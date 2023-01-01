Нужно ли в резюме указывать службу в армии: правила и рекомендации

Для кого эта статья:

Для людей, которые завершили военную службу и ищут работу в гражданском секторе

Для специалистов по подбору персонала и HR-менеджеров

Для студентов и выпускников учебных заведений, интересующихся карьерным ростом и составлением резюме Вопрос о том, включать ли информацию о военной службе в резюме, мучает многих кандидатов. Одни опасаются, что данный опыт не впечатлит гражданского работодателя, другие не знают, как грамотно презентовать полученные в армии навыки. На самом деле, военный опыт может стать вашим конкурентным преимуществом, если его правильно подать. В 2025 году около 38% российских работодателей отмечают, что внимательно изучают сведения о службе в армии при рассмотрении кандидатур, особенно на позиции, требующие дисциплины, стрессоустойчивости и командной работы. 💼

Нужно ли указывать службу в армии: ключевые факторы

Вопрос о включении информации о военной службе в резюме требует стратегического подхода. Универсального ответа нет — решение зависит от нескольких ключевых факторов. 🔍

Фактор Когда стоит указывать Когда можно не указывать Релевантность опыта Опыт и навыки, полученные в армии, напрямую применимы к вакансии Военные обязанности абсолютно не связаны с желаемой позицией Пробелы в резюме Служба заполняет хронологический пробел Есть другой значимый опыт, перекрывающий этот период Уровень должности Руководящие позиции, где ценится лидерство Начальные позиции, где достаточно базовых навыков Тип компании Организации с формализованной структурой, госсектор Стартапы, креативные индустрии с гибкой культурой

Если вы недавно закончили службу и это ваш единственный или основной опыт — включение этой информации обязательно. По данным исследования HeadHunter за 2024 год, 42% работодателей отмечают положительное отношение к кандидатам с военным опытом, связывая это с развитыми навыками дисциплины и ответственности.

Андрей Васильев, военный психолог и карьерный консультант Когда ко мне обратился Максим, уволившийся в запас сержант, он был уверен, что его два года службы в войсках связи — это "потерянное время" для карьеры. Максим хотел устроиться в IT-компанию и думал скрыть факт службы. Мы проанализировали его военный опыт и обнаружили ценные навыки: работу с шифровальной техникой, организацию бесперебойной связи в экстремальных условиях, координацию действий группы связистов под давлением. Когда он указал эти компетенции в резюме, связав их с требованиями вакансии технического специалиста, результат превзошел ожидания. Из пяти интервью три завершились предложениями работы, причем два работодателя особо отметили его опыт работы в критических ситуациях и навыки быстрого принятия решений, которые он приобрел именно в армии.

При принятии решения также стоит учитывать специфику вашей воинской специальности. Если вы служили в специализированных войсках (связь, IT, медицина, логистика), то полученные навыки могут быть непосредственно применимы в гражданской сфере и должны быть указаны.

Отражать службу также рекомендуется, если:

Вы достигли высокого звания или занимали руководящую должность

Получили награды или поощрения за особые достижения

Участвовали в специализированных проектах или миссиях

Прошли дополнительное обучение по значимым для гражданской работы специальностям

Когда военная служба усиливает резюме

Военный опыт может стать весомым аргументом при трудоустройстве в определенных ситуациях. В 2025 году эксперты рынка труда отмечают рост интереса к кандидатам с военным прошлым в ряде отраслей. 📈

Военная служба особенно усиливает резюме в следующих случаях:

Позиции, требующие высокой дисциплины и стрессоустойчивости: служба в экстремальных условиях демонстрирует вашу способность функционировать под давлением

служба в экстремальных условиях демонстрирует вашу способность функционировать под давлением Работа в службах безопасности: охрана, инкассация, физическая и кибербезопасность

охрана, инкассация, физическая и кибербезопасность Логистика и управление цепями поставок: военные часто имеют опыт организации поставок в сложных условиях

военные часто имеют опыт организации поставок в сложных условиях Руководящие должности: опыт командования подразделениями свидетельствует о лидерских качествах

опыт командования подразделениями свидетельствует о лидерских качествах Государственные структуры: многие госорганы положительно оценивают кандидатов с военным прошлым

Согласно исследованию портала SuperJob (2024), 64% работодателей в сфере безопасности, 58% в логистике и 52% в производственном секторе считают военный опыт существенным плюсом при рассмотрении кандидатур.

Марина Соколова, HR-директор Наша компания занимается обеспечением комплексной безопасности бизнес-объектов. Во время одного из наборов мы получили резюме от Дмитрия, который прослужил 5 лет в разведроте ВДВ и имел минимальный гражданский опыт. В стандартных обстоятельствах мы могли бы пройти мимо такого кандидата, но его резюме было составлено исключительно грамотно. Дмитрий перевел свой военный опыт на язык бизнеса: вместо "участвовал в тактических учениях" он написал "анализировал риски и разрабатывал сценарии реагирования на нештатные ситуации"; вместо "командовал отделением" — "управлял командой из 8 человек, отвечал за их обучение и безопасность". Он подробно описал навыки анализа обстановки, оценки угроз и принятия решений в условиях дефицита времени. Сейчас Дмитрий — один из ведущих специалистов нашего отдела аналитики рисков, а его подход к составлению резюме я привожу как пример на внутренних тренингах по найму.

