в процесс создания сайта, давайте разберемся с ключевыми преимуществами WordPress:

Бесплатность и открытый код — сама CMS абсолютно бесплатна

— сама CMS абсолютно бесплатна Легкость использования — интуитивно понятный интерфейс даже для новичков

— интуитивно понятный интерфейс даже для новичков Гибкость — можно создать практически любой тип сайта: блог, интернет-магазин, корпоративный сайт, портфолио

— можно создать практически любой тип сайта: блог, интернет-магазин, корпоративный сайт, портфолио Масштабируемость — растет вместе с вашими потребностями

— растет вместе с вашими потребностями Огромное сообщество — легко найти решения проблем и получить поддержку

Перед началом работы с WordPress важно определить цель вашего сайта. Это поможет выбрать подходящую тему и плагины.

Тип сайта Рекомендуемые темы Необходимые плагины Блог Astra, GeneratePress Yoast SEO, Akismet Интернет-магазин Flatsome, Divi WooCommerce, WP Super Cache Корпоративный сайт Avada, OceanWP Elementor, Contact Form 7 Портфолио Sydney, Hestia Elementor, Slider Revolution

Алексей Петров, веб-разработчик Когда я только начинал работать с WordPress, меня пугало огромное количество терминов и настроек. Я потратил неделю на чтение документации, прежде чем сделать первый клик. Это была ошибка! Позже я понял: WordPress создан для обычных людей, а не только для технарей. Мой совет новичкам — просто начните. Создайте тестовый сайт и экспериментируйте с настройками. Ничего страшного не случится, если что-то пойдет не так. В худшем случае, вы всегда можете начать заново. Именно так я научился — методом проб и ошибок, и теперь создаю сайты для клиентов за несколько дней вместо месяцев.

Прежде чем приступить к установке WordPress, вам понадобятся следующие компоненты:

Доменное имя — адрес вашего сайта в интернете (например, example.com)

— адрес вашего сайта в интернете (например, example.com) Хостинг — сервер, где будут храниться файлы вашего сайта

— сервер, где будут храниться файлы вашего сайта FTP-клиент (опционально) — для ручной загрузки файлов на сервер

(опционально) — для ручной загрузки файлов на сервер Базовое понимание административной панели WordPress

Отлично! Теперь, когда вы знакомы с основами, перейдем к практическим шагам по созданию вашего сайта. 🔧

Первые шаги: домен, хостинг и установка WordPress

Создание сайта начинается с двух фундаментальных компонентов: доменного имени и хостинга. Разберемся, как правильно выбрать и настроить их для вашего WordPress-сайта.

Шаг 1: Выбор и регистрация доменного имени

Доменное имя — это адрес вашего сайта в интернете. При его выборе придерживайтесь следующих принципов:

Краткость и запоминаемость

Отражение тематики или названия проекта

Отсутствие дефисов и цифр (по возможности)

Предпочтение доменов .com, .net или локальных доменов (.ru, .ua и т.д.)

Для регистрации домена можно использовать регистраторов доменных имен, таких как REG.RU, RU-CENTER или международные сервисы вроде Namecheap. Стоимость домена обычно составляет от 300 до 1500 рублей в год, в зависимости от доменной зоны.

Шаг 2: Выбор хостинга для WordPress

Хостинг — это сервер, где будут храниться файлы вашего сайта. Для WordPress оптимально выбирать хостинг с такими характеристиками:

Характеристика Минимальные требования Рекомендуемые параметры Процессор 1 ядро 2+ ядра Оперативная память 512 MB 2+ GB Дисковое пространство 5 GB SSD 20+ GB SSD PHP версия 7.4+ 8.0+ MySQL версия 5.6+ 8.0+

Популярные хостинг-провайдеры, оптимизированные для WordPress:

TimeWeb

Beget

HostingCommunity

Sprinthost

MakePage

Стоимость хостинга начинается от 100-200 рублей в месяц для базовых тарифов.

