Наказание на работе за нарушение: виды взысканий по ТК РФ и порядок

Для кого эта статья:

Работники, которые могут столкнуться с дисциплинарными взысканиями на работе

HR-менеджеры и специалисты по трудовым отношениям

Юристы и консультанты в области трудового права Получить взыскание на работе — ситуация, с которой сталкивается каждый третий сотрудник в России. Незнание правовых тонкостей часто приводит к тому, что работодатели применяют незаконные санкции, а работники безропотно их принимают. Официальный выговор, штраф или даже внезапное увольнение — что из этого законно? 🧐 Как защитить свои права и не допустить произвола? Разберем все досконально, опираясь исключительно на актуальные положения Трудового кодекса РФ на 2025 год.

Что считается нарушением трудовой дисциплины

Трудовое законодательство РФ определяет дисциплинарный проступок как неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей по его вине. Ключевой момент — именно наличие вины сотрудника делает возможным применение дисциплинарного взыскания.

К нарушениям трудовой дисциплины относятся:

Опоздание на работу или преждевременный уход с работы без уважительной причины

Прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд)

Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения

Разглашение охраняемой законом тайны (коммерческой, служебной и иной)

Отказ от прохождения обязательного медицинского осмотра

Нарушение требований охраны труда, повлекшее тяжкие последствия

Неисполнение трудовых обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией

Важно понимать, что не все проступки на работе могут считаться дисциплинарными нарушениями. Существуют ситуации, когда невыполнение обязанностей не является основанием для взыскания:

Ситуация Почему не является нарушением Невыполнение работы из-за отсутствия необходимых материалов Работодатель не обеспечил условия труда Отказ от работы, не предусмотренной трудовым договором Сотрудник вправе выполнять только согласованную работу Отказ от работы в опасных для жизни и здоровья условиях Право работника на безопасный труд Невыполнение нормы из-за недостаточной квалификации Отсутствие вины, если работник прилагал усилия Нарушение из-за форс-мажорных обстоятельств Отсутствие возможности выполнить работу

Максим Петров, руководитель отдела кадров В нашей практике был случай, когда директор хотел объявить выговор сотруднице за то, что она отказалась выйти на работу в выходной день. При этом её не уведомили за три дня, как требует закон, и не получили письменное согласие. Я объяснил руководителю, что в этой ситуации именно компания нарушает закон, а сотрудница реализует своё законное право на отдых. Пришлось напомнить, что необоснованное дисциплинарное взыскание может обернуться судебным иском, штрафами от трудовой инспекции и репутационными потерями.

Ещё один важный момент: нарушение должно быть задокументировано. Необходимо составить акт о нарушении, собрать показания свидетелей или другие доказательства проступка. Без надлежащего оформления наказание сотрудника может быть признано незаконным. 📝

Виды наказаний на работе: что предусматривает ТК РФ

Трудовой кодекс РФ устанавливает исчерпывающий перечень дисциплинарных взысканий, которые работодатель вправе применить к сотруднику. Согласно статье 192 ТК РФ, существуют только три официальных вида взысканий:

Замечание — самая мягкая форма взыскания, которая формально указывает работнику на допущенное нарушение Выговор — более серьезное взыскание, означающее официальное порицание работника Увольнение по соответствующим основаниям — крайняя мера дисциплинарного воздействия

Важно понимать: никакие другие виды наказаний не предусмотрены Трудовым кодексом и потому являются незаконными! 🚫 Работодатель не имеет права:

Штрафовать сотрудников

Лишать премий или их части в качестве дисциплинарного взыскания

Переводить на нижеоплачиваемую должность

Отстранять от работы (кроме случаев, прямо предусмотренных законом)

Применять "беседу с руководителем" как официальное взыскание

Увольнение как дисциплинарное взыскание возможно только в строго определенных ТК РФ случаях:

Неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он уже имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)

Однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), включая:

Прогул

Появление на работе в состоянии опьянения

Разглашение охраняемой законом тайны

Хищение имущества по месту работы

Нарушение требований охраны труда, повлекшее тяжкие последствия

Совершение работником аморального проступка (для работников, выполняющих воспитательные функции)

Совершение виновных действий работником, обслуживающим денежные или товарные ценности

Законный порядок применения взысканий к сотрудникам

Применение дисциплинарного взыскания — строго регламентированная процедура, несоблюдение которой делает наказание незаконным. Порядок наложения дисциплинарного взыскания определен статьей 193 ТК РФ и включает следующие обязательные этапы:

Обнаружение дисциплинарного проступка и фиксация факта нарушения Затребование письменного объяснения у работника Соблюдение сроков привлечения к дисциплинарной ответственности Издание приказа о применении дисциплинарного взыскания Ознакомление работника с приказом под роспись

Рассмотрим подробнее каждый этап процедуры:

Фиксация нарушения: Работодатель должен документально зафиксировать факт дисциплинарного проступка. Это может быть акт о нарушении трудовой дисциплины, докладная записка, акт об отсутствии на рабочем месте и т.д. В документе должны быть указаны дата, время, место и сущность нарушения, а также подписи свидетелей (если есть). Письменное объяснение: До применения взыскания работодатель обязан затребовать от работника письменное объяснение причин проступка. Работнику даётся 2 рабочих дня на предоставление объяснения. Если по истечении этого срока объяснение не предоставлено, составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение работника от предоставления объяснения не является препятствием для применения взыскания. Соблюдение сроков: Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка (не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске и других периодов отсутствия) и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка. По результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности этот срок составляет два года. Издание приказа: Дисциплинарное взыскание оформляется приказом работодателя. В приказе должны быть указаны: ФИО работника

Должность

Структурное подразделение

Описание дисциплинарного проступка с указанием даты его совершения

Пункт должностной инструкции или трудового договора, который был нарушен

Вид применяемого взыскания Ознакомление с приказом: Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. Если работник отказывается ознакомиться с приказом, составляется соответствующий акт.

