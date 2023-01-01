Нужно ли проставляться на новой работе: традиция или обязанность#Карьера и развитие #Трудовое право
Для кого эта статья:
- Новые сотрудники, готовящиеся начать работу в компании
- Молодые специалисты и стажеры, испытывающие финансовые или моральные трудности
HR-менеджеры и лидеры команд, интересующиеся корпоративной культурой и интеграцией новых сотрудников
Вы приняли оффер и готовитесь к первому рабочему дню, а в голове уже крутится вопрос: "А нужно ли будет проставляться?" Знакомо, не так ли? Этот момент часто вызывает неловкость и стресс у новых сотрудников. С одной стороны, хочется произвести хорошее впечатление на коллектив, с другой — непонятно, обязательна ли эта традиция или можно как-то её обойти? И если всё же решиться на угощение — не ударит ли это по кошельку? 🤔 Разберёмся, что стоит за этой корпоративной традицией и как правильно поступить в такой ситуации.
Проставляться на новой работе: миф или реальность?
Когда речь заходит о "проставлении" на новой работе, многие представляют себе обязательное угощение коллег в виде коробки конфет, тортика или даже бутылки алкоголя. Но насколько эта традиция распространена и обязательна в 2025 году? 🧐
Согласно опросу, проведенному среди 1500 российских компаний различного масштаба, ситуация выглядит следующим образом:
|Тип компании
|Ожидается проставление
|Нейтральное отношение
|Традиция не практикуется
|Госучреждения
|68%
|22%
|10%
|Крупные корпорации
|37%
|43%
|20%
|IT-компании
|15%
|32%
|53%
|Стартапы
|12%
|28%
|60%
|Креативные индустрии
|25%
|45%
|30%
Как видно из данных, традиция "проставления" постепенно уходит в прошлое, особенно в современных и инновационных сферах. Однако в госструктурах и некоторых традиционных компаниях она все еще сильна.
Михаил Данилов, HR-директор Я работал в четырех абсолютно разных компаниях, и везде отношение к "проставлению" сильно отличалось. В консалтинговой фирме, куда я пришел первым местом работы после университета, это было практически обязательным ритуалом. Я тогда принес торт, и коллеги остались довольны, но я заметил, что один из новичков, пришедший через месяц после меня, ничего не приносил — и никто ему слова не сказал. Когда я перешел в IT-компанию, там наоборот, руководитель на собеседовании четко обозначил: "У нас не принято проставляться, мы сами организуем welcome-ланч для новых сотрудников". Это было приятным сюрпризом и показало совершенно другой подход к адаптации.
Важно понимать, что часто "проставление" — это не обязанность, а скорее инструмент для быстрого установления неформальных связей. Вы всегда можете:
- Понаблюдать за корпоративной культурой первые дни
- Спросить у HR-менеджера о принятых в компании традициях
- Уточнить у коллег, с которыми уже установился контакт
- Предложить альтернативный формат знакомства (например, совместный обед)
Важно помнить, что отсутствие "проставления" редко становится причиной плохих отношений с коллективом. Гораздо важнее ваш профессионализм, отношение к работе и общий настрой.
Истоки традиции угощения коллег: откуда это пошло
Традиция "проставляться" на новой работе имеет глубокие исторические и психологические корни. Понимание её происхождения поможет осознать, насколько она актуальна для вас и вашего нового рабочего места. 📚
Корни этой традиции можно обнаружить в различных культурах и эпохах:
- Ритуалы инициации — в традиционных обществах новички часто проходили обряды вступления в группу
- Цеховые традиции — в средние века ремесленники отмечали принятие нового мастера или ученика
- Советский коллективизм — в СССР сформировалась особая культура рабочих коллективов с собственными традициями
- Психологическая потребность приобщения к группе — угощение как символический жест "я хочу быть частью вашего коллектива"
В советское время традиция проставления укрепилась особенно сильно — совместное чаепитие или застолье было способом нивелировать официальную иерархию и создать более доверительную атмосферу. Для руководства это было полезно, поскольку способствовало укреплению командного духа.
Елена Севастьянова, консультант по корпоративной культуре Однажды я консультировала крупную производственную компанию с 40-летней историей. В цехах существовала негласная традиция: новички должны были "проставлять" бутылку крепкого алкоголя для бригады. Проблема обострилась, когда молодая сотрудница отказалась участвовать в этом "ритуале" по личным убеждениям. Мы провели серию встреч с рабочими и руководством. Выяснилось, что традиция возникла еще в 70-х годах, когда коллектив был полностью мужским. Старожилы признались, что настаивали на ней скорее "по инерции", чем из реальной потребности. В итоге было принято решение заменить устаревший обычай на welcome-box для новичков от компании и небольшое чаепитие в первую рабочую пятницу. Интересно, что через полгода после изменений текучка кадров снизилась на 18%.
В 2025 году значение этой традиции трансформировалось и приобрело новые смысловые оттенки:
|Психологическая функция
|Как реализуется в традиционных коллективах
|Как реализуется в современных компаниях
|Знакомство с коллективом
|Проставление сладостей/алкоголя
|Welcome-день, командные активности
|Демонстрация доброжелательности
|Организация застолья за свой счет
|Участие в командных мероприятиях, sharing-сессии
|Признание статуса коллектива
|Соблюдение негласных правил
|Уважение к корпоративной культуре и ценностям
|Разрушение формальных барьеров
|"Обмывание" нового статуса
|Неформальные встречи, совместные обеды
Понимание истоков традиции помогает осознать, что её современная функция — не столько в самом факте угощения, сколько в демонстрации готовности к коммуникации и совместной работе. Именно поэтому во многих прогрессивных компаниях "проставление" трансформировалось в более конструктивные формы командного взаимодействия.
Как проставиться на работе: бюджетные альтернативы
Если вы решили последовать традиции и угостить новых коллег, но беспокоитесь о бюджете — не переживайте. Существуют вполне доступные варианты, которые будут хорошо приняты в большинстве коллективов. 💰
Вот несколько бюджетных и при этом уместных вариантов проставления:
- Домашняя выпечка — самодельные печенья или пирог часто ценятся выше покупного торта
- Фрукты — сезонные фрукты в красивой подаче выглядят празднично и полезны
- Кофе/чай высокого качества — пачка хорошего чая или кофе в зернах для общего пользования
- Конфеты в коробке — классический и беспроигрышный вариант
- Сырная тарелка — небольшая сырная нарезка с крекерами создаст атмосферу мини-фуршета
Если вам кажется, что этого недостаточно, помните: главное не стоимость угощения, а внимание и желание познакомиться с коллективом.
Разные форматы угощения для разных типов коллективов:
|Тип коллектива
|Бюджетный вариант
|Средний вариант
|Оригинальный подход
|Молодой стартап
|Пицца на всех (~1500 ₽)
|Фруктовый сет и домашнее угощение (~2000 ₽)
|Необычные сладости из другой страны (~2500 ₽)
|Офисные работники
|Коробка конфет и чай (~800 ₽)
|Торт и фрукты (~1500 ₽)
|Набор для приготовления кофе разными способами (~2000 ₽)
|Творческий коллектив
|Натуральные снеки и орехи (~1000 ₽)
|Сырная тарелка с медом (~2000 ₽)
|Дегустация необычных джемов/соусов (~1500 ₽)
|Производственный цех
|Выпечка и лимонад (~1000 ₽)
|Домашние закуски (~1500 ₽)
|Национальное блюдо собственного приготовления (~1000 ₽)
При выборе формата проставления учитывайте несколько важных факторов:
- Размер команды — для больших отделов лучше выбрать что-то, что легко делится на всех
- Время проведения — утренние часы больше подходят для кофе и выпечки, обед — для более сытных закусок
- Культурные и религиозные особенности коллег — некоторые сотрудники могут не употреблять определенные продукты
- Корпоративные правила — в некоторых компаниях запрещен алкоголь или существуют ограничения на проведение угощений в рабочее время
Помните, что иногда самым удачным вариантом может быть не единоличное угощение, а организация совместного обеда или перекуса, когда вы берете на себя часть расходов или координируете процесс. Такой формат помогает не только соблюсти традицию, но и активно включиться в процесс коммуникации.
Когда можно отказаться от традиции проставления
Существуют ситуации, когда отказ от "проставления" абсолютно обоснован и не должен вызывать чувства вины или беспокойства. Важно понимать, что в современной рабочей среде профессиональные качества и этика ценятся выше соблюдения неформальных традиций. 🚫
Вот законные основания для отказа от проставления:
- Финансовые ограничения — особенно актуально для молодых специалистов, стажеров, людей в сложной жизненной ситуации
- Личные убеждения — религиозные, этические или связанные со здоровым образом жизни
- Корпоративная политика — в некоторых компаниях такие традиции официально не приветствуются
- Давление и принуждение — если "проставление" превращается в форму психологического давления
- Несоответствие должности — не все позиции предполагают тесное взаимодействие с коллективом
Как вежливо отказаться, если вы чувствуете давление по поводу "проставления"? Вот несколько тактичных формулировок:
- "В данный момент у меня есть финансовые обязательства, которые не позволяют делать незапланированные расходы."
- "Я бы с удовольствием познакомился с коллективом в другом формате. Может быть, совместный обед или кофе-брейк?"
- "По личным убеждениям я не участвую в подобных традициях, но очень ценю дружеские отношения в коллективе."
- "Давайте я лучше помогу организовать следующий командный праздник или мероприятие?"
Важно помнить, что настоящие профессионалы оценивают коллег по их деловым качествалам, а не по готовности следовать неформальным традициям. Если отказ от проставления вызывает негативную реакцию, это может быть сигналом о нездоровой атмосфере в коллективе.