Особенно ценится военная подготовка при трудоустройстве на позиции:

Направление работы Ценные аспекты военного опыта Как презентовать в резюме Менеджмент и управление Командное лидерство, планирование, принятие решений "Координировал работу команды из 15 человек, обеспечивая выполнение задач в установленные сроки" Технические специальности Работа со сложным оборудованием, техническая экспертиза "Обеспечивал бесперебойную работу коммуникационных систем в полевых условиях" Логистика Координация перемещений, учет материальных ресурсов "Отвечал за своевременное снабжение подразделения, контролировал запасы и распределение материалов" IT и кибербезопасность Защита данных, работа с защищенными сетями "Обеспечивал информационную безопасность и настраивал защищенные каналы связи"

В современных реалиях военный опыт особенно ценится в период экономической турбулентности. Работодатели все чаще ищут сотрудников, способных работать в условиях неопределенности, — качество, которое естественным образом развивается во время военной службы.

Как грамотно оформить сведения о службе в армии

Правильное представление военного опыта в резюме может значительно повысить ваши шансы на успешное трудоустройство. Важно не просто упомянуть факт службы, но представить его таким образом, чтобы продемонстрировать ценность приобретенных навыков для потенциального работодателя. 📝

При оформлении информации о военной службе в резюме следуйте этим рекомендациям:

Включайте службу в раздел "Опыт работы", а не в отдельную секцию. Это подчеркивает, что вы рассматриваете армию как важный профессиональный опыт. Используйте хронологический формат: укажите даты начала и окончания службы, род войск, должность и место прохождения службы. "Переводите" военную терминологию на язык бизнеса, понятный гражданским работодателям. Фокусируйтесь на достижениях и навыках, а не просто на обязанностях. Подчеркивайте релевантные для желаемой позиции компетенции, приобретенные во время службы.

Вот пример удачного и неудачного описания военного опыта:

❌ Неудачное описание ✅ Удачное описание 2021-2022: Служба в армии, рядовой, мотострелковый полк 2021-2022: Старший специалист по связи, 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия <ul> <li>Обеспечивал бесперебойную работу систем связи для подразделения из 120 человек</li> <li>Координировал работу группы из 5 специалистов</li> <li>Оптимизировал процесс технического обслуживания, сократив время простоя оборудования на 30%</li> <li>Обучил 12 новых сотрудников работе с современными системами связи</li> </ul>

Если ваша военная специальность напрямую связана с желаемой позицией, обязательно укажите полученное образование, сертификаты и дополнительные квалификации. Для технических и специализированных должностей перечислите оборудование, программное обеспечение или системы, с которыми вы работали.

Для руководящих позиций важно подчеркнуть масштаб вашей ответственности, например:

Количество подчиненных

Стоимость оборудования или материалов, за которые вы отвечали

Результаты проверок или учений под вашим руководством

Реализованные инициативы или проекты по оптимизации

Если у вас есть награды, поощрения или благодарности, обязательно упомяните их, особенно если они подтверждают навыки, важные для желаемой позиции. Например, "Награжден медалью 'За отличие в военной службе' за внедрение усовершенствованной системы учета материальных ценностей".

Какие навыки из армии ценят работодатели

Военная служба формирует уникальный набор компетенций, которые высоко ценятся на современном рынке труда. Понимание того, какие именно навыки привлекают внимание работодателей, поможет вам эффективнее представить свой опыт в резюме. 🎖️

По данным опроса 300 крупных российских работодателей, проведенного в начале 2025 года, вот топ-10 навыков, приобретенных в армии, которые особенно привлекательны для гражданских компаний:

Дисциплина и пунктуальность – 87% работодателей отметили это качество как ключевое Устойчивость к стрессу – 82% считают, что военнослужащие лучше справляются с давлением Умение работать в команде – 78% ценят опыт коллективного решения задач Ответственность за результат – 76% отметили, что бывшие военные чаще доводят дела до конца Быстрая адаптация к изменениям – 72% указали на гибкость бывших военных Лидерские навыки – 69% обратили внимание на способность к управлению Работа в условиях ограниченных ресурсов – 65% оценили навык оптимизации Техническая грамотность – 61% отметили практические технические навыки Соблюдение протоколов безопасности – 58% ценят внимание к вопросам безопасности Физическая выносливость – 52% считают это преимуществом для определенных позиций

При составлении резюме важно не просто перечислить эти навыки, но продемонстрировать их на конкретных примерах из вашего военного опыта. Например, вместо общей фразы "обладаю лидерскими навыками" напишите: "Руководил командой из 10 человек при выполнении учебно-боевых задач, обеспечивая 100% выполнение нормативов".

