Образец заявления на увольнение на испытательном сроке – оформление

Для кого эта статья:

Сотрудники, находящиеся на испытательном сроке и планирующие уволиться

Специалисты в области HR и управления персоналом

Юридические консультанты и адвокаты, работающие с трудовым правом Решение уволиться на испытательном сроке требует грамотного юридического оформления. Многие сотрудники не знают, что увольнение в период испытания имеет свою специфику и регламентируется особыми положениями Трудового кодекса РФ. Правильно составленный документ защитит ваши интересы, поможет избежать конфликтов с работодателем и обеспечит законное прекращение трудовых отношений с минимальными сроками. В данной статье разберем все нюансы оформления заявления на увольнение на испытательном сроке с учетом последних изменений в трудовом законодательстве 2025 года. 📝

Как правильно оформить заявление на увольнение по собственному желанию на испытательном сроке

Заявление на увольнение во время испытательного срока имеет ряд особенностей. Главное отличие от стандартного увольнения по собственному желанию — сокращенный срок предупреждения работодателя, который составляет не 14 дней, а всего 3 календарных дня согласно ч. 4 ст. 71 ТК РФ. Это значительно ускоряет процедуру расторжения трудового договора.

Правильно оформленное заявление должно содержать следующие обязательные элементы:

Данные адресата (должность, наименование организации, ФИО руководителя)

Сведения о заявителе (ФИО, должность)

Четкую формулировку просьбы об увольнении

Указание на основание (собственное желание, ст. 71 ТК РФ)

Указание конкретной даты последнего рабочего дня

Дату составления заявления

Личную подпись работника

Формулировка в заявлении должна быть юридически корректной. Рекомендуется использовать фразу: «Прошу уволить меня по собственному желанию в соответствии с частью 4 статьи 71 Трудового кодекса РФ с [дата]». Упоминание статьи ТК РФ не является обязательным, но помогает избежать недопонимания относительно сроков предупреждения.

Анна Петрова, HR-директор К нам обратился сотрудник Михаил, который решил уволиться на второй неделе испытательного срока. Он подал стандартное заявление с двухнедельной отработкой, не зная о возможности уйти через три дня. Когда я объяснила ему права и помогла переоформить документ с правильной формулировкой, Михаил был искренне благодарен. Это показывает, насколько важно знать свои права при увольнении на испытательном сроке. Впоследствии мы разработали информационные материалы по этому вопросу для всех новых сотрудников, чтобы подобные ситуации не повторялись.

При подаче заявления рекомендуется сделать его копию и попросить ответственное лицо (секретаря, сотрудника отдела кадров) поставить отметку о получении. Это подтверждение может понадобиться в случае возникновения спорных ситуаций. Альтернативный способ — отправить заявление заказным письмом с уведомлением о вручении.

Элемент заявления Описание Пример Шапка Адресат и данные заявителя Генеральному директору ООО «Компания»<br>Иванову И.И.<br>от специалиста отдела продаж<br>Петрова П.П. Наименование Название документа ЗАЯВЛЕНИЕ Основной текст Просьба и основание Прошу уволить меня по собственному желанию в соответствии с ч. 4 ст. 71 ТК РФ 25.03.2025 Заключение Дата и подпись 22.03.2025 [Подпись] / Петров П.П.

Образцы и шаблоны заявлений для различных ситуаций

В зависимости от обстоятельств увольнения на испытательном сроке могут потребоваться различные формулировки в заявлении. Рассмотрим несколько типовых шаблонов для наиболее распространенных ситуаций. 📑

Стандартное заявление на увольнение по собственному желанию на испытательном сроке:

Генеральному директору ООО «Компания»<br> Сидорову С.С.<br> от менеджера по работе с клиентами<br> Иванова Ивана Ивановича ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу уволить меня по собственному желанию в соответствии с частью 4 статьи 71 Трудового кодекса РФ 15.04.2025. 12.04.2025 [Подпись] Иванов И.И.

Заявление на увольнение на испытательном сроке без отработки (например, по состоянию здоровья):

Директору ЗАО «Организация»<br> Петрову П.П.<br> от бухгалтера<br> Смирновой Анны Владимировны ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу уволить меня по собственному желанию в соответствии с частью 4 статьи 71 Трудового кодекса РФ 17.03.2025 без отработки по состоянию здоровья. Приложение: медицинская справка от 16.03.2025. 16.03.2025 [Подпись] Смирнова А.В.

Заявление на увольнение на испытательном сроке с формулировкой «не прошел испытание»:

Директору ИП «Предприниматель»<br> Васильеву В.В.<br> от помощника менеджера<br> Кузнецова Константина Сергеевича ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу уволить меня по собственному желанию 21.05.2025 в связи с тем, что я не считаю возможным продолжать работу в период испытательного срока (ч. 4 ст. 71 ТК РФ). 18.05.2025 [Подпись] Кузнецов К.С.

Сергей Николаев, юрисконсульт по трудовому праву Ко мне обратилась клиентка Елена, которая подала заявление на увольнение во время испытательного срока. Работодатель отказывался её увольнять через три дня, настаивая на стандартной двухнедельной отработке. После изучения ситуации я составил официальное письмо с разъяснением положений ст. 71 ТК РФ и направил его руководству компании. Работодатель признал свою неправоту и оформил увольнение в соответствии с законом. Этот случай подтверждает, как важно знать свои права и иметь правильно составленные документы при увольнении на испытательном сроке.

Помимо стандартных шаблонов, существуют также особые случаи, требующие дополнительных формулировок:

Заявление с просьбой о выплате компенсации за неиспользованный отпуск

Заявление с просьбой об увольнении и выдаче трудовой книжки на руки

Заявление с указанием причины увольнения (несоответствие работы ожиданиям, семейные обстоятельства и т.д.)

Важно понимать, что указание причины увольнения в заявлении не является обязательным требованием закона, но может быть полезно в некоторых ситуациях, например, для сохранения профессиональных отношений.

Сроки и правила подачи заявления об увольнении на испытательном сроке

Основное преимущество увольнения на испытательном сроке — сокращенный период предупреждения работодателя. Согласно ч. 4 ст. 71 ТК РФ, работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три календарных дня. ⏱️

При расчете срока предупреждения необходимо учитывать следующие правила:

Отсчет трех календарных дней начинается со следующего дня после подачи заявления

В трехдневный срок включаются выходные и праздничные дни

День увольнения является последним рабочим днем

Например, если заявление подано в понедельник, 10 мая, то днем увольнения может быть четверг, 13 мая. Если в трехдневный срок попадают выходные или праздники, они также считаются.

Дата подачи заявления Расчет 3-дневного срока Дата увольнения (последний рабочий день) Понедельник, 10 мая 11, 12, 13 мая Четверг, 13 мая Четверг, 13 мая 14, 15, 16 мая (включая выходные) Воскресенье, 16 мая (или следующий рабочий день) Пятница, 14 мая 15, 16, 17 мая Понедельник, 17 мая

Существует также возможность увольнения без отработки трехдневного срока при наличии обстоятельств, делающих невозможным продолжение работы (ч. 3 ст. 80 ТК РФ). К таким обстоятельствам относятся:

Зачисление в образовательное учреждение

Выход на пенсию

Нарушение работодателем трудового законодательства

Состояние здоровья работника

Переезд в другую местность

При наличии подобных обстоятельств работник должен указать соответствующую причину в заявлении и приложить подтверждающие документы (например, медицинскую справку). В этом случае работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении.

Важно правильно вручить заявление работодателю. Существует несколько способов подачи:

Лично в руки — передать заявление непосредственному руководителю, директору или сотруднику отдела кадров с отметкой о получении на вашем экземпляре Через канцелярию — зарегистрировать документ в журнале входящей корреспонденции с указанием даты приема Почтовым отправлением — направить заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения По электронной почте — если в компании существует электронный документооборот с использованием электронных подписей

Особенности увольнения на испытательном сроке по инициативе работника

Увольнение в период испытательного срока имеет ряд специфических особенностей, отличающих его от стандартного расторжения трудового договора. Эти нюансы важно учитывать, чтобы процедура прошла корректно с юридической точки зрения. 🧩

Основные особенности увольнения по инициативе работника на испытательном сроке:

Сокращенный срок предупреждения — 3 календарных дня вместо 14

Отсутствие необходимости указывать причину увольнения

Сохранение права на компенсацию за неиспользованный отпуск

Отсутствие в трудовой книжке отметки о том, что увольнение произошло в период испытания

Возможность отозвать заявление до истечения трехдневного срока

В приказе об увольнении и трудовой книжке запись делается на основании ч. 4 ст. 71 ТК РФ с формулировкой «Уволен по инициативе работника, пункт 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации». Информация о том, что увольнение произошло в период испытательного срока, в трудовую книжку не вносится.

При увольнении на испытательном сроке работник имеет право на:

Получение заработной платы за отработанный период

Компенсацию за неиспользованный отпуск

Получение справки о сумме заработка за два календарных года

Справку о среднем заработке для центра занятости (по запросу)

Сведения о страховых взносах по форме СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ

Нередко возникает вопрос о возможности отзыва заявления на увольнение. На испытательном сроке, как и при стандартном увольнении, работник имеет право отозвать свое заявление до истечения срока предупреждения (в данном случае — до истечения трех дней). Однако если на место увольняющегося сотрудника уже приглашен другой работник в письменной форме, отзыв заявления невозможен.

Еще одна особенность — возможность досрочного расторжения трудового договора по соглашению сторон. Если и работодатель, и работник согласны на более раннее увольнение, чем предусмотрено трехдневным сроком, они могут оформить соглашение о расторжении трудового договора, указав в нем удобную для обеих сторон дату.

Правовые основы и нюансы увольнения в период испытания

Правовое регулирование увольнения во время испытательного срока осуществляется несколькими статьями Трудового кодекса РФ. Основные из них — статья 71, регламентирующая особенности увольнения в период испытания, и статья 77, определяющая общие основания прекращения трудового договора. ⚖️

Ключевые нормативные положения, которые следует знать:

Часть 4 статьи 71 ТК РФ — работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив работодателя за 3 дня

Пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ — расторжение трудового договора по инициативе работника

Статья 84.1 ТК РФ — общий порядок оформления прекращения трудового договора

Статья 140 ТК РФ — сроки расчета при увольнении

Статья 127 ТК РФ — компенсация за неиспользованный отпуск

Важно помнить, что положения об испытательном сроке должны быть прямо указаны в трудовом договоре. Если упоминание об испытании отсутствует, считается, что работник принят без испытательного срока, и в этом случае применяются общие правила увольнения с двухнедельным сроком предупреждения.

Существуют категории работников, для которых испытательный срок не может быть установлен, соответственно, они не могут воспользоваться правом на увольнение с трехдневным предупреждением:

Беременные женщины и женщины с детьми до 1,5 лет

Лица, не достигшие 18 лет

Выпускники образовательных учреждений, впервые поступающие на работу по специальности

Лица, избранные на выборную должность

Работники, приглашенные на работу в порядке перевода

Отдельного внимания заслуживают споры, связанные с увольнением на испытательном сроке. Судебная практика показывает, что наиболее частые нарушения со стороны работодателей включают:

Отказ принять заявление об увольнении Требование отработки в течение 14 дней вместо законных 3 дней Невыплата компенсации за неиспользованный отпуск Задержка выдачи трудовой книжки и окончательного расчета

В случае нарушения ваших прав при увольнении на испытательном сроке, вы можете обратиться в трудовую инспекцию или суд. Срок исковой давности по трудовым спорам составляет 3 месяца со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права.