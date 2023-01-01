На сколько ставок можно работать официально: нормы ТК РФ и нюансы

Хотите увеличить доход, но сомневаетесь, позволит ли закон работать на нескольких работах одновременно? Многие россияне задаются вопросом о легальных возможностях совмещения нескольких ставок и должностей. В этой статье мы детально разберем актуальные на 2025 год нормы Трудового кодекса РФ о максимальном количестве ставок, особенностях внутреннего и внешнего совместительства, а также предоставим пошаговую инструкцию по корректному оформлению дополнительной занятости. ????

Максимальное количество ставок по ТК РФ: основные правила

Трудовой кодекс РФ не устанавливает прямых ограничений по количеству ставок, на которых может работать сотрудник. Главное требование законодательства — соблюдение норм рабочего времени. Согласно статье 91 ТК РФ, нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Это значит, что теоретически вы можете работать на любом количестве ставок, если суммарная продолжительность вашего рабочего времени не нарушает указанный лимит.

Работа по совместительству регулируется главой 44 ТК РФ. Статья 282 определяет совместительство как выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы в свободное от основной работы время. При этом выделяют:

Внутреннее совместительство — работа у того же работодателя

Внешнее совместительство — работа у другого работодателя

Важно понимать разницу между совместительством и совмещением. Совмещение профессий (должностей) регулируется статьей 60.2 ТК РФ и предполагает выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности).

Параметр Совместительство Совмещение Рабочее время В свободное от основной работы время В рамках основного рабочего времени Оформление Отдельный трудовой договор Дополнительное соглашение к основному договору Максимальная продолжительность Не более 4 часов в день (в дни, когда сотрудник работает по основному месту работы) Не ограничена, в пределах основного рабочего времени Трудовая книжка Запись вносится по желанию работника Запись не вносится

Анна Соколова, HR-директор Ко мне обратился IT-специалист Максим, работавший в нашей компании на полную ставку. Он хотел уточнить, может ли официально трудоустроиться еще в два места. Я объяснила, что по закону ограничений по количеству работодателей нет, но есть лимит по времени. Мы составили график: основная работа — 8 часов, первое совместительство — 3 часа вечером трижды в неделю, второе — полные выходные. Итого 40 часов в неделю на основной работе и 19 часов на совместительстве. Через полгода такого режима Максим смог накопить на первоначальный взнос по ипотеке, а затем сократил дополнительную нагрузку до одного совместительства по выходным.

Согласно статье 284 ТК РФ, продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 4 часов в день. В дни, когда работник свободен от исполнения обязанностей по основному месту работы, он может работать по совместительству полный рабочий день. В течение одного месяца продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени.

Получается следующая максимальная раскладка по времени:

Основная работа: до 40 часов в неделю

Совместительство: до 20 часов в неделю (при нормальной продолжительности рабочего времени)

Теоретически вы можете иметь одно основное место работы и несколько работ по совместительству, если суммарно по совместительству вы работаете не более половины нормы рабочего времени. Например, можно работать на 0,25 ставки в двух разных организациях по совместительству. ??

Внутреннее совместительство: как оформить и на сколько ставок

Внутреннее совместительство — это работа по другой должности или профессии у того же работодателя, где вы трудитесь на основной работе. Например, бухгалтер в компании может дополнительно работать экономистом в этой же организации.

При оформлении внутреннего совместительства необходимо:

Подать заявление на имя работодателя о приеме на работу по совместительству Заключить отдельный трудовой договор о работе по совместительству Оформить приказ о приеме на работу по форме Т-1

Для внутреннего совместительства действуют те же ограничения по времени, что и для любого совместительства: не более 4 часов в день (в дни работы по основному месту) и не более половины месячной нормы рабочего времени.

Что касается количества ставок при внутреннем совместительстве, то здесь также нет прямых ограничений. Однако из-за лимита рабочего времени фактически вы можете работать максимум на 1,5 ставки у одного работодателя:

1 ставка по основному договору (40 часов в неделю)

0,5 ставки по совместительству (20 часов в неделю)

Важные особенности внутреннего совместительства:

Необходимо заключение отдельного трудового договора (нельзя просто увеличить объем работы по основной должности)

Работник получает отдельную заработную плату за работу по совместительству

Работа по совместительству отражается в табеле учета рабочего времени отдельно от основной

Отпуск по работе по совместительству предоставляется одновременно с отпуском по основной работе

При оформлении внутреннего совместительства важно помнить о запрете на работу по совместительству на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная работа также связана с такими условиями (ст. 282 ТК РФ). ??

Михаил Воронцов, юрист по трудовому праву В моей практике был случай с преподавателем музыкальной школы Еленой. Она работала на полную ставку учителем фортепиано, но хотела дополнительно вести занятия по сольфеджио. Администрация школы предложила ей два варианта: внутреннее совместительство или увеличение педагогической нагрузки. Елена выбрала совместительство, получив отдельный трудовой договор на 0,5 ставки. Это оказалось выгоднее: при сокращении часов по сольфеджио из-за недобора учеников она сохранила полную основную ставку. А когда Елена захотела оформить ипотеку, банк учел оба дохода как стабильные, так как они подтверждались отдельными официальными договорами.

Внешнее совместительство: сколько мест работы можно совмещать

Внешнее совместительство — это работа у другого работодателя в свободное от основной работы время. Трудовой кодекс РФ не устанавливает ограничений по количеству работодателей, у которых можно работать по совместительству. Теоретически вы можете заключить трудовые договоры с любым количеством работодателей, если соблюдаете ограничения по времени работы.

Для оформления внешнего совместительства необходимо:

Подать заявление работодателю о приеме на работу по совместительству Предоставить паспорт и документы об образовании/квалификации (трудовую книжку предоставлять не требуется) Заключить трудовой договор о работе по совместительству Оформить приказ о приеме на работу

При внешнем совместительстве действует тот же лимит рабочего времени: не более 4 часов в день (в дни работы по основному месту) и не более половины месячной нормы рабочего времени для каждого места работы по совместительству.

Если обобщить ограничения по количеству ставок, получается следующая картина:

Тип занятости Максимальная доля ставки Ограничение по работодателям Основная работа 1,0 (40 часов в неделю) Один работодатель Внутреннее совместительство 0,5 (20 часов в неделю) Тот же работодатель, что и по основной работе Внешнее совместительство По 0,5 у каждого работодателя Неограниченное количество работодателей, если соблюдается лимит времени

Примеры возможных комбинаций трудоустройства:

Основная работа (1 ставка) + внутреннее совместительство (0,5 ставки) = 1,5 ставки у одного работодателя

Основная работа (1 ставка) + внешнее совместительство (0,25 ставки) + еще одно внешнее совместительство (0,25 ставки) = 1,5 ставки у трех разных работодателей

Основная работа (0,75 ставки) + внутреннее совместительство (0,25 ставки) + внешнее совместительство (0,5 ставки) = 1,5 ставки у двух работодателей

При внешнем совместительстве запись в трудовую книжку вносится только по желанию работника и только по основному месту работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству (ст. 66 ТК РФ). ??

Ограничения по количеству ставок для отдельных профессий

Несмотря на общие правила, для некоторых категорий работников законодательством установлены особые ограничения по работе по совместительству. Эти ограничения могут касаться как возможности работать по совместительство в принципе, так и максимального количества ставок.

Категории работников с ограничениями по совместительству:

Государственные и муниципальные служащие — согласно ФЗ «О государственной гражданской службе» и ФЗ «О муниципальной службе», им запрещено заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме научной, преподавательской и творческой

— согласно ФЗ «О государственной гражданской службе» и ФЗ «О муниципальной службе», им запрещено заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме научной, преподавательской и творческой Руководители организаций — могут работать по совместительству только с разрешения уполномоченного органа или собственника имущества организации (ст. 276 ТК РФ)

— могут работать по совместительству только с разрешения уполномоченного органа или собственника имущества организации (ст. 276 ТК РФ) Работники в возрасте до 18 лет — могут работать по совместительству только при условии, что работа относится к лёгкому труду и не причиняет вреда их здоровью

