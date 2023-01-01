На кого учиться, чтобы стать менеджером по продажам: 5 специальностей
Для кого эта статья:
- Студенты и выпускники, рассматривающие карьеру в области продаж
- Профессионалы, желающие сменить направление и войти в профессию менеджера по продажам
Работодатели и HR-специалисты, ищущие информацию о квалификациях и трендах в области продаж
Профессия менеджера по продажам остается одной из самых востребованных на рынке труда 2025 года. По данным аналитиков, спрос на высококвалифицированных специалистов в этой области вырос на 17% за последний год. Но как получить образование, которое действительно подготовит к этой динамичной карьере? Какие специальности дают преимущество при трудоустройстве? Разберемся с пятью ключевыми направлениями обучения, которые откроют двери в мир больших продаж и амбициозных карьерных перспектив. 💼
Кто такие менеджеры по продажам и их функции
Менеджер по продажам — это специалист, который отвечает за продвижение товаров или услуг компании, привлечение новых клиентов и поддержание отношений с существующими. Эта профессия требует уникального сочетания коммуникативных навыков, аналитического мышления и стратегического планирования. 🤝
Функционал менеджера по продажам значительно расширился к 2025 году. Теперь это не просто "продавец", а стратег, консультант и аналитик в одном лице. Рассмотрим ключевые функции современного специалиста:
- Поиск и привлечение новых клиентов (лидогенерация)
- Проведение презентаций и демонстраций продукта
- Ведение переговоров и закрытие сделок
- Анализ рынка и конкурентной среды
- Формирование коммерческих предложений
- Работа с возражениями клиентов
- Выполнение плана продаж и KPI
- Послепродажное сопровождение клиентов
- Ведение отчетности в CRM-системах
В зависимости от сферы деятельности компании, менеджеры по продажам могут специализироваться на разных видах продаж. Вот основные из них:
|Тип продаж
|Особенности
|Требуемые навыки
|B2B (бизнес для бизнеса)
|Долгий цикл сделки, высокая стоимость контракта
|Глубокое понимание бизнес-процессов, навыки проектных продаж
|B2C (бизнес для потребителя)
|Короткий цикл продажи, ориентация на эмоциональную составляющую
|Навыки убеждения, работа с массовым клиентом
|FMCG (товары повседневного спроса)
|Работа с дистрибьюторами, ритейлерами
|Понимание рынка розницы, мерчандайзинг
|IT-продажи
|Продажа сложных технических решений
|Техническая грамотность, консультативные продажи
|Телефонные продажи
|Продажи без личного контакта
|Отличные навыки коммуникации по телефону, стрессоустойчивость
Максим Кравцов, руководитель отдела продаж в IT-компании Когда я нанимал нового менеджера в команду B2B-продаж, передо мной лежали три резюме: экономиста, маркетолога и инженера. Решение оказалось неожиданным — я выбрал инженера. Почему? Потому что продажа наших сложных IT-решений требовала глубокого технического понимания. Сергей, имевший образование по специальности "Информационные системы", быстрее всех освоил продукт и уже спустя три месяца заключил контракт на 5 миллионов рублей. Он говорил на одном языке с техническими специалистами клиента, что создавало доверие и упрощало процесс продажи. Этот случай показал мне, что выбор специализации для карьеры в продажах должен учитывать специфику продукта и целевой аудитории.
Топ-5 специальностей для карьеры в продажах
Хотя универсального образования для менеджера по продажам не существует, некоторые специальности дают значительное преимущество при старте карьеры. Рассмотрим пять наиболее перспективных направлений подготовки, актуальных в 2025 году. 🎓
Маркетинг и рыночная аналитика — Это направление дает фундаментальное понимание рынка, потребительского поведения и стратегