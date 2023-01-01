Образец заявления на сверхурочную работу: скачать шаблон по ТК РФ

Для кого эта статья:

Работодатели и руководители подразделений, занимающиеся трудовыми отношениями

Специалисты по кадровому делопроизводству и HR-менеджеры

Сотрудники, планирующие работать сверхурочно или столкнувшиеся с этой практикой Оформление сверхурочных работ – процедура, требующая предельной точности в документации. Одна ошибка в заявлении может привести к серьезным последствиям: от финансовых потерь до трудовых споров. По статистике, 40% работодателей сталкиваются с претензиями от сотрудников из-за неправильного оформления сверхурочных. Грамотное заявление защищает права обеих сторон и обеспечивает законность процедуры. Предлагаем актуальный на 2025 год шаблон, соответствующий всем нормам ТК РФ. 📝

Что такое заявление на сверхурочную работу и когда оно нужно

Заявление на сверхурочную работу — официальный документ, подтверждающий добровольное согласие сотрудника на выполнение работы за пределами установленной продолжительности рабочего времени. Это не просто формальность, а важный юридический документ, защищающий интересы как работника, так и работодателя. 🛡️

Данный документ необходим в следующих ситуациях:

При возникновении срочной производственной необходимости

При выполнении работ, требующих непрерывности и невозможности остановки в стандартное рабочее время

При необходимости завершить начатую работу, которая не могла быть выполнена в течение нормальной продолжительности рабочего времени

При временном отсутствии другого сотрудника и необходимости замены

Елена Новикова, руководитель отдела кадров Однажды в нашу компанию поступил экстренный заказ от ключевого клиента. Сроки были критическими, и без сверхурочных работ выполнить его было невозможно. Я подготовила корректные формы заявлений для всех сотрудников, задействованных в проекте. Один из работников отказался подписывать документ, считая его формальностью. Через два месяца он подал жалобу в трудовую инспекцию, утверждая, что его принудили к сверхурочной работе. Отсутствие письменного согласия могло обернуться серьезным штрафом для компании, но мы смогли предоставить свидетельские показания. С тех пор я буквально заставляю каждого сотрудника оформлять согласие письменно — это защищает и его, и организацию.

Важно понимать, что работодатель не имеет права привлекать сотрудника к сверхурочной работе без его письменного согласия, кроме исключительных случаев, предусмотренных частью 3 статьи 99 ТК РФ.

Случаи, когда письменное согласие работника необходимо Исключительные случаи, когда согласие не требуется Стандартное привлечение к сверхурочным работам Предотвращение катастрофы, производственной аварии Работа в выходные дни Устранение последствий катастрофы, аварии, стихийного бедствия Привлечение беременных женщин (запрещено даже при наличии согласия) Устранение непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, газоснабжения, отопления и т.п. Привлечение родителей детей до 14 лет, инвалидов Работы в условиях военного положения или чрезвычайных ситуациях

Письменное оформление согласия на сверхурочную работу помогает избежать потенциальных разногласий и обеспечивает надлежащий учет отработанных часов, что критически важно для правильной оплаты труда. 💰

Правовые нормы оформления сверхурочной работы по ТК РФ

Трудовой кодекс РФ строго регламентирует процедуру привлечения сотрудников к сверхурочным работам. Основные правовые нормы закреплены в статье 99 ТК РФ, которая определяет сверхурочную работу как выполняемую по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени.

Ключевые правовые аспекты, которые необходимо учитывать при оформлении сверхурочных работ в 2025 году:

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год

Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных часов для каждого работника

Привлечение к сверхурочной работе допускается только с письменного согласия работника

Категорически запрещено привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников до 18 лет

Инвалиды, женщины с детьми до 3 лет, родители детей-инвалидов могут привлекаться к сверхурочной работе только с их письменного согласия и при отсутствии противопоказаний

Оплата сверхурочной работы регулируется статьей 152 ТК РФ и должна производиться в повышенном размере:

За первые два часа – не менее чем в полуторном размере

За последующие часы – не менее чем в двойном размере

Конкретные размеры оплаты устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться дополнительным временем отдыха, но не менее отработанного сверхурочно.

Михаил Соколов, юрист по трудовому праву Ко мне обратился клиент, отработавший значительное количество сверхурочных часов без надлежащего оформления. Работодатель утверждал, что отсутствие заявления делает невозможным компенсацию этих часов. Мы инициировали проверку, в ходе которой были изучены записи системы контроля доступа в офис, подтвердившие факт переработки. Работодатель был вынужден выплатить компенсацию за все неоплаченные часы с применением повышающих коэффициентов. Однако клиент потратил значительные ресурсы на доказательство своей правоты. Этот случай демонстрирует, насколько важно официальное оформление сверхурочной работы — предварительно написанное заявление существенно упростило бы весь процесс.

