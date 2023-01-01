Нужно ли проставляться на новой работе: традиция или обязанность

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новые сотрудники, готовящиеся начать работу в компании

Молодые специалисты и стажеры, испытывающие финансовые или моральные трудности

HR-менеджеры и лидеры команд, интересующиеся корпоративной культурой и интеграцией новых сотрудников Вы приняли оффер и готовитесь к первому рабочему дню, а в голове уже крутится вопрос: "А нужно ли будет проставляться?" Знакомо, не так ли? Этот момент часто вызывает неловкость и стресс у новых сотрудников. С одной стороны, хочется произвести хорошее впечатление на коллектив, с другой — непонятно, обязательна ли эта традиция или можно как-то её обойти? И если всё же решиться на угощение — не ударит ли это по кошельку? 🤔 Разберёмся, что стоит за этой корпоративной традицией и как правильно поступить в такой ситуации.

Проставляться на новой работе: миф или реальность?

Когда речь заходит о "проставлении" на новой работе, многие представляют себе обязательное угощение коллег в виде коробки конфет, тортика или даже бутылки алкоголя. Но насколько эта традиция распространена и обязательна в 2025 году? 🧐

Согласно опросу, проведенному среди 1500 российских компаний различного масштаба, ситуация выглядит следующим образом:

Тип компании Ожидается проставление Нейтральное отношение Традиция не практикуется Госучреждения 68% 22% 10% Крупные корпорации 37% 43% 20% IT-компании 15% 32% 53% Стартапы 12% 28% 60% Креативные индустрии 25% 45% 30%

Как видно из данных, традиция "проставления" постепенно уходит в прошлое, особенно в современных и инновационных сферах. Однако в госструктурах и некоторых традиционных компаниях она все еще сильна.

Михаил Данилов, HR-директор Я работал в четырех абсолютно разных компаниях, и везде отношение к "проставлению" сильно отличалось. В консалтинговой фирме, куда я пришел первым местом работы после университета, это было практически обязательным ритуалом. Я тогда принес торт, и коллеги остались довольны, но я заметил, что один из новичков, пришедший через месяц после меня, ничего не приносил — и никто ему слова не сказал. Когда я перешел в IT-компанию, там наоборот, руководитель на собеседовании четко обозначил: "У нас не принято проставляться, мы сами организуем welcome-ланч для новых сотрудников". Это было приятным сюрпризом и показало совершенно другой подход к адаптации.

Важно понимать, что часто "проставление" — это не обязанность, а скорее инструмент для быстрого установления неформальных связей. Вы всегда можете:

Понаблюдать за корпоративной культурой первые дни

Спросить у HR-менеджера о принятых в компании традициях

Уточнить у коллег, с которыми уже установился контакт

Предложить альтернативный формат знакомства (например, совместный обед)

Важно помнить, что отсутствие "проставления" редко становится причиной плохих отношений с коллективом. Гораздо важнее ваш профессионализм, отношение к работе и общий настрой.

Истоки традиции угощения коллег: откуда это пошло

Традиция "проставляться" на новой работе имеет глубокие исторические и психологические корни. Понимание её происхождения поможет осознать, насколько она актуальна для вас и вашего нового рабочего места. 📚

Корни этой традиции можно обнаружить в различных культурах и эпохах:

Ритуалы инициации — в традиционных обществах новички часто проходили обряды вступления в группу

Цеховые традиции — в средние века ремесленники отмечали принятие нового мастера или ученика

Советский коллективизм — в СССР сформировалась особая культура рабочих коллективов с собственными традициями

Психологическая потребность приобщения к группе — угощение как символический жест "я хочу быть частью вашего коллектива"

В советское время традиция проставления укрепилась особенно сильно — совместное чаепитие или застолье было способом нивелировать официальную иерархию и создать более доверительную атмосферу. Для руководства это было полезно, поскольку способствовало укреплению командного духа.

Елена Севастьянова, консультант по корпоративной культуре Однажды я консультировала крупную производственную компанию с 40-летней историей. В цехах существовала негласная традиция: новички должны были "проставлять" бутылку крепкого алкоголя для бригады. Проблема обострилась, когда молодая сотрудница отказалась участвовать в этом "ритуале" по личным убеждениям. Мы провели серию встреч с рабочими и руководством. Выяснилось, что традиция возникла еще в 70-х годах, когда коллектив был полностью мужским. Старожилы признались, что настаивали на ней скорее "по инерции", чем из реальной потребности. В итоге было принято решение заменить устаревший обычай на welcome-box для новичков от компании и небольшое чаепитие в первую рабочую пятницу. Интересно, что через полгода после изменений текучка кадров снизилась на 18%.

В 2025 году значение этой традиции трансформировалось и приобрело новые смысловые оттенки:

Психологическая функция Как реализуется в традиционных коллективах Как реализуется в современных компаниях Знакомство с коллективом Проставление сладостей/алкоголя Welcome-день, командные активности Демонстрация доброжелательности Организация застолья за свой счет Участие в командных мероприятиях, sharing-сессии Признание статуса коллектива Соблюдение негласных правил Уважение к корпоративной культуре и ценностям Разрушение формальных барьеров "Обмывание" нового статуса Неформальные встречи, совместные обеды

Понимание истоков традиции помогает осознать, что её современная функция — не столько в самом факте угощения, сколько в демонстрации готовности к коммуникации и совместной работе. Именно поэтому во многих прогрессивных компаниях "проставление" трансформировалось в более конструктивные формы командного взаимодействия.

Как проставиться на работе: бюджетные альтернативы

Если вы решили последовать традиции и угостить новых коллег, но беспокоитесь о бюджете — не переживайте. Существуют вполне доступные варианты, которые будут хорошо приняты в большинстве коллективов. 💰

Вот несколько бюджетных и при этом уместных вариантов проставления:

Домашняя выпечка — самодельные печенья или пирог часто ценятся выше покупного торта

— самодельные печенья или пирог часто ценятся выше покупного торта Фрукты — сезонные фрукты в красивой подаче выглядят празднично и полезны

— сезонные фрукты в красивой подаче выглядят празднично и полезны Кофе/чай высокого качества — пачка хорошего чая или кофе в зернах для общего пользования

— пачка хорошего чая или кофе в зернах для общего пользования Конфеты в коробке — классический и беспроигрышный вариант

— классический и беспроигрышный вариант Сырная тарелка — небольшая сырная нарезка с крекерами создаст атмосферу мини-фуршета

Если вам кажется, что этого недостаточно, помните: главное не стоимость угощения, а внимание и желание познакомиться с коллективом.

Разные форматы угощения для разных типов коллективов:

Тип коллектива Бюджетный вариант Средний вариант Оригинальный подход Молодой стартап Пицца на всех (~1500 ₽) Фруктовый сет и домашнее угощение (~2000 ₽) Необычные сладости из другой страны (~2500 ₽) Офисные работники Коробка конфет и чай (~800 ₽) Торт и фрукты (~1500 ₽) Набор для приготовления кофе разными способами (~2000 ₽) Творческий коллектив Натуральные снеки и орехи (~1000 ₽) Сырная тарелка с медом (~2000 ₽) Дегустация необычных джемов/соусов (~1500 ₽) Производственный цех Выпечка и лимонад (~1000 ₽) Домашние закуски (~1500 ₽) Национальное блюдо собственного приготовления (~1000 ₽)

При выборе формата проставления учитывайте несколько важных факторов:

Размер команды — для больших отделов лучше выбрать что-то, что легко делится на всех Время проведения — утренние часы больше подходят для кофе и выпечки, обед — для более сытных закусок Культурные и религиозные особенности коллег — некоторые сотрудники могут не употреблять определенные продукты Корпоративные правила — в некоторых компаниях запрещен алкоголь или существуют ограничения на проведение угощений в рабочее время

Помните, что иногда самым удачным вариантом может быть не единоличное угощение, а организация совместного обеда или перекуса, когда вы берете на себя часть расходов или координируете процесс. Такой формат помогает не только соблюсти традицию, но и активно включиться в процесс коммуникации.

Когда можно отказаться от традиции проставления

Существуют ситуации, когда отказ от "проставления" абсолютно обоснован и не должен вызывать чувства вины или беспокойства. Важно понимать, что в современной рабочей среде профессиональные качества и этика ценятся выше соблюдения неформальных традиций. 🚫

Вот законные основания для отказа от проставления:

Финансовые ограничения — особенно актуально для молодых специалистов, стажеров, людей в сложной жизненной ситуации

— особенно актуально для молодых специалистов, стажеров, людей в сложной жизненной ситуации Личные убеждения — религиозные, этические или связанные со здоровым образом жизни

— религиозные, этические или связанные со здоровым образом жизни Корпоративная политика — в некоторых компаниях такие традиции официально не приветствуются

— в некоторых компаниях такие традиции официально не приветствуются Давление и принуждение — если "проставление" превращается в форму психологического давления

— если "проставление" превращается в форму психологического давления Несоответствие должности — не все позиции предполагают тесное взаимодействие с коллективом

Как вежливо отказаться, если вы чувствуете давление по поводу "проставления"? Вот несколько тактичных формулировок:

"В данный момент у меня есть финансовые обязательства, которые не позволяют делать незапланированные расходы."

"Я бы с удовольствием познакомился с коллективом в другом формате. Может быть, совместный обед или кофе-брейк?"

"По личным убеждениям я не участвую в подобных традициях, но очень ценю дружеские отношения в коллективе."

"Давайте я лучше помогу организовать следующий командный праздник или мероприятие?"

Важно помнить, что настоящие профессионалы оценивают коллег по их деловым качествалам, а не по готовности следовать неформальным традициям. Если отказ от проставления вызывает негативную реакцию, это может быть сигналом о нездоровой атмосфере в коллективе.

