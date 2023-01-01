Образец резюме менеджера по маркетплейсам – шаблон с примерами

Для кого эта статья:

Искатели работы в сфере e-commerce, особенно менеджеры по маркетплейсам

Студенты и начинающие специалисты, желающие развиваться в маркетинге

Профессионалы, стремящиеся улучшить свое резюме и повысить шансы на трудоустройство Хорошее резюме менеджера по маркетплейсам – ключ к работе мечты в e-commerce. В 2025 году рынок маркетплейсов продолжает расти, а требования к специалистам ужесточаются. HR-менеджеры тратят всего 6-7 секунд на первичный просмотр резюме! За это время ваш документ должен убедить работодателя, что вы – тот самый кандидат, который увеличит продажи на Wildberries, Ozon или Яндекс.Маркете. Предлагаю разобрать структуру идеального резюме и поделиться шаблоном, который принесет вам приглашения на собеседования. ??

Ключевые разделы резюме менеджера по маркетплейсам

Грамотно составленное резюме менеджера по маркетплейсам должно быть структурированным и информативным. В 2025 году работодатели обращают внимание не только на опыт, но и на конкретные показатели эффективности, которых вы достигли. Правильная структура документа поможет продемонстрировать ваши сильные стороны и профессиональные компетенции. ??

Основные разделы резюме менеджера по маркетплейсам включают:

Контактная информация и заголовок — указывайте актуальные данные для связи и должность «Менеджер по маркетплейсам»

— указывайте актуальные данные для связи и должность «Менеджер по маркетплейсам» Профессиональное резюме (Summary) — краткое описание вашего опыта и ключевых достижений

— краткое описание вашего опыта и ключевых достижений Ключевые навыки — список технических и soft skills, релевантных для работы с маркетплейсами

— список технических и soft skills, релевантных для работы с маркетплейсами Опыт работы — хронологический список должностей с акцентом на результаты

— хронологический список должностей с акцентом на результаты Образование — основное и дополнительное образование, курсы и сертификаты

— основное и дополнительное образование, курсы и сертификаты Достижения — количественные показатели успеха на предыдущих местах работы

— количественные показатели успеха на предыдущих местах работы Дополнительная информация — владение языками, технические навыки и другие преимущества

Марина Ковалева, HR-директор

Недавно мы искали менеджера по маркетплейсам для компании-производителя косметики. Из 87 полученных резюме во второй этап отбора прошли только 12. Что отличало эти резюме? Структура! В них был четкий блок с профессиональным резюме, где кандидаты кратко описывали свой опыт работы именно с Wildberries и Ozon, а также конкретные цифры увеличения продаж. Мы сразу видели релевантность опыта и масштаб проектов. Один из кандидатов указал рост продаж на 217% за 6 месяцев и детально расписал, какие инструменты использовал. Именно он получил должность, хотя его опыт был меньше, чем у некоторых других соискателей.

Раздел резюме На что обращают внимание рекрутеры Типичные ошибки Заголовок и контакты Четкое указание позиции, актуальные контакты Неуместные email-адреса, отсутствие ссылок на профессиональные профили Профессиональное резюме Краткость, указание опыта работы с конкретными маркетплейсами Общие фразы, отсутствие конкретики Ключевые навыки Специфические навыки для маркетплейсов, знание аналитических инструментов Перечисление общих качеств без привязки к должности Опыт работы Метрики успеха, объемы продаж, рост показателей Перечисление обязанностей без указания результатов Образование Профильные курсы, сертификаты по e-commerce Указание только базового образования без доп. квалификаций

При составлении резюме важно адаптировать содержание под конкретную вакансию, выделяя те компетенции и достижения, которые наиболее значимы для потенциального работодателя. Помните, что HR-специалисты часто используют ATS-системы для первичного отбора резюме, поэтому включайте ключевые слова из описания вакансии.

Профессиональные навыки для работы с маркетплейсами

Успешный менеджер по маркетплейсам должен обладать комплексом технических и soft skills. В 2025 году особенно ценятся специалисты, способные анализировать большие массивы данных и принимать на их основе стратегические решения. Правильное описание ваших навыков в резюме поможет работодателю понять, насколько вы соответствуете требованиям позиции. ??

Ключевые технические навыки для менеджера по маркетплейсам:

Управление товарным ассортиментом — оптимизация карточек товаров, работа с каталогом

— оптимизация карточек товаров, работа с каталогом SEO-оптимизация карточек — знание принципов ранжирования на маркетплейсах

— знание принципов ранжирования на маркетплейсах Аналитика продаж — умение анализировать метрики и выявлять тренды

— умение анализировать метрики и выявлять тренды Ценообразование — навыки формирования конкурентных цен и работы с маржинальностью

— навыки формирования конкурентных цен и работы с маржинальностью Управление рекламными кампаниями — опыт настройки промо и рекламы внутри маркетплейсов

— опыт настройки промо и рекламы внутри маркетплейсов Работа с API маркетплейсов — техническое взаимодействие с площадками

— техническое взаимодействие с площадками Знание специализированного ПО — Sellics, DataLens, SellerCenter, Moneyplace и других сервисов

Не менее важные soft skills:

Коммуникабельность — взаимодействие с представителями маркетплейсов и смежными отделами

— взаимодействие с представителями маркетплейсов и смежными отделами Управление проектами — способность вести несколько задач параллельно

— способность вести несколько задач параллельно Умение работать с дедлайнами — выполнение задач в строго ограниченные сроки

— выполнение задач в строго ограниченные сроки Адаптивность — быстрая реакция на изменения алгоритмов и правил маркетплейсов

— быстрая реакция на изменения алгоритмов и правил маркетплейсов Стрессоустойчивость — способность работать в условиях высокой нагрузки

В резюме стоит указывать не только сами навыки, но и уровень владения ими. Например, вместо общей фразы «Знание Wildberries» лучше написать «Опыт управления рекламными кампаниями на Wildberries с бюджетом от 500 000 руб./мес.».

В 2025 году особенно ценятся специалисты со знанием технологий автоматизации и искусственного интеллекта для оптимизации продаж на маркетплейсах. Если у вас есть такой опыт, обязательно укажите его в резюме.

Категория навыков Базовый уровень Продвинутый уровень Аналитические инструменты Excel, базовая аналитика маркетплейсов Power BI, Python для анализа данных, работа с большими данными Управление контентом Создание карточек товаров, базовая оптимизация A/B тестирование, массовая оптимизация через API, работа с ERP-системами Рекламные инструменты Настройка стандартных рекламных форматов Автоматизация ставок, программатик-реклама, построение воронок продаж Работа с поставщиками Базовые навыки переговоров Стратегические партнерства, управление цепочками поставок Маркетинговая стратегия Выполнение тактических задач Разработка омниканальных стратегий, интеграция маркетплейсов в общую стратегию

Как оформить опыт работы в резюме менеджера

Раздел с опытом работы — самый важный в резюме менеджера по маркетплейсам. Именно здесь работодатель оценивает ваши практические навыки и достижения. Правильное оформление этого раздела существенно повышает шансы на приглашение на собеседование. ??

Рекомендации по оформлению опыта работы:

Обратный хронологический порядок — начинайте с последнего места работы

— начинайте с последнего места работы Структура описания: название компании, период работы, должность, обязанности и достижения

название компании, период работы, должность, обязанности и достижения Акцент на результатах — указывайте конкретные цифры и показатели

— указывайте конкретные цифры и показатели Релевантность — подчеркивайте опыт, связанный с работой на маркетплейсах

— подчеркивайте опыт, связанный с работой на маркетплейсах Конкретика — указывайте названия маркетплейсов, с которыми работали

— указывайте названия маркетплейсов, с которыми работали Прогресс — показывайте профессиональный рост и расширение ответственности

Алексей Морозов, менеджер по маркетплейсам

Когда я искал работу в 2024 году, мое резюме не приносило нужных результатов. Я перечислял обязанности, но не акцентировал внимание на достижениях. После переработки резюме я изменил подход — для каждого места работы указал 2-3 ключевых проекта с измеримыми результатами. Например, вместо «Работал с рекламными кампаниями на Ozon» я написал «Оптимизировал рекламные кампании на Ozon, что привело к снижению стоимости привлечения клиента на 32% и росту ROI на 47% за квартал». После этих изменений количество откликов на мои заявки выросло втрое, и через две недели я получил три предложения о работе. Разница была только в том, как я представил тот же самый опыт!

Пример оформления опыта работы:

ООО «ЭкоТренд» | Июнь 2023 — настоящее время Менеджер по маркетплейсам

Управление ассортиментом из 350+ SKU на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет

Увеличение выручки с маркетплейсов на 78% за 12 месяцев (с 4,2 до 7,5 млн руб./мес.)

Оптимизация карточек товаров, что привело к росту конверсии на 23%

Разработка и внедрение системы аналитики для ежедневного мониторинга ключевых показателей

Снижение доли отрицательных отзывов с 12% до 4% за счет улучшения качества контента

Управление рекламным бюджетом 800 000 руб./мес. с достижением ROAS 350%

Если ваш опыт работы с маркетплейсами невелик, можно указать релевантный опыт из других сфер, подчеркнув навыки, которые применимы к работе с маркетплейсами. Например, опыт в e-commerce, digital-маркетинге или продуктовом менеджменте.

Для начинающих специалистов без прямого опыта работы с маркетплейсами рекомендуется включить в резюме:

Учебные проекты, связанные с e-commerce

Стажировки или волонтерский опыт

Личные проекты (например, собственный магазин на маркетплейсе)

Курсовые и дипломные работы по релевантной тематике

Помните, что опыт работы — не только перечисление мест работы, но и демонстрация вашего профессионального роста и конкретного вклада в развитие бизнеса.

Эффективные формулировки обязанностей и достижений

Правильные формулировки в резюме способны превратить обычный перечень обязанностей в убедительную историю вашего профессионального успеха. В 2025 году работодатели ищут кандидатов, которые не просто выполняют задачи, а приносят измеримую пользу бизнесу. ??

Формулируйте свои обязанности и достижения по принципу STAR (Situation, Task, Action, Result) — описывайте ситуацию, задачу, предпринятые действия и полученный результат.

Примеры эффективных формулировок обязанностей:

Разработал и внедрил стратегию развития бренда на Wildberries, что позволило выйти в ТОП-3 в категории

Оптимизировал контент более 500 карточек товаров с учетом поисковых запросов пользователей

Управлял ассортиментной матрицей из 1200+ SKU на трех ключевых маркетплейсах

Контролировал остатки товаров и организовал бесперебойные поставки на склады маркетплейсов

Внедрил систему автоматизации обновления цен в зависимости от конкурентной среды

Координировал работу фотографов и копирайтеров для создания качественного контента

Проводил регулярный мониторинг конкурентов и адаптировал стратегию продвижения

Примеры эффективных формулировок достижений:

Увеличил органическую видимость товаров на 47% за счет SEO-оптимизации карточек

Достиг роста среднего чека на 32% благодаря внедрению рекомендательных связей между товарами

Сократил расходы на логистику на 21% путем оптимизации упаковки и отгрузок

Повысил рейтинг товаров с 4.2 до 4.8 звезд через улучшение клиентского сервиса

Реализовал интеграцию с ERP-системой, сократив время на обработку заказов на 65%

Запустил новую линейку продуктов на Ozon, достигнув точки безубыточности за 45 дней

Важно использовать активные глаголы в формулировках и делать акцент на результатах. Избегайте расплывчатых фраз и общих утверждений — конкретика всегда более убедительна.