Для различных отраслей особую ценность представляют разные аспекты военного опыта:

Отрасль Наиболее ценные навыки из армейской подготовки Производство – Соблюдение техники безопасности <br> – Работа со сложным оборудованием <br> – Выполнение нормативов IT и кибербезопасность – Защита информации <br> – Непрерывный мониторинг систем <br> – Действия по заданным протоколам Логистика и транспорт – Планирование маршрутов <br> – Управление автопарком <br> – Контроль за грузами и материальными ценностями Розничная торговля – Клиентоориентированность (служба в подразделениях с гражданским взаимодействием) <br> – Инвентаризация и учет <br> – Работа по стандартам и инструкциям

Особого внимания заслуживают "мягкие навыки" (soft skills), которые развиваются во время военной службы. Согласно исследованию LinkedIn (2024), 92% работодателей считают soft skills не менее важными, чем технические компетенции. Военная служба развивает такие востребованные мягкие навыки как:

Эмоциональная интеллигентность и понимание групповой динамики

Критическое мышление и анализ ситуаций

Навыки межличностного общения в стрессовых условиях

Принятие решений при ограниченном времени и информации

Адаптивность и готовность к непрерывному обучению

Если вы занимали руководящую должность в армии, обязательно укажите свой опыт управления персоналом, планирования и организации работы. Статистика показывает, что бывшие младшие и средние офицеры на 27% быстрее адаптируются к управленческим позициям в гражданских компаниях по сравнению с сотрудниками без военного опыта.

Ошибки при упоминании военной службы в резюме

При составлении резюме с упоминанием военной службы многие кандидаты допускают типичные ошибки, которые могут негативно повлиять на восприятие их опыта рекрутерами. Знание этих подводных камней поможет вам их избежать. ⚠️

Вот ключевые ошибки, которые следует избегать:

Использование военного жаргона и аббревиатур — гражданские HR-специалисты могут не понять специфические термины, что усложнит оценку вашего опыта

— гражданские HR-специалисты могут не понять специфические термины, что усложнит оценку вашего опыта Излишняя детализация воинской службы — подробное описание всех аспектов службы может отвлечь внимание от действительно важных для работодателя навыков

— подробное описание всех аспектов службы может отвлечь внимание от действительно важных для работодателя навыков Недостаточная адаптация военных достижений к требованиям гражданской позиции — необходимо проводить четкие параллели между военным опытом и требованиями вакансии

к требованиям гражданской позиции — необходимо проводить четкие параллели между военным опытом и требованиями вакансии Акцент на боевых навыках для позиций, где они не релевантны — это может создать впечатление о несоответствии корпоративной культуре

для позиций, где они не релевантны — это может создать впечатление о несоответствии корпоративной культуре Пренебрежение указанием конкретных результатов и достижений — простое перечисление обязанностей не демонстрирует вашу эффективность

По данным исследования рекрутинговой компании Hays (2024), 73% HR-менеджеров отмечают, что неправильная подача военного опыта в резюме существенно снижает шансы кандидата на приглашение на интервью.

Распространенные формулировки, которых следует избегать:

Неудачная формулировка Улучшенный вариант "Отслужил срочную службу в армии" "Приобрел навыки командной работы и устойчивости к стрессу во время службы в армии" "Выполнял приказы командования" "Реализовывал поставленные задачи в условиях ограниченных ресурсов и временных рамок" "Участвовал в боевых учениях" "Отрабатывал сценарии кризисного реагирования, развивая навыки быстрого принятия решений" "Охранял военные объекты" "Обеспечивал безопасность стратегических объектов, контролировал соблюдение протоколов доступа"

Еще одна серьезная ошибка — полностью пропустить период военной службы в хронологии трудового опыта. 62% рекрутеров отмечают, что необъясненные пробелы в резюме вызывают больше вопросов и подозрений, чем упоминание о службе в армии.

Важно также избегать чрезмерного акцентирования на жесткой иерархии и строгой дисциплине военной службы, особенно если вы претендуете на позиции в компаниях с гибкой корпоративной культурой. Вместо этого подчеркните свою способность адаптироваться к различным условиям работы.

При описании служебных достижений избегайте общих фраз без конкретики. Согласно исследованиям, резюме с измеримыми результатами получают на 40% больше откликов от работодателей. Например, вместо "Руководил подразделением" укажите: "Управлял подразделением из 15 человек, повысив эффективность выполнения задач на 25% за 6 месяцев".

И наконец, не следует приукрашивать или преувеличивать свой военный опыт — особенно в части должностей, званий или специальных навыков. Эта информация легко проверяется, и выявление подобных несоответствий неизбежно приведет к потере доверия со стороны работодателя.