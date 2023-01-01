Надо ли писать заявление о приеме на работу: требования ТК РФ
Трудоустройство — это не только начало нового этапа карьеры, но и юридический процесс с множеством нюансов. Одним из самых распространенных вопросов у соискателей остается необходимость написания заявления о приеме на работу. Действительно ли это обязательный документ по Трудовому кодексу РФ или просто устоявшаяся практика? Давайте разберемся в тонкостях трудового законодательства и выясним, какие документы действительно требует закон, а какие являются лишь традицией кадрового делопроизводства. 📝
Нужно ли заявление о приеме на работу по ТК РФ
Главная интрига этого вопроса заключается в том, что Трудовой кодекс РФ не содержит прямого требования о необходимости заявления при трудоустройстве. Согласно статье 65 ТК РФ, при заключении трудового договора работник предоставляет работодателю определенный перечень документов, но среди них заявление о приеме на работу отсутствует.
Основополагающим документом для оформления трудовых отношений является именно трудовой договор, заключенный в письменной форме (статья 67 ТК РФ). Именно он служит юридическим подтверждением того, что стороны договорились о начале трудовых отношений, а не заявление.
|Миф
|Реальность
|Заявление о приеме на работу обязательно по ТК РФ
|ТК РФ не содержит требования о заявлении при трудоустройстве
|Без заявления трудовой договор недействителен
|Трудовой договор действителен при соблюдении прочих требований закона
|Заявление — основной документ для приема на работу
|Основной документ — трудовой договор
|Отсутствие заявления может быть основанием для увольнения
|Заявление не является обязательным; его отсутствие не может служить основанием для расторжения трудового договора
Но откуда же тогда появилась практика написания заявлений при трудоустройстве? Дело в том, что раньше, до принятия современного трудового законодательства, заявление действительно было обязательным документом. Эта традиция сохранилась во многих организациях.
Практические рекомендации:
- Если работодатель просит написать заявление — напишите, это не противоречит закону
- Если вам отказывают в приеме на работу из-за отсутствия заявления — это неправомерно
- Заявление может служить дополнительным подтверждением вашего намерения вступить в трудовые отношения
- В спорных случаях наличие заявления играет положительную роль при доказывании фактического допуска к работе
Александр Морозов, адвокат по трудовому праву: "Ко мне обратился клиент, которому отказали в оформлении на работу из-за отсутствия заявления. Он уже прошел собеседование, согласовал все условия, и даже работодатель подготовил трудовой договор. Но в последний момент кадровик заявил, что без заявления оформить невозможно. Мы составили письменное обращение к руководителю компании со ссылкой на статьи ТК РФ, демонстрирующие отсутствие такого требования в законе. В итоге вопрос решился в пользу соискателя, и его приняли на работу, признав, что это была лишь внутренняя практика компании, а не требование законодательства."
Важно понимать: отсутствие заявления не делает трудовой договор или приказ о приеме на работу недействительным. Если вы уже фактически приступили к работе с ведома или по поручению работодателя, трудовые отношения считаются установленными, даже если письменный трудовой договор не был оформлен (статья 67 ТК РФ).
Основные документы при трудоустройстве: что требует закон
Трудовой кодекс РФ в статье 65 четко определяет перечень документов, которые соискатель обязан предоставить при трудоустройстве. Понимание этого списка помогает защитить свои права и не предоставлять излишних документов, которые работодатель не имеет права требовать.
- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность — базовый документ для идентификации личности работника
- Трудовая книжка и/или сведения о трудовой деятельности — для подтверждения опыта работы и стажа (кроме случаев трудоустройства впервые)
- Документ, подтверждающий регистрацию в системе персонифицированного учета — СНИЛС или документ с указанием регистрационного номера
- Документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу
- Документ об образовании и/или квалификации — при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки
- Справка о наличии (отсутствии) судимости — для определенных категорий работников (педагоги, госслужащие и др.)
- Медицинское заключение — для некоторых категорий работников (медицинские работники, работники пищевой промышленности и др.)
Примечательно, что в этом исчерпывающем перечне нет упоминания о заявлении о приеме на работу. Это подтверждает, что с точки зрения закона этот документ не является обязательным.