Таблица действенных глаголов для описания вашего опыта:

Категория Примеры глаголов Достижение результатов Увеличил, повысил, оптимизировал, сократил, улучшил, ускорил Управление процессами Координировал, руководил, внедрил, разработал, запустил, создал Аналитика Анализировал, исследовал, выявил, определил, прогнозировал, моделировал Коммуникация Презентовал, согласовал, убедил, мотивировал, обучил, проконсультировал Развитие Масштабировал, трансформировал, реструктурировал, модернизировал

Готовый образец резюме менеджера по маркетплейсам

Ниже представлен готовый шаблон резюме менеджера по маркетплейсам, который вы можете адаптировать под свой опыт и навыки. Данный образец учитывает актуальные требования работодателей в 2025 году и содержит все необходимые разделы. ??

ИВАН ПЕТРОВ МЕНЕДЖЕР ПО МАРКЕТПЛЕЙСАМ

Москва | +7 (999) 123-45-67 | ivan.petrov@mail.ru | LinkedIn: /in/ivanpetrov

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ

Опытный менеджер по маркетплейсам с 4-летним стажем работы на Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет. Специализируюсь на выводе новых брендов на маркетплейсы и масштабировании продаж. Обладаю экспертизой в аналитике данных, оптимизации товарных карточек и управлении рекламными кампаниями. За последний год увеличил продажи клиентов в среднем на 87% и снизил рекламный бюджет на 23% при сохранении объема продаж.

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ

Управление ассортиментом на маркетплейсах (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, AliExpress)

Продвинутая SEO-оптимизация карточек товаров

Аналитика продаж (Excel, Power BI, DataLens)

Управление рекламными кампаниями на маркетплейсах

Работа с API маркетплейсов и интеграционными решениями

Ценообразование и управление маржинальностью

Управление отзывами и репутацией бренда

Прогнозирование продаж и планирование поставок

ОПЫТ РАБОТЫ

ООО «ДиджиталСейл» | Август 2023 — настоящее время Старший менеджер по маркетплейсам

Руководство командой из 3 менеджеров, отвечающих за продажи на маркетплейсах

Разработка и реализация стратегии развития 5 брендов на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет

Увеличение общего оборота на маркетплейсах на 112% за год (с 15 до 31,8 млн руб./мес.)

Внедрение системы аналитики и автоматизации процессов, сократившей время на рутинные операции на 68%

Оптимизация рекламных кампаний с достижением ROAS 450% (при среднем по рынку 300-350%)

Вывод нового бренда на Wildberries с достижением оборота 3,5 млн руб./мес. за 4 месяца

ООО «БьютиМаркет» | Май 2021 — Июль 2023 Менеджер по маркетплейсам

Управление ассортиментом косметических продуктов (250+ SKU) на Wildberries и Ozon

Увеличение продаж на 74% за первый год работы

Оптимизация карточек товаров, что привело к росту конверсии с 5,2% до 8,7%

Разработка и внедрение стратегии работы с отзывами, повысившей средний рейтинг с 4.3 до 4.8

Запуск и оптимизация рекламных кампаний с бюджетом 600 000 руб./мес.

Создание системы мониторинга конкурентов и ценообразования

ИП Петров И.С. | Январь 2020 — Апрель 2021 Freelance E-commerce консультант

Консультирование малого бизнеса по выходу на маркетплейсы

Создание и оптимизация карточек товаров для 12 клиентов

Разработка индивидуальных стратегий продвижения на маркетплейсах

Проведение обучающих вебинаров по работе с Wildberries и Ozon

ОБРАЗОВАНИЕ

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова Бакалавр, Маркетинг | 2016-2020

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СЕРТИФИКАТЫ

Сертифицированный специалист Ozon Partner | 2023

Курс «Продвинутая аналитика в e-commerce» от SkillBox | 2022

Программа «Управление продажами на маркетплейсах» от Нетологии | 2021

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Языки: Русский (родной), Английский (B2)

ПО: Excel, Power BI, DataLens, Moniplace, SellerCenter, Plazius

Готовность к командировкам

Этот шаблон можно адаптировать под свой опыт работы и достижения. Помните, что ключ к успешному резюме — это конкретика, измеримые результаты и релевантный опыт, представленный в четкой структуре.