Рассмотрим, как отношение к традиции проставления варьируется в разных типах компаний:
|Тип компании
|Отношение к отказу от проставления
|Реакция на вежливый отказ
|Риски при отказе
|Современная IT-компания
|Как правило, понимающее
|Нейтральная, предложение альтернатив
|Минимальные
|Традиционная корпорация
|Может вызвать недоумение
|Вежливое принятие, но возможно обсуждение "за спиной"
|Средние, зависит от конкретного коллектива
|Государственное учреждение
|Часто негативное
|Возможно давление или отчуждение
|Потенциально высокие
|Стартап/малый бизнес
|Гибкое, зависит от основателей
|Вероятно понимание и принятие
|Низкие до средних
Если вы всё же решили отказаться от традиции проставления, следуйте этим рекомендациям:
- Будьте последовательны — не делайте исключений для отдельных коллег или случаев
- Компенсируйте отказ повышенным профессионализмом и дружелюбием
- Предложите альтернативные способы знакомства с коллективом
- Не оправдывайтесь чрезмерно — краткое и вежливое объяснение достаточно
- При первых признаках давления или травли обратитесь к HR-специалисту или руководителю
В 2025 году большинство прогрессивных компаний уже отказались от ожидания обязательного "проставления", признавая важность создания комфортной среды для нового сотрудника без дополнительной финансовой и психологической нагрузки на него в первые дни работы.
Как влиться в коллектив без финансовых вложений
Успешная интеграция в новый коллектив необязательно требует материальных затрат. Существуют проверенные методы установления хороших отношений с коллегами, которые основаны на коммуникативных навыках, эмоциональном интеллекте и профессионализме. 🤝
Вот эффективные стратегии вхождения в коллектив без необходимости "проставляться":
- Проявляйте искренний интерес к коллегам — задавайте вопросы о работе, профессиональном опыте, интересуйтесь мнением по рабочим вопросам
- Предлагайте помощь — если видите, что кто-то из коллег загружен, предложите свою поддержку
- Делитесь полезными знаниями — если у вас есть опыт или информация, которые могут быть полезны команде, не стесняйтесь делиться
- Активно участвуйте в командных мероприятиях — присоединяйтесь к совместным обедам, корпоративным праздникам и неформальным встречам
- Проявляйте профессионализм — качественное выполнение своих обязанностей всегда вызывает уважение
Лучше всего работает комбинация этих подходов, адаптированная под конкретную корпоративную культуру.
Алексей Карпов, бизнес-тренер К нам на консультацию обратилась Марина, молодой специалист, которая только что получила первую работу в крупной финансовой компании. Девушка была в панике: коллеги намекали, что ей стоит "проставиться", а у неё буквально не было на это средств — она снимала комнату и выплачивала кредит за образование. Мы разработали для неё альтернативную стратегию адаптации. Вместо проставления она предложила организовать еженедельные пятиминутки по обмену профессиональными лайфхаками в обеденный перерыв — у неё были отличные знания в Excel, которыми многие коллеги не владели. Через месяц она стала одним из самых востребованных сотрудников отдела, к ней обращались за советами, а про "проставление" все забыли. Её ценностью для команды стали не конфеты и торт, а полезные навыки и готовность делиться знаниями.
Практические шаги по интеграции в новый коллектив (первые две недели):
- День первый: познакомьтесь с каждым коллегой лично, запомните имена, коротко расскажите о себе
- Дни 2-3: наблюдайте за коммуникационными паттернами команды — как общаются, какие темы обсуждают
- День 4-5: присоединитесь к обеденным перерывам, предложите вместе выпить кофе
- Конец первой недели: поделитесь впечатлениями о первых днях, поблагодарите за помощь
- Начало второй недели: проявите инициативу в рабочих процессах, предложите идеи
- Середина второй недели: найдите общие интересы с коллегами для неформального общения
- Конец второй недели: оцените, как складываются отношения, скорректируйте стратегию если нужно
Помните, что самый ценный ресурс, который вы можете предложить коллегам — это не материальные блага, а ваше время, внимание и профессионализм. Хороший специалист, готовый к сотрудничеству, всегда будет ценнее того, кто просто угостил коллектив по случаю прихода.
Плюсы нематериальных способов влиться в коллектив:
- Формируют более глубокие и искренние отношения с коллегами
- Демонстрируют ваши реальные качества, а не готовность тратить деньги
- Создают репутацию человека, который ценит профессиональное общение
- Работают на долгосрочную перспективу, а не дают кратковременный эффект
- Помогают выстраивать здоровую рабочую атмосферу в команде
В 2025 году всё больше компаний осознают важность создания здоровой корпоративной культуры, где адаптация новых сотрудников происходит естественно и комфортно, без необходимости следовать устаревшим традициям. Фокус смещается на профессиональные качества, эмоциональный интеллект и умение работать в команде — именно эти навыки становятся ключевыми для успешной интеграции в новый коллектив.
Решение вопроса о "проставлении" на новой работе всегда остается за вами. Это личный выбор, который должен соответствовать вашим возможностям, ценностям и чувству комфорта. Помните: успешная карьера строится на профессионализме, эффективной коммуникации и умении гармонично влиться в коллектив — а не на количестве принесенных конфет. Разумный баланс между уважением к корпоративным традициям и верностью собственным принципам поможет вам создать репутацию надежного и уважаемого члена команды, с которым приятно и продуктивно работать.
Виктор Семёнов
карьерный консультант