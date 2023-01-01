Надо ли писать заявление о приеме на работу: требования ТК РФ

Юристы, консультирующие по вопросам трудового права и защиты прав работников Трудоустройство — это не только начало нового этапа карьеры, но и юридический процесс с множеством нюансов. Одним из самых распространенных вопросов у соискателей остается необходимость написания заявления о приеме на работу. Действительно ли это обязательный документ по Трудовому кодексу РФ или просто устоявшаяся практика? Давайте разберемся в тонкостях трудового законодательства и выясним, какие документы действительно требует закон, а какие являются лишь традицией кадрового делопроизводства. 📝

Нужно ли заявление о приеме на работу по ТК РФ

Главная интрига этого вопроса заключается в том, что Трудовой кодекс РФ не содержит прямого требования о необходимости заявления при трудоустройстве. Согласно статье 65 ТК РФ, при заключении трудового договора работник предоставляет работодателю определенный перечень документов, но среди них заявление о приеме на работу отсутствует.

Основополагающим документом для оформления трудовых отношений является именно трудовой договор, заключенный в письменной форме (статья 67 ТК РФ). Именно он служит юридическим подтверждением того, что стороны договорились о начале трудовых отношений, а не заявление.

Миф Реальность Заявление о приеме на работу обязательно по ТК РФ ТК РФ не содержит требования о заявлении при трудоустройстве Без заявления трудовой договор недействителен Трудовой договор действителен при соблюдении прочих требований закона Заявление — основной документ для приема на работу Основной документ — трудовой договор Отсутствие заявления может быть основанием для увольнения Заявление не является обязательным; его отсутствие не может служить основанием для расторжения трудового договора

Но откуда же тогда появилась практика написания заявлений при трудоустройстве? Дело в том, что раньше, до принятия современного трудового законодательства, заявление действительно было обязательным документом. Эта традиция сохранилась во многих организациях.

Практические рекомендации:

Если работодатель просит написать заявление — напишите, это не противоречит закону

Если вам отказывают в приеме на работу из-за отсутствия заявления — это неправомерно

Заявление может служить дополнительным подтверждением вашего намерения вступить в трудовые отношения

В спорных случаях наличие заявления играет положительную роль при доказывании фактического допуска к работе

Александр Морозов, адвокат по трудовому праву: "Ко мне обратился клиент, которому отказали в оформлении на работу из-за отсутствия заявления. Он уже прошел собеседование, согласовал все условия, и даже работодатель подготовил трудовой договор. Но в последний момент кадровик заявил, что без заявления оформить невозможно. Мы составили письменное обращение к руководителю компании со ссылкой на статьи ТК РФ, демонстрирующие отсутствие такого требования в законе. В итоге вопрос решился в пользу соискателя, и его приняли на работу, признав, что это была лишь внутренняя практика компании, а не требование законодательства."

Важно понимать: отсутствие заявления не делает трудовой договор или приказ о приеме на работу недействительным. Если вы уже фактически приступили к работе с ведома или по поручению работодателя, трудовые отношения считаются установленными, даже если письменный трудовой договор не был оформлен (статья 67 ТК РФ).

Основные документы при трудоустройстве: что требует закон

Трудовой кодекс РФ в статье 65 четко определяет перечень документов, которые соискатель обязан предоставить при трудоустройстве. Понимание этого списка помогает защитить свои права и не предоставлять излишних документов, которые работодатель не имеет права требовать.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность — базовый документ для идентификации личности работника

— базовый документ для идентификации личности работника Трудовая книжка и/или сведения о трудовой деятельности — для подтверждения опыта работы и стажа (кроме случаев трудоустройства впервые)

— для подтверждения опыта работы и стажа (кроме случаев трудоустройства впервые) Документ, подтверждающий регистрацию в системе персонифицированного учета — СНИЛС или документ с указанием регистрационного номера

— СНИЛС или документ с указанием регистрационного номера Документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу

— для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу Документ об образовании и/или квалификации — при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки

— при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки Справка о наличии (отсутствии) судимости — для определенных категорий работников (педагоги, госслужащие и др.)

— для определенных категорий работников (педагоги, госслужащие и др.) Медицинское заключение — для некоторых категорий работников (медицинские работники, работники пищевой промышленности и др.)

Примечательно, что в этом исчерпывающем перечне нет упоминания о заявлении о приеме на работу. Это подтверждает, что с точки зрения закона этот документ не является обязательным.

Вот как выглядит оформление трудовых отношений с юридической точки зрения:

Этап оформления Обязательные документы Документы по традиции До подписания трудового договора Ознакомление с локальными нормативными актами Заявление о приеме на работу Оформление трудовых отношений Трудовой договор в двух экземплярах Анкета работника Издание приказа Приказ о приеме на работу Личная карточка работника Учет кадров Внесение записи в трудовую книжку Журнал регистрации трудовых договоров

Заявление о приеме: правильное оформление документа

Несмотря на то, что заявление о приеме на работу не является обязательным по ТК РФ, многие работодатели по-прежнему требуют его написания. В таком случае полезно знать, как правильно составить этот документ.

Стандартная структура заявления о приеме на работу включает следующие элементы:

Шапка документа (справа вверху) — с указанием должности руководителя, наименования организации и ФИО соискателя

Наименование документа ("Заявление") — по центру строки

Основной текст с просьбой о приеме на работу — с указанием должности, подразделения, даты начала работы, условий (полный/неполный рабочий день, испытательный срок)

Дата составления заявления

Подпись с расшифровкой

Важно учесть несколько нюансов при составлении заявления:

Наименование должности должно соответствовать штатному расписанию или квалификационным справочникам

Если трудовой договор заключается на определенный срок, это следует указать в заявлении

Если работник принимается на работу по совместительству, это также стоит отразить

При приеме на дистанционную работу это условие нужно обозначить в документе

Распространенные ошибки при составлении заявления о приеме на работу:

Неточное наименование должности (не соответствует штатному расписанию) Отсутствие указания на структурное подразделение Неверное наименование организации-работодателя Отсутствие указания на условия работы (срочный договор, совместительство) Отсутствие даты составления заявления

Пример корректного заявления о приеме на работу:

Ирина Соколова, HR-директор: "Часто сталкиваюсь с ситуациями, когда кандидаты не знают, как правильно составить заявление о приеме на работу. Один случай особенно запомнился: молодой специалист пришел к нам на собеседование и успешно его прошел. На финальном этапе я попросила его написать заявление. Он выглядел растерянным и признался, что никогда этого не делал. Я показала ему образец, и он был удивлен простоте документа. Этот случай подтолкнул меня создать понятную инструкцию для новичков с шаблонами всех необходимых документов. Теперь мы вручаем эту инструкцию каждому новому сотруднику, что значительно упростило процесс оформления."

Если вы столкнулись с требованием написать заявление, но не уверены в правильности его составления, вы можете:

Попросить образец в отделе кадров

Использовать типовые шаблоны из проверенных источников

Обратиться за консультацией к юристу по трудовому праву

Ознакомиться с локальными нормативными актами работодателя, где может быть закреплена форма заявления

Помните, что заявление — это дополнительный документ, подтверждающий ваше волеизъявление на вступление в трудовые отношения с конкретным работодателем. Несмотря на его необязательный характер с точки зрения законодательства, корректное составление заявления помогает избежать недопонимания и разночтений.

Нестандартные ситуации: когда работодатель не просит заявление

Существуют ситуации, когда работодатель не требует написания заявления о приеме на работу. Это совершенно законно и соответствует Трудовому кодексу РФ. Рассмотрим наиболее типичные случаи и правильные действия соискателя.

