Образец заявления: прошу перевести меня с должности на должность

Для кого эта статья:

Работники компаний, желающие перейти на новую должность

Специалисты по кадровому делопроизводству и HR-менеджеры

Люди, интересующиеся карьерным ростом и развитием профессиональных навыков Карьерный рост часто связан с переходом на новую должность внутри компании. Это не просто смена рабочего места – это важный карьерный шаг, который требует правильного документального оформления. Корректно составленное заявление о переводе с одной должности на другую – ваш первый шаг к новым профессиональным высотам. Готовый образец заявления избавит вас от юридических ошибок и сэкономит время при оформлении перевода. Давайте разберемся, как составить документ, который не вызовет вопросов у работодателя и кадровой службы? 📝

Образец заявления о переводе с должности на должность

Заявление о переводе – это официальный документ, инициирующий процедуру изменения трудовой функции работника. Правильно составленное заявление служит основанием для издания приказа о переводе и последующего внесения изменений в трудовой договор. 💼

Классическая структура заявления о переводе включает:

Шапку с указанием адресата и заявителя

Наименование документа

Текст с просьбой о переводе

Дату и подпись

Вот базовый образец заявления о переводе, который подходит для большинства ситуаций:

Кому адресовано Директору ООО "Компания" <br> Иванову И.И. <br> от менеджера по продажам <br> Петрова П.П. Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ Текст заявления Прошу перевести меня с должности менеджера по продажам на должность руководителя отдела продаж с 01.03.2025. Дата и подпись 15.02.2025 ___ Петров П.П.

Важно помнить, что конкретные формулировки могут варьироваться в зависимости от причины перевода и корпоративных стандартов вашей компании.

Анна Соколова, HR-директор Однажды ко мне обратился талантливый специалист из отдела поддержки, который хотел перейти в разработку. Его первое заявление было составлено неформально, с эмоциональными аргументами о желании развиваться в новом направлении. Мы вместе переработали документ, сделав его лаконичным и соответствующим корпоративным стандартам. В новом заявлении мы указали точную должность, на которую он претендует, дату предполагаемого перевода и сослались на его квалификацию. Руководство одобрило перевод, и сегодня этот сотрудник – один из ведущих разработчиков компании. Правильно составленное заявление стало первым шагом к его новой карьере.

Правила оформления заявления на перевод внутри компании

Успех вашего карьерного маневра во многом зависит от соблюдения формальных требований к оформлению документов. Корректное заполнение заявления о переводе демонстрирует вашу внимательность и профессионализм. 📋

Основные правила оформления заявления на перевод:

Используйте лист формата А4, предпочтительно белого цвета

Пишите разборчивым почерком или используйте печатный текст

Соблюдайте деловой стиль изложения, избегайте эмоциональных выражений

Указывайте точные наименования должностей по штатному расписанию

Проставляйте дату составления документа

Укажите желаемую дату перевода (она не может быть раньше даты заявления)

Личная подпись должна быть проставлена собственноручно

Если в вашей компании есть утвержденные бланки или формы заявлений, используйте их. Во многих организациях существует электронная система документооборота, которая предусматривает специальные шаблоны для кадровых заявлений.

При составлении заявления о переводе с должности на должность важно избегать распространенных ошибок:

Ошибка Правильный вариант Неточное наименование должностей Используйте названия должностей в соответствии со штатным расписанием организации Отсутствие конкретной даты перевода Укажите точную дату, с которой вы хотели бы быть переведены Размытые формулировки ("на какую-нибудь другую должность") Четко укажите желаемую должность Неправильное указание адресата Адресуйте заявление руководителю организации или иному должностному лицу, уполномоченному решать вопросы переводов Излишне эмоциональные обоснования Придерживайтесь делового стиля, при необходимости кратко и конкретно обоснуйте причину перевода

Помните, что заявление – это юридический документ, который станет основанием для изменения вашего трудового договора. Подходите к его составлению с должным вниманием! 🧐

Обязательные реквизиты и структура заявления о переводе

Каждый документ имеет свою архитектуру, и заявление о переводе не исключение. Знание обязательных элементов поможет вам составить заявление, которое будет корректно обработано кадровой службой. 🔍

Структура заявления о переводе включает следующие обязательные элементы:

Шапка документа. В правом верхнем углу указывается: кому адресовано заявление (должность, наименование организации, фамилия и инициалы руководителя) и от кого оно подается (текущая должность, фамилия и инициалы сотрудника). Наименование документа. По центру листа пишется слово "ЗАЯВЛЕНИЕ" (обычно прописными буквами). Основной текст. Начинается со слова "Прошу" и содержит просьбу о переводе с указанием текущей должности, новой должности и желаемой даты перевода. Дополнительная информация (при необходимости). Например, причина перевода, основание для перевода, ссылка на вакансию. Дата составления заявления (обычно слева внизу). Подпись заявителя с расшифровкой (обычно справа внизу).

Важно помнить, что в качестве даты перевода рекомендуется указывать начало рабочего дня (например, "с 01.04.2025"). Если перевод планируется не полностью, а на определенный период (временный перевод), необходимо указать срок его окончания.

В некоторых случаях на заявлении о переводе должны быть проставлены дополнительные визы:

Виза непосредственного руководителя (согласен/не согласен с переводом)

Виза руководителя подразделения, в которое переводится сотрудник

Виза начальника отдела кадров

Резолюция руководителя организации (с указанием на подготовку приказа о переводе)

Если вы подаете заявление через систему электронного документооборота, убедитесь, что включили все необходимые элементы и прикрепили нужные файлы согласно корпоративным стандартам.

Дмитрий Волков, HR-консультант В моей практике был случай, когда квалифицированный инженер не мог добиться перевода в другой отдел месяцами. Причина оказалась банальной: его заявления возвращались на доработку из-за несоблюдения внутренних требований к оформлению документов. Компания использовала собственную систему электронного документооборота с определёнными шаблонами, а сотрудник подавал заявления в произвольной форме на бумаге. Когда он обратился ко мне, мы вместе изучили корпоративные стандарты, составили заявление по всем правилам, включив все необходимые реквизиты, и направили его через правильный канал. Результат? Перевод был утвержден в течение недели. Этот случай показывает, насколько важно соблюдать формальные требования к документам, особенно в крупных компаниях с отлаженной бюрократической системой.

Юридические аспекты заявления "прошу перевести меня"

Заявление о переводе имеет серьезные юридические последствия для трудовых отношений. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) регламентирует процедуру перевода и требования к документальному оформлению этой процедуры. Понимание правовых нюансов поможет вам защитить свои трудовые права. ⚖️

Согласно ст. 72.1 ТК РФ, перевод на другую работу – это постоянное или временное изменение трудовой функции работника. Перевод допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Юридически значимые элементы заявления о переводе:

Добровольность . Заявление должно подтверждать, что инициатива перевода исходит от работника, а не от работодателя.

. Заявление должно подтверждать, что инициатива перевода исходит от работника, а не от работодателя. Точность формулировок . Указанные должности должны соответствовать штатному расписанию и трудовому договору.

. Указанные должности должны соответствовать штатному расписанию и трудовому договору. Конкретность сроков . Дата предполагаемого перевода должна быть четко зафиксирована.

. Дата предполагаемого перевода должна быть четко зафиксирована. Идентификация сторон. Заявление должно содержать данные работника и полномочного представителя работодателя.

Правовые последствия подачи заявления о переводе:

Работодатель обязан рассмотреть заявление, но не обязан удовлетворять просьбу о переводе (если речь не идет о переводе по медицинским показаниям или иных случаях, предусмотренных законом). При положительном решении издается приказ о переводе по форме Т-5 или Т-5а. На основании приказа вносятся изменения в трудовой договор (путем заключения дополнительного соглашения). Информация о переводе отражается в личной карточке работника и трудовой книжке.

Обратите внимание на сроки рассмотрения заявления. Законодательно они не установлены, но обычно определяются локальными нормативными актами организации. В большинстве компаний этот срок составляет от 3 до 14 дней.

Важно помнить о различиях между переводом и перемещением:

Перевод Перемещение Изменение трудовой функции (должности, специальности, квалификации) Изменение рабочего места без изменения трудовой функции Требуется письменное согласие работника (заявление) Не требуется согласия работника (если не меняются определенные трудовым договором условия) Оформляется приказом и дополнительным соглашением к трудовому договору Часто оформляется распоряжением руководителя Отражается в трудовой книжке Не отражается в трудовой книжке

Если работодатель необоснованно отказывает в переводе на другую работу, предусмотренную медицинским заключением, или в иных случаях, предусмотренных законом, работник имеет право обратиться в трудовую инспекцию или суд. 🏛️

Готовый шаблон заявления о переводе для разных ситуаций

Различные ситуации требуют разных подходов к составлению заявления. Представляю вам универсальные шаблоны для наиболее распространенных случаев переводов, которые вы можете адаптировать под свои конкретные обстоятельства. 📄

Шаблон 1: Стандартный перевод на вышестоящую должность

Директору ООО "Компания" Сидорову С.С. от специалиста отдела продаж Иванова И.И.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня с должности специалиста отдела продаж на должность менеджера по работе с ключевыми клиентами с 01.05.2025.

20.04.2025 ___ Иванов И.И.

Шаблон 2: Перевод в другой отдел

Генеральному директору АО "Организация" Петрову П.П. от бухгалтера Васильевой В.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня с должности бухгалтера финансового отдела на должность аналитика в отдел бизнес-планирования с 15.06.2025 в связи с наличием соответствующего образования и опыта работы в сфере аналитики.

01.06.2025 ___ Васильева В.В.

Шаблон 3: Временный перевод

Директору ООО "Предприятие" Николаеву Н.Н. от менеджера по персоналу Кузнецовой К.К.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу временно перевести меня с должности менеджера по персоналу на должность руководителя отдела кадров на период отпуска по уходу за ребенком Смирновой С.С. с 01.07.2025 до выхода основного работника.

20.06.2025 ___ Кузнецова К.К.

Шаблон 4: Перевод по медицинским показаниям

Директору ЗАО "Фирма" Александрову А.А. от оператора производственной линии Федорова Ф.Ф.

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании медицинского заключения № 123 от 05.08.2025 прошу перевести меня с должности оператора производственной линии на должность кладовщика с 10.08.2025. Медицинское заключение прилагаю.

08.08.2025 ___ Федоров Ф.Ф.

Шаблон 5: Перевод на неполный рабочий день

Генеральному директору ООО "Компания" Михайлову М.М. от старшего разработчика Соколова С.С.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня с должности старшего разработчика (полный рабочий день) на должность разработчика-консультанта с установлением неполного рабочего дня (4 часа в день) с 01.09.2025 в связи с необходимостью продолжения образования.

15.08.2025 ___ Соколов С.С.

При использовании этих шаблонов помните о следующих рекомендациях:

Адаптируйте формулировки под стиль принятый в вашей организации

Добавляйте необходимые обоснования, если это повысит шансы на одобрение перевода

Уточните в кадровой службе, требуются ли дополнительные документы (например, копия диплома об образовании)

При подаче заявления рекомендуется оформить два экземпляра: один для работодателя, второй (с отметкой о принятии) для себя

Если заявление подается в электронном виде, сохраняйте подтверждение его отправки и получения

Обратите внимание, что для некоторых специфических случаев перевода (например, перевод к другому работодателю) требуются дополнительные документы и более сложные формулировки. В таких ситуациях рекомендуется проконсультироваться с юристом или специалистом кадровой службы. 👨‍💼