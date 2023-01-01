На сколько работ можно устроиться официально: совмещение по ТК РФ

Для кого эта статья:

Работники, заинтересованные в официальном трудоустройстве на нескольких работах одновременно.

Специалисты, ищущие информацию о трудовом законодательстве и особенностях совместительства.

Работодатели и HR-менеджеры, желающие разобраться в нюансах оформления трудовых отношений. Многие задаются вопросом: а можно ли официально работать на нескольких работах одновременно? Ответ однозначный — да! И никаких законодательных ограничений по количеству трудовых договоров в России нет. Однако совмещение нескольких работ — это не только дополнительный доход, но и целый комплекс юридических нюансов, которые важно учитывать. Как правильно оформить отношения с несколькими работодателями, какие налоги придется платить и как это повлияет на пенсию? Давайте разберемся в тонкостях множественного трудоустройства по ТК РФ. ??

Предельное количество официальных трудоустройств по ТК РФ

Российское трудовое законодательство не ограничивает количество мест работы, на которых гражданин может быть официально трудоустроен одновременно. Статья 282 Трудового кодекса РФ дает четкое определение: совместительство — это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.

Примечательно, что ТК РФ не устанавливает максимальное число работодателей, с которыми вы можете заключить трудовые договоры. Теоретически их может быть сколько угодно, если вы физически способны выполнять все обязательства. Однако существуют ограничения по продолжительности работы по совместительству:

Не более 4 часов в день (если в этот день вы работаете на основном месте работы)

Не более полного рабочего дня в выходной день на основной работе

Не более половины месячной нормы рабочего времени (для совместителей)

Существуют категории работников, для которых установлены дополнительные ограничения или даже запреты на работу по совместительству:

Категория работников Ограничения по совместительству Несовершеннолетние (до 18 лет) Запрещено совместительство Водители транспортных средств Требуется согласование с основным работодателем Государственные и муниципальные служащие Строгие ограничения, возможно только преподавание и творческая деятельность Работники вредных/опасных производств Запрет на аналогичную работу по совместительству Руководители организаций Требуется согласие уполномоченного органа юридического лица

Алексей Карпов, юрист по трудовому праву Ко мне обратился клиент, программист, желавший совмещать работу в трех IT-компаниях одновременно. Он опасался, что это может противоречить законодательству. Мы тщательно проанализировали его ситуацию: основная работа — полная занятость в офисе, вторая — удаленное совместительство на полставки, третья — проектная работа с гибким графиком. Я объяснил клиенту, что ТК РФ не ограничивает количество работодателей, и оформили все три трудовых договора правильно. Один как основное место работы, два других — как внешнее совместительство. Рекомендовал обратить внимание на распределение рабочего времени и отсутствие конфликта интересов между компаниями. Через полгода клиент успешно совмещал все три должности, значительно увеличив свой доход.

Основной лимитирующий фактор при работе на нескольких должностях — это не юридические ограничения, а физические возможности человека и потенциальный конфликт интересов между работодателями. При наличии нескольких трудовых договоров важно правильно распределять рабочее время и не допускать ситуаций, когда выполнение обязанностей на одном месте работы мешает выполнению обязанностей на другом. ??

Правовые отличия совместительства и совмещения работ

Многие ошибочно путают понятия "совместительство" и "совмещение", хотя юридически это совершенно разные конструкции, регулируемые разными статьями Трудового кодекса. Понимание их различий критически важно для правильного оформления трудовых отношений.

Параметр Совместительство (ст. 282-288 ТК РФ) Совмещение (ст. 60.2 ТК РФ) Оформление Отдельный трудовой договор Дополнительное соглашение к имеющемуся трудовому договору Время выполнения В свободное от основной работы время В рамках рабочего времени по основной должности Трудовая книжка Может вноситься по желанию работника Не вносится (не является отдельной должностью) Оплата Отдельная заработная плата Доплата к основной зарплате Отпуск Предоставляется отдельно или одновременно с основным Отдельный отпуск не предоставляется

Совместительство бывает внутренним (у того же работодателя) и внешним (у другого работодателя). При внутреннем совместительстве сотрудник выполняет дополнительную работу у своего основного работодателя, но по другой должности и в свободное от основной работы время. Для этого заключается отдельный трудовой договор.

