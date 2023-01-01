Новые обязанности на работе: как оформить и что делать сотруднику

Для кого эта статья:

Работники, столкнувшиеся с изменением должностных обязанностей и желающие защитить свои трудовые права.

HR-менеджеры и представители кадровых служб, ищущие информацию о правовом регулировании работы сотрудников.

Студенты и люди, заинтересованные в карьерном росте и профессиональной сфере HR. Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда руководитель вдруг заявляет: "С сегодняшнего дня ты будешь заниматься ещё и этим". Новые задачи могут свалиться как снег на голову — порой без дополнительной оплаты и официального оформления. И вот вы уже выполняете работу за двоих, не понимая, законно ли это. Как действовать, когда ваши трудовые обязанности расширяются? Какие документы должны быть оформлены и как защитить свои права? Эти вопросы требуют не просто ответов, а конкретного плана действий. ??

Новые обязанности на работе: законные способы оформления

Изменение должностных обязанностей — явление частое, но требующее строгого юридического оформления. Трудовой кодекс РФ предусматривает несколько законных способов закрепления новых функций за сотрудником. Разберем каждый из них подробно. ??

Первое, что нужно понимать: любое изменение трудовой функции является изменением существенных условий трудового договора. А это значит, что произвольно, в одностороннем порядке, работодатель не имеет права их менять.

Законные способы оформления новых обязанностей:

Дополнительное соглашение к трудовому договору — основной и наиболее корректный способ. Документ фиксирует все изменения в вашей трудовой функции, должен содержать перечень новых обязанностей и компенсацию за их выполнение. Перевод на другую должность — если изменения значительны, может потребоваться оформление перевода с изменением должности и заработной платы. Совмещение должностей — временное исполнение дополнительных обязанностей за дополнительную плату. Обновление должностной инструкции — может использоваться, если изменения незначительны и входят в рамки вашей трудовой функции.

Важно понимать разницу между расширением должностных обязанностей и совмещением. При расширении меняется содержание основной работы, а при совмещении вы выполняете дополнительную работу параллельно с основной.

Способ оформления Преимущества Недостатки Дополнительное соглашение Четкая фиксация новых обязанностей и оплаты Требует согласия обеих сторон Перевод на другую должность Полное изменение функционала с соответствующей оплатой Потеря прежней должности Совмещение должностей Дополнительная оплата, временный характер Увеличение нагрузки без изменения режима работы Обновление должностной инструкции Простота оформления Не всегда предполагает повышение оплаты

Марина Ковалева, трудовой юрист Ко мне обратилась клиентка Елена, офис-менеджер крупной компании. В один прекрасный день руководитель попросил ее "временно" взять на себя функции HR-специалиста — проводить собеседования, оформлять приемы и увольнения. "Временно" растянулось на полгода без оформления и доплаты. Мы составили официальное обращение к руководству с просьбой оформить совмещение должностей и установить доплату. Компания сначала отказывалась, ссылаясь на то, что "это входит в обязанности офис-менеджера". После предупреждения о возможном обращении в трудовую инспекцию работодатель согласился оформить дополнительное соглашение с указанием новых обязанностей и установил доплату в размере 30% от оклада. Более того, Елене выплатили компенсацию за предыдущие 6 месяцев.

Правовое регулирование изменений функционала сотрудника

Любые изменения в трудовых обязанностях сотрудника должны происходить в строгом соответствии с Трудовым кодексом РФ. Рассмотрим ключевые статьи, регулирующие этот процесс. ??

Основным законодательным актом, регулирующим отношения между работником и работодателем, является Трудовой кодекс РФ. Статьи, имеющие прямое отношение к изменению функционала:

Статья 57 ТК РФ — определяет обязательные условия трудового договора, включая трудовую функцию работника.

— определяет обязательные условия трудового договора, включая трудовую функцию работника. Статья 60 ТК РФ — запрещает требовать выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.

— запрещает требовать выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Статья 72 ТК РФ — регламентирует изменение определенных сторонами условий трудового договора, которое возможно только по соглашению сторон.

— регламентирует изменение определенных сторонами условий трудового договора, которое возможно только по соглашению сторон. Статья 74 ТК РФ — описывает порядок изменения условий трудового договора по инициативе работодателя (при изменении организационных или технологических условий труда).

— описывает порядок изменения условий трудового договора по инициативе работодателя (при изменении организационных или технологических условий труда). Статья 151 ТК РФ — устанавливает правила оплаты при совмещении профессий и выполнении обязанностей временно отсутствующего работника.

Согласно ст. 72 ТК РФ, любое изменение трудовой функции (должностных обязанностей) должно быть оформлено письменным соглашением между работником и работодателем. Принуждение к выполнению дополнительных функций без оформления и без согласия работника является нарушением трудового законодательства.

Есть, однако, одно исключение — ст. 74 ТК РФ позволяет работодателю в одностороннем порядке изменить условия трудового договора (кроме трудовой функции) при изменении организационных или технологических условий труда. При этом:

Работник должен быть уведомлен письменно не менее чем за 2 месяца Должно быть обоснование необходимости таких изменений Изменения не могут касаться самой трудовой функции (то есть основных обязанностей)

В случае несогласия с изменениями работнику должна быть предложена другая имеющаяся работа, а при отсутствии вакансий или отказе от них — трудовой договор может быть расторгнут по п. 7 ст. 77 ТК РФ с выплатой компенсации.

Алгоритм действий при расширении должностных обязанностей

Столкнувшись с расширением должностных обязанностей, важно действовать последовательно и грамотно. Предлагаю четкий алгоритм, который поможет защитить ваши интересы и урегулировать ситуацию. ??

Шаг 1: Анализ новых обязанностей

Попросите руководителя письменно сформулировать, какие именно новые обязанности вам предстоит выполнять

Сравните их с вашей текущей должностной инструкцией и трудовым договором

Оцените объем новой работы и необходимые для нее компетенции

Определите, входят ли новые задачи в вашу трудовую функцию или это совершенно новая область

Шаг 2: Переговоры с руководством

Инициируйте встречу с непосредственным руководителем для обсуждения

Подготовьте аргументы относительно объема и сложности новых задач

Обсудите возможность дополнительной оплаты или других компенсаций

Предложите оформить изменения юридически корректно

Шаг 3: Оформление изменений

Настаивайте на подписании дополнительного соглашения к трудовому договору

Убедитесь, что в соглашении четко прописаны все новые обязанности

Проверьте наличие пункта о дополнительной оплате

Для временных обязанностей укажите конкретный срок их исполнения

Шаг 4: Действия при отказе работодателя оформлять изменения

Составьте письменное обращение к работодателю с просьбой оформить изменения

Сохраняйте все служебные записки, письма и другие доказательства выполнения дополнительных обязанностей

При необходимости обратитесь в HR-отдел или юридический департамент компании

В крайнем случае, направьте обращение в трудовую инспекцию

Шаг 5: Оценка результатов

После начала выполнения новых обязанностей ведите учет затраченного времени

Фиксируйте результаты работы и вклад в развитие компании

Используйте эти данные при обсуждении повышения зарплаты или продвижения по службе

Алексей Петров, HR-консультант Максим работал системным администратором в IT-компании. После увольнения веб-разработчика руководитель попросил его "подхватить" несколько проектов. Максим согласился, но через месяц понял, что его загрузка выросла на 60%, а зарплата осталась прежней. Он обратился ко мне за консультацией. Мы разработали план: сначала Максим подготовил отчет, где указал все новые проекты, затраченное время и результаты. Затем составил служебную записку на имя директора с просьбой оформить совмещение должностей. На встрече с руководством он спокойно изложил факты и предложил два варианта: либо официальное оформление совмещения с доплатой, либо возврат к исходным обязанностям. Руководство оценило профессиональный подход и согласилось на первый вариант. Более того, через полгода Максиму предложили возглавить новый отдел веб-разработки.

Документальное оформление дополнительных трудовых функций

Правильное документальное оформление — ключевой момент при изменении трудовых обязанностей. Рассмотрим подробно каждый из необходимых документов и нюансы их составления. ??

Основные документы, используемые при оформлении новых трудовых функций:

Дополнительное соглашение к трудовому договору — основной документ, который фиксирует все изменения в вашей трудовой функции. Приказ о внесении изменений в трудовую функцию — административный акт работодателя. Обновленная должностная инструкция — детальное описание ваших новых обязанностей. Приказ о совмещении должностей — при временном исполнении обязанностей другого сотрудника.

Дополнительное соглашение к трудовому договору должно содержать:

Дату и место составления

Реквизиты сторон (работодателя и работника)

Ссылку на основной трудовой договор

Четкую формулировку изменений в трудовой функции

Перечень новых должностных обязанностей

Размер дополнительной оплаты или иной компенсации

Срок действия новых условий (если они временные)

Подписи сторон

Приказ о внесении изменений в трудовую функцию содержит:

Номер и дату составления

ФИО и должность работника

Основание для изменения (обычно — дополнительное соглашение)

Содержание изменений

Дату вступления изменений в силу

Подпись руководителя и ознакомительную подпись работника

Документ Кто составляет Кто подписывает Срок хранения Дополнительное соглашение HR-отдел/юрист компании Работодатель и работник 75 лет Приказ о внесении изменений HR-отдел Руководитель организации 75 лет Должностная инструкция Руководитель подразделения/HR Руководитель организации До замены новой Приказ о совмещении HR-отдел Руководитель организации 75 лет

При оформлении совмещения должностей необходимо указать:

Какую именно дополнительную работу будет выполнять сотрудник

Период совмещения (конкретные даты начала и окончания)

Размер доплаты (в абсолютной сумме или в процентах от оклада)

Условия выполнения дополнительной работы

Важно помнить, что совмещение всегда оформляется с согласия работника. При этом сотрудник вправе досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, предупредив работодателя в письменной форме за три рабочих дня.

Обратите внимание на сроки: если изменения постоянные, то в документах не указывается срок действия. Если временные — обязательно фиксируйте дату окончания действия новых условий.

Как защитить свои права при изменении рабочих задач

Когда рабочие задачи меняются, важно не просто принять новые обязанности, но и защитить свои трудовые права. Рассмотрим основные стратегии и инструменты защиты при изменении функционала. ???

Существует несколько эффективных способов защиты своих прав при изменении трудовых обязанностей:

Знание своих прав — изучите трудовое законодательство, ваш трудовой договор и должностную инструкцию. Фиксация всех коммуникаций — ведите переписку по электронной почте, сохраняйте служебные записки. Грамотные переговоры — обсуждайте изменения конструктивно, с опорой на факты. Официальное оформление — настаивайте на документальном закреплении всех изменений. Обращение за помощью — при необходимости привлекайте профсоюз, юристов или контролирующие органы.

Если работодатель пытается навязать дополнительные обязанности без оформления и оплаты, следуйте этому алгоритму:

Напишите служебную записку на имя руководителя с просьбой разъяснить ваши новые обязанности и их соответствие трудовому договору

Предложите оформить изменения дополнительным соглашением с указанием компенсации

При отказе напишите письменное заявление об отказе выполнять работу, не предусмотренную трудовым договором, со ссылкой на ст. 60 ТК РФ

Обратитесь в HR-департамент или к вышестоящему руководству с детальным описанием ситуации

В крайнем случае, подайте жалобу в государственную инспекцию труда или прокуратуру

При обращении в контролирующие органы предоставьте:

Копию трудового договора и должностной инструкции

Доказательства выполнения работы, не предусмотренной договором (переписка, поручения, отчеты)

Копии обращений к руководству и полученных ответов

Свидетельские показания коллег (при возможности)

Помните о сроках обращения в контролирующие органы: в трудовую инспекцию — в течение 3 месяцев с момента нарушения, в суд — в течение 3 месяцев с момента, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении ваших прав.

Важно: отказ от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, не является нарушением трудовой дисциплины и не может быть основанием для применения дисциплинарного взыскания.

В случае если ваши дополнительные обязанности привели к профессиональному выгоранию или стрессу, зафиксируйте это обращением к врачу. Медицинское заключение может стать дополнительным аргументом при защите ваших прав.

И наконец, помните о возможности найти новую работу, если условия текущей стали неприемлемыми. Иногда уход — это не поражение, а стратегическое решение для профессионального роста. ??