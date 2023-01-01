На сколько ставок может работать один человек: нормы ТК РФ

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Работники, ищущие дополнительные источники дохода и возможности для совмещения работ.

Специалисты в области HR и трудового законодательства, желающие углубить свои знания.

Вопрос «на сколько ставок можно работать одновременно?» возникает у тех, кто ищет дополнительный заработок или хочет максимально реализовать свой профессиональный потенциал. В условиях финансовой нестабильности многие стремятся обеспечить себя несколькими источниками дохода. Но законно ли работать на двух, трех или более ставках? Давайте разберемся в нормах Трудового кодекса РФ и выясним, какие возможности и ограничения существуют для тех, кто хочет совмещать несколько работ.

Сколько ставок разрешено по ТК РФ: правовые основы

Трудовой кодекс РФ не устанавливает конкретного максимального количества ставок, на которых может работать один человек. Принципиально важно понимать: законодательство регулирует не число трудовых договоров, а общую продолжительность рабочего времени.

Правовой основой для работы на нескольких ставках служат статьи 60.1, 282-288 ТК РФ, которые регламентируют работу по совместительству. По закону, работник имеет право заключать трудовые договоры с неограниченным количеством работодателей, если это не противоречит другим нормам законодательства.

Существует два ключевых понятия, которые необходимо различать:

Совместительство – выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время (статья 282 ТК РФ).

– выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время (статья 282 ТК РФ). Совмещение – выполнение работником дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной трудовым договором (статья 60.2 ТК РФ).

Максим Петров, ведущий юрист по трудовому праву Один из моих клиентов, IT-специалист Алексей, одновременно работал в трех компаниях: в первой – на полную ставку как системный администратор, во второй – удаленно на 0,5 ставки как консультант по кибербезопасности, в третьей – по гражданско-правовому договору разрабатывал специализированное ПО. Возник вопрос о законности такой занятости. Мы провели анализ его трудовых договоров и установили, что в первых двух случаях речь идет о трудовых отношениях (основная работа и внешнее совместительство), а в третьем – о гражданско-правовых. Общее время работы по трудовым договорам не превышало установленных норм. Этот случай наглядно показывает, что количество ставок фактически не ограничено, если соблюдаются нормы рабочего времени и отсутствуют специальные запреты.

При оценке законности работы на нескольких ставках важно учитывать следующие принципы:

Принцип Содержание Правовое основание Свобода труда Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду Ст. 37 Конституции РФ Ограничение рабочего времени Общая продолжительность работы по совместительству не должна превышать 4 часов в день (или полный рабочий день в выходной день основной работы) Ст. 284 ТК РФ Защита здоровья работника Работа не должна наносить ущерб здоровью, обеспечивается время для отдыха Ст. 91, 108, 110 ТК РФ Особые ограничения Для отдельных категорий работников установлены запреты или ограничения на совместительство Ст. 282 ТК РФ

В 2025 году формально вы можете заключить трудовые договоры с 5, 10 и даже большим количеством работодателей, но реально исполнять обязанности по ним будет физически невозможно из-за ограничений рабочего времени. ??

Внутреннее и внешнее совместительство: особенности

Совместительство разделяется на два типа, каждый из которых имеет свои особенности в контексте работы на нескольких ставках:

Внутреннее совместительство – работа у того же работодателя, но на другой должности/профессии.

– работа у того же работодателя, но на другой должности/профессии. Внешнее совместительство – работа у другого работодателя.

Рассмотрим ключевые характеристики каждого типа:

Характеристика Внутреннее совместительство Внешнее совместительство Работодатель Тот же самый Другой Оформление Отдельный трудовой договор или дополнительное соглашение Отдельный трудовой договор Трудовая книжка Запись вносится по желанию работника Запись вносится по желанию работника Ограничения по времени До 4 часов в день (до полного рабочего дня в выходной) До 4 часов в день (до полного рабочего дня в выходной) Оплата труда Пропорционально отработанному времени или выполненному объему работ Пропорционально отработанному времени или выполненному объему работ

Важно понимать, что внутреннее совместительство не следует путать с совмещением профессий (должностей). При совмещении работник выполняет дополнительную работу в рамках своего основного рабочего времени, а при совместительстве – в свободное от основной работы время.

Для работы на нескольких ставках законодательство устанавливает следующие требования:

Заключение отдельного трудового договора для каждой должности. Соблюдение режима рабочего времени (не более 4 часов в день по совместительству). Оплата пропорционально отработанному времени или выполненному объему работ. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска одновременно с отпуском по основной работе.

Стоит отметить, что для некоторых категорий работников, например, педагогических, медицинских, фармацевтических работников, существуют особые положения, регулирующие продолжительность работы по совместительству. В таких случаях продолжительность может быть увеличена до полной ставки.

Ирина Соколова, HR-директор За 15 лет работы в сфере управления персоналом я часто сталкивалась с ситуациями, когда талантливых специалистов пытались удержать через внутреннее совместительство. Показательный случай произошел с Еленой, главным бухгалтером в IT-компании. Ценя ее компетенции, руководство предложило ей дополнительную работу по внутреннему совместительству в должности финансового аналитика на 0,5 ставки. Мы оформили отдельный трудовой договор, четко разграничив обязанности и время работы по каждой должности. Елена работала бухгалтером с 9:00 до 18:00, а аналитиком – с 18:30 до 20:30. Через полгода стало очевидно, что такой график истощает сотрудницу. Мы пересмотрели нагрузку: перевели ее на 0,75 ставки бухгалтера и 0,5 ставки аналитика, организовали гибридный формат работы. Это позволило сохранить ценного специалиста и повысить эффективность обоих направлений. Ключевым фактором успеха стало строгое документальное оформление и регулярный мониторинг нагрузки.

При работе на нескольких ставках стоит учитывать и налоговые аспекты. Если совокупный годовой доход превысит определенный порог, будет применяться повышенная ставка НДФЛ. Например, в 2025 году прогрессивная шкала НДФЛ предусматривает ставку 15% для доходов свыше 5 млн рублей в год. ??

Ограничения рабочего времени при работе на нескольких ставках

Главное ограничение, которое устанавливает Трудовой кодекс РФ при работе по совместительству, касается продолжительности рабочего времени. Согласно статье 284 ТК РФ, продолжительность работы по совместительству не может превышать 4 часов в день. В дни, когда работник свободен от исполнения обязанностей по основному месту работы, он может работать по совместительству полный рабочий день.

При этом общая продолжительность работы по совместительству в течение месяца не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников.

Рассмотрим основные временные ограничения:

Максимум 4 часа в день по совместительству в рабочие дни.

До полного рабочего дня в выходные и праздничные дни по основной работе.

Не более половины месячной нормы рабочего времени в месяц.

Обязательное соблюдение еженедельного непрерывного отдыха (не менее 42 часов).

Исключения из общих правил установлены для следующих категорий работников:

Педагогические работники – могут работать на условиях совместительства до полной ставки. Медицинские работники – продолжительность работы по совместительству может быть увеличена по соглашению сторон. Фармацевтические работники – имеют особые условия для работы по совместительству. Работники культуры – могут работать по совместительству без ограничений по продолжительности рабочего времени.

Давайте рассмотрим пример расчета максимально возможного времени работы на нескольких ставках в месяц (при 40-часовой рабочей неделе):

Основная работа: 8 часов ? 5 дней ? 4 недели = 160 часов

Внешнее совместительство: 4 часа ? 5 дней ? 4 недели = 80 часов

Дополнительное совместительство в выходные: 8 часов ? 2 дня ? 4 недели = 64 часа

Теоретически, максимальная нагрузка может составить до 304 часов в месяц, но такой график физически очень сложно выдерживать продолжительное время. ??

Важно помнить, что работодатель имеет право контролировать соблюдение ограничений рабочего времени. При трудоустройстве по совместительству вы можете быть обязаны предоставить справку с основного места работы с указанием режима рабочего времени.

Категории работников с запретом на дополнительные ставки

Несмотря на общее право работать по совместительству, законодательство устанавливает запреты и ограничения для определенных категорий работников. Эти ограничения связаны с обеспечением безопасности, предотвращением конфликта интересов или охраной здоровья.

Категории работников, которым запрещено работать по совместительству:

Лица до 18 лет – им запрещена работа по совместительству (ст. 282 ТК РФ).

– им запрещена работа по совместительству (ст. 282 ТК РФ). Работники, занятые на тяжелых работах или работах с вредными/опасными условиями труда – если основная работа связана с такими условиями, по совместительству нельзя выполнять аналогичную работу.

– если основная работа связана с такими условиями, по совместительству нельзя выполнять аналогичную работу. Руководители организаций – могут работать по совместительству только с разрешения уполномоченного органа/собственника (ст. 276 ТК РФ).

– могут работать по совместительству только с разрешения уполномоченного органа/собственника (ст. 276 ТК РФ). Государственные и муниципальные служащие – имеют существенные ограничения согласно специальному законодательству.

– имеют существенные ограничения согласно специальному законодательству. Судьи, прокуроры, следователи – имеют ограничения согласно законодательству о статусе судей и прокуратуре.

– имеют ограничения согласно законодательству о статусе судей и прокуратуре. Сотрудники полиции, ФСБ, таможенных органов – имеют ограничения согласно соответствующим федеральным законам.

Для некоторых работников установлены частичные ограничения:

Категория работников Характер ограничения Нормативный акт Водители транспортных средств Особый учет рабочего времени по всем местам работы для соблюдения режима труда и отдыха Приказ Минтранса России от 16.10.2020 № 424 Педагогические работники Запрет на работу руководителей образовательных учреждений у другого работодателя без разрешения учредителя Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Спортсмены и тренеры Работа по совместительству только с разрешения работодателя по основному месту работы Ст. 348.7 ТК РФ Работники частных охранных организаций Запрет на совмещение охранной деятельности с государственной службой Федеральный закон от 11.03.1992 № 2487-1

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию с работниками, выполняющими работу с вредными и опасными условиями труда. Если основная работа связана с такими условиями, то выполнение аналогичной работы по совместительству запрещено. Это ограничение направлено на защиту здоровья работника и предотвращение накопления негативного воздействия вредных факторов. ??

Важно отметить, что для руководителей организаций работа по совместительству у другого работодателя возможна только с разрешения уполномоченного органа юридического лица либо собственника имущества организации. Это ограничение связано с предотвращением конфликта интересов и обеспечением должного выполнения управленческих функций.

При планировании работы на нескольких ставках следует тщательно изучить не только общие нормы Трудового кодекса, но и специальное законодательство, регулирующее деятельность в конкретной сфере.

Как оформить работу на нескольких ставках законно

Правильное оформление работы на нескольких ставках – важное условие соблюдения трудового законодательства и защиты прав работника. Рассмотрим пошаговый алгоритм действий для корректного оформления.

Для работника:

Проверить отсутствие ограничений – убедиться, что ваша профессия и должность не входят в список запрещенных для совместительности. Получить разрешение (если требуется) – для некоторых категорий работников требуется получить разрешение от основного работодателя. Подготовить документы – для трудоустройства по совместительству обычно требуется паспорт, документ об образовании, СНИЛС. Трудовая книжка не требуется. Сообщить работодателю о статусе совместителя – это важно для правильного оформления трудовых отношений. Заключить трудовой договор – в договоре должно быть указано, что работа выполняется по совместительству. Контролировать свой график – следить за соблюдением ограничений по рабочему времени.

Для работодателя:

Проверить документы кандидата – убедиться в наличии необходимой квалификации и отсутствии запретов на совместительство. Заключить трудовой договор – с обязательным указанием, что работа выполняется по совместительству. Указать режим работы – четко прописать график работы с учетом ограничений по продолжительности (не более 4 часов в день). Оформить приказ о приеме на работу – с указанием статуса совместителя. Внести запись в трудовую книжку (по желанию работника) – только если работник предоставил трудовую книжку и выразил такое желание. Вести учет рабочего времени – контролировать соблюдение норм рабочего времени.

Особенности оформления различных видов дополнительной работы:

Внутреннее совместительство – заключается отдельный трудовой договор с тем же работодателем на другую должность.

– заключается отдельный трудовой договор с тем же работодателем на другую должность. Внешнее совместительство – заключается трудовой договор с другим работодателем.

– заключается трудовой договор с другим работодателем. Совмещение профессий – оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору, с указанием дополнительных обязанностей и размера доплаты.

Важные юридические нюансы при оформлении:

В трудовом договоре совместителя обязательно должна быть фраза «работа по совместительству».

Испытательный срок для совместителей не устанавливается (ст. 70 ТК РФ).

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе (ст. 286 ТК РФ).

При увольнении с основной работы совместитель имеет право перейти на полную ставку.

Возможные риски при некорректном оформлении:

Признание трудовых отношений недействительными.

Административная ответственность работодателя за нарушение трудового законодательства.

Проблемы с начислением пенсионных и страховых взносов.

Сложности с получением социальных гарантий и компенсаций.

При оформлении работы на нескольких ставках следует помнить, что все трудовые отношения должны быть документально зафиксированы. Это защитит интересы как работника, так и работодателя. Устные договоренности не имеют юридической силы и могут привести к проблемам в будущем. ??