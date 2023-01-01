Образец резюме менеджера по продажам: шаблон для трудоустройства

Для кого эта статья:

Соискатели на позицию менеджера по продажам

Люди, заинтересованные в улучшении своего резюме и повышении шансов на собеседование

Профессионалы, стремящиеся повысить свою карьерную конкурентоспособность и навыки самопрезентации Резюме менеджера по продажам – это ваша личная реклама, которая должна "продать" вас работодателю за 6-7 секунд первичного сканирования. Исследования показывают, что 76% резюме отсеиваются ещё до того, как их просмотрит человек. Поэтому грамотно составленный документ с правильной структурой и акцентами на достижениях – это ваш пропуск на собеседование. Разберём, как создать резюме, которое заставит рекрутера остановиться и внимательно изучить вашу кандидатуру.

Структура эффективного резюме менеджера по продажам

Грамотно структурированное резюме – это 50% успеха при поиске работы в сфере продаж. Правильная последовательность информации и её подача определяют, захочет ли рекрутер углубиться в изучение вашей кандидатуры. ??

Оптимальная структура резюме менеджера по продажам включает следующие блоки:

Контактная информация – ФИО, телефон, email, город проживания, ссылка на профессиональные соцсети (LinkedIn)

– ФИО, телефон, email, город проживания, ссылка на профессиональные соцсети (LinkedIn) Целевая позиция – четкое указание желаемой должности

– четкое указание желаемой должности Профессиональное резюме – краткий абзац (3-5 предложений) о вашем опыте и ключевых достижениях

– краткий абзац (3-5 предложений) о вашем опыте и ключевых достижениях Опыт работы – в обратном хронологическом порядке с акцентом на достижениях

– в обратном хронологическом порядке с акцентом на достижениях Ключевые навыки – релевантные для позиции менеджера по продажам компетенции

– релевантные для позиции менеджера по продажам компетенции Образование – основное и дополнительное профильное обучение

– основное и дополнительное профильное обучение Дополнительная информация – языки, готовность к командировкам, личные качества

Обратите внимание на длину резюме – оптимальный объем составляет 1-2 страницы. Исследования показывают, что резюме объемом более двух страниц имеют на 43% меньше шансов попасть на рассмотрение руководителя отдела продаж.

Раздел резюме Значимость Ключевой фокус Профессиональное резюме Высокая Конверсия в продажах, опыт с конкретными продуктами Опыт работы Критическая Цифры, KPI, достижения в числовом выражении Ключевые навыки Высокая Техники продаж, CRM-системы, ведение переговоров Образование Средняя Профильные курсы по продажам и переговорам Дополнительная информация Низкая Готовность к командировкам, знание языков

Михаил Соколов, руководитель отдела подбора персонала в крупной FMCG-компании

Однажды мне пришло резюме кандидата на позицию менеджера по продажам, которое начиналось со слов "Коммуникабельный и целеустремленный специалист..." Я почти автоматически отложил его в сторону, как вдруг заметил маленький блок "Достижения" сразу под заголовком. Там были конкретные цифры: "Увеличил объем продаж на 47% за 6 месяцев", "Привлек 28 ключевых клиентов с общим оборотом более 15 млн рублей". Эти 3 строчки с измеримыми результатами перевернули мое восприятие, и я пригласил кандидата на собеседование. Сегодня он возглавляет одно из наших региональных направлений. Запомните: в резюме менеджера по продажам в первую очередь должны говорить цифры, а не общие фразы.

Ключевые навыки и достижения в продажах для резюме

Раздел навыков в резюме менеджера по продажам – это не просто перечисление качеств, а стратегический инструмент для прохождения как через автоматизированные системы отбора (ATS), так и для привлечения внимания рекрутера. ??

Навыки в резюме менеджера по продажам следует разделить на три категории:

Технические навыки – знание CRM-систем (Salesforce, Bitrix24, amoCRM), опыт работы с 1C, Excel, умение анализировать данные

– знание CRM-систем (Salesforce, Bitrix24, amoCRM), опыт работы с 1C, Excel, умение анализировать данные Коммуникативные навыки – проведение презентаций, ведение переговоров, телефонные продажи, работа с возражениями

– проведение презентаций, ведение переговоров, телефонные продажи, работа с возражениями Бизнес-навыки – планирование продаж, анализ рынка, управление воронкой продаж, формирование коммерческих предложений

Рекрутеры отмечают, что успешные кандидаты включают в резюме 8-12 ключевых навыков, релевантных конкретной вакансии. При этом критически важно подтверждать наличие этих навыков в блоке с опытом работы.

Что касается достижений, они должны быть измеримыми и конкретными. Используйте формулу: "Действие ? Результат ? Цифровой показатель". Например:

Разработал и внедрил новую схему работы с ключевыми клиентами, что привело к увеличению среднего чека на 35%

Реанимировал 18 "спящих" клиентов, обеспечив дополнительный оборот в 4,2 млн рублей в квартал

Сократил цикл продаж с 45 до 28 дней без потери конверсии

Исследования показывают, что резюме с количественными показателями достижений получают на 52% больше приглашений на собеседования, чем резюме с общими формулировками.

