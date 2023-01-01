Новые обязанности на работе: как оформить и что делать сотруднику
Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда руководитель вдруг заявляет: "С сегодняшнего дня ты будешь заниматься ещё и этим". Новые задачи могут свалиться как снег на голову — порой без дополнительной оплаты и официального оформления. И вот вы уже выполняете работу за двоих, не понимая, законно ли это. Как действовать, когда ваши трудовые обязанности расширяются? Какие документы должны быть оформлены и как защитить свои права? Эти вопросы требуют не просто ответов, а конкретного плана действий. ??
Новые обязанности на работе: законные способы оформления
Изменение должностных обязанностей — явление частое, но требующее строгого юридического оформления. Трудовой кодекс РФ предусматривает несколько законных способов закрепления новых функций за сотрудником. Разберем каждый из них подробно. ??
Первое, что нужно понимать: любое изменение трудовой функции является изменением существенных условий трудового договора. А это значит, что произвольно, в одностороннем порядке, работодатель не имеет права их менять.
Законные способы оформления новых обязанностей:
- Дополнительное соглашение к трудовому договору — основной и наиболее корректный способ. Документ фиксирует все изменения в вашей трудовой функции, должен содержать перечень новых обязанностей и компенсацию за их выполнение.
- Перевод на другую должность — если изменения значительны, может потребоваться оформление перевода с изменением должности и заработной платы.
- Совмещение должностей — временное исполнение дополнительных обязанностей за дополнительную плату.
- Обновление должностной инструкции — может использоваться, если изменения незначительны и входят в рамки вашей трудовой функции.
Важно понимать разницу между расширением должностных обязанностей и совмещением. При расширении меняется содержание основной работы, а при совмещении вы выполняете дополнительную работу параллельно с основной.
|Способ оформления
|Преимущества
|Недостатки
|Дополнительное соглашение
|Четкая фиксация новых обязанностей и оплаты
|Требует согласия обеих сторон
|Перевод на другую должность
|Полное изменение функционала с соответствующей оплатой
|Потеря прежней должности
|Совмещение должностей
|Дополнительная оплата, временный характер
|Увеличение нагрузки без изменения режима работы
|Обновление должностной инструкции
|Простота оформления
|Не всегда предполагает повышение оплаты
Марина Ковалева, трудовой юрист Ко мне обратилась клиентка Елена, офис-менеджер крупной компании. В один прекрасный день руководитель попросил ее "временно" взять на себя функции HR-специалиста — проводить собеседования, оформлять приемы и увольнения. "Временно" растянулось на полгода без оформления и доплаты. Мы составили официальное обращение к руководству с просьбой оформить совмещение должностей и установить доплату. Компания сначала отказывалась, ссылаясь на то, что "это входит в обязанности офис-менеджера". После предупреждения о возможном обращении в трудовую инспекцию работодатель согласился оформить дополнительное соглашение с указанием новых обязанностей и установил доплату в размере 30% от оклада. Более того, Елене выплатили компенсацию за предыдущие 6 месяцев.
Правовое регулирование изменений функционала сотрудника
Любые изменения в трудовых обязанностях сотрудника должны происходить в строгом соответствии с Трудовым кодексом РФ. Рассмотрим ключевые статьи, регулирующие этот процесс. ??
Основным законодательным актом, регулирующим отношения между работником и работодателем, является Трудовой кодекс РФ. Статьи, имеющие прямое отношение к изменению функционала:
- Статья 57 ТК РФ — определяет обязательные условия трудового договора, включая трудовую функцию работника.
- Статья 60 ТК РФ — запрещает требовать выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.
- Статья 72 ТК РФ — регламентирует изменение определенных сторонами условий трудового договора, которое возможно только по соглашению сторон.
- Статья 74 ТК РФ — описывает порядок изменения условий трудового договора по инициативе работодателя (при изменении организационных или технологических условий труда).
- Статья 151 ТК РФ — устанавливает правила оплаты при совмещении профессий и выполнении обязанностей временно отсутствующего работника.
Согласно ст. 72 ТК РФ, любое изменение трудовой функции (должностных обязанностей) должно быть оформлено письменным соглашением между работником и работодателем. Принуждение к выполнению дополнительных функций без оформления и без согласия работника является нарушением трудового законодательства.
Есть, однако, одно исключение — ст. 74 ТК РФ позволяет работодателю в одностороннем порядке изменить условия трудового договора (кроме трудовой функции) при изменении организационных или технологических условий труда. При этом:
- Работник должен быть уведомлен письменно не менее чем за 2 месяца
- Должно быть обоснование необходимости таких изменений
- Изменения не могут касаться самой трудовой функции (то есть основных обязанностей)
В случае несогласия с изменениями работнику должна быть предложена другая имеющаяся работа, а при отсутствии вакансий или отказе от них — трудовой договор может быть расторгнут по п. 7 ст. 77 ТК РФ с выплатой компенсации.
Алгоритм действий при расширении должностных обязанностей
Столкнувшись с расширением должностных обязанностей, важно действовать последовательно и грамотно. Предлагаю четкий алгоритм, который поможет защитить ваши интересы и урегулировать ситуацию. ??
Шаг 1: Анализ новых обязанностей
- Попросите руководителя письменно сформулировать, какие именно новые обязанности вам предстоит выполнять
- Сравните их с вашей текущей должностной инструкцией и трудовым договором
- Оцените объем новой работы и необходимые для нее компетенции
- Определите, входят ли новые задачи в вашу трудовую функцию или это совершенно новая область
Шаг 2: Переговоры с руководством
- Инициируйте встречу с непосредственным руководителем для обсуждения
- Подготовьте аргументы относительно объема и сложности новых задач
- Обсудите возможность дополнительной оплаты или других компенсаций
- Предложите оформить изменения юридически корректно
Шаг 3: Оформление изменений
- Настаивайте на подписании дополнительного соглашения к трудовому договору
- Убедитесь, что в соглашении четко прописаны все новые обязанности
- Проверьте наличие пункта о дополнительной оплате
- Для временных обязанностей укажите конкретный срок их исполнения
Шаг 4: Действия при отказе работодателя оформлять изменения
- Составьте письменное обращение к работодателю с просьбой оформить изменения
- Сохраняйте все служебные записки, письма и другие доказательства выполнения дополнительных обязанностей
- При необходимости обратитесь в HR-отдел или юридический департамент компании
- В крайнем случае, направьте обращение в трудовую инспекцию
Шаг 5: Оценка результатов
- После начала выполнения новых обязанностей ведите учет затраченного времени
- Фиксируйте результаты работы и вклад в развитие компании
- Используйте эти данные при обсуждении повышения зарплаты или продвижения по службе
Алексей Петров, HR-консультант Максим работал системным администратором в IT-компании. После увольнения веб-разработчика руководитель попросил его "подхватить" несколько проектов. Максим согласился, но через месяц понял, что его загрузка выросла на 60%, а зарплата осталась прежней. Он обратился ко мне за консультацией. Мы разработали план: сначала Максим подготовил отчет, где указал все новые проекты, затраченное время и результаты. Затем составил служебную записку на имя директора с просьбой оформить совмещение должностей. На встрече с руководством он спокойно изложил факты и предложил два варианта: либо официальное оформление совмещения с доплатой, либо возврат к исходным обязанностям. Руководство оценило профессиональный подход и согласилось на первый вариант. Более того, через полгода Максиму предложили возглавить новый отдел веб-разработки.
Документальное оформление дополнительных трудовых функций
Правильное документальное оформление — ключевой момент при изменении трудовых обязанностей. Рассмотрим подробно каждый из необходимых документов и нюансы их составления. ??
Основные документы, используемые при оформлении новых трудовых функций:
- Дополнительное соглашение к трудовому договору — основной документ, который фиксирует все изменения в вашей трудовой функции.
- Приказ о внесении изменений в трудовую функцию — административный акт работодателя.
- Обновленная должностная инструкция — детальное описание ваших новых обязанностей.
- Приказ о совмещении должностей — при временном исполнении обязанностей другого сотрудника.
Дополнительное соглашение к трудовому договору должно содержать:
- Дату и место составления
- Реквизиты сторон (работодателя и работника)
- Ссылку на основной трудовой договор
- Четкую формулировку изменений в трудовой функции
- Перечень новых должностных обязанностей
- Размер дополнительной оплаты или иной компенсации
- Срок действия новых условий (если они временные)
- Подписи сторон
Приказ о внесении изменений в трудовую функцию содержит:
- Номер и дату составления
- ФИО и должность работника
- Основание для изменения (обычно — дополнительное соглашение)
- Содержание изменений
- Дату вступления изменений в силу
- Подпись руководителя и ознакомительную подпись работника
|Документ
|Кто составляет
|Кто подписывает
|Срок хранения
|Дополнительное соглашение
|HR-отдел/юрист компании
|Работодатель и работник
|75 лет
|Приказ о внесении изменений
|HR-отдел
|Руководитель организации
|75 лет
|Должностная инструкция
|Руководитель подразделения/HR
|Руководитель организации
|До замены новой
|Приказ о совмещении
|HR-отдел
|Руководитель организации
|75 лет
При оформлении совмещения должностей необходимо указать:
- Какую именно дополнительную работу будет выполнять сотрудник
- Период совмещения (конкретные даты начала и окончания)
- Размер доплаты (в абсолютной сумме или в процентах от оклада)
- Условия выполнения дополнительной работы
Важно помнить, что совмещение всегда оформляется с согласия работника. При этом сотрудник вправе досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, предупредив работодателя в письменной форме за три рабочих дня.
Обратите внимание на сроки: если изменения постоянные, то в документах не указывается срок действия. Если временные — обязательно фиксируйте дату окончания действия новых условий.
Как защитить свои права при изменении рабочих задач
Когда рабочие задачи меняются, важно не просто принять новые обязанности, но и защитить свои трудовые права. Рассмотрим основные стратегии и инструменты защиты при изменении функционала. ???
Существует несколько эффективных способов защиты своих прав при изменении трудовых обязанностей:
- Знание своих прав — изучите трудовое законодательство, ваш трудовой договор и должностную инструкцию.
- Фиксация всех коммуникаций — ведите переписку по электронной почте, сохраняйте служебные записки.
- Грамотные переговоры — обсуждайте изменения конструктивно, с опорой на факты.
- Официальное оформление — настаивайте на документальном закреплении всех изменений.
- Обращение за помощью — при необходимости привлекайте профсоюз, юристов или контролирующие органы.
Если работодатель пытается навязать дополнительные обязанности без оформления и оплаты, следуйте этому алгоритму:
- Напишите служебную записку на имя руководителя с просьбой разъяснить ваши новые обязанности и их соответствие трудовому договору
- Предложите оформить изменения дополнительным соглашением с указанием компенсации
- При отказе напишите письменное заявление об отказе выполнять работу, не предусмотренную трудовым договором, со ссылкой на ст. 60 ТК РФ
- Обратитесь в HR-департамент или к вышестоящему руководству с детальным описанием ситуации
- В крайнем случае, подайте жалобу в государственную инспекцию труда или прокуратуру
При обращении в контролирующие органы предоставьте:
- Копию трудового договора и должностной инструкции
- Доказательства выполнения работы, не предусмотренной договором (переписка, поручения, отчеты)
- Копии обращений к руководству и полученных ответов
- Свидетельские показания коллег (при возможности)
Помните о сроках обращения в контролирующие органы: в трудовую инспекцию — в течение 3 месяцев с момента нарушения, в суд — в течение 3 месяцев с момента, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении ваших прав.
Важно: отказ от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, не является нарушением трудовой дисциплины и не может быть основанием для применения дисциплинарного взыскания.
В случае если ваши дополнительные обязанности привели к профессиональному выгоранию или стрессу, зафиксируйте это обращением к врачу. Медицинское заключение может стать дополнительным аргументом при защите ваших прав.
И наконец, помните о возможности найти новую работу, если условия текущей стали неприемлемыми. Иногда уход — это не поражение, а стратегическое решение для профессионального роста. ??
Столкнувшись с изменением рабочих обязанностей, важно действовать грамотно и последовательно. Помните: ваш главный союзник — закон, который четко регламентирует правила изменения трудовых функций. Не бойтесь отстаивать свои права и настаивать на официальном оформлении любых изменений в вашей работе. Это не прихоть, а необходимость для вашей правовой защиты. Профессионализм в таких ситуациях проявляется не только в выполнении новых задач, но и в умении выстраивать здоровые трудовые отношения, где уважаются права обеих сторон.
Виктор Семёнов
карьерный консультант