Нарушение процедуры Последствия для работодателя Не затребовано письменное объяснение Взыскание может быть признано незаконным и отменено Нарушены сроки применения взыскания Взыскание считается незаконным Работник не ознакомлен с приказом Взыскание может быть признано неприменённым Применено взыскание, не предусмотренное ТК РФ Штраф для должностных лиц до 5000 рублей Несоразмерность проступка и наказания Взыскание может быть отменено судом

Важно помнить, что за один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. При выборе меры взыскания работодатель должен учитывать тяжесть проступка, обстоятельства его совершения и предшествующее поведение работника. 🔍

Как оспорить неправомерное наказание на работе

Если вы считаете, что дисциплинарное взыскание применено к вам незаконно, у вас есть право его оспорить. Существует несколько способов защиты своих трудовых прав:

Обращение в комиссию по трудовым спорам (КТС) — если такая комиссия создана в организации

— если такая комиссия создана в организации Подача жалобы в государственную инспекцию труда

Обращение в прокуратуру

Подача искового заявления в суд

Алгоритм действий по оспариванию дисциплинарного взыскания:

Сбор доказательств: соберите все документы, подтверждающие незаконность взыскания (копия приказа о взыскании, объяснительная, свидетельские показания, медицинские справки и т.д.) Подготовка обращения: составьте письменную жалобу с указанием всех обстоятельств и нарушений процедуры Подача обращения в выбранный орган защиты прав Участие в рассмотрении обращения, предоставление дополнительных пояснений Исполнение решения в случае признания взыскания незаконным

Наиболее распространенные основания для признания дисциплинарного взыскания незаконным:

Отсутствие факта дисциплинарного проступка

Отсутствие вины работника

Нарушение процедуры применения взыскания

Пропуск сроков привлечения к дисциплинарной ответственности

Несоразмерность взыскания тяжести проступка

Наложение взыскания в период временной нетрудоспособности или отпуска

Елена Соколова, юрист по трудовому праву Ко мне обратился клиент, получивший выговор за невыполнение служебного поручения. Проанализировав ситуацию, я обнаружила, что поручение было дано устно, не входило в его должностные обязанности согласно трудовому договору и инструкции, а письменное объяснение работника вообще не запрашивалось. Мы составили иск, и в суде удалось доказать незаконность взыскания по трем основаниям: отсутствие обязанности выполнять данное поручение, нарушение процедуры применения взыскания и невозможность квалифицировать ситуацию как дисциплинарный проступок. Взыскание было отменено, работодатель компенсировал моральный вред и судебные издержки. Этот случай показывает, насколько важно знать свои права и процедурные нюансы.

При обращении в суд необходимо учитывать срок исковой давности — три месяца со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Для увольнения этот срок составляет один месяц со дня вручения копии приказа об увольнении или выдачи трудовой книжки. ⚖️

Помните, что бремя доказывания законности и обоснованности дисциплинарного взыскания лежит на работодателе. Если работодатель не сможет предоставить суду доказательства соблюдения процедуры и обоснованности взыскания, оно будет признано незаконным.

Сроки действия и снятие дисциплинарных взысканий

Согласно статье 194 ТК РФ, дисциплинарное взыскание имеет определенный срок действия, по истечении которого оно считается снятым. Понимание этих сроков и механизмов снятия взысканий важно как для работников, так и для работодателей. 📅

Общий срок действия дисциплинарного взыскания составляет один год со дня его применения. Если в течение этого срока работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

Существует три способа снятия дисциплинарного взыскания:

Автоматическое снятие по истечении одного года Досрочное снятие по инициативе работодателя Снятие в результате обжалования (признания незаконным)

Досрочное снятие дисциплинарного взыскания — право, а не обязанность работодателя. Оно может быть осуществлено:

По собственной инициативе работодателя

По просьбе самого работника

По ходатайству непосредственного руководителя работника

По ходатайству представительного органа работников

Для досрочного снятия дисциплинарного взыскания издается соответствующий приказ, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись.

Важный нюанс: сведения о дисциплинарных взысканиях не заносятся в трудовую книжку работника (за исключением случаев, когда взысканием является увольнение). Они фиксируются во внутренней документации организации.

Существуют обстоятельства, которые могут служить основанием для досрочного снятия дисциплинарного взыскания:

Добросовестное выполнение работником своих обязанностей

Высокие производственные показатели

Инициативность и новаторство в работе

Отсутствие новых нарушений трудовой дисциплины

Особые достижения или заслуги перед организацией

Для работника наличие действующего дисциплинарного взыскания имеет определенные последствия:

Повторное наложение взыскания в течение года может привести к увольнению по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ

Может служить основанием для отказа в назначении или уменьшения размера премии (при наличии соответствующих положений в локальных актах)

Может быть учтено при принятии решения о повышении в должности или увеличении заработной платы

Процедура обращения для досрочного снятия дисциплинарного взыскания обычно включает:

Подготовку письменного заявления (самим работником) или ходатайства (непосредственным руководителем, представительным органом) Подачу документа на рассмотрение руководству организации Рассмотрение вопроса о досрочном снятии взыскания Издание приказа в случае положительного решения

Возможность применения дисциплинарного взыскания не должна рассматриваться работодателем как инструмент давления. Основная цель дисциплинарных взысканий — обеспечение трудовой дисциплины и мотивация к добросовестному исполнению работниками своих обязанностей. 🤝