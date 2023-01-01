Образец заявления на ежегодный оплачиваемый отпуск 14 дней – скачать

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Сотрудники компаний, планирующие отпуск

HR-специалисты и менеджеры по кадрам

Студенты и профессионалы, интересующиеся карьерой в управлении персоналом Заявление на отпуск — документ, который каждый сотрудник пишет хотя бы раз в году. Казалось бы, что может быть проще? Но на практике именно эта "простая формальность" часто становится причиной задержек с выплатой отпускных, отклонения заявлений и даже конфликтов с руководством. Особенно часто вопросы возникают при оформлении стандартного двухнедельного отпуска. В этой статье вы найдёте детальный разбор правильного заявления на ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 14 дней, а также готовый шаблон, который можно скачать и использовать уже сегодня. ??

Правильное заявление на отпуск: образец и требования

Заявление на ежегодный оплачиваемый отпуск — это официальный документ, который сотрудник направляет работодателю для оформления своего права на отдых. Законодательство предоставляет каждому работнику право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, который можно разделить на части. Наиболее распространённый вариант — отпуск длительностью 14 дней.

Требования к оформлению заявления на отпуск определяются внутренними регламентами компании, но существуют общепринятые стандарты, которым должен соответствовать этот документ.

Елена Михайлова, руководитель отдела кадров За 12 лет работы в HR я видела тысячи заявлений на отпуск, и поверьте, каждое третье приходилось возвращать на доработку. Однажды сотрудник написал заявление буквально на клочке бумаги: "Хочу в отпуск с понедельника на 2 недели". Естественно, такой документ не был принят. Когда же сотрудник переписал заявление по всем правилам, выяснилось, что желаемые даты уже заняты другим работником из его отдела. Пришлось согласовывать новые сроки, а отпускные были начислены с задержкой. Правильно оформленное заявление с указанием точных дат — это залог того, что ваш отдых начнётся вовремя и без лишних хлопот.

Основные требования к заявлению на отпуск:

Официальный деловой стиль

Чёткое указание дат начала и окончания отпуска

Правильное наименование должности руководителя и работника

Указание на тип отпуска (ежегодный оплачиваемый)

Личная подпись и дата составления

Заявление на отпуск следует подавать заблаговременно. Конкретные сроки могут быть установлены в локальных нормативных актах компании, но общая рекомендация — не позднее чем за 14 календарных дней до предполагаемой даты начала отпуска. Это связано с необходимостью произвести расчёт и выплату отпускных, которые по закону должны быть выплачены не позднее чем за три дня до начала отпуска.

Параметр Требование Примечание Формат документа А4, предпочтительно печатный текст Рукописный вариант также допустим Срок подачи За 14 календарных дней до отпуска Может быть изменён локальными актами Согласование Требуется виза непосредственного руководителя В некоторых организациях необходимо согласование с заместителем Регистрация Обязательна в журнале входящей документации Осуществляется кадровой службой или секретариатом

Как составить заявление на ежегодный отпуск 14 дней

Составление заявления на отпуск — процесс, который включает несколько важных шагов. Рассмотрим их подробно, чтобы ваш документ был оформлен безупречно и принят с первого раза. ??

Пошаговая инструкция по составлению заявления на отпуск:

Оформление шапки документа. В правом верхнем углу укажите должность руководителя, его фамилию и инициалы. Ниже — свои данные (должность, подразделение, ФИО). Название документа. По центру листа пишется слово "Заявление". Формулировка просьбы. Начните с фразы "Прошу предоставить мне ежегодный оплачиваемый отпуск...". Указание сроков. Чётко обозначьте продолжительность отпуска (14 календарных дней) и даты начала и окончания. Подпись и дата. В нижней части документа поставьте личную подпись, расшифровку и дату составления заявления.

При указании дат отпуска обратите внимание на правильный подсчёт календарных дней. Помните, что в период отпуска включаются все календарные дни, включая выходные и праздники. Если отпуск начинается, например, 1 июня и длится 14 календарных дней, то последним днём отпуска будет 14 июня, а на работу следует выходить 15 июня.

Максим Петров, HR-специалист Работая в крупной компании с множеством филиалов, я столкнулся с ситуацией, когда сотрудница из регионального офиса попросила отпуск на 14 дней, но неправильно рассчитала даты. Она указала в заявлении период с 10 по 24 июля, что составляет 15 дней, а не 14. Документ был обработан автоматически, и система выдала ошибку несоответствия. Пришлось связываться с сотрудницей, объяснять ситуацию и просить переоформить заявление. Из-за этого процесс согласования затянулся, и выплата отпускных едва не была задержана. С тех пор мы создали онлайн-калькулятор для расчёта дат отпуска на корпоративном портале, который автоматически считает количество дней между выбранными датами.

Примерный текст заявления:

"Прошу предоставить мне ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 (четырнадцать) календарных дней с 01.06.2025 по 14.06.2025."

Если отпуск берётся частями (например, из положенных 28 дней вы используете только 14), можно добавить уточнение: "за рабочий год с 01.01.2025 по 31.12.2025".

Обязательные элементы заявления на оплачиваемый отпуск

Каждое заявление на отпуск должно содержать определённый набор обязательных элементов, отсутствие которых может привести к отклонению документа или задержке в его обработке. Рассмотрим эти элементы подробно, чтобы вы могли составить безупречное заявление. ??

Элемент заявления Содержание Важность Адресат Должность и ФИО руководителя организации Критично Сведения о заявителе Должность, подразделение, ФИО работника Критично Название документа "Заявление" Важно Тип отпуска Ежегодный оплачиваемый Критично Продолжительность Количество календарных дней (14) Критично Даты отпуска Конкретные даты начала и окончания Критично Период, за который предоставляется отпуск Рабочий год Желательно Подпись Личная подпись работника Критично Дата составления Дата подачи заявления Критично

Рассмотрим некоторые элементы подробнее:

Адресат . Заявление адресуется руководителю организации (генеральному директору, директору, руководителю). Укажите полное наименование должности и ФИО руководителя в дательном падеже.

. Заявление адресуется руководителю организации (генеральному директору, директору, руководителю). Укажите полное наименование должности и ФИО руководителя в дательном падеже. Информация о заявителе . Укажите свою должность, структурное подразделение (отдел, департамент) и полные ФИО в родительном падеже.

. Укажите свою должность, структурное подразделение (отдел, департамент) и полные ФИО в родительном падеже. Тип отпуска . Формулировка "ежегодный оплачиваемый отпуск" является стандартной и должна использоваться без изменений.

. Формулировка "ежегодный оплачиваемый отпуск" является стандартной и должна использоваться без изменений. Даты отпуска . Указывайте даты в формате "с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ". Обратите внимание, что первый и последний дни включаются в период отпуска.

. Указывайте даты в формате "с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ". Обратите внимание, что первый и последний дни включаются в период отпуска. Период, за который предоставляется отпуск. Этот элемент не является обязательным, но его включение помогает кадровой службе правильно учесть использованные дни отпуска. Особенно важно указывать период при делении отпуска на части.

Стандартные формулировки, которые можно использовать в заявлении:

"Прошу предоставить мне ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 (четырнадцать) календарных дней с 01.06.2025 по 14.06.2025 за рабочий период с 01.01.2025 по 31.12.2025."

Или более простой вариант:

"Прошу предоставить мне часть ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней с 01.06.2025 по 14.06.2025."

В некоторых организациях принято указывать также основание предоставления отпуска — например, "в соответствии с графиком отпусков" или "вне графика отпусков по семейным обстоятельствам". Уточните этот момент в вашей кадровой службе.

Образец заявления на отпуск для скачивания и печати

Для вашего удобства мы подготовили образец заявления на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней, который полностью соответствует требованиям трудового законодательства и стандартам кадрового делопроизводства. Вы можете использовать этот шаблон, адаптировав его под специфику вашей организации. ??

Образец содержит все необходимые элементы:

Корректное оформление "шапки" документа с указанием адресата и заявителя

Чёткую формулировку просьбы о предоставлении отпуска

Указание продолжительности отпуска и конкретных дат

Поля для подписи и даты составления

При использовании шаблона вам нужно будет заполнить следующие поля:

ФИО и должность руководителя Название вашей организации Вашу должность и структурное подразделение Ваши ФИО Даты начала и окончания отпуска Дату составления заявления

Обратите внимание, что некоторые организации могут иметь собственные формы заявлений на отпуск или дополнительные требования к их оформлению. Перед использованием шаблона рекомендуется уточнить это в кадровой службе или у непосредственного руководителя.

Для скачивания доступны следующие форматы:

DOC — для редактирования в Microsoft Word или других текстовых редакторах

PDF — для просмотра и печати без внесения изменений

После заполнения заявления не забудьте:

Распечатать документ Поставить личную подпись Получить визу непосредственного руководителя (если это требуется в вашей организации) Передать оригинал в кадровую службу Сохранить копию заявления с отметкой о принятии

Помните, что заявление должно быть подано заблаговременно — как правило, не менее чем за две недели до предполагаемой даты начала отпуска. Это позволит кадровой службе своевременно оформить необходимые документы и произвести расчёт отпускных.

Типичные ошибки в оформлении заявления на отпуск

Даже кажущийся простым документ, как заявление на отпуск, может содержать ошибки, которые приведут к его отклонению или задержке в обработке. Рассмотрим наиболее распространённые ошибки, чтобы вы могли их избежать. ??

Топ-10 ошибок при оформлении заявления на отпуск:

Неправильный подсчёт дней отпуска. Часто сотрудники ошибаются в расчёте количества дней между датами начала и окончания отпуска. Некорректное указание дат. Например, указание только дня начала отпуска без даты окончания или использование словесного обозначения дат вместо числового. Отсутствие или неверное указание типа отпуска. Некоторые сотрудники не указывают, что отпуск ежегодный оплачиваемый, что может привести к путанице. Неправильное наименование должности руководителя. Этот нюанс особенно важен в крупных организациях со сложной структурой управления. Отсутствие подписи или даты составления. Без этих элементов заявление считается недействительным. Подача заявления с опозданием. Слишком поздняя подача может привести к задержке выплаты отпускных или отказу в предоставлении отпуска в запрашиваемые даты. Неразборчивый почерк при рукописном заполнении, что затрудняет обработку документа. Отсутствие согласования с непосредственным руководителем, если это требуется внутренними правилами. Указание рабочих дней вместо календарных при определении продолжительности отпуска. Исправления и зачёркивания в тексте заявления, что делает документ недействительным.

Как избежать этих ошибок:

Используйте готовые шаблоны и образцы

Проверяйте правильность расчёта дат с помощью календаря

Консультируйтесь с сотрудниками кадровой службы при возникновении вопросов

Подавайте заявление заблаговременно, чтобы была возможность исправить ошибки

Предпочитайте печатную форму заявления рукописной

Сохраняйте копию поданного заявления с отметкой о принятии

Отдельно стоит отметить важность правильного расчёта дат отпуска. Например, если вы хотите взять отпуск на 14 календарных дней с 1 июня, то последним днём отпуска будет 14 июня, а не 15-е. Ошибка в один день может привести к несогласованности в документах и проблемам с табелем учёта рабочего времени.

Также помните, что если на период вашего отпуска приходятся праздничные дни, они не включаются в число календарных дней отпуска и продлевают его. Например, если в период отпуска с 10 по 23 июня попадает праздник 12 июня (День России), то фактически отпуск будет длиться 15 календарных дней, а не 14.