Вот как выглядит оформление трудовых отношений с юридической точки зрения:
|Этап оформления
|Обязательные документы
|Документы по традиции
|До подписания трудового договора
|Ознакомление с локальными нормативными актами
|Заявление о приеме на работу
|Оформление трудовых отношений
|Трудовой договор в двух экземплярах
|Анкета работника
|Издание приказа
|Приказ о приеме на работу
|Личная карточка работника
|Учет кадров
|Внесение записи в трудовую книжку
|Журнал регистрации трудовых договоров
Заявление о приеме: правильное оформление документа
Несмотря на то, что заявление о приеме на работу не является обязательным по ТК РФ, многие работодатели по-прежнему требуют его написания. В таком случае полезно знать, как правильно составить этот документ.
Стандартная структура заявления о приеме на работу включает следующие элементы:
- Шапка документа (справа вверху) — с указанием должности руководителя, наименования организации и ФИО соискателя
- Наименование документа ("Заявление") — по центру строки
- Основной текст с просьбой о приеме на работу — с указанием должности, подразделения, даты начала работы, условий (полный/неполный рабочий день, испытательный срок)
- Дата составления заявления
- Подпись с расшифровкой
Важно учесть несколько нюансов при составлении заявления:
- Наименование должности должно соответствовать штатному расписанию или квалификационным справочникам
- Если трудовой договор заключается на определенный срок, это следует указать в заявлении
- Если работник принимается на работу по совместительству, это также стоит отразить
- При приеме на дистанционную работу это условие нужно обозначить в документе
Распространенные ошибки при составлении заявления о приеме на работу:
- Неточное наименование должности (не соответствует штатному расписанию)
- Отсутствие указания на структурное подразделение
- Неверное наименование организации-работодателя
- Отсутствие указания на условия работы (срочный договор, совместительство)
- Отсутствие даты составления заявления
Пример корректного заявления о приеме на работу:
Ирина Соколова, HR-директор: "Часто сталкиваюсь с ситуациями, когда кандидаты не знают, как правильно составить заявление о приеме на работу. Один случай особенно запомнился: молодой специалист пришел к нам на собеседование и успешно его прошел. На финальном этапе я попросила его написать заявление. Он выглядел растерянным и признался, что никогда этого не делал. Я показала ему образец, и он был удивлен простоте документа. Этот случай подтолкнул меня создать понятную инструкцию для новичков с шаблонами всех необходимых документов. Теперь мы вручаем эту инструкцию каждому новому сотруднику, что значительно упростило процесс оформления."
Если вы столкнулись с требованием написать заявление, но не уверены в правильности его составления, вы можете:
- Попросить образец в отделе кадров
- Использовать типовые шаблоны из проверенных источников
- Обратиться за консультацией к юристу по трудовому праву
- Ознакомиться с локальными нормативными актами работодателя, где может быть закреплена форма заявления
Помните, что заявление — это дополнительный документ, подтверждающий ваше волеизъявление на вступление в трудовые отношения с конкретным работодателем. Несмотря на его необязательный характер с точки зрения законодательства, корректное составление заявления помогает избежать недопонимания и разночтений.
Нестандартные ситуации: когда работодатель не просит заявление
Существуют ситуации, когда работодатель не требует написания заявления о приеме на работу. Это совершенно законно и соответствует Трудовому кодексу РФ. Рассмотрим наиболее типичные случаи и правильные действия соискателя.
|Ситуация
|Что происходит
|Как действовать
|Современные системы кадрового учета
|Компания полностью перешла на электронный документооборот
|Следовать инструкциям по заполнению электронных форм
|Упрощенное оформление
|Работодатель использует минимум документов, предусмотренных ТК РФ
|Убедиться в подписании трудового договора и ознакомлении с приказом
|Срочное трудоустройство
|Необходим быстрый выход на работу, документы оформляются позже
|Получить письменное подтверждение трудоустройства в течение 3 дней
|Дистанционная работа
|Вся коммуникация и оформление происходят удаленно
|Убедиться в получении электронного или бумажного экземпляра трудового договора
При отсутствии требования о заявлении обратите внимание на следующие моменты:
- Наличие трудового договора — это основной документ, подтверждающий трудовые отношения
- Ознакомление с приказом о приеме на работу — должно быть под подпись
- Внесение записи в трудовую книжку или формирование сведений о трудовой деятельности (электронная трудовая)
- Оформление личной карточки работника по форме Т-2
Важно помнить, что если работодатель разрешил приступить к работе до оформления документов, это не означает, что вы работаете неофициально. Согласно статье 67 ТК РФ, фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, который должен быть оформлен в письменной форме не позднее трех рабочих дней. 🔍
Если работодатель затягивает с оформлением документов более трех рабочих дней с момента фактического начала работы, это повод насторожиться и запросить письменное оформление трудовых отношений.
Действия при отсутствии требования о заявлении, но желании подстраховаться:
- Напишите заявление о приеме по собственной инициативе в двух экземплярах
- Попросите поставить отметку о получении на вашем экземпляре
- Сохраните свой экземпляр — это может пригодиться при возникновении спорных ситуаций
- Запросите письменное подтверждение получения всех обязательных документов, предоставленных вами при трудоустройстве
Защита трудовых прав: на что обратить внимание новичку
Вне зависимости от наличия заявления о приеме на работу, каждый работник должен знать базовые механизмы защиты своих трудовых прав, особенно в контексте оформления трудовых отношений. Это особенно важно для тех, кто трудоустраивается впервые.
Признаки того, что работодатель может нарушать трудовое законодательство:
- Отказ от заключения письменного трудового договора
- Предложение работать по гражданско-правовому договору при наличии признаков трудовых отношений
- Требование избыточных документов, не предусмотренных ТК РФ
- Включение в трудовой договор условий, ухудшающих положение работника по сравнению с нормами ТК РФ
- Затягивание процесса оформления документов более 3 рабочих дней с момента фактического начала работы
Ключевые документы, подтверждающие наличие трудовых отношений (их желательно иметь в своем распоряжении):
- Трудовой договор — экземпляр, подписанный обеими сторонами
- Приказ о приеме на работу — копия или выписка, заверенная работодателем
- Трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности со сделанной записью о трудоустройстве
- Справка с места работы — может потребоваться для различных целей
- Расчетные листки — подтверждающие выплату заработной платы
Если возник спор о правомерности отказа в приеме на работу из-за отсутствия заявления, следует помнить о статье 64 ТК РФ, запрещающей необоснованный отказ в заключении трудового договора. Требование документов, не предусмотренных законодательством, может быть признано таким необоснованным отказом. 👨⚖️
Органы, в которые можно обратиться при нарушении трудовых прав:
- Государственная инспекция труда — осуществляет надзор за соблюдением трудового законодательства
- Прокуратура — надзирает за соблюдением законодательства в целом
- Комиссия по трудовым спорам — если она создана у работодателя
- Суд — для разрешения индивидуальных трудовых споров
- Профсоюзная организация — если вы являетесь членом профсоюза
Важно понимать сроки исковой давности по трудовым спорам: по общему правилу — 3 месяца, а по спорам об увольнении — 1 месяц со дня вручения копии приказа об увольнении или выдачи трудовой книжки.
Советы для защиты своих прав при трудоустройстве:
- Внимательно читайте все документы перед подписанием
- Храните копии всех документов, связанных с трудовыми отношениями
- Фиксируйте все договоренности письменно, даже если это просто электронные сообщения
- Обращайте внимание на точные формулировки должности, размера оплаты труда, режима работы
- Не стесняйтесь запрашивать письменные разъяснения по неясным пунктам договора
Трудоустройство — важный юридический процесс, и хотя заявление о приеме на работу не является обязательным по ТК РФ, понимание основных аспектов трудового законодательства критично для защиты своих прав. Помните: основой трудовых отношений служит трудовой договор, а ваша правовая грамотность — лучший инструмент для предотвращения возможных нарушений со стороны работодателя. Не бойтесь задавать вопросы и требовать соблюдения ваших законных прав, ведь осведомленный работник — это защищенный работник.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву