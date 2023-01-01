Нужно ли знакомить работника с приказом о приеме на работу: ТК РФ

Юристы, работающие в области трудового права Правильное оформление трудовых отношений — фундамент стабильного бизнеса и залог юридической безопасности компании. Один из ключевых моментов при приеме на работу нового сотрудника — ознакомление его с приказом о приеме. Многие работодатели задаются вопросом: является ли эта процедура обязательной или достаточно просто издать приказ? Разберемся детально, что говорит об этом трудовое законодательство РФ в 2025 году, и какие последствия могут возникнуть при несоблюдении требований закона. ??

Обязательность ознакомления с приказом о приеме по ТК РФ

Трудовой кодекс РФ однозначно регламентирует обязанность работодателя ознакомить сотрудника с приказом о приеме на работу. Эта норма закреплена в части 2 статьи 68 ТК РФ, которая гласит: «Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель вправе издать на основании заключенного трудового договора приказ (распоряжение) о приеме на работу. Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы».

Таким образом, законодатель четко указывает на необходимость не только издания приказа, но и обязательного ознакомления с ним работника, что подтверждается личной подписью последнего. Эта процедура — не просто формальность, а важный правовой механизм защиты прав обеих сторон трудовых отношений. ?????

Рассмотрим, что именно дает ознакомление с приказом обеим сторонам трудовых отношений:

Для работника Для работодателя Возможность проверить соответствие условий в приказе и трудовом договоре Подтверждение того, что работник осведомлен о своем официальном статусе Подтверждение даты начала трудовых отношений Доказательство исполнения требований трудового законодательства Уверенность в официальном трудоустройстве Юридическая защита при возможных трудовых спорах Защита от возможных манипуляций с условиями труда Упорядочивание кадрового делопроизводства

Елена Васильева, HR-директор с 15-летним опытом В моей практике был показательный случай. Компания-клиент обратилась с проблемой: работник подал иск о незаконном увольнении, утверждая, что вообще не знал о своем официальном статусе в компании. При проверке документов обнаружилось, что приказ о приеме был издан, но работник не был с ним ознакомлен. Суд встал на сторону сотрудника, поскольку работодатель не смог доказать, что трудовые отношения были надлежащим образом оформлены. Компании пришлось не только восстановить сотрудника, но и выплатить компенсацию за вынужденный прогул, а также оплатить судебные издержки. Все это можно было предотвратить, соблюдая простую процедуру ознакомления с приказом.

Правовые основы знакомства работника с приказом

Процедура ознакомления работника с приказом о приеме на работу имеет прочную правовую базу, которая подкрепляется не только непосредственно Трудовым кодексом, но и рядом других нормативных актов и судебной практикой.

Основные правовые источники, регламентирующие процедуру ознакомления с приказом:

Трудовой кодекс РФ (статья 68) — основной документ, устанавливающий обязательность ознакомления

Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках» — в части документального оформления приема на работу

Приказ Минтруда России от 19.05.2021 № 320н «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек» — актуализированные требования по оформлению трудоустройства

Судебная практика Верховного Суда РФ по трудовым спорам

Интересно отметить, что законодательные нормы претерпели значительные изменения с момента принятия Трудового кодекса. Если раньше приказ о приеме на работу был обязательным документом, то с 2014 года работодатель получил право (но не обязанность) его издавать. Однако при издании приказа ознакомление работника с ним остается обязательным требованием. ??

Юридическое значение ознакомления с приказом многогранно. В первую очередь, оно служит доказательством того, что работник осведомлен о своем официальном статусе и условиях труда. Во-вторых, это защитный механизм, позволяющий работнику удостовериться, что условия в приказе соответствуют заключенному трудовому договору.

Сергей Петров, юрист по трудовому праву Ко мне обратился клиент — владелец небольшого бизнеса, который считал ознакомление с приказом излишней бюрократией. "Зачем тратить время на это, если и так все понятно?" — спрашивал он. Через полгода его компания подверглась проверке трудовой инспекции, которая выявила отсутствие подписей работников на приказах. Результат — штраф в размере 50 000 рублей для организации и 5 000 рублей лично для руководителя. После этого случая клиент строго следит за соблюдением всех формальностей при оформлении трудовых отношений, понимая, что "излишняя бюрократия" на деле оказалась значительно дешевле, чем штрафы за ее игнорирование.

Сроки и процедура ознакомления с приказом о приеме

Трудовое законодательство четко определяет сроки ознакомления работника с приказом о приеме на работу. Согласно части 2 статьи 68 ТК РФ, это должно быть сделано под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. Обратите внимание, что отсчет идет именно от даты фактического начала работы, а не от даты издания приказа или подписания трудового договора. ??

Алгоритм правильного ознакомления с приказом включает следующие шаги:

Подготовка приказа — документ должен быть оформлен по унифицированной форме Т-1 или Т-1а (для группы работников) либо по форме, разработанной и утвержденной работодателем самостоятельно Своевременное ознакомление — в течение трех рабочих дней с момента фактического начала работы Процедура ознакомления — работнику предоставляется возможность ознакомиться с текстом приказа полностью Проставление подписи — работник собственноручно ставит подпись в специально отведенном месте приказа с указанием даты ознакомления Хранение документа — приказ с подписью работника хранится в соответствии с требованиями к кадровому делопроизводству (не менее 75 лет)

Особые случаи требуют дополнительного внимания. Например, при дистанционной работе процедура ознакомления может производиться путем обмена электронными документами с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. При отказе работника от ознакомления с приказом необходимо составить соответствующий акт с привлечением не менее двух свидетелей.

Тип трудоустройства Особенности ознакомления с приказом Допустимые способы фиксации факта ознакомления Стандартное трудоустройство Личное ознакомление в течение трех дней с начала работы Собственноручная подпись на бумажном приказе Дистанционная работа Электронное ознакомление в течение трех дней с начала работы Электронная подпись или подтверждение получения по электронной почте Временное трудоустройство Стандартное ознакомление, но с указанием срока работы Собственноручная подпись на приказе с отметкой о сроке Сезонная работа Ознакомление с указанием сезонного характера работы Подпись на приказе с отметкой о сезонном характере

Последствия нарушения требований об ознакомлении

Несоблюдение требования об ознакомлении работника с приказом о приеме на работу влечет за собой серьезные правовые последствия для работодателя. Эти нарушения могут быть выявлены в ходе проверок Государственной инспекции труда, при трудовых спорах или при проверках соблюдения трудового законодательства иными контролирующими органами. ??

Основные санкции за нарушение процедуры ознакомления с приказом:

Административная ответственность — штраф по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ:

— штраф по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ: Для должностных лиц — от 1 000 до 5 000 рублей

Для ИП — от 1 000 до 5 000 рублей

Для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей

Повышенные штрафы при повторном нарушении (ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ):

(ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ): Для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей или дисквалификация на срок от 1 до 3 лет

Для ИП — от 10 000 до 20 000 рублей

Для юридических лиц — от 50 000 до 70 000 рублей

Трудовые споры — неознакомление с приказом может стать основанием для судебных разбирательств, где работодатель с высокой вероятностью проиграет

— неознакомление с приказом может стать основанием для судебных разбирательств, где работодатель с высокой вероятностью проиграет Предписания об устранении нарушений — обязательные к исполнению требования инспекции труда

— обязательные к исполнению требования инспекции труда Репутационные риски — негативное восприятие компании как работодателя

Помимо формальных санкций, существуют и практические риски для работодателя. Отсутствие подписи работника на приказе создает юридическую неопределенность в отношении начала трудовых отношений, условий труда и других существенных аспектов. При возникновении трудового спора работодателю будет сложнее доказать свою позицию.

Судебная практика показывает, что суды, как правило, встают на сторону работника в случаях, когда работодатель не может подтвердить ознакомление с приказом о приеме на работу. Это может привести к восстановлению уволенных сотрудников, взысканию компенсаций за вынужденный прогул и моральный вред.

Документальное подтверждение факта ознакомления

Правильное документальное подтверждение факта ознакомления работника с приказом о приеме на работу — это не просто формальность, а важный элемент юридической защиты работодателя. Рассмотрим, как корректно оформить этот процесс и какие документы при этом создаются. ??

Ключевые аспекты документального подтверждения ознакомления:

Личная подпись работника — проставляется в специально отведенном поле приказа с формулировкой «С приказом ознакомлен» Дата ознакомления — обязательный элемент, подтверждающий своевременность процедуры Расшифровка подписи — фамилия и инициалы работника Журнал ознакомления с локальными нормативными актами — дополнительное подтверждение (не обязательно, но рекомендуется) Акт об отказе от ознакомления — составляется в случае, если работник отказывается от подписи

При дистанционной работе подтверждением ознакомления могут служить:

Электронная подпись работника (простая или усиленная квалифицированная, в зависимости от требований работодателя)

Скан-копия подписанного приказа, направленная по электронной почте

Ответное письмо работника с подтверждением получения и ознакомления с приказом

Важно понимать, что ознакомление с приказом — не просто формальность, а юридически значимое действие. Поэтому к его документальному оформлению следует относиться со всей серьезностью. Рекомендуется сохранять оригиналы всех документов, подтверждающих факт ознакомления, в течение всего срока хранения кадровых документов (75 лет).

В случае судебных разбирательств именно эти документы могут стать решающим доказательством соблюдения работодателем требований трудового законодательства. Отсутствие надлежащего документального подтверждения ознакомления будет трактоваться не в пользу работодателя. ??