Нужно ли в резюме указывать желаемый уровень зарплаты: мнение HR

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Соискатели, ищущие работу и рассматривающие, как указание зарплатных ожиданий в резюме влияет на их шансы на трудоустройство.

HR-специалисты и рекрутеры, интересующиеся мнениями коллег о вопросах зарплаты в процессе подбора кандидатов.

Студенты и начинающие специалисты, стремящиеся понять, как правильно формулировать свои финансовые запросы при поиске первой работы. Вопрос о том, указывать ли желаемую зарплату в резюме, вызывает жаркие дебаты среди соискателей. Одни считают это признаком уверенности и прозрачности, другие опасаются, что слишком высокие или низкие запросы моментально отправят их резюме в корзину. Чтобы раз и навсегда прояснить этот вопрос, я пообщался с десятками HR-директоров из компаний разного уровня и собрал их экспертные мнения — они оказались более неоднозначными, чем можно было ожидать. ?? Готовы узнать, что на самом деле думают те, кто принимает решение о вашем трудоустройстве?

Нужно ли указывать желаемую зарплату: позиция HR

Мнения HR-специалистов по вопросу указания зарплатных ожиданий в резюме разделились примерно поровну. Опрос 2025 года, проведенный среди 200 HR-директоров крупных компаний, показал следующие результаты:

Позиция Процент HR-специалистов Основные аргументы За указание зарплаты 43% Экономия времени, прозрачность, фильтрация несоответствующих ожиданий Против указания зарплаты 39% Ограничивает переговорное пространство, создает предвзятость Зависит от ситуации 18% Решение принимается индивидуально в зависимости от позиции и рынка

Сторонники указания зарплаты в резюме подчеркивают, что это помогает сразу отсеять кандидатов, чьи ожидания выходят за рамки бюджета компании. "Зарплатный вопрос — это не табу, а важная часть рабочих отношений. Когда кандидат открыто заявляет о своих ожиданиях, это позволяет нам сразу понять, находимся ли мы в одном диапазоне", — комментирует Мария Ковалева, HR-директор технологической компании.

Противники этого подхода считают, что указание конкретной суммы может ограничить возможности кандидата. "Если соискатель указывает зарплату ниже, чем мы готовы предложить за его квалификацию, он рискует недополучить. Если выше — мы можем решить, что он переоценивает себя, хотя на собеседовании могли бы найти компромисс", — объясняет Антон Белов, руководитель HR-отдела производственного холдинга.

Елена Соколова, HR-директор В моей практике был случай с кандидатом на должность финансового аналитика, который указал в резюме зарплатные ожидания существенно выше рыночных. Изначально я хотела отклонить его кандидатуру, но что-то в его опыте привлекло мое внимание. На собеседовании выяснилось, что он просто не имел представления о реальных рыночных ставках, и был готов обсуждать более реалистичные цифры. Более того, его профессиональные качества оказались настолько высокими, что мы пересмотрели изначальный бюджет позиции. Если бы я строго руководствовалась указанными в резюме цифрами, компания потеряла бы ценного сотрудника, а он — отличную карьерную возможность.

Профессиональные рекрутеры отмечают тренд 2025 года: все больше компаний сами указывают зарплатные вилки в описаниях вакансий, что снижает необходимость обозначения финансовых ожиданий в резюме. По данным исследования рынка труда, 67% вакансий на популярных job-порталах теперь содержат информацию о диапазоне оплаты труда. ??

Вывод прост: единого мнения среди HR-специалистов нет. Решение указывать или нет зарплату в резюме должно приниматься с учетом специфики позиции, отрасли и конкретной компании.

Преимущества раскрытия зарплатных ожиданий в резюме

Открытое указание ожидаемой зарплаты в резюме может принести соискателю ряд преимуществ, которые не стоит недооценивать. Рассмотрим основные плюсы такого подхода:

Экономия времени. Вы не будете тратить силы на собеседования в компаниях, которые заведомо не готовы платить желаемую сумму. Это оптимизирует процесс поиска работы.

Демонстрация уверенности. Четкое обозначение стоимости своих услуг показывает, что вы знаете цену своим навыкам и опыту.

Упрощение переговоров. Когда зарплатные ожидания обозначены с самого начала, дальнейшие переговоры становятся более конструктивными.

