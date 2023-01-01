Образец характеристики на работника – готовый шаблон с примерами

Для кого эта статья:

Руководители и HR-специалисты

Сотрудники, занимающиеся кадровым делопроизводством

Люди, заинтересованные в изучении правильного составления характеристик на работников Написание характеристики на сотрудника нередко превращается в настоящую головоломку для руководителей и HR-специалистов. Бессистемное описание качеств работника или, наоборот, шаблонные фразы из интернета могут свести на нет ценность этого документа. ?? А ведь грамотно составленная характеристика — это не просто формальность, а инструмент, влияющий на карьеру человека и репутацию компании. Предлагаю разобраться, как составить характеристику, которая будет профессионально описывать сотрудника и соответствовать всем требованиям кадрового делопроизводства.

Что такое характеристика на работника и когда она нужна

Характеристика на работника — это официальный документ, содержащий оценку деловых и личностных качеств сотрудника, его профессиональных достижений и рабочей эффективности за определенный период. Фактически, это профессиональное резюме, составленное не самим работником, а его руководителем или HR-специалистом.

В отличие от стандартной анкеты или автобиографии, характеристика отражает взгляд со стороны на профессиональную деятельность человека. Именно поэтому к её составлению следует подходить ответственно, соблюдая баланс между объективностью и доброжелательностью.

Анна Петрова, руководитель HR-отдела В моей практике был случай, когда небрежно составленная характеристика чуть не стоила компании ценного сотрудника. Один из наших менеджеров проходил аттестацию для повышения, и его непосредственный руководитель написал характеристику буквально за 15 минут до срока сдачи документов. Получилась формальная отписка из общих фраз, которая никак не отражала реальные достижения специалиста. Аттестационная комиссия отклонила повышение, и только когда сотрудник уже написал заявление об увольнении, мы смогли вмешаться — провели срочное совещание, где коллеги подтвердили его профессионализм, а я составила новую, детальную характеристику с конкретными примерами успешных проектов. Сотрудник получил заслуженное повышение, но этот случай стал для нас уроком: характеристика — не формальность, а важный документ, влияющий на карьеру людей.

Необходимость в составлении характеристики возникает в следующих ситуациях:

При переводе сотрудника на другую должность или в другое подразделение

Для представления к награде или поощрению

При проведении аттестации персонала

По запросу самого сотрудника (для предоставления в банк, учебное заведение и т.д.)

По запросу государственных органов (суд, правоохранительные органы)

При увольнении сотрудника и передаче дел

Для включения в личное дело работника

Важно понимать, что характеристика — это официальный документ, имеющий юридический вес. Она может быть использована в суде или других инстанциях, поэтому недопустимо включать в неё непроверенную информацию или субъективные оценки, не подкрепленные фактами. ??

Типы характеристик Назначение Особенности Внутренняя Для использования внутри компании Детальное описание профессиональных качеств и рабочих результатов Внешняя Для предоставления в сторонние организации Более формализованная, с акцентом на достижения и положительные качества Рекомендательная Для поддержки кандидатуры сотрудника Подчеркивает сильные стороны и потенциал Аттестационная Для оценки соответствия должности Содержит критический анализ компетенций

Структура и основные разделы шаблона характеристики

Грамотно структурированная характеристика позволяет составить полное представление о сотруднике, не упустив важных деталей. Придерживаясь определенной структуры, вы обеспечите логичность и последовательность изложения информации. ??

Рассмотрим основные блоки, которые должны присутствовать в профессиональной характеристике:

Заголовок и реквизиты — название документа ("ХАРАКТЕРИСТИКА"), сведения о сотруднике (ФИО, должность, подразделение), информация о компании. Анкетные данные — год рождения, образование, стаж работы в компании и общий трудовой стаж, предыдущие места работы (если необходимо). Профессиональная деятельность — описание должностных обязанностей, зоны ответственности, основных функций. Профессиональные достижения — конкретные примеры успешных проектов, выполненных задач, количественные показатели эффективности. Профессиональные качества — оценка квалификации, уровня знаний, профессиональных навыков и компетенций. Личностные качества — описание деловых и личных качеств, влияющих на эффективность работы. Взаимоотношения в коллективе — характеристика коммуникативных навыков, способности работать в команде. Дисциплина — отношение к трудовой дисциплине, наличие/отсутствие взысканий. Дополнительная информация — повышение квалификации, участие в корпоративных мероприятиях, волонтерских программах и т.д. Заключение — общий вывод о работнике, рекомендации по дальнейшему использованию его потенциала. Дата и подписи — дата составления, подпись руководителя, печать организации (при необходимости).

Такая структура является универсальной, но может быть адаптирована под конкретные нужды и цели составления характеристики. Например, для представления к награде следует уделить больше внимания достижениям, а для аттестации — профессиональным компетенциям и потенциалу развития.

Сергей Николаев, директор по персоналу Однажды ко мне обратился руководитель IT-отдела с просьбой помочь составить характеристику на ведущего разработчика для представления в посольство — сотруднику требовалась рабочая виза в США для участия в важном проекте. Времени было мало, а ставки высоки. Мы начали со стандартного шаблона, но быстро поняли, что формальный подход не сработает. Вместо общих фраз о "высоком профессионализме" мы включили конкретные примеры: разработка алгоритма, ускорившего работу системы на 40%, создание патентоспособного решения, выступления на международных конференциях. В результате характеристика получилась настолько убедительной, что посольство одобрило визу без дополнительных собеседований. С тех пор в нашей компании появился гайд по составлению характеристик разного назначения с акцентом на измеримые достижения и конкретные факты.

Профессиональные и личностные качества в характеристике

Ключевая часть любой характеристики — описание профессиональных и личностных качеств сотрудника. Именно эта информация даёт наиболее полное представление о работнике как специалисте и как личности. ??

При описании профессиональных качеств рекомендуется фокусироваться на следующих аспектах:

Квалификация и компетентность — уровень профессиональных знаний, владение необходимыми навыками и методиками

— уровень профессиональных знаний, владение необходимыми навыками и методиками Производительность — скорость и качество выполнения задач, соблюдение дедлайнов

— скорость и качество выполнения задач, соблюдение дедлайнов Самостоятельность — способность принимать решения и нести за них ответственность

— способность принимать решения и нести за них ответственность Инициативность — проявление инициативы в решении рабочих задач, предложение новых идей

— проявление инициативы в решении рабочих задач, предложение новых идей Технические навыки — владение необходимым программным обеспечением, оборудованием

— владение необходимым программным обеспечением, оборудованием Аналитические способности — умение анализировать информацию, выявлять причинно-следственные связи

— умение анализировать информацию, выявлять причинно-следственные связи Готовность к обучению — стремление к профессиональному развитию, освоению новых навыков

При описании личностных качеств важно отражать те черты характера, которые имеют значение для профессиональной деятельности:

Коммуникабельность — навыки общения с коллегами, клиентами, партнерами

— навыки общения с коллегами, клиентами, партнерами Стрессоустойчивость — способность эффективно работать в условиях высокой нагрузки

— способность эффективно работать в условиях высокой нагрузки Ответственность — серьезное отношение к порученным задачам

— серьезное отношение к порученным задачам Организованность — умение планировать рабочее время и приоритизировать задачи

— умение планировать рабочее время и приоритизировать задачи Лидерские качества — способность вести за собой коллектив, мотивировать команду

— способность вести за собой коллектив, мотивировать команду Креативность — творческий подход к решению задач

— творческий подход к решению задач Лояльность — приверженность ценностям и целям компании

Важно помнить, что все описываемые качества должны подкрепляться конкретными примерами или фактами. Например, недостаточно написать "обладает высокими аналитическими способностями" — гораздо убедительнее будет "продемонстрировал высокие аналитические способности при разработке методики оценки эффективности маркетинговых кампаний, что позволило сократить рекламный бюджет на 15% при сохранении показателей конверсии".

Категория качеств Положительные формулировки Формулировки для улучшения Ответственность "Демонстрирует высокую степень ответственности за результат, всегда доводит начатое до конца" "Требуется развитие навыков распределения приоритетов при работе с несколькими задачами одновременно" Командная работа "Эффективно взаимодействует с коллегами, способствует созданию позитивной атмосферы в команде" "Рекомендуется больше внимания уделять включенности в командные процессы и обмену опытом с коллегами" Инициативность "Регулярно выступает с предложениями по оптимизации рабочих процессов, проявляет проактивный подход" "Целесообразно развивать инициативность в предложении новых решений и идей" Адаптивность "Быстро адаптируется к изменениям, эффективно осваивает новые технологии и методы работы" "Рекомендуется развивать гибкость в принятии новых подходов и изменений в рабочих процессах"

Формулировки для разных категорий персонала

Составление характеристики требует дифференцированного подхода в зависимости от должности сотрудника. Формулировки для руководителя, специалиста и рабочего будут существенно отличаться, поскольку для каждой категории персонала приоритетными являются разные компетенции и качества. ??

Для руководителей характеристика должна отражать управленческие навыки и лидерские качества:

"Демонстрирует стратегическое мышление при планировании деятельности отдела, что позволило увеличить эффективность работы на 20% за отчетный период"

"Обладает развитыми навыками делегирования, грамотно распределяет задачи в соответствии с компетенциями сотрудников"

"Эффективно управляет командой из 12 человек, создавая атмосферу взаимного уважения и профессионального роста"

"Принимает взвешенные решения в условиях неопределенности, основываясь на детальном анализе доступной информации"

"Способен мотивировать сотрудников на достижение высоких результатов даже в стрессовых ситуациях"

Для специалистов (инженеры, аналитики, менеджеры среднего звена) акцент делается на профессиональной компетентности и экспертизе:

"Обладает глубокими знаниями в области финансового анализа, что позволяет ему разрабатывать эффективные стратегии оптимизации расходов"

"Демонстрирует высокий уровень технической экспертизы при решении нестандартных задач"

"Успешно применяет инновационные методики в своей работе, что способствует повышению эффективности процессов"

"Отличается системным подходом к анализу проблем и поиску оптимальных решений"

"Постоянно совершенствует профессиональные навыки, самостоятельно осваивает новые технологии и методики"

Для рабочих и линейного персонала важно подчеркнуть практические навыки, исполнительность и дисциплину:

"В совершенстве владеет техникой работы на оборудовании X, соблюдая все требования техники безопасности"

"Стабильно выполняет и перевыполняет плановые показатели, сохраняя высокое качество продукции"

"Демонстрирует высокую дисциплинированность, отсутствуют случаи опозданий и нарушений трудового распорядка"

"Рационально использует материалы и ресурсы, что способствует снижению производственных издержек"

"Оперативно реагирует на изменения в производственном задании, проявляя гибкость и адаптивность"

Для молодых специалистов целесообразно отмечать потенциал и динамику профессионального роста:

"Несмотря на небольшой опыт работы, быстро освоил основные профессиональные навыки и успешно применяет их на практике"

"Демонстрирует высокую обучаемость и стремление к профессиональному развитию"

"За короткий период работы в компании проявил себя как перспективный сотрудник с потенциалом роста"

"Активно участвует в корпоративных программах обучения и развития"

"Проявляет инициативу в освоении смежных областей деятельности"

При составлении характеристики следует избегать чрезмерно общих формулировок и клише, стремясь к конкретике и объективности. Вместо "хороший специалист" лучше написать "специалист, демонстрирующий высокий уровень профессионализма при выполнении задач X, Y, Z". ??

Готовый шаблон характеристики для скачивания

Для упрощения процесса составления характеристики предлагаю готовый шаблон, который можно адаптировать под конкретные нужды. Шаблон структурирован по основным разделам и содержит примерные формулировки для различных категорий сотрудников. ??

Вот пример заполненного шаблона характеристики:

ХАРАКТЕРИСТИКА

на Иванова Ивана Ивановича, ведущего специалиста отдела маркетинга ООО "Компания", работающего в данной должности с 15.01.2023

Иванов Иван Иванович, 1990 года рождения, образование высшее, в 2012 году окончил Экономический университет по специальности "Маркетинг".

В компании ООО "Компания" работает с января 2023 года в должности ведущего специалиста отдела маркетинга. В его должностные обязанности входит разработка и реализация маркетинговой стратегии компании, анализ рынка и конкурентной среды, планирование и проведение маркетинговых кампаний, оценка их эффективности.

За время работы в компании Иванов И.И. зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, обладающий глубокими теоретическими знаниями и практическими навыками в области маркетинга. Успешно реализовал проект по ребрендингу продуктовой линейки компании, что привело к увеличению узнаваемости бренда на 15% и росту продаж на 22% за первый квартал 2024 года.

Иванов И.И. демонстрирует аналитический склад ума, способность к стратегическому планированию и системному анализу рыночной ситуации. Владеет современными методиками маркетинговых исследований, уверенно работает со специализированным программным обеспечением (Adobe Creative Suite, Google Analytics, Яндекс.Метрика). Постоянно совершенствует свои профессиональные навыки — в марте 2024 года прошел курс повышения квалификации "Цифровой маркетинг: тренды и инструменты".

В личностном плане Иванов И.И. отличается ответственным отношением к работе, инициативностью, креативным мышлением. Обладает развитыми коммуникативными навыками, что позволяет ему эффективно взаимодействовать как с коллегами, так и с внешними партнерами. Стрессоустойчив, способен сохранять работоспособность в условиях высокой нагрузки и ограниченных сроков.

В коллективе пользуется уважением, проявляет готовность к командной работе и обмену опытом с коллегами. Активно участвует в корпоративных мероприятиях, выступает с инициативами по улучшению рабочих процессов.

За время работы в компании дисциплинарных взысканий не имеет, трудовую дисциплину не нарушает.

Учитывая профессиональные достижения и личностные качества Иванова И.И., считаю возможным рекомендовать его для включения в кадровый резерв на должность руководителя отдела маркетинга.

Характеристика составлена для предоставления в аттестационную комиссию.

Директор по маркетингу ООО "Компания" ___ / Петров П.П. / 05.04.2025

М.П.

При использовании данного шаблона необходимо учитывать следующие рекомендации:

Адаптируйте формулировки под конкретную должность и профессиональную область сотрудника Включайте только проверенную и объективную информацию Подкрепляйте оценочные суждения конкретными примерами и фактами Соблюдайте деловой стиль изложения Указывайте цель составления характеристики Проверяйте документ на наличие орфографических и пунктуационных ошибок

Помните, что характеристика должна быть подписана руководителем соответствующего уровня — непосредственным начальником сотрудника, руководителем подразделения или генеральным директором, в зависимости от назначения документа и уровня должности характеризуемого работника. ???