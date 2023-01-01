Образец заявления на увольнение по соглашению сторон: оформляем

Для кого эта статья:

Работники, планирующие увольнение по соглашению сторон

HR-специалисты и менеджеры по кадрам

Расставание с работодателем не всегда должно быть драматичным. Увольнение по соглашению сторон — цивилизованный способ завершить трудовые отношения, когда интересы обеих сторон совпадают. Однако даже в таких мирных расставаниях важна юридическая точность: один неверный шаг, неправильная формулировка — и компромиссное решение может обернуться затяжным трудовым спором. Давайте разберемся, как грамотно оформить заявление на увольнение по соглашению сторон, избежать типичных ошибок и защитить свои интересы в 2025 году. 📝

Что такое увольнение по соглашению сторон: правовые аспекты

Увольнение по соглашению сторон — это способ прекращения трудового договора, при котором работник и работодатель достигают взаимной договоренности о прекращении трудовых отношений. Данный вид увольнения регулируется статьей 78 Трудового кодекса РФ и имеет ряд существенных отличий от других оснований для расторжения трудового договора.

Главное преимущество такого способа увольнения — гибкость в определении условий. Стороны могут договориться о дате увольнения, сумме выплат и других условиях, которые будут закреплены в соглашении о расторжении трудового договора.

Важно понимать: после подписания соглашения в одностороннем порядке его нельзя расторгнуть. Исключение — ситуации, когда одна из сторон действовала под принуждением или в результате обмана (что придется доказать в суде).

Характеристика Увольнение по соглашению сторон Увольнение по собственному желанию Инициатор Совместное решение Работник Срок предупреждения Устанавливается по договоренности Две недели Возможность отзыва Только по обоюдному согласию В любой момент до даты увольнения Выплаты По договоренности (часто с компенсацией) Стандартные выплаты

Рассмотрим ключевые правовые аспекты увольнения по соглашению сторон:

Добровольность — основной принцип данного метода увольнения. Любое давление или принуждение может стать основанием для признания соглашения недействительным.

— основной принцип данного метода увольнения. Любое давление или принуждение может стать основанием для признания соглашения недействительным. Отсутствие отработки — в отличие от увольнения по собственному желанию, работник может быть уволен в тот день, который указан в соглашении.

— в отличие от увольнения по собственному желанию, работник может быть уволен в тот день, который указан в соглашении. Возможность дополнительных выплат — работодатель может предусмотреть выходное пособие или иные компенсации, не предусмотренные законодательством.

— работодатель может предусмотреть выходное пособие или иные компенсации, не предусмотренные законодательством. Защита беременных и работников в отпуске — даже эти категории сотрудников, которых нельзя уволить по инициативе работодателя, могут быть уволены по соглашению сторон.

Елена Карпова, HR-директор В моей практике был случай, когда сотрудник оспорил в суде увольнение по соглашению сторон, утверждая, что его вынудили подписать документы. Решающим фактором в пользу компании стало то, что инициатором увольнения выступил сам работник — он первым подал заявление с просьбой рассмотреть возможность расторжения договора. Кроме того, работодатель выплатил дополнительную компенсацию в размере двух окладов, что суд расценил как подтверждение взаимовыгодного характера соглашения. С тех пор я всегда советую коллегам документировать весь процесс переговоров и обязательно фиксировать, кто выступил инициатором увольнения.

Структура и требования к заявлению: основные элементы

Заявление на увольнение по соглашению сторон — первый шаг в процедуре оформления. Хотя Трудовой кодекс не устанавливает жестких требований к его форме, существуют стандартные элементы, которые делают документ юридически значимым и защищают интересы обеих сторон.

Корректное заявление должно содержать следующие обязательные элементы:

Шапка документа — данные руководителя организации (ФИО, должность) и работника (ФИО, должность, структурное подразделение).

— данные руководителя организации (ФИО, должность) и работника (ФИО, должность, структурное подразделение). Наименование документа — "Заявление".

— "Заявление". Основной текст — просьба об увольнении по соглашению сторон с указанием конкретной даты.

— просьба об увольнении по соглашению сторон с указанием конкретной даты. Дата составления — фактическая дата написания заявления.

— фактическая дата написания заявления. Подпись — личная подпись работника с расшифровкой.