Профессиональный опыт: как правильно описать в резюме

Описание профессионального опыта – центральный и наиболее весомый раздел резюме менеджера по продажам. Здесь рекрутер ищет подтверждение вашей эффективности и соответствия требованиям позиции. ??

При описании опыта придерживайтесь следующей структуры для каждого места работы:

Название компании – полное официальное название, можно добавить краткое описание сферы деятельности (особенно для малоизвестных компаний)

– полное официальное название, можно добавить краткое описание сферы деятельности (особенно для малоизвестных компаний) Период работы – месяц/год начала – месяц/год окончания

– месяц/год начала – месяц/год окончания Должность – точное название позиции, как в трудовой книжке

– точное название позиции, как в трудовой книжке Обязанности – 4-6 ключевых функций, релевантных искомой позиции

– 4-6 ключевых функций, релевантных искомой позиции Достижения – 3-5 конкретных результатов с числовыми показателями

Важно описывать опыт работы в обратном хронологическом порядке, начиная с последнего места работы. Если у вас более 10 лет опыта, можно ограничиться последними 3-4 позициями, наиболее релевантными искомой должности.

Слабая формулировка Сильная формулировка Работал с клиентами Управлял портфелем из 35 ключевых клиентов с совокупным годовым оборотом 78 млн руб. Выполнял план продаж Стабильно выполнял квартальный план продаж на 112-127% в течение 2 лет подряд Вел переговоры Провел 85 успешных переговоров с лицами, принимающими решения (C-level), заключив 43 контракта Развивал клиентскую базу Расширил клиентскую базу на 47 компаний за 10 месяцев, что обеспечило прирост выручки на 23% Готовил отчеты Разработал и внедрил систему аналитической отчетности, сократившую время принятия решений на 35%

Помните, что для позиции менеджера по продажам критически важно демонстрировать результаты в числовом выражении. Наиболее значимые показатели:

Процент выполнения плана продаж

Объем продаж в денежном выражении

Количество привлеченных клиентов

Процент удержания клиентов

Увеличение среднего чека

Сокращение цикла продаж

Для начинающих специалистов без опыта в продажах важно сделать акцент на смежных навыках: опыте работы с клиентами, успехах в коммуникации, аналитических способностях, достижениях в учебе или общественной деятельности.

Образец готового резюме менеджера по продажам

Ниже представлен образец резюме менеджера по продажам, который соответствует всем современным требованиям рекрутеров и успешно проходит через ATS-системы. Данный шаблон можно использовать как основу, адаптируя под свой опыт и целевую позицию. ??

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ Менеджер по продажам B2B / Key Account Manager Москва • +7 (999) 123-45-67 • ivanov.as@email.com • LinkedIn: /in/ivanov-as

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ Результативный менеджер по продажам с 5-летним опытом в B2B-сегменте на рынке IT-решений. Специализируюсь на привлечении и развитии крупных корпоративных клиентов. Стабильно перевыполняю планы продаж (125% в среднем за последние 8 кварталов). Обладаю глубоким пониманием методологии продаж в длинном цикле и навыками ведения сложных переговоров с C-level руководителями.

ОПЫТ РАБОТЫ ООО "ТехноСофт" (разработка корпоративного ПО) Июнь 2021 — настоящее время Старший менеджер по работе с ключевыми клиентами

Обязанности:

Управление портфелем из 18 ключевых клиентов (компании из TOP-500)

Проведение презентаций IT-решений для руководителей высшего звена

Подготовка коммерческих предложений и согласование договоров

Координация работы проектных команд на этапе внедрения решений

Прогнозирование продаж и планирование активностей в CRM Salesforce

Достижения:

Увеличил годовой оборот по существующим клиентам на 47% (с 87 млн до 128 млн руб.)

Привлек 7 новых корпоративных клиентов с общим объемом контрактов 35 млн руб.

Разработал и внедрил новую методику работы с возражениями, повысившую конверсию на этапе презентации с 25% до 38%

Сократил средний цикл продаж с 95 до 67 дней без потери качества сделок

ЗАО "ИнфоСистемс" (системная интеграция) Август 2018 — Май 2021 Менеджер по продажам

Обязанности:

Активный поиск и привлечение новых клиентов (сегмент средний и крупный бизнес)

Выявление потребностей клиентов и формирование технических заданий

Организация демонстраций продукта и проведение презентаций

Ведение переговоров и заключение договоров

Достижения:

Выполнял план продаж в среднем на 117% в течение всего периода работы

Создал с нуля клиентскую базу из 42 компаний, обеспечив выручку 49 млн руб. в год

Разработал шаблоны коммерческих предложений, повысившие конверсию на 15%

Дважды признавался "Лучшим сотрудником квартала" по результатам продаж

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ

Методологии продаж: SPIN, Challenger Sale, Solution Selling, BANT

SPIN, Challenger Sale, Solution Selling, BANT CRM-системы: Salesforce, Bitrix24, amoCRM, 1C