Совмещение всегда происходит у одного работодателя и подразумевает выполнение дополнительной работы в течение установленного рабочего дня. При этом дополнительная работа может быть:

По другой должности (совмещение профессий)

По такой же должности при увеличении объема работы

За временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы

Важно понимать, что совмещение оформляется дополнительным соглашением к существующему трудовому договору и осуществляется без освобождения от основной работы. Оно может быть как постоянным, так и временным. При временном характере срок указывается в соглашении.

Если вы хотите официально работать на нескольких работах, то речь идет именно о совместительстве, которое позволяет заключать несколько трудовых договоров с разными работодателями. Совмещение же — это способ расширить свой функционал и увеличить доход у одного работодателя без заключения дополнительных трудовых договоров. ??

Особенности оформления нескольких трудовых договоров

Правильное оформление нескольких трудовых договоров — залог отсутствия проблем с трудовой инспекцией и налоговыми органами. Рассмотрим алгоритм оформления работы по совместительству и необходимые документы.

При трудоустройстве на первую работу (которая считается основной) процедура стандартная:

Заключение трудового договора

Оформление трудовой книжки (если ранее не было)

Внесение записи о приеме на работу в трудовую книжку

Издание приказа о приеме на работу

При трудоустройстве по совместительству процедура имеет свои особенности. Согласно статье 283 ТК РФ, при приеме на работу по совместительству к другому работодателю работник обязан предъявить:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

Диплом или иной документ об образовании (если работа требует специальных знаний)

Справку о характере и условиях труда (для работ с вредными/опасными условиями)

Примечательно, что предоставление трудовой книжки при оформлении на работу по совместительству не требуется. Однако работник может попросить внести запись о работе по совместительству в трудовую книжку. В этом случае он должен предоставить соответствующий документ с основного места работы, подтверждающий факт работы по совместительству.

Если вы трудоустраиваетесь на несколько работ, рекомендуется придерживаться следующего порядка действий:

Определите, какая работа будет для вас основной (обычно это работа с полной занятостью) Заключите трудовой договор на основном месте работы Для каждого дополнительного места работы заключайте отдельные трудовые договоры о работе по совместительству Проследите, чтобы в каждом договоре был прописан режим рабочего времени, не противоречащий положениям ТК РФ При желании внести записи о совместительстве в трудовую книжку, получите справки от работодателей-совместителей

Особого внимания заслуживает оформление работы по совместительству у того же работодателя. В этом случае процедура будет следующей:

Подача заявления о приеме на работу по внутреннему совместительству

Заключение отдельного трудового договора (именно отдельного, а не дополнительного соглашения)

Издание отдельного приказа о приеме на работу по совместительству

Важно помнить, что при оформлении нескольких трудовых договоров каждый из них должен соответствовать требованиям статьи 57 ТК РФ, содержащей обязательные условия трудового договора. Указание на то, что работа является совместительством, обязательно должно присутствовать в тексте договора. ??

Налогообложение при работе на нескольких должностях

Работа по нескольким трудовым договорам имеет налоговые особенности, которые необходимо учитывать. Основной вопрос, который волнует многих: как будет рассчитываться и удерживаться НДФЛ при наличии нескольких источников дохода?

Согласно Налоговому кодексу РФ, каждый работодатель является налоговым агентом и обязан удерживать НДФЛ с выплачиваемой заработной платы по ставке 13% (для резидентов РФ при доходе до 5 млн рублей в год). При этом:

Каждый работодатель удерживает НДФЛ независимо от других мест работы

Стандартные налоговые вычеты (на детей и т.д.) может предоставлять только один работодатель по выбору работника

При совокупном годовом доходе свыше 5 млн рублей ставка НДФЛ на сумму превышения составит 15%

Если у вас несколько мест работы, для получения налоговых вычетов вам необходимо:

Выбрать одного работодателя для предоставления вычетов Написать заявление на предоставление стандартных вычетов Предоставить подтверждающие документы (свидетельство о рождении детей и т.д.) Если хотите получить вычеты по всем местам работы — подать декларацию 3-НДФЛ по окончании года