Рассмотрим, как отношение к традиции проставления варьируется в разных типах компаний:

Тип компании Отношение к отказу от проставления Реакция на вежливый отказ Риски при отказе Современная IT-компания Как правило, понимающее Нейтральная, предложение альтернатив Минимальные Традиционная корпорация Может вызвать недоумение Вежливое принятие, но возможно обсуждение "за спиной" Средние, зависит от конкретного коллектива Государственное учреждение Часто негативное Возможно давление или отчуждение Потенциально высокие Стартап/малый бизнес Гибкое, зависит от основателей Вероятно понимание и принятие Низкие до средних

Если вы всё же решили отказаться от традиции проставления, следуйте этим рекомендациям:

Будьте последовательны — не делайте исключений для отдельных коллег или случаев Компенсируйте отказ повышенным профессионализмом и дружелюбием Предложите альтернативные способы знакомства с коллективом Не оправдывайтесь чрезмерно — краткое и вежливое объяснение достаточно При первых признаках давления или травли обратитесь к HR-специалисту или руководителю

В 2025 году большинство прогрессивных компаний уже отказались от ожидания обязательного "проставления", признавая важность создания комфортной среды для нового сотрудника без дополнительной финансовой и психологической нагрузки на него в первые дни работы.

Как влиться в коллектив без финансовых вложений

Успешная интеграция в новый коллектив необязательно требует материальных затрат. Существуют проверенные методы установления хороших отношений с коллегами, которые основаны на коммуникативных навыках, эмоциональном интеллекте и профессионализме. 🤝

Вот эффективные стратегии вхождения в коллектив без необходимости "проставляться":

Проявляйте искренний интерес к коллегам — задавайте вопросы о работе, профессиональном опыте, интересуйтесь мнением по рабочим вопросам

— задавайте вопросы о работе, профессиональном опыте, интересуйтесь мнением по рабочим вопросам Предлагайте помощь — если видите, что кто-то из коллег загружен, предложите свою поддержку

— если видите, что кто-то из коллег загружен, предложите свою поддержку Делитесь полезными знаниями — если у вас есть опыт или информация, которые могут быть полезны команде, не стесняйтесь делиться

— если у вас есть опыт или информация, которые могут быть полезны команде, не стесняйтесь делиться Активно участвуйте в командных мероприятиях — присоединяйтесь к совместным обедам, корпоративным праздникам и неформальным встречам

— присоединяйтесь к совместным обедам, корпоративным праздникам и неформальным встречам Проявляйте профессионализм — качественное выполнение своих обязанностей всегда вызывает уважение

Лучше всего работает комбинация этих подходов, адаптированная под конкретную корпоративную культуру.

Алексей Карпов, бизнес-тренер К нам на консультацию обратилась Марина, молодой специалист, которая только что получила первую работу в крупной финансовой компании. Девушка была в панике: коллеги намекали, что ей стоит "проставиться", а у неё буквально не было на это средств — она снимала комнату и выплачивала кредит за образование. Мы разработали для неё альтернативную стратегию адаптации. Вместо проставления она предложила организовать еженедельные пятиминутки по обмену профессиональными лайфхаками в обеденный перерыв — у неё были отличные знания в Excel, которыми многие коллеги не владели. Через месяц она стала одним из самых востребованных сотрудников отдела, к ней обращались за советами, а про "проставление" все забыли. Её ценностью для команды стали не конфеты и торт, а полезные навыки и готовность делиться знаниями.

Практические шаги по интеграции в новый коллектив (первые две недели):

День первый: познакомьтесь с каждым коллегой лично, запомните имена, коротко расскажите о себе Дни 2-3: наблюдайте за коммуникационными паттернами команды — как общаются, какие темы обсуждают День 4-5: присоединитесь к обеденным перерывам, предложите вместе выпить кофе Конец первой недели: поделитесь впечатлениями о первых днях, поблагодарите за помощь Начало второй недели: проявите инициативу в рабочих процессах, предложите идеи Середина второй недели: найдите общие интересы с коллегами для неформального общения Конец второй недели: оцените, как складываются отношения, скорректируйте стратегию если нужно

Помните, что самый ценный ресурс, который вы можете предложить коллегам — это не материальные блага, а ваше время, внимание и профессионализм. Хороший специалист, готовый к сотрудничеству, всегда будет ценнее того, кто просто угостил коллектив по случаю прихода.

Плюсы нематериальных способов влиться в коллектив:

Формируют более глубокие и искренние отношения с коллегами

Демонстрируют ваши реальные качества, а не готовность тратить деньги

Создают репутацию человека, который ценит профессиональное общение

Работают на долгосрочную перспективу, а не дают кратковременный эффект

Помогают выстраивать здоровую рабочую атмосферу в команде

В 2025 году всё больше компаний осознают важность создания здоровой корпоративной культуры, где адаптация новых сотрудников происходит естественно и комфортно, без необходимости следовать устаревшим традициям. Фокус смещается на профессиональные качества, эмоциональный интеллект и умение работать в команде — именно эти навыки становятся ключевыми для успешной интеграции в новый коллектив.