Важно помнить, что заявление — это только инициирующий документ. После него должно последовать оформление соглашения о расторжении трудового договора, где будут детально прописаны все условия увольнения. 📋

Особое внимание стоит уделить формулировке просьбы об увольнении. В ней должна быть точная ссылка на статью 78 ТК РФ или четкое указание "по соглашению сторон". Размытые формулировки могут привести к недопониманию и осложнить процесс.

Элемент заявления Правильная формулировка Неправильная формулировка Просьба об увольнении Прошу уволить меня по соглашению сторон (п. 1 ст. 77 ТК РФ) Прошу уволить меня по договоренности Указание даты 12 марта 2025 года В ближайшее время Упоминание компенсации С выплатой компенсации, предусмотренной соглашением о расторжении трудового договора С выплатой обговоренной суммы Дополнительные условия Прошу внести в соглашение условие о сохранении конфиденциальности С условием, что мы обо всем договорились

Несмотря на кажущуюся простоту, заявление должно соответствовать корпоративным правилам делопроизводства. В некоторых компаниях существуют утвержденные бланки или шаблоны, которые рекомендуется использовать.

Также стоит учитывать, что в случае судебного разбирательства заявление может стать доказательством добровольности увольнения. Поэтому рекомендуется:

Писать заявление от руки (это затрудняет возможные манипуляции с документом)

Сохранять копию заявления с отметкой о принятии

Избегать эмоциональных комментариев и оценок в тексте

Четко формулировать все условия, особенно касающиеся компенсационных выплат

Правильный образец заявления на увольнение по соглашению

Чтобы заявление на увольнение по соглашению сторон было составлено корректно и не вызывало вопросов у работодателя, предлагаю рассмотреть универсальный образец, который соответствует всем требованиям трудового законодательства 2025 года. 📄

Александр Белов, юрист по трудовому праву Ко мне часто обращаются клиенты, которые столкнулись с проблемами из-за неправильно составленного заявления на увольнение. Показательный случай произошел с Мариной, руководителем отдела маркетинга. В спешке она написала заявление с формулировкой «Прошу уволить по согласованию с руководством». Работодатель оформил увольнение по собственному желанию, и Марина не получила обещанную компенсацию в размере трех окладов. В суде документ был истолкован не в пользу Марины, поскольку четкого указания на соглашение сторон не было. С тех пор я рекомендую всегда использовать точные юридические формулировки и проверять документы перед подписанием.

Вот образец заявления, который минимизирует риски недопонимания между сторонами:

Директору ООО "Горизонт" Сергееву А.В. от менеджера по продажам Петрова Ивана Сергеевича

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу расторгнуть со мной трудовой договор №127 от 15.02.2023 по соглашению сторон (п. 1 ст. 77 ТК РФ) 20 мая 2025 года с выплатой компенсации, предусмотренной соглашением о расторжении трудового договора.

10.05.2025 Петров И.С.

Данный образец содержит все необходимые элементы:

Корректное обращение к руководителю с указанием должности

Четкая идентификация заявителя

Точная формулировка основания увольнения со ссылкой на ТК РФ

Конкретная дата увольнения

Упоминание о компенсационных выплатах

Дата подачи заявления и подпись

Важно помнить, что заявление может содержать и дополнительные пункты в зависимости от конкретной ситуации:

Просьба о выдаче рекомендательного письма

Упоминание о передаче дел и материальных ценностей

Конкретизация суммы компенсации (хотя обычно это указывается в соглашении)

Особые условия, например, о сохранении добровольного медицинского страхования на определенный период после увольнения

Если инициатором увольнения выступает работодатель, формат заявления может быть несколько иным. В этом случае работник может написать: "В ответ на предложение расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон выражаю свое согласие при условии выплаты компенсации в размере [сумма]".

Такая формулировка подчеркивает, что инициатива исходила не от работника, что может иметь значение при последующих юридических спорах. 👨‍⚖️

Сопроводительные документы и порядок оформления

Процесс увольнения по соглашению сторон не ограничивается только заявлением работника. Для правильного оформления требуется целый комплект документов, каждый из которых имеет свое юридическое значение. Рассмотрим полный перечень необходимых документов и последовательность их оформления. 📚

Основной пакет документов включает:

Заявление работника — инициирующий документ (образец был рассмотрен выше). Соглашение о расторжении трудового договора — ключевой документ, в котором фиксируются все договоренности между сторонами. Приказ об увольнении — оформляется по унифицированной форме Т-8 или по форме, разработанной компанией. Записка-расчет — документ для расчета окончательных выплат работнику. Запись в трудовой книжке (или сведения о трудовой деятельности для электронных трудовых книжек).

Особое внимание стоит уделить соглашению о расторжении трудового договора. Этот документ является гарантией соблюдения договоренностей и должен содержать:

Полные реквизиты сторон (наименование работодателя, ФИО работника)

Дату расторжения трудового договора

Сумму компенсации и порядок ее выплаты

Обязательства сторон (например, по передаче дел, возврату имущества)

Конфиденциальные условия (при необходимости)

Отказ от взаимных претензий (рекомендуемый, но необязательный пункт)

Порядок оформления увольнения по соглашению сторон выглядит следующим образом:

Инициирование процесса — сторона (работник или работодатель) выступает с предложением расторгнуть трудовой договор. Составление заявления — работник пишет заявление на увольнение. Подготовка соглашения — обычно это делает работодатель, но работник может участвовать в согласовании условий. Подписание соглашения — документ подписывается обеими сторонами в двух экземплярах. Издание приказа — на основании соглашения оформляется приказ об увольнении. Ознакомление работника с приказом — под подпись. Внесение записи в трудовую книжку — с формулировкой "Трудовой договор расторгнут по соглашению сторон, пункт 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации". Расчет и выплата всех причитающихся сумм — в последний день работы. Выдача трудовой книжки и других документов — также в последний день работы.

Важно соблюдать сроки оформления документов и выплат. Задержка расчета при увольнении может привести к материальной ответственности работодателя в виде компенсации за каждый день просрочки (ст. 236 ТК РФ). 💰

Распространенные ошибки при составлении заявления

При составлении заявления на увольнение по соглашению сторон даже опытные специалисты допускают ошибки, которые могут привести к серьезным последствиям. Понимание типичных заблуждений поможет вам избежать потенциальных проблем и защитить свои интересы. 🚫

Рассмотрим наиболее частые ошибки и способы их предотвращения:

Неправильное указание основания увольнения — смешение понятий "соглашение сторон" и "собственное желание" или использование бытовых формулировок вместо юридически точных.

— смешение понятий "соглашение сторон" и "собственное желание" или использование бытовых формулировок вместо юридически точных. Отсутствие даты увольнения или указание её в неопределенной форме ("в ближайшее время", "после согласования").

или указание её в неопределенной форме ("в ближайшее время", "после согласования"). Включение эмоциональных высказываний или претензий к работодателю, что может осложнить процесс расторжения договора.

или претензий к работодателю, что может осложнить процесс расторжения договора. Упоминание только в заявлении (а не в соглашении) о компенсации или других существенных условиях увольнения.

или других существенных условиях увольнения. Подача заявления без сохранения копии с отметкой о принятии, что затрудняет доказательство факта инициирования процесса.

Чтобы избежать подобных ошибок, рекомендуется:

Использовать точные формулировки из ТК РФ Консультироваться с юристом или HR-специалистом перед подачей заявления Тщательно проверять все даты и реквизиты Сохранять деловой тон в заявлении Подавать заявление официально через канцелярию или секретариат с регистрацией входящего документа

Особое внимание следует уделить соотношению заявления и последующего соглашения о расторжении трудового договора. Распространенное заблуждение — считать, что заявление и есть соглашение сторон. На практике заявление лишь инициирует процесс, а все существенные условия должны быть закреплены в отдельном документе — соглашении.

Типичная ошибка Возможные последствия Правильный вариант Прошу уволить по обоюдной договоренности Неоднозначное толкование основания увольнения Прошу уволить по соглашению сторон (п. 1 ст. 77 ТК РФ) Прошу выплатить компенсацию в размере двух окладов Работодатель может проигнорировать требование Упоминание о компенсации в соглашении, а не в заявлении Прошу уволить в удобное для компании время Неопределенность даты увольнения Указание конкретной даты увольнения Прошу уволить, так как мне не платят обещанные премии Может быть расценено как претензия, осложняющая процесс Нейтральная формулировка без эмоциональных оценок

В судебной практике встречаются случаи, когда работники оспаривают увольнение по соглашению сторон, утверждая, что:

Их принудили к подписанию документов

Они не понимали последствий своих действий

Условия соглашения не были выполнены работодателем

Для минимизации рисков стоит помнить, что соглашение имеет силу договора, и после его подписания в одностороннем порядке отказаться от него нельзя. Поэтому так важно тщательно продумать все условия и проконсультироваться со специалистом перед подписанием документов. 📝