Ситуация Что происходит Как действовать Современные системы кадрового учета Компания полностью перешла на электронный документооборот Следовать инструкциям по заполнению электронных форм Упрощенное оформление Работодатель использует минимум документов, предусмотренных ТК РФ Убедиться в подписании трудового договора и ознакомлении с приказом Срочное трудоустройство Необходим быстрый выход на работу, документы оформляются позже Получить письменное подтверждение трудоустройства в течение 3 дней Дистанционная работа Вся коммуникация и оформление происходят удаленно Убедиться в получении электронного или бумажного экземпляра трудового договора

При отсутствии требования о заявлении обратите внимание на следующие моменты:

Наличие трудового договора — это основной документ, подтверждающий трудовые отношения

— это основной документ, подтверждающий трудовые отношения Ознакомление с приказом о приеме на работу — должно быть под подпись

— должно быть под подпись Внесение записи в трудовую книжку или формирование сведений о трудовой деятельности (электронная трудовая)

или формирование сведений о трудовой деятельности (электронная трудовая) Оформление личной карточки работника по форме Т-2

Важно помнить, что если работодатель разрешил приступить к работе до оформления документов, это не означает, что вы работаете неофициально. Согласно статье 67 ТК РФ, фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, который должен быть оформлен в письменной форме не позднее трех рабочих дней. 🔍

Если работодатель затягивает с оформлением документов более трех рабочих дней с момента фактического начала работы, это повод насторожиться и запросить письменное оформление трудовых отношений.

Действия при отсутствии требования о заявлении, но желании подстраховаться:

Напишите заявление о приеме по собственной инициативе в двух экземплярах Попросите поставить отметку о получении на вашем экземпляре Сохраните свой экземпляр — это может пригодиться при возникновении спорных ситуаций Запросите письменное подтверждение получения всех обязательных документов, предоставленных вами при трудоустройстве

Защита трудовых прав: на что обратить внимание новичку

Вне зависимости от наличия заявления о приеме на работу, каждый работник должен знать базовые механизмы защиты своих трудовых прав, особенно в контексте оформления трудовых отношений. Это особенно важно для тех, кто трудоустраивается впервые.

Признаки того, что работодатель может нарушать трудовое законодательство:

Отказ от заключения письменного трудового договора

Предложение работать по гражданско-правовому договору при наличии признаков трудовых отношений

Требование избыточных документов, не предусмотренных ТК РФ

Включение в трудовой договор условий, ухудшающих положение работника по сравнению с нормами ТК РФ

Затягивание процесса оформления документов более 3 рабочих дней с момента фактического начала работы

Ключевые документы, подтверждающие наличие трудовых отношений (их желательно иметь в своем распоряжении):

Трудовой договор — экземпляр, подписанный обеими сторонами Приказ о приеме на работу — копия или выписка, заверенная работодателем Трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности со сделанной записью о трудоустройстве Справка с места работы — может потребоваться для различных целей Расчетные листки — подтверждающие выплату заработной платы

Если возник спор о правомерности отказа в приеме на работу из-за отсутствия заявления, следует помнить о статье 64 ТК РФ, запрещающей необоснованный отказ в заключении трудового договора. Требование документов, не предусмотренных законодательством, может быть признано таким необоснованным отказом. 👨‍⚖️

Органы, в которые можно обратиться при нарушении трудовых прав:

Государственная инспекция труда — осуществляет надзор за соблюдением трудового законодательства

— осуществляет надзор за соблюдением трудового законодательства Прокуратура — надзирает за соблюдением законодательства в целом

— надзирает за соблюдением законодательства в целом Комиссия по трудовым спорам — если она создана у работодателя

— если она создана у работодателя Суд — для разрешения индивидуальных трудовых споров

— для разрешения индивидуальных трудовых споров Профсоюзная организация — если вы являетесь членом профсоюза

Важно понимать сроки исковой давности по трудовым спорам: по общему правилу — 3 месяца, а по спорам об увольнении — 1 месяц со дня вручения копии приказа об увольнении или выдачи трудовой книжки.

Советы для защиты своих прав при трудоустройстве:

Внимательно читайте все документы перед подписанием

Храните копии всех документов, связанных с трудовыми отношениями

Фиксируйте все договоренности письменно, даже если это просто электронные сообщения

Обращайте внимание на точные формулировки должности, размера оплаты труда, режима работы

Не стесняйтесь запрашивать письменные разъяснения по неясным пунктам договора