Шаг 3: Установка WordPress

Большинство современных хостингов предлагают автоматическую установку WordPress через панель управления. Этот метод самый простой для новичков:

Войдите в панель управления вашего хостинга (обычно это cPanel, Plesk или собственная панель провайдера) Найдите раздел "Скрипты", "Автоустановщики" или "WordPress" Выберите WordPress и нажмите "Установить" Укажите домен, где будет установлен WordPress Заполните данные администратора (имя пользователя, пароль, email) Завершите установку и запишите данные для входа

Если автоматическая установка недоступна, можно установить WordPress вручную:

Скачайте последнюю версию WordPress с официального сайта wordpress.org Распакуйте архив Создайте базу данных MySQL в панели хостинга Переименуйте файл wp-config-sample.php в wp-config.php и отредактируйте его, указав данные базы данных Загрузите все файлы на хостинг через FTP-клиент Запустите скрипт установки, открыв ваш домен в браузере

После завершения установки вы получите доступ к административной панели WordPress по адресу yourdomain.com/wp-admin, где сможете войти, используя созданные ранее учетные данные. 🎉

Настройка и оформление сайта на WordPress с нуля

После установки WordPress вы увидите базовую версию сайта с дефолтной темой. Теперь необходимо настроить и оформить его под ваши потребности. Начнем с основных настроек.

Шаг 1: Базовые настройки WordPress

Сразу после входа в административную панель перейдите в раздел "Настройки" и последовательно настройте каждый подраздел:

Общие : укажите название сайта, описание (слоган), email администратора, часовой пояс, формат даты и времени

: укажите название сайта, описание (слоган), email администратора, часовой пояс, формат даты и времени Написание : настройте категорию по умолчанию для записей и формат публикаций

: настройте категорию по умолчанию для записей и формат публикаций Чтение : определите, что отображается на главной странице — последние записи или статическая страница

: определите, что отображается на главной странице — последние записи или статическая страница Обсуждение : настройте параметры комментариев (модерация, уведомления, аватары)

: настройте параметры комментариев (модерация, уведомления, аватары) Медиафайлы : задайте размеры миниатюр изображений

: задайте размеры миниатюр изображений Постоянные ссылки: выберите структуру URL (рекомендуется "Название записи" для лучшего SEO)

Шаг 2: Выбор и установка темы

Тема WordPress определяет внешний вид вашего сайта. Вы можете выбрать бесплатную или премиум-тему:

Перейдите в "Внешний вид" → "Темы" → "Добавить новую" Воспользуйтесь поиском или фильтрами для выбора темы, соответствующей вашим требованиям Предварительно просмотрите тему, нажав "Предпросмотр" Установите понравившуюся тему, нажав "Установить" После установки активируйте тему кнопкой "Активировать"

Для загрузки премиум-темы, приобретенной на сторонних ресурсах:

Скачайте ZIP-архив с темой В панели WordPress перейдите в "Внешний вид" → "Темы" → "Добавить новую" → "Загрузить тему" Выберите скачанный ZIP-файл и нажмите "Установить" После установки активируйте тему

Шаг 3: Настройка темы и визуального оформления

После активации темы настройте ее внешний вид:

Перейдите в "Внешний вид" → "Настроить" Загрузите логотип сайта (если есть) Настройте цветовую схему в соответствии с вашим брендом Выберите шрифты Настройте меню навигации (создайте его в разделе "Внешний вид" → "Меню") Добавьте виджеты в сайдбар или футер (раздел "Внешний вид" → "Виджеты")

Марина Соколова, дизайнер сайтов Один из моих клиентов — владелец небольшого семейного ресторана — решил самостоятельно создать сайт на WordPress. Он скачал первую понравившуюся тему с красивой демонстрацией, но в итоге получил совсем не то, что ожидал. Тема была перегружена анимациями, долго загружалась и плохо отображалась на мобильных устройствах. Когда он обратился ко мне за помощью, мы выбрали минималистичную тему Astra и сфокусировались на качественных фотографиях блюд и интерьера ресторана. Вместо десятков анимаций и сложных элементов мы создали простое, но элегантное меню и онлайн-бронирование столиков. Результат превзошел ожидания — конверсия выросла на 27%, а скорость загрузки увеличилась в 3 раза. Главный урок: не гонитесь за визуальными эффектами. Выбирайте темы, которые подчеркивают ваш контент, а не соревнуются с ним за внимание посетителя.

Шаг 4: Установка конструктора страниц (опционально)

Для удобного визуального редактирования страниц рекомендуется установить конструктор:

Перейдите в "Плагины" → "Добавить новый" Найдите и установите Elementor, Beaver Builder или Divi Builder Активируйте выбранный конструктор Изучите базовые функции конструктора через документацию или обучающие видео

Конструкторы страниц позволяют создавать сложные макеты с помощью простого перетаскивания элементов, не требуя знаний HTML/CSS. Это значительно ускоряет процесс разработки сайта. 💡

Создание страниц и добавление контента на ваш сайт

После настройки внешнего вида сайта пора наполнить его контентом. WordPress предлагает два основных типа контента: страницы (статический контент) и записи (хронологический контент, например, для блога).

Шаг 1: Создание ключевых страниц

Начните с создания основных страниц, которые необходимы для любого сайта:

Перейдите в "Страницы" → "Добавить новую" Создайте следующие страницы:

Главная — первая страница, которую видят посетители

— первая страница, которую видят посетители О нас/О компании — информация о вас или вашем бизнесе

— информация о вас или вашем бизнесе Услуги/Продукты — что вы предлагаете

— что вы предлагаете Контакты — как с вами связаться

— как с вами связаться Политика конфиденциальности — обязательная юридическая информация

Для каждой страницы придумайте заголовок, добавьте содержание, изображения и форматирование. Используйте блоки редактора Gutenberg или конструктор страниц для создания привлекательного макета.

Шаг 2: Настройка главной страницы

После создания страниц настройте отображение главной:

Перейдите в "Настройки" → "Чтение" В разделе "Главная страница сайта показывает" выберите "Статическую страницу" В выпадающем списке "Главная страница" выберите созданную вами страницу "Главная" Если у вас есть блог, выберите страницу для отображения записей в поле "Страница записей" Сохраните изменения

Шаг 3: Создание меню навигации

Хорошо структурированное меню помогает посетителям ориентироваться на сайте:

Перейдите в "Внешний вид" → "Меню" Создайте новое меню, дав ему название (например, "Главное меню") Добавьте в меню созданные страницы, выбрав их в левой колонке При необходимости создайте вложенные пункты меню, перетащив нужные пункты вправо Выберите расположение меню (обычно "Primary Menu" или "Главное меню") Сохраните меню

Шаг 4: Работа с записями блога

Если ваш сайт включает блог, добавьте несколько записей:

Перейдите в "Записи" → "Добавить новую" Введите заголовок и содержание записи Добавьте категории и метки для организации контента Установите изображение записи (миниатюру) Используйте блоки редактора Gutenberg для форматирования текста, добавления изображений, видео, таблиц и других элементов Опубликуйте запись или сохраните ее как черновик

Шаг 5: Работа с медиафайлами

Изображения и другие медиафайлы делают ваш сайт более привлекательным:

Перейдите в "Медиафайлы" → "Добавить новый" для загрузки изображений, документов, видео Оптимизируйте изображения перед загрузкой (разрешение около 1920x1080 пикселей для полноразмерных изображений) Добавляйте альтернативный текст (alt text) к изображениям для улучшения SEO и доступности Организуйте медиафайлы в библиотеке с помощью плагина Media Library Organizer (опционально)

Шаг 6: Добавление виджетов

Виджеты позволяют добавлять функциональные элементы в боковые панели и футер:

Перейдите в "Внешний вид" → "Виджеты" Добавьте полезные виджеты, такие как:

Поиск по сайту

Последние записи

Категории

Популярные записи

Подписка на новости

Ссылки на социальные сети

Перетащите нужные виджеты в доступные области (сайдбар, футер и т.д.) и настройте их параметры. Не перегружайте сайт слишком большим количеством виджетов — это может отвлекать посетителей от основного содержания. 📱

Плагины и SEO: превращаем WordPress-сайт в рабочий проект

Теперь, когда базовая структура сайта готова, пора добавить функциональности с помощью плагинов и настроить SEO для привлечения посетителей.

Шаг 1: Установка ключевых плагинов

WordPress-плагины расширяют функциональность сайта без необходимости писать код. Вот список обязательных плагинов для любого проекта:

Перейдите в "Плагины" → "Добавить новый" Найдите и установите следующие плагины:

Категория Рекомендуемые плагины Функциональность SEO Yoast SEO или Rank Math Оптимизация контента, карта сайта, мета-теги Безопасность Wordfence или Sucuri Защита от взломов, сканирование вредоносного кода Кеширование WP Super Cache или W3 Total Cache Ускорение загрузки сайта Формы обратной связи Contact Form 7 или WPForms Создание контактных форм Резервное копирование UpdraftPlus или BackupBuddy Регулярное создание резервных копий

После установки активируйте каждый плагин и выполните базовую настройку согласно рекомендациям разработчиков.

Шаг 2: Настройка SEO-плагина

SEO-оптимизация критически важна для привлечения посетителей из поисковых систем. Настройте плагин Yoast SEO или Rank Math:

Заполните основные данные в мастере настройки Подключите сайт к Google Search Console Настройте шаблоны мета-тегов для разных типов страниц Включите XML-карту сайта Настройте интеграцию с социальными сетями

После базовой настройки плагина необходимо оптимизировать каждую страницу и запись:

Напишите привлекательные метаописания (до 160 символов)

Оптимизируйте заголовки для ключевых слов

Используйте ключевые слова в первом абзаце контента

Добавляйте alt-текст к изображениям

Создавайте правильную структуру с заголовками H1, H2, H3

Используйте внутренние ссылки между страницами

Шаг 3: Оптимизация скорости сайта

Скорость загрузки влияет как на пользовательский опыт, так и на позиции в поисковой выдаче:

Установите и настройте плагин кеширования (WP Super Cache или W3 Total Cache) Оптимизируйте изображения с помощью Smush или ShortPixel Включите GZIP-сжатие через плагин или в файле .htaccess Минимизируйте CSS и JavaScript с помощью Autoptimize Используйте CDN (сеть доставки контента) для быстрой загрузки по всему миру

Проверьте скорость загрузки сайта с помощью инструментов Google PageSpeed Insights или GTmetrix, и оптимизируйте проблемные места.

Шаг 4: Настройка аналитики

Чтобы отслеживать эффективность сайта, настройте аналитические инструменты:

Установите плагин Site Kit by Google или GA Google Analytics Подключите Google Analytics через созданный аккаунт Настройте отслеживание конверсий (если применимо) Создайте базовые отчеты для мониторинга посещаемости Исключите свой IP-адрес из статистики для получения точных данных

Шаг 5: Адаптивность и проверка на мобильных устройствах

Более 50% трафика приходится на мобильные устройства, поэтому убедитесь, что ваш сайт корректно отображается на всех экранах:

Проверьте адаптивность вашей темы на разных устройствах Используйте инструмент Mobile-Friendly Test от Google Оптимизируйте размер кнопок и меню для сенсорных экранов Убедитесь, что шрифты хорошо читаются на маленьких экранах Протестируйте скорость загрузки на мобильных устройствах

Шаг 6: Настройка безопасности

Защита сайта от взломов и вредоносного ПО критически важна:

Установите и настройте плагин безопасности (Wordfence, Sucuri) Активируйте двухфакторную аутентификацию для администраторов Регулярно обновляйте WordPress, темы и плагины Используйте сложные пароли и уникальные логины Настройте автоматическое резервное копирование через UpdraftPlus Установите SSL-сертификат для шифрования данных (обычно предоставляется хостингом)

После завершения всех этих шагов ваш сайт готов к запуску! Проведите финальное тестирование, проверив все страницы, формы и функции, а затем объявите о запуске в социальных сетях и других каналах. 🚀