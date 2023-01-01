Не понравилась работа на испытательном сроке: что делать – 5 шагов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новые сотрудники, переживающие чувство разочарования на испытательном сроке

Профессионалы, рассматривающие возможность смены работы после негативного опыта

Люди, интересующиеся стратегиями карьерного роста и управления трудовыми отношениями Чувство разочарования на новой работе может застать врасплох даже самого подготовленного профессионала. Вы прошли все этапы собеседований, получили долгожданное предложение о работе, но уже через неделю испытательного срока понимаете — что-то идёт не так. Внутренний голос нашёптывает: "Кажется, я совершил ошибку". Это нормально и случается чаще, чем вы думаете. По статистике 2025 года, около 40% новых сотрудников задумываются об увольнении в первые три месяца работы. Давайте разберёмся, как действовать в такой ситуации, чтобы принять взвешенное решение и не наломать дров. ??

Анализ причин неудовлетворенности новой работой

Прежде чем принимать радикальные решения, необходимо провести тщательную диагностику ситуации. Разочарование в новой работе может быть вызвано различными факторами, и важно точно определить, что именно вызывает дискомфорт. ??

Возможные причины неудовлетворенности можно разделить на несколько категорий:

Категория Признаки Возможные решения Несоответствие ожиданий Обязанности отличаются от обсуждаемых на собеседовании; неожиданный объем работы Запросить уточнение должностной инструкции; обсудить корректировку обязанностей Культурный диссонанс Некомфортная атмосфера; конфликт с ценностями компании Дать время на адаптацию (не менее 2-3 недель); выявить ключевые противоречия Профессиональные факторы Недостаток квалификации; отсутствие интереса к задачам Запросить дополнительное обучение; обсудить смену проектов Организационные проблемы Хаотичные процессы; отсутствие четких инструкций Предложить улучшения; проявить инициативу в структурировании

Для объективного анализа ситуации, следуйте этим шагам:

Ведите дневник наблюдений . Записывайте конкретные ситуации, вызвавшие дискомфорт, а не эмоциональные обобщения.

. Записывайте конкретные ситуации, вызвавшие дискомфорт, а не эмоциональные обобщения. Проведите самоанализ . Возможно, часть проблем связана с периодом адаптации или вашими личными особенностями.

. Возможно, часть проблем связана с периодом адаптации или вашими личными особенностями. Поговорите с коллегами . Узнайте, испытывали ли они похожие трудности и как с ними справились.

. Узнайте, испытывали ли они похожие трудности и как с ними справились. Сверьте ожидания с реальностью. Проанализируйте, что именно вас не устраивает: задачи, команда, руководство или организационная культура.

Андрей Соколов, HR-директор Был у меня случай с талантливым маркетологом Еленой. Она пришла к нам с большими амбициями, но уже через две недели была готова уволиться. Когда я пригласил её на откровенный разговор, выяснилось, что её расстраивало отсутствие быстрой обратной связи от руководства и нечеткость в распределении задач. Мы не увидели эту проблему своевременно. Вместо увольнения мы предложили Елене составить подробный план работы с четкими дедлайнами и установили еженедельные встречи для обсуждения прогресса. Сейчас, спустя полтора года, она возглавляет наш отдел диджитал-маркетинга и признается, что рада тому, что не уволилась тогда.

Помните, что испытательный срок — это период взаимной оценки. Компания смотрит на вашу профессиональную пригодность, а вы оцениваете, насколько эта работа соответствует вашим целям и ценностям. ??

Открытый разговор с руководителем: как подготовиться

Когда вы выявили конкретные причины неудовлетворенности, следующий логичный шаг — открытый диалог с руководителем. Правильно проведенная беседа может кардинально изменить ситуацию и даже спасти ваши рабочие отношения. ??

Подготовка к разговору включает несколько ключевых этапов:

Структурируйте свои мысли . Составьте список конкретных моментов, которые вызывают дискомфорт.

. Составьте список конкретных моментов, которые вызывают дискомфорт. Подготовьте примеры . Каждое утверждение должно быть подкреплено фактами, а не эмоциями.

. Каждое утверждение должно быть подкреплено фактами, а не эмоциями. Сформулируйте конструктивные предложения . Не только обозначьте проблемы, но и предложите возможные решения.

. Не только обозначьте проблемы, но и предложите возможные решения. Выберите правильное время и место. Запланируйте встречу заранее, убедитесь, что у руководителя будет достаточно времени для разговора.

Во время беседы придерживайтесь следующего алгоритма:

Начните с позитива. Отметьте аспекты работы, которые вам нравятся. Изложите факты. Опишите ситуации, вызывающие дискомфорт, избегая обвинений и обобщений. Выразите свои ожидания. Объясните, какие изменения могли бы улучшить ситуацию. Слушайте активно. Дайте руководителю возможность выразить свою точку зрения. Договоритесь о конкретных шагах. Установите ясные договоренности и сроки для изменений.

Примеры формулировок, которые помогут сделать разговор конструктивным:

Вместо Лучше сказать "Мне не нравится эта работа" "Я заметил, что определенные аспекты моей работы не соответствуют моим профессиональным ожиданиям" "Здесь ужасная атмосфера" "Я привык к более структурированному подходу в работе, и мне сложно адаптироваться к текущему формату взаимодействия" "Вы меня обманули насчет обязанностей" "Существует некоторое расхождение между обсуждаемыми на собеседовании задачами и тем, чем я занимаюсь сейчас" "Я хочу уволиться" "Я хотел бы обсудить возможности корректировки моих рабочих задач или условий, чтобы найти оптимальное решение для обеих сторон"

Помните, что результат беседы может быть разным: от полного решения проблемы до понимания, что компромисс невозможен. Главное — сохранять профессионализм и уважение к собеседнику. ??

Юридические аспекты увольнения на испытательном сроке

Если после анализа ситуации и разговора с руководителем вы все же склоняетесь к увольнению, важно понимать юридические нюансы этого процесса. Испытательный срок имеет свои особенности с точки зрения трудового законодательства. ??

Ключевые моменты, которые необходимо знать:

Срок уведомления . По ТК РФ (актуально на 2025 год), работник должен предупредить работодателя о своем решении расторгнуть трудовой договор не позднее чем за три дня.

. По ТК РФ (актуально на 2025 год), работник должен предупредить работодателя о своем решении расторгнуть трудовой договор не позднее чем за три дня. Документальное оформление . Увольнение оформляется заявлением работника, на основании которого издается приказ.

. Увольнение оформляется заявлением работника, на основании которого издается приказ. Запись в трудовой книжке . При увольнении по собственному желанию в период испытательного срока в трудовой книжке делается стандартная запись об увольнении по собственному желанию со ссылкой на соответствующую статью ТК РФ.

. При увольнении по собственному желанию в период испытательного срока в трудовой книжке делается стандартная запись об увольнении по собственному желанию со ссылкой на соответствующую статью ТК РФ. Финансовые расчеты. Работодатель обязан выплатить вам зарплату за фактически отработанное время и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Марина Ковалева, юрист по трудовому праву Ко мне обратилась Ирина, которая устроилась на позицию финансового аналитика в крупную компанию. После двух недель работы она поняла, что должностные обязанности существенно отличаются от обсуждаемых на собеседовании. Вместо аналитической работы ей приходилось заниматься преимущественно рутинными операциями по вводу данных. Когда Ирина решила уволиться, руководитель пытал убедить её, что она должна отработать две недели, ссылаясь на стандартный срок уведомления. Мы составили корректное заявление с указанием трехдневного срока предупреждения, предусмотренного для испытательного срока, и приложили выдержку из соответствующей статьи ТК РФ. В результате увольнение прошло без конфликта, а Ирина получила все положенные выплаты.

Особые ситуации, которые стоит учитывать:

Отсутствие испытательного срока в договоре. Если в трудовом договоре не указан испытательный срок, по закону он считается не установленным, и вы должны соблюдать стандартный двухнедельный срок уведомления. Неполучение трудового договора. Если вы фактически приступили к работе, но трудовой договор не был оформлен, трудовые отношения все равно считаются возникшими. Требуйте письменного оформления всех документов. Давление со стороны работодателя. В случае принуждения к увольнению "по соглашению сторон" или "по собственному желанию" вместо прекращения договора в период испытательного срока, вы имеете право настаивать на законной процедуре.

Рекомендации по защите своих прав:

Сохраняйте копии всех документов, связанных с трудоустройством и увольнением.

Фиксируйте все договоренности в письменной форме, включая электронную переписку.

При возникновении спорных ситуаций обращайтесь в трудовую инспекцию или к юристу по трудовому праву.

Помните, что отрицательный результат испытания не является негативной характеристикой ваших профессиональных качеств — это лишь показатель несоответствия конкретной должности или компании.

Как принять взвешенное решение: остаться или уйти

После анализа ситуации, разговора с руководителем и изучения юридических аспектов наступает момент принятия решения. Это выбор, который потенциально может повлиять на вашу карьеру, поэтому важно подойти к нему со всей ответственностью. ??

Шаги для принятия взвешенного решения:

Составьте баланс плюсов и минусов. Запишите все аргументы за и против продолжения работы, оценивая их значимость для вас. Проанализируйте перспективы. Оцените, есть ли потенциал для профессионального роста и улучшения ситуации в текущей компании. Учтите финансовый аспект. Рассчитайте, как увольнение повлияет на ваше материальное положение в краткосрочной перспективе. Прислушайтесь к интуиции. Иногда внутреннее ощущение может дать важную подсказку о правильном решении. Оцените рыночную ситуацию. Изучите, насколько востребована ваша специальность и какие альтернативы существуют.

Факторы, которые следует взвесить при принятии решения:

Фактор Если остаться Если уйти Профессиональное развитие Возможность приобрести новые навыки и опыт, даже если работа не идеальна Шанс найти более подходящую для развития среду, риск затянуть поиск Карьерная история Стабильность в резюме, отсутствие "пробелов" Риск создания впечатления "летуна", особенно при серии коротких периодов работы Психологический комфорт Возможное продолжение стресса при отсутствии изменений Облегчение от ухода из некомфортной среды, стресс от поиска новой работы Финансовая стабильность Гарантированный доход в ближайшее время Временное отсутствие дохода, возможность найти более высокооплачиваемую позицию

Признаки того, что стоит остаться:

Руководство проявило заинтересованность в решении проблем и готово к изменениям.

Дискомфорт связан с периодом адаптации, а не с фундаментальными аспектами работы.

Компания предлагает уникальные возможности для обучения или карьерного роста.

Финансовая ситуация не позволяет рисковать с поиском новой работы.

Признаки того, что лучше уйти:

Работа вызывает постоянный стресс и негативно влияет на физическое или психическое здоровье.

Разговор с руководством не привел к пониманию или конкретным шагам по улучшению ситуации.

Ценности компании или этические аспекты работы противоречат вашим личным принципам.

Реальные обязанности кардинально отличаются от обсуждаемых при найме, и это невозможно изменить.

Помните, что нет универсально правильного решения — оно зависит от вашей конкретной ситуации, целей и ценностей. Важно принять решение осознанно, взвесив все за и против, а не под влиянием минутного импульса. ??

Поиск нового места, если работа не подходит совсем

Если после всестороннего анализа вы приняли решение об увольнении, следующий этап — грамотный поиск нового места работы. Правильная стратегия поможет избежать повторения негативного опыта и найти действительно подходящую позицию. ??

Ключевые шаги по организации эффективного поиска работы:

Проведите рефлексию. Четко сформулируйте, чего вы хотите избежать в новой работе, основываясь на текущем опыте. Обновите резюме. Включите опыт, полученный на последнем месте работы, даже если он был непродолжительным. Подготовьте ответ на вопрос о причинах увольнения. Сформулируйте нейтральное и профессиональное объяснение, избегая критики бывшего работодателя. Расширьте поисковую стратегию. Используйте не только job-сайты, но и профессиональные сообщества, рекомендации, прямые обращения в интересующие компании. Уделите больше внимания этапу собеседования. Подготовьте вопросы, которые помогут выявить потенциальные проблемные зоны до трудоустройства.

Вопросы, которые стоит задать на собеседовании, чтобы избежать разочарования:

"Как выглядит типичный рабочий день сотрудника на этой должности?"

"Какие основные вызовы ждут нового сотрудника в первые месяцы работы?"

"Как организован процесс обучения и адаптации новых сотрудников?"

"Какой стиль управления предпочитает непосредственный руководитель?"

"Каковы реальные перспективы профессионального роста в компании?"

"Почему предыдущий сотрудник покинул эту должность?"

Тактика поведения при поиске работы во время испытательного срока:

Соблюдайте конфиденциальность . Не афишируйте поиск работы в социальных сетях и профессиональных сообществах.

. Не афишируйте поиск работы в социальных сетях и профессиональных сообществах. Планируйте собеседования с учетом рабочего графика , чтобы не вызывать подозрений у текущего работодателя.

, чтобы не вызывать подозрений у текущего работодателя. Не используйте ресурсы текущего работодателя для поиска работы (рабочая почта, телефон, время).

для поиска работы (рабочая почта, телефон, время). Будьте честны с потенциальными работодателями о своей ситуации, но формулируйте причины поиска профессионально.

Как грамотно объяснить короткий период работы:

"В процессе работы я обнаружил, что мои профессиональные интересы лежат в другой области, и я решил сфокусироваться на развитии в направлении X."

"Я искал возможность работать с технологиями/методиками A и B, но фактические задачи были сосредоточены на C и D, что не соответствует моим долгосрочным карьерным целям."

"Организационная культура компании оказалась не в полной мере соответствующей моему подходу к работе, и я ищу среду, где смогу максимально реализовать свой потенциал."

Помните, что увольнение в период испытательного срока — это не провал, а возможность найти действительно подходящее место работы. Каждый опыт, даже негативный, дает ценную информацию о ваших профессиональных предпочтениях и помогает точнее определить карьерные цели. ??