При работе на нескольких должностях вы также будете уплачивать страховые взносы со всех мест работы:

Вид страховых взносов Ставка (%) Особенности при нескольких работах Пенсионное страхование 22% до предельной базы, 10% свыше Каждый работодатель отчисляет независимо, учитывается суммарный доход для расчета предельной базы Медицинское страхование 5,1% Отчисляется с каждого места работы без ограничений Социальное страхование 2,9% до предельной базы Каждый работодатель отчисляет независимо, но пособия рассчитываются исходя из заработка на конкретном месте работы

Важно понимать, что при превышении предельной базы для начисления страховых взносов по пенсионному страхованию (в 2023 году — 1,917 млн рублей) и социальному страхованию (в 2023 году — 1,032 млн рублей) ставка взносов снижается или взносы не уплачиваются. Но поскольку работодатели не обмениваются информацией о зарплате сотрудника у других работодателей, каждый из них рассчитывает взносы только с выплат, которые производит сам.

При значительных доходах от нескольких работодателей, которые в сумме превышают предельную базу, вы можете:

После окончания года подать декларацию 3-НДФЛ и заявить социальные, имущественные или инвестиционные вычеты

Рассмотреть вариант оформления ИП или самозанятости для части своей деятельности (если это применимо к характеру работы)

Работа на нескольких должностях может быть выгодной стратегией увеличения дохода, но требует внимательного отношения к налоговым обязательствам и грамотного планирования. ??

Влияние множественного трудоустройства на пенсию и стаж

Одно из главных преимуществ официального оформления на нескольких работах — положительное влияние на будущую пенсию. Работа по совместительству учитывается при формировании пенсионных прав так же, как и по основному месту работы.

При работе по нескольким трудовым договорам:

Страховой стаж формируется одновременно по всем местам работы (без суммирования)

Пенсионные взносы от разных работодателей суммируются на индивидуальном лицевом счете

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) рассчитывается с учетом всех отчислений

Пример: если вы работаете на двух работах по 4 часа в день, то за календарный год вам будет засчитан 1 год страхового стажа (а не 2 года). Однако пенсионные взносы будут перечисляться с обеих зарплат, что увеличит сумму на вашем пенсионном счете.

Ирина Соколова, консультант по пенсионному праву Ко мне обратилась Наталья, преподаватель вуза, которая помимо основной работы вела курсы в двух частных образовательных центрах по совместительству. Она беспокоилась, что работа по совместительству никак не повлияет на её будущую пенсию. Мы детально проанализировали её ситуацию. Годовой доход Натальи на основной работе составлял 720 000 рублей, а на двух дополнительных — еще 540 000 рублей. С основной работы пенсионные отчисления составляли 158 400 рублей в год, а с дополнительных — еще 118 800 рублей. В итоге на её пенсионный счёт поступало на 75% больше средств, чем если бы она работала только на одной работе! Через 5 лет такой работы размер расчетной пенсии Натальи увеличился примерно на 30% по сравнению с вариантом работы только на основном месте. Этот случай наглядно демонстрирует, как множественное трудоустройство может существенно улучшить пенсионные перспективы.

Важно отметить, что трудовой стаж для определения права на досрочную пенсию (для определенных категорий работников) считается только по одному месту работы. Если вы работаете в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии, учитывается только стаж по месту такой работы.

Работа по совместительству также влияет на другие социальные гарантии:

Больничные листы оплачиваются по каждому месту работы, если работник трудится там более 2 лет

Пособие по беременности и родам выплачивается по всем местам работы (при определенных условиях)

Отпуск по уходу за ребенком можно оформить как по основному месту работы, так и по совместительству

При расчете больничных учитывается заработок за два предшествующих календарных года на том месте работы, где предоставляется больничный. Если сотрудник работал в эти годы у других работодателей, он может предоставить справку о заработке для расчета пособия.

Что касается пенсионных накоплений, работа на нескольких должностях может значительно увеличить сумму будущей пенсии. Если суммарный годовой доход не превышает предельную базу для исчисления страховых взносов, все пенсионные отчисления учитываются при формировании вашей будущей пенсии. ??