Salesforce, Bitrix24, amoCRM, 1C Навыки переговоров: работа с возражениями, BATNA, активное слушание

работа с возражениями, BATNA, активное слушание Аналитические инструменты: Excel (продвинутый уровень), PowerBI, Google Analytics

Excel (продвинутый уровень), PowerBI, Google Analytics Техники презентаций: структурированные презентации, сторителлинг, ROI-обоснования

ОБРАЗОВАНИЕ Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова Факультет маркетинга, специализация "Маркетинг в сфере услуг", 2018 Диплом с отличием

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Сертификация "Salesforce Certified Sales Cloud Consultant", 2022

Курс "SPIN Selling: Advanced Techniques", CBSD Thunderbird, 2021

Тренинг "Эффективные переговоры в сложных ситуациях", Harvard Business School Online, 2020

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Английский язык: Upper-Intermediate (B2)

Готовность к командировкам

Водительские права категории B, стаж вождения 7 лет

Елена Краснова, HR-директор торговой компании

Я просматриваю более 200 резюме менеджеров по продажам ежемесячно. Однажды ко мне попало резюме с необычной структурой: кандидат вынес свои ключевые достижения отдельным блоком в начало документа, дополнив их графиками динамики продаж за два года. Такой подход сразу показал его аналитический склад ума и ориентацию на результат. Но что действительно выделило его – это раздел "Решенные бизнес-задачи", где он описал три кейса с проблемами клиентов и своими нестандартными решениями. На собеседовании кандидат подтвердил свою компетентность, и сейчас, спустя два года, он входит в тройку лучших менеджеров компании. Учитесь презентовать не просто опыт, а свою способность решать конкретные бизнес-задачи.

Советы рекрутеров: как выделиться среди конкурентов

Конкуренция на рынке труда в сфере продаж чрезвычайно высока. По данным исследований, на одну вакансию менеджера по продажам в среднем претендуют 118 кандидатов. Как сделать так, чтобы именно ваше резюме привлекло внимание рекрутера? ??

Вот 7 профессиональных советов от рекрутеров ведущих компаний:

Кастомизируйте резюме под конкретную вакансию – проанализируйте текст вакансии и адаптируйте ключевые слова и фразы в своем резюме. Это повышает шансы прохождения через ATS-системы на 60%.

Добавьте раздел "Достижения" в начало резюме – краткое перечисление 3-4 ваших наиболее впечатляющих результатов сразу после профессионального резюме повышает вероятность приглашения на собеседование на 37%.

Используйте активные глаголы – начинайте описание обязанностей и достижений с сильных глаголов: "увеличил", "оптимизировал", "разработал", "внедрил", "сократил".

Включите рекомендации – добавьте краткую цитату от предыдущего руководителя или ссылку на письменные рекомендации. Согласно опросам, 82% рекрутеров обращают внимание на наличие рекомендаций.

Продемонстрируйте отраслевую экспертизу – если вы специализируетесь на продажах в определенной индустрии, подчеркните свое понимание специфики рынка, конкурентной среды и типичных потребностей клиентов.

Добавьте секцию "Проектный опыт" – если вы участвовали в крупных сделках или проектах, выделите их в отдельный раздел с указанием роли, масштаба и результатов.

Укажите технический стек – перечислите все CRM-системы, инструменты аналитики и программное обеспечение, с которыми вы работали. Это особенно важно для продаж технологичных продуктов.

Чего следует избегать в резюме менеджера по продажам:

Общих фраз без конкретики – "ответственный", "коммуникабельный", "целеустремленный" без подтверждения этих качеств достижениями

– "ответственный", "коммуникабельный", "целеустремленный" без подтверждения этих качеств достижениями Перегруженности текстом – длинные параграфы без структурирования затрудняют быстрое сканирование резюме

– длинные параграфы без структурирования затрудняют быстрое сканирование резюме Необоснованных перерывов в карьере – если были перерывы в работе, лучше кратко пояснить их причины

– если были перерывы в работе, лучше кратко пояснить их причины Нерелевантного опыта – не стоит детально описывать работу, не связанную с продажами или коммуникациями

– не стоит детально описывать работу, не связанную с продажами или коммуникациями Орфографических и пунктуационных ошибок – они критически снижают впечатление от кандидата (по данным исследований, на 58%)

Особое внимание уделите форматированию резюме. Исследования показывают, что рекрутеры тратят в среднем 7,4 секунды на первичный просмотр резюме. Четкая структура, маркированные списки, выделение жирным шрифтом ключевых достижений и достаточное количество "воздуха" между разделами значительно повышают удобочитаемость документа.

И помните: резюме – это не просто перечисление вашего опыта, а стратегический маркетинговый документ, цель которого – получить приглашение на собеседование. Как отмечают 92% рекрутеров, идеальное резюме менеджера по продажам демонстрирует не то, что кандидат делал, а какие результаты он приносил бизнесу.