— могут работать по совместительству только при условии, что работа относится к лёгкому труду и не причиняет вреда их здоровью Водители автомобилей — имеют особый режим работы и отдыха, что ограничивает возможности совместительства

— имеют особый режим работы и отдыха, что ограничивает возможности совместительства Медицинские работники — могут работать по совместительству, но с учётом особенностей, установленных постановлением Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41

— могут работать по совместительству, но с учётом особенностей, установленных постановлением Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41 Педагогические работники — имеют право на совместительство с учётом особенностей, установленных постановлением Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41

Для медицинских работников установлены следующие нормы совместительства:

Медицинские работники могут работать по совместительству до 0,5 ставки

В сельской местности и в районах с дефицитом медицинских кадров разрешается совместительство до 1 ставки

Кроме того, врачи и средний медицинский персонал могут выполнять работу по совместительству в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения в дежурном режиме сверх месячной нормы рабочего времени

Для педагогических работников действуют следующие ограничения:

Не могут работать по совместительству руководители образовательных учреждений и их заместители в других образовательных учреждениях на аналогичных должностях

Педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 часов в год не считается совместительством

Учителя и преподаватели могут выполнять педагогическую работу в том же учреждении сверх установленной нормы часов без занятия штатной должности

Для творческих работников организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков допускается работа по совместительству без ограничений продолжительности рабочего времени. ??

Оформление нескольких ставок: документы и налоговые аспекты

Правильное оформление работы на нескольких ставках — важный аспект соблюдения трудового законодательства. Разберем основные документы и процедуры, а также налоговые последствия такого трудоустройства.

Документы для оформления работы по совместительству:

Заявление о приеме на работу по совместительству — указывается должность, режим работы, условия оплаты труда Трудовой договор о работе по совместительству — должен содержать указание на то, что работа является совместительством Приказ о приеме на работу — оформляется по форме Т-1 с указанием, что работник принимается по совместительству Справка с основного места работы — для некоторых категорий работников (например, тех, кто работает с вредными условиями труда) Согласие работодателя — для отдельных категорий работников (например, руководителей организаций)

При внутреннем совместительстве важно разделять табель учета рабочего времени, заработную плату и другие документы по основной работе и работе по совместительству.

Налоговые аспекты работы на нескольких ставках:

НДФЛ — удерживается с каждого места работы по ставке 13% (для резидентов РФ). Налоговые вычеты (стандартные, имущественные и др.) применяются только на одном месте работы по выбору работника

— удерживается с каждого места работы по ставке 13% (для резидентов РФ). Налоговые вычеты (стандартные, имущественные и др.) применяются только на одном месте работы по выбору работника Страховые взносы — начисляются каждым работодателем независимо от начислений других работодателей. При этом, если суммарный доход сотрудника превысит предельную величину базы для начисления страховых взносов, работодатели все равно обязаны начислять и уплачивать взносы с полной суммы выплат

— начисляются каждым работодателем независимо от начислений других работодателей. При этом, если суммарный доход сотрудника превысит предельную величину базы для начисления страховых взносов, работодатели все равно обязаны начислять и уплачивать взносы с полной суммы выплат Декларирование доходов — если работник получает доход только в виде заработной платы и налог полностью удержан работодателями, подавать декларацию не требуется

Нюансы оформления работы на нескольких ставках:

При оформлении больничного листа необходимо указать все места работы, если страховой стаж совпадает

Отпуск по совместительству предоставляется одновременно с отпуском по основной работе (ст. 286 ТК РФ)

При увольнении по совместительству запись в трудовую книжку вносится только в том случае, если она была сделана при приеме на работу

Преимущества официального оформления нескольких ставок:

Полная социальная защищенность (оплата больничных, отпусков, пенсионные отчисления)

Возможность подтвердить доход для получения кредита, визы и в других случаях

Трудовой стаж учитывается для будущей пенсии

Легальность всех получаемых доходов

При оформлении на нескольких ставках необходимо тщательно планировать свое рабочее время, чтобы избежать переработок и не нарушать трудовое законодательство. Рекомендуется вести личный учет рабочего времени, чтобы контролировать общую нагрузку. ??