При оформлении сверхурочной работы работодателю необходимо издать приказ о привлечении работника к сверхурочной работе на основании его письменного согласия. В приказе должны быть указаны причины необходимости сверхурочных работ, их продолжительность и перечень работников, привлекаемых к выполнению таких работ. 📋

Структура и содержание заявления на сверхурочную работу

Правильно составленное заявление на сверхурочную работу должно иметь четкую структуру и содержать все необходимые элементы. Это гарантирует его юридическую силу и защищает интересы как работника, так и работодателя. 📄

Заявление на сверхурочную работу должно содержать следующие обязательные элементы:

Шапка документа: Адресат (должность руководителя, название организации, ФИО), данные составителя (должность, ФИО) Наименование документа: "Заявление" или "Заявление о согласии на сверхурочную работу" Содержательная часть: Изложение сути заявления — добровольное согласие на выполнение сверхурочной работы Детали сверхурочной работы: Даты, время, продолжительность Подпись и дата: Личная подпись работника, расшифровка, дата составления

Раздел заявления Рекомендуемые формулировки Вводная фраза согласия "Даю свое согласие на привлечение меня к сверхурочной работе..." Указание временного интервала "...в период с [дата] по [дата] с [время начала] до [время окончания]" Причина сверхурочной работы "...в связи с производственной необходимостью/выполнением срочного проекта/замещением временно отсутствующего работника" Упоминание об оплате "С порядком оплаты сверхурочной работы в соответствии со статьей 152 ТК РФ ознакомлен(а)" Указание на добровольный характер "Данное согласие даю добровольно, без какого-либо принуждения"

Важные рекомендации по оформлению заявления:

Используйте деловой стиль изложения, избегайте эмоциональных выражений

Точно указывайте даты и временные интервалы сверхурочной работы

Четко формулируйте причину необходимости сверхурочной работы

Упоминайте о своей осведомленности относительно порядка оплаты сверхурочной работы

Подчеркивайте добровольный характер согласия

Для некоторых категорий работников в заявлении рекомендуется указать дополнительную информацию:

Для инвалидов: "Медицинские противопоказания к выполнению сверхурочной работы отсутствуют"

Для женщин с детьми до 3 лет: "С правом отказаться от сверхурочной работы ознакомлена"

Грамотно составленное заявление станет надежным юридическим доказательством добровольного характера сверхурочной работы, что поможет избежать потенциальных споров и конфликтов. ✅

Готовый образец заявления на сверхурочную работу для скачивания

Ниже представлен универсальный шаблон заявления на сверхурочную работу, соответствующий требованиям ТК РФ по состоянию на 2025 год. Данный образец можно адаптировать под конкретную ситуацию, сохраняя основную структуру и обязательные элементы. 📝

Примерный текст заявления:

Генеральному директору ООО "Название организации" Иванову И.И. от менеджера отдела продаж Петрова Петра Петровича **ЗАЯВЛЕНИЕ** Я, Петров Петр Петрович, настоящим даю свое добровольное согласие на привлечение меня к сверхурочной работе в период с 15.05.2025 по 17.05.2025 с 18:00 до 21:00 в связи с необходимостью завершения квартального отчета и подготовки презентации для ключевого клиента. С порядком оплаты сверхурочной работы в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса РФ ознакомлен. Понимаю, что первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в полуторном размере, последующие часы – не менее чем в двойном размере. Данное согласие даю добровольно, без какого-либо принуждения. 14.05.2025 ______________ / Петров П.П. /

Альтернативные варианты формулировок для различных ситуаций:

При замещении отсутствующего работника: "...в связи с необходимостью замещения временно отсутствующего сотрудника Сидорова С.С., занимающего должность старшего менеджера отдела продаж."

"...в связи с необходимостью проведения видеоконференции с партнерами из [страна] с учетом разницы часовых поясов."

"...в связи с экстренной необходимостью выполнения срочного заказа для стратегически важного клиента."

"Прошу предоставить мне за сверхурочную работу дополнительное время отдыха [указать даты] вместо повышенной оплаты."

Рекомендации по использованию шаблона:

Перед заполнением убедитесь, что ваша ситуация не относится к случаям запрета на сверхурочную работу (беременность, возраст до 18 лет) Укажите точные даты и время предполагаемой сверхурочной работы Четко сформулируйте причину необходимости сверхурочной работы Сохраните копию заявления с отметкой о принятии документа работодателем При необходимости согласуйте форму компенсации (повышенная оплата или дополнительное время отдыха)

Данный образец заявления является универсальным и подходит для большинства стандартных ситуаций. При наличии специфических обстоятельств рекомендуется дополнительно проконсультироваться с юристом по трудовому праву. ⚖️

Типичные ошибки при составлении заявления на сверхурочную работу

При оформлении заявления на сверхурочную работу многие сотрудники допускают ошибки, которые могут привести к юридическим последствиям или сложностям с получением надлежащей компенсации. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки и способы их предотвращения. ⚠️

Отсутствие точных дат и времени сверхурочной работы. Расплывчатые формулировки вроде "в течение недели" или "по мере необходимости" не имеют юридической силы и затруднят учет сверхурочных часов

Расплывчатые формулировки вроде "в течение недели" или "по мере необходимости" не имеют юридической силы и затруднят учет сверхурочных часов Отсутствие указания на добровольный характер. Без явного упоминания о добровольности согласия заявление может быть оспорено как написанное под давлением

Без явного упоминания о добровольности согласия заявление может быть оспорено как написанное под давлением Неуказание причины сверхурочной работы. Без обоснования необходимости сверхурочной работы документ будет неполным

Без обоснования необходимости сверхурочной работы документ будет неполным Отсутствие упоминания об ознакомлении с порядком оплаты. Это может привести к недопониманию и конфликтам при получении вознаграждения

Это может привести к недопониманию и конфликтам при получении вознаграждения Составление заявления постфактум. Заявление должно быть оформлено до начала сверхурочных работ, а не после их выполнения

Особые ситуации, требующие дополнительного внимания: