Нужно ли предупреждать работодателя о совместительстве – закон и правила

Юристы и консультанты по трудовому праву Вопрос о необходимости уведомления работодателя о работе по совместительству волнует многих специалистов, решивших увеличить доход или расширить профессиональные горизонты. Одни считают это обязательным условием, другие — личным делом работника. Запутанные формулировки в законодательстве только усиливают неопределенность. Но знание правовых нюансов может защитить от серьезных последствий — от конфликта с руководством до увольнения. Давайте разберемся, что на самом деле говорит закон о необходимости предупреждать работодателя о совместительстве в 2025 году. ??

Законодательство о совместительстве: нужно ли уведомлять?

Трудовой кодекс РФ не содержит прямого требования уведомлять основного работодателя о работе по совместительству в другой организации. Статья 60.1 ТК РФ дает работнику право заключать трудовые договоры с неограниченным числом работодателей, если это не противоречит закону. По общему правилу, внешнее совместительство (работа в другой организации) является личным делом сотрудника.

Однако существуют важные исключения, когда уведомление или даже получение согласия от основного работодателя становится обязательным:

Государственные и муниципальные служащие обязаны уведомлять о совместительстве (Федеральный закон №79-ФЗ)

Руководители организаций должны получить согласие уполномоченного органа юридического лица (ст. 276 ТК РФ)

Работники некоторых отраслей с особыми условиями труда (медицина, образование, транспорт)

Сотрудники, имеющие доступ к коммерческой тайне (при наличии соответствующих пунктов в трудовом договоре)

Стоит отметить, что даже при отсутствии прямого требования, локальные нормативные акты компании могут устанавливать обязанность уведомления о совместительстве. Такие требования законны, если работник был ознакомлен с ними под подпись при трудоустройстве.

Категория работников Необходимость уведомления Правовое обоснование Обычные работники Нет (если не предусмотрено трудовым договором) Ст. 60.1, 282 ТК РФ Госслужащие Да (обязательно) ФЗ №79-ФЗ, ФЗ №273-ФЗ Руководители организаций Да (требуется согласие) Ст. 276 ТК РФ Работники с доступом к коммерческой тайне Да (при наличии условия в договоре) ФЗ "О коммерческой тайне"

Ирина Соколова, юрист по трудовому праву Ко мне обратился клиент — программист крупной IT-компании. Он начал подрабатывать на фрилансе для зарубежного заказчика, не уведомив своего работодателя. Через полгода при проверке корпоративной почты служба безопасности обнаружила его переписку с заказчиком. Руководство вызвало сотрудника «на ковер» и обвинило в нарушении корпоративных правил. При анализе документов выяснилось, что в трудовом договоре и должностной инструкции содержался пункт о необходимости согласования любой посторонней работы, связанной с профессиональной деятельностью. Клиент этот пункт проигнорировал, полагая, что «имеет право работать где угодно». В результате ему вынесли выговор и отстранили от участия в интересном проекте. Юридически компания действовала в рамках закона, поскольку сотрудник при трудоустройстве подписал соответствующие документы.

Современная судебная практика подтверждает, что если в трудовом договоре прописана обязанность уведомлять работодателя о совместительстве, то её нарушение может быть основанием для дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения (особенно в случаях конфликта интересов или работы на конкурента).

Правила и порядок уведомления работодателя о совместительстве

Если вы решили уведомить работодателя о работе по совместительству (по требованию закона или из соображений прозрачности отношений), важно сделать это правильно. Универсальной формы уведомления о совместительстве не существует, но документ должен содержать определенные элементы и быть составлен в соответствии с деловым этикетом. ??

Основные элементы уведомления о совместительстве:

Шапка документа с указанием адресата (ФИО и должность руководителя, наименование организации)

Информация об отправителе (ваши ФИО, должность, подразделение)

Наименование документа («Уведомление о работе по совместительству»)

Основной текст с информацией о месте совместительства, должности, характере работы

Дата составления документа и личная подпись

При составлении уведомления следует придерживаться делового стиля и избегать излишних подробностей. Цель документа — проинформировать работодателя, а не просить разрешения (если это не требуется законом).

Порядок подачи уведомления обычно выглядит следующим образом:

Составьте документ в двух экземплярах Передайте уведомление в отдел кадров или непосредственному руководителю (в зависимости от правил компании) Попросите поставить отметку о получении на вашем экземпляре Сохраните свой экземпляр с отметкой о получении (он может пригодиться в случае возникновения споров)

Некоторые работодатели имеют собственные формы уведомлений или порядок их подачи, закрепленный в локальных нормативных актах. Перед составлением документа полезно ознакомиться с внутренними правилами компании. ??

Что касается сроков уведомления, то законодательство не устанавливает конкретных временных рамок. Однако разумным считается уведомление до начала работы по совместительству или в кратчайшие сроки после её начала.

Случаи, когда согласие работодателя обязательно по закону

В ряде случаев простого уведомления недостаточно — закон требует получить письменное согласие основного работодателя на работу по совместительству. Рассмотрим наиболее распространенные категории работников, для которых такое согласие обязательно. ??

Руководители организаций . Согласно ст. 276 ТК РФ, руководитель может работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения уполномоченного органа юридического лица или собственника имущества организации.

. Согласно ст. 276 ТК РФ, руководитель может работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения уполномоченного органа юридического лица или собственника имущества организации. Несовершеннолетние работники . Для лиц моложе 18 лет требуется согласие не только работодателя, но и родителей/опекунов (ст. 63, 265 ТК РФ).

. Для лиц моложе 18 лет требуется согласие не только работодателя, но и родителей/опекунов (ст. 63, 265 ТК РФ). Работники с особыми условиями труда . Например, водители транспортных средств, операторы опасного оборудования, где требуется учет рабочего времени для обеспечения безопасности.

. Например, водители транспортных средств, операторы опасного оборудования, где требуется учет рабочего времени для обеспечения безопасности. Педагогические работники , совмещающие работу в образовательных учреждениях с предпринимательской деятельностью (ФЗ «Об образовании в РФ»).

, совмещающие работу в образовательных учреждениях с предпринимательской деятельностью (ФЗ «Об образовании в РФ»). Медицинские работники при работе в частных медицинских организациях (для работников государственных медучреждений).

при работе в частных медицинских организациях (для работников государственных медучреждений). Сотрудники, связанные обязательствами о неконкуренции. Если в трудовом договоре содержится соответствующий пункт, требуется согласование совместительства в компаниях-конкурентах.

Особое внимание следует уделить работникам, имеющим доступ к конфиденциальной информации. Хотя Трудовой кодекс напрямую не требует получения согласия на совместительство для таких сотрудников, работодатели часто включают соответствующие условия в трудовой договор или соглашение о коммерческой тайне.

Категория работников Требование закона Процедура получения согласия Руководители организаций Письменное согласие уполномоченного органа Официальное обращение к учредителям или совету директоров Госслужащие Уведомление и получение разрешения Заявление через комиссию по соблюдению требований к служебному поведению Работники с вредными/опасными условиями труда Согласие при превышении нормативов рабочего времени Заявление на имя руководителя организации Несовершеннолетние Согласие родителей и работодателя Письменное разрешение от обеих сторон

Процедура получения согласия обычно начинается с составления письменного заявления, где указывается место предполагаемой работы, характер деятельности, график и иные существенные условия. Работодатель рассматривает заявление и выносит решение, которое должно быть оформлено документально.

Важно помнить, что отказ в даче согласия должен быть мотивированным. Произвольные отказы могут быть оспорены в судебном порядке, особенно если работодатель не может обосновать, как совместительство может негативно повлиять на основную работу сотрудника.

Последствия неуведомления о работе по совместительству

Многие работники задаются вопросом: «Что будет, если я не сообщу работодателю о совместительстве?» Ответ зависит от конкретных обстоятельств, но последствия могут варьироваться от незначительных до весьма серьезных. Рассмотрим возможные риски. ??

Правовые последствия неуведомления о совместительстве:

Дисциплинарные взыскания (замечание, выговор) — если обязанность уведомления закреплена в локальных нормативных актах

(замечание, выговор) — если обязанность уведомления закреплена в локальных нормативных актах Увольнение — в случаях, когда совместительство создает конфликт интересов или нарушает прямые законодательные запреты

— в случаях, когда совместительство создает конфликт интересов или нарушает прямые законодательные запреты Административная ответственность — для некоторых категорий работников (например, государственных служащих)

— для некоторых категорий работников (например, государственных служащих) Материальная ответственность — если из-за совместительства работник причинил ущерб основному работодателю

— если из-за совместительства работник причинил ущерб основному работодателю Уголовная ответственность — в редких случаях, связанных с использованием служебного положения или коммерческой тайны

Андрей Медведев, руководитель HR-департамента В нашей компании был случай с ведущим разработчиком, который, не уведомив руководство, устроился на аналогичную должность к конкуренту. Он работал удаленно в обеих компаниях и какое-то время успешно справлялся с обязанностями. Проблема обнаружилась, когда в корпоративной переписке он случайно отправил внутреннюю документацию конкурента. Служебное расследование выявило, что сотрудник не только нарушил положение о конфиденциальности, но и использовал наши программные решения при работе на другую компанию. При этом в его трудовом договоре был пункт о необходимости согласования работы в организациях схожего профиля. В результате мы были вынуждены расторгнуть трудовой договор по статье за разглашение коммерческой тайны. Сотрудник пытался оспорить увольнение в суде, но проиграл дело, поскольку факт нарушения обязательств был очевиден. Эта ситуация стала показательной для всего коллектива и заставила нас усилить контроль за соблюдением корпоративных правил.

Особое внимание следует обратить на неявные риски неуведомления:

Репутационные потери. Даже если формально закон не нарушен, утаивание информации о совместительстве может восприниматься как нелояльность и подрывать доверие работодателя. Проблемы с продвижением по службе. Руководство может посчитать, что сотрудник не полностью вовлечен в работу компании. Сложности с учетом рабочего времени. Возникают риски превышения максимально допустимой продолжительности рабочего времени, что может привести к переутомлению и снижению эффективности. Налоговые последствия. При неправильном оформлении совместительства могут возникнуть вопросы со стороны налоговых органов относительно учета доходов.

В 2025 году особую актуальность приобретают вопросы цифрового следа и удаленной работы. Современные системы контроля рабочего времени и активности в сети делают факт совместительства гораздо более прозрачным для работодателей. Использование корпоративного оборудования или программного обеспечения для выполнения работы по совместительству может быть легко обнаружено техническими службами компании. ???

Особенности внешнего и внутреннего совместительства

Трудовой кодекс РФ разграничивает два основных вида совместительства: внутреннее и внешнее. Они имеют существенные различия в оформлении и правовом регулировании, что напрямую влияет на вопрос об уведомлении работодателя. ??

Внутреннее совместительство — выполнение работником дополнительной работы в той же организации, но по другой должности или профессии. В этом случае вопрос об уведомлении не возникает, поскольку работодатель автоматически становится осведомленным о дополнительной работе сотрудника.

Особенности внутреннего совместительства:

Требуется заключение отдельного трудового договора

Работа выполняется в свободное от основной работы время

Оплата производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки

Максимальная продолжительность работы по совместительству — не более 4 часов в день (статья 284 ТК РФ)

Внешнее совместительство — выполнение работником дополнительной работы у другого работодателя. Именно в этом случае возникает вопрос о необходимости уведомления основного работодателя.

Особенности внешнего совместительства:

Работник самостоятельно распределяет время между работодателями

При трудоустройстве на внешнее совместительство требуется предъявить только паспорт и документ об образовании (трудовая книжка и СНИЛС не обязательны)

Отпуск по совместительству предоставляется одновременно с отпуском по основной работе

Существуют ограничения для некоторых категорий работников (руководители, лица до 18 лет)

Важно понимать различие между совместительством и совмещением. Совмещение — это выполнение дополнительной работы в рамках одного трудового договора без освобождения от основной работы. В отличие от совместительства, при совмещении:

Не заключается отдельный трудовой договор

Дополнительная работа выполняется в рамках основного рабочего времени

Требуется письменное согласие работника

Устанавливается дополнительная оплата по соглашению сторон

Рассмотрим сравнительную характеристику внутреннего и внешнего совместительства с точки зрения уведомления работодателя:

Параметр сравнения Внутреннее совместительство Внешнее совместительство Необходимость уведомления Не требуется (работодатель в курсе) По общему правилу не требуется, есть исключения Оформление трудовых отношений Отдельный трудовой договор Отдельный трудовой договор Ограничения рабочего времени Не более 4 часов в день Не более 4 часов в день (есть исключения) Предоставление отпуска Одновременно с основным Одновременно с основным (по заявлению) Риски при неуведомлении Отсутствуют Зависят от категории работника и условий договора

В 2025 году с распространением удаленной работы граница между внутренним и внешним совместительством становится все более размытой. Работники могут выполнять обязанности для нескольких работодателей, физически находясь в одном месте. Это создает новые вызовы как для законодательства, так и для кадрового администрирования. ??