Фильтрация неподходящих предложений. Вы автоматически отсеиваете компании, которые не соответствуют вашим финансовым запросам.

Повышение шансов получить желаемое. HR-менеджеры часто ориентируются на указанные ожидания при формировании предложения.

Особенно эффективно указание зарплаты работает в высококонкурентных отраслях с дефицитом специалистов. Согласно данным аналитиков рынка труда, в сферах IT, фармацевтики и инженерии открытое обозначение зарплатных ожиданий увеличивает шансы получить предложение на 23%. ??

Дмитрий Новиков, Head of Recruitment Мы проводили масштабный подбор разработчиков для нового проекта, и я заметил интересную закономерность. Кандидаты, указавшие конкретные зарплатные ожидания в резюме, в среднем получали предложения на 12% выше, чем те, кто оставил этот вопрос открытым. Причина проста: когда я вижу четко обозначенную сумму, соответствующую рынку, это сразу показывает, что человек провел исследование, знает свою ценность и не будет тратить время на долгие переговоры. В условиях срочного найма это становится значительным преимуществом. Более того, те, кто указывал зарплату чуть выше рыночной, но при этом демонстрировал соответствующие навыки, чаще всего получали именно запрошенную сумму — мы понимали, что такой специалист просто знает себе цену.

Интересный факт: исследование LinkedIn от 2025 года показало, что кандидаты, указавшие зарплатные ожидания в резюме, в среднем на 19% быстрее находят работу по сравнению с теми, кто этого не делает. Это объясняется более эффективной первичной фильтрацией вакансий.

При этом важно помнить, что преимущества указания зарплаты реализуются только при условии, что ваши ожидания адекватны рынку и соответствуют вашей квалификации. Необоснованно завышенные запросы могут сыграть против вас.

Когда указание желаемой зарплаты может навредить

Несмотря на потенциальные преимущества, в некоторых ситуациях указание зарплатных ожиданий в резюме может серьезно ограничить ваши карьерные перспективы. Рассмотрим случаи, когда лучше воздержаться от раскрытия финансовых аппетитов: ??

Недостаточное знание рынка. Если вы не провели тщательный анализ зарплат в отрасли, есть риск указать неадекватную сумму.

Смена индустрии. При переходе в новую сферу вы можете неверно оценить стоимость своих навыков в новом контексте.

Высококонкурентные позиции. На позиции с большим количеством кандидатов любое отклонение от ожиданий работодателя может стать причиной отказа.

Компании с нестандартной системой компенсаций. Некоторые организации практикуют сложные схемы с низким окладом, но высокими бонусами.

Позиции с широким диапазоном возможностей. Для должностей, где уровень ответственности и вознаграждения может существенно варьироваться.

Исследование HeadHunter 2025 года выявило интересную статистику: 41% HR-менеджеров признались, что отклоняют резюме исключительно на основании слишком высоких зарплатных ожиданий, даже если квалификация кандидата полностью соответствует требованиям.

Риск при указании зарплаты Процент случаев Последствия Завышенные ожидания 63% Автоматическое отклонение резюме без рассмотрения других квалификаций Заниженные ожидания 29% Получение предложения ниже возможного уровня компенсации Несоответствие структуре компенсации 8% Неверная интерпретация запроса относительно систем вознаграждения компании

Особенно рискованным является указание зарплаты для начинающих специалистов и кандидатов, не имеющих четкого представления о своей рыночной стоимости. В таких случаях есть вероятность как недооценить себя, так и выставить необоснованно высокие требования.

Если у вас нет уверенности в точном определении рыночной стоимости вашей квалификации, рекомендуется воздержаться от указания конкретных цифр в резюме. Вместо этого лучше подготовиться к обсуждению финансовых вопросов непосредственно на собеседовании, когда у вас будет больше информации о должности.

Правильная формулировка финансовых запросов в резюме

Если вы решили указать зарплатные ожидания в резюме, ключевое значение имеет формулировка. Неправильно составленное финансовое требование может создать впечатление непрофессионализма или необоснованных амбиций. Рассмотрим, как грамотно обозначить свои ожидания: ??

Наиболее эффективные способы формулировки зарплатных ожиданий:

Указание диапазона. Вместо конкретной цифры предпочтительнее обозначить приемлемый для вас диапазон, например: "150 000 – 180 000 рублей". Это дает пространство для маневра в переговорах.

Использование фразы "от". Формулировка "от 150 000 рублей" показывает ваш минимальный порог, но оставляет возможность для более выгодного предложения.

Обозначение "net" или "gross". Всегда уточняйте, говорите ли вы о сумме до вычета налогов (gross) или на руки (net), чтобы избежать недопонимания.

Указание на гибкость. Добавление фразы "обсуждаемо в зависимости от предлагаемых задач и перспектив" демонстрирует вашу открытость к диалогу.

Привязка к рыночным реалиям. Формулировка "согласно рыночным ставкам для данной позиции" показывает ваше понимание отраслевых стандартов.

Исследования показывают, что оптимальный диапазон зарплатных ожиданий не должен превышать 15-20% между нижней и верхней границей. Слишком широкий диапазон может восприниматься как отсутствие четкого понимания своей ценности.

Примеры неудачных формулировок, которых следует избегать:

"Зарплата по договоренности" — слишком размыто и не дает HR никакой полезной информации.

"Не менее 200 000 рублей" — звучит категорично и создает впечатление нежелания идти на компромисс.

"Рассчитываю на высокую оплату труда" — субъективное понятие, которое каждый может интерпретировать по-своему.

"На уровне конкурентов" — без уточнения, кого именно вы считаете конкурентами.

При указании зарплатных ожиданий важно учитывать региональные особенности рынка труда. То, что считается конкурентоспособной зарплатой в Москве, может быть нереалистично высоким запросом в других регионах. ??

Современный тренд 2025 года — включение в резюме не только базовой зарплаты, но и упоминание желаемых дополнительных бенефитов, таких как медицинская страховка, удаленная работа или гибкий график. Это создает более полную картину ваших ожиданий.

Что HR-специалисты советуют соискателям о зарплате

Опросив десятки HR-директоров и рекрутеров из различных отраслей, я собрал их наиболее ценные рекомендации относительно зарплатных ожиданий в резюме. Вот их экспертные советы, которые помогут вам принять взвешенное решение: ??

Исследуйте рынок перед указанием зарплаты. Используйте специализированные сервисы, такие как Salary.com или обзоры зарплат на job-порталах, чтобы определить актуальную стоимость специалистов вашего уровня.

Учитывайте полный компенсационный пакет. Зарплата — лишь часть общего вознаграждения. Не фокусируйтесь только на базовой ставке, игнорируя бонусы, премии и нематериальные бенефиты.

Адаптируйте стратегию под конкретную компанию. Для стартапов, крупных корпораций и государственных организаций подходы к указанию зарплаты могут существенно различаться.

Будьте готовы обосновать свои ожидания. Если вы указываете зарплату выше среднерыночной, подготовьте аргументы, подтверждающие вашу повышенную ценность.

Помните о региональных различиях. Одна и та же позиция может иметь разную стоимость в зависимости от локации.

Эксперты рынка труда отмечают, что в 2025 году всё большую роль играет прозрачность в вопросах оплаты труда. По данным последних исследований, 73% соискателей предпочитают компании, которые открыто сообщают о зарплатных вилках в своих вакансиях.

HR-директоры крупных компаний предлагают также рассмотреть альтернативные стратегии обсуждения зарплаты:

Стратегия Описание Когда применять Отложенное обсуждение Не указывать зарплату в резюме, но быть готовым к обсуждению на первом собеседовании При неуверенности в рыночных ставках или высококонкурентных позициях Запрос информации Вместо указания своих ожиданий, запросить зарплатную вилку у работодателя В компаниях с устоявшейся системой грейдов и прозрачной политикой компенсаций Общая стоимость владения Указать полную стоимость компенсационного пакета, включая все бенефиты Для высоких позиций с комплексной системой вознаграждения Поэтапное раскрытие Начать с обсуждения ценности, которую вы принесете, и только потом перейти к зарплате При переговорах о позициях с высокой добавленной стоимостью

Важно понимать, что универсального подхода не существует — стратегия должна выбираться в зависимости от вашей конкретной ситуации, отрасли и типа компании. ??

Согласно опросу 2025 года, 82% HR-специалистов ценят кандидатов, которые демонстрируют гибкость и готовность к диалогу в вопросах компенсации, даже если изначально указывают конкретные цифры в резюме.