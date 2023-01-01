Не берут на работу из-за долгов: законно ли это и как защитить права

Для кого эта статья:

Соискатели, сталкивающиеся с отказами в трудоустройстве из-за долгов

HR-специалисты и менеджеры по подбору персонала

Юристы, работающие в области трудового права и защиты прав трудящихся Оказавшись в ситуации, когда вам отказывают в работе из-за финансовых проблем, легко почувствовать себя в ловушке: чтобы погасить долги, нужен доход, но работу не дают именно из-за этих долгов. Этот порочный круг заставляет многих задаваться вопросом: имеют ли работодатели законное право отказывать кандидатам на основании их кредитной истории и финансовых обязательств? Давайте разберемся, где проходит граница между законным интересом компании и нарушением прав соискателя, и как защитить себя, если вы оказались в подобной ситуации. ??

Когда отказ в работе из-за долгов нарушает закон

Трудовой кодекс РФ (ст. 64) прямо запрещает необоснованный отказ в заключении трудового договора. При этом ключевое слово здесь — «необоснованный». Отказ из-за наличия долгов у соискателя в большинстве случаев является прямым нарушением закона, поскольку долговые обязательства не входят в перечень законных оснований для отказа в трудоустройстве. ??

Работодатель имеет право отказать кандидату только по деловым качествам: квалификации, опыту, профессиональным навыкам. Наличие задолженностей никак не характеризует профессиональные способности человека и не может служить легитимным основанием для отказа.

Антон Сергеев, адвокат по трудовому праву Ко мне обратился Михаил, опытный финансовый аналитик с 10-летним стажем. После успешного прохождения трех этапов собеседования в крупной компании, ему внезапно отказали в должности. Неофициально HR-менеджер сообщил, что служба безопасности выявила исполнительное производство по кредиту. Мы составили официальный запрос о причинах отказа, и компания вынуждена была предоставить письменный ответ. В нем указывались размытые формулировки, не связанные с долгами. Мы подготовили иск, и на досудебном этапе компания предложила Михаилу должность с аналогичными условиями. Оказывается, они не знали, что проверка кредитной истории без согласия — уже нарушение закона, не говоря об отказе на этом основании.

Существуют конкретные ситуации, когда отказ в работе из-за долгов становится явным нарушением закона:

Работодатель без письменного согласия соискателя проверил его кредитную историю или наличие исполнительных производств

В письменном отказе прямо указано, что причиной является наличие долгов

Долги не связаны с должностными обязанностями и не влияют на возможность исполнения трудовых функций

Работодатель проверяет наличие долгов только у определенных категорий соискателей (дискриминация)

Законные основания для отказа Незаконные основания (дискриминация) Недостаточная квалификация Наличие кредитов и займов Отсутствие необходимого опыта Исполнительные производства по долгам Непрохождение профессионального тестирования Банкротство в прошлом Отсутствие специальных допусков (для определенных должностей) Просроченные платежи по ЖКХ Наличие судимости (для должностей с законодательными ограничениями) Алиментные обязательства

Права соискателей при проверке финансовой истории

Проверка финансовой истории соискателя без его согласия нарушает сразу несколько законов — о персональных данных, о кредитных историях и о защите прав потребителей. Что должен знать каждый соискатель о своих правах? ??

Работодатель не имеет права запрашивать кредитную историю без письменного согласия соискателя (ФЗ №218 «О кредитных историях»)

Даже при наличии согласия, отказ в работе на основании финансовых проблем неправомерен (исключения рассмотрим ниже)

Соискатель вправе не отвечать на вопросы о долгах на собеседовании

Соискатель может потребовать письменный отказ с указанием причины (ст. 64 ТК РФ)

Работодатель обязан сохранять конфиденциальность любой полученной финансовой информации о соискателе

Если работодатель требует информацию о финансовом положении или долгах, следует задать вопрос, как именно эта информация относится к профессиональным качествам и должностным обязанностям. В большинстве случаев работодатель не сможет юридически обосновать такой запрос.

Елена Широкова, юрист по защите трудовых прав К нам в консультацию пришла Ирина, бухгалтер с 15-летним стажем. На собеседовании в инвестиционной компании ее прямо спросили о наличии кредитов и проверили через базу ФССП наличие исполнительных производств. Обнаружив исполнительное производство по ипотеке с задержкой платежей, ей отказали, сославшись на "финансовую ненадежность". Мы помогли Ирине составить жалобу в трудовую инспекцию. В результате проверки компания получила предписание об устранении нарушений и штраф. Более того, когда Ирина официально запросила причину отказа, компания предложила ей пройти собеседование повторно, в результате которого она получила должность. Ключевым аргументом стало то, что компания нарушила ст. 64 ТК РФ и закон о персональных данных.

В каких случаях долги законно влияют на трудоустройство

Существуют исключения из общего правила, когда финансовое положение соискателя может законно учитываться при трудоустройстве. Эти случаи строго регламентированы законодательством и относятся к специфическим должностям и секторам экономики. ??

Финансовый сектор: банки, инвестиционные компании, страховые организации (при работе с крупными денежными суммами)

Государственная служба: некоторые должности, требующие допуска к государственной тайне

Руководящие должности в организациях, связанных с государственными заказами

Должности, связанные с материальной ответственностью высокого уровня

Работа, связанная с оборотом значительных наличных средств

Даже в этих случаях проверка финансового положения должна проводиться с соблюдением ряда правил:

Соискатель должен быть заранее уведомлен о проверке Необходимо получить письменное согласие на проверку кредитной истории Долги должны напрямую влиять на возможность исполнения трудовых обязанностей Проверка должна быть обоснована внутренними нормативными документами работодателя Решение должно приниматься не только на основании наличия долгов, но с учетом всех профессиональных качеств соискателя

Должность/отрасль Законность проверки финансов Обоснование Кассир в магазине Не законно Незначительная материальная ответственность Главный бухгалтер Может быть законно Доступ к финансовым операциям компании Банковский служащий с доступом к счетам Законно (с согласия) Доступ к денежным средствам, риск мошенничества Руководитель госпредприятия Законно Законодательные требования к должности IT-специалист Не законно Не связано с должностными обязанностями

Как доказать дискриминацию из-за долговых обязательств

Доказать дискриминацию при трудоустройстве — задача не из легких, однако существуют действенные способы собрать необходимые доказательства. Важно действовать методично и последовательно. ??????

Основные шаги по сбору доказательств дискриминации:

Запросить письменный отказ. Согласно ст. 64 ТК РФ, работодатель обязан по требованию соискателя предоставить письменный отказ с указанием причины. Часто в официальном документе работодатели не указывают реальную причину, но сам факт наличия отказа важен для дальнейших действий. Сохранить переписку. Любая электронная или письменная коммуникация с работодателем может содержать косвенные доказательства того, что решение принималось на основании финансового положения. Собрать свидетельские показания. Если во время собеседования присутствовали другие кандидаты или сотрудники компании, которые могут подтвердить факт вопросов о долгах или явное указание на эту причину отказа. Зафиксировать аудиозапись. В некоторых случаях можно законно записать разговор (собеседование проходит в общественном месте, вы являетесь участником разговора). Однако необходимо учитывать правовые аспекты такой записи. Подготовить портфолио квалификаций. Собрать документы, подтверждающие вашу квалификацию и соответствие требованиям вакансии, чтобы доказать, что отказ не связан с профессиональными качествами.

Особенно сильным доказательством будет ситуация, когда вы полностью соответствуете требованиям вакансии по профессиональным качествам, но получаете отказ после проверки финансового положения или в момент, когда работодатель узнает о долгах.

При сборе доказательств помните о сроках исковой давности: обжаловать отказ в трудоустройстве можно в течение трех месяцев с момента получения письменного отказа или с момента, когда вы должны были получить ответ на запрос о причинах отказа.

Действенные методы защиты при отказе из-за долгов

Если вы столкнулись с отказом в трудоустройстве из-за долгов, существует несколько эффективных способов защитить свои права. Алгоритм действий зависит от конкретной ситуации и ваших целей — получить эту работу, добиться компенсации или предотвратить подобные практики в будущем. ??

Досудебное урегулирование . Направьте работодателю претензию с указанием на нарушение трудового законодательства и возможные последствия. Часто этот шаг заставляет работодателя пересмотреть решение.

. Направьте работодателю претензию с указанием на нарушение трудового законодательства и возможные последствия. Часто этот шаг заставляет работодателя пересмотреть решение. Обращение в трудовую инспекцию . Государственная инспекция труда проводит проверки по жалобам и может обязать работодателя устранить нарушения.

. Государственная инспекция труда проводит проверки по жалобам и может обязать работодателя устранить нарушения. Подача жалобы в прокуратуру . Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законодательства и может применить меры прокурорского реагирования.

. Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законодательства и может применить меры прокурорского реагирования. Обращение в суд . Судебное разбирательство может привести к восстановлению нарушенных прав и компенсации морального вреда.

. Судебное разбирательство может привести к восстановлению нарушенных прав и компенсации морального вреда. Обращение в органы по защите персональных данных. Если работодатель незаконно получил информацию о вашей кредитной истории, можно подать жалобу в Роскомнадзор.

При подготовке обращения в государственные органы или суд необходимо четко сформулировать суть нарушения и приложить имеющиеся доказательства. Чем более конкретными будут ваши требования, тем больше шансов на положительный результат.

Также стоит рассмотреть стратегии превентивной защиты при трудоустройстве с долгами:

Заранее проверьте свою кредитную историю и статус исполнительных производств Если долги существуют, разработайте план их реструктуризации или погашения На собеседовании фокусируйтесь на профессиональных качествах Будьте готовы корректно уклониться от вопросов о финансовом положении Если должность предполагает материальную ответственность, подготовьте объяснение, почему ваша финансовая ситуация не повлияет на исполнение обязанностей

Помните, что наличие долгов не делает вас менее ценным специалистом. Многие успешные профессионалы в тот или иной момент сталкивались с финансовыми трудностями, что никак не отражалось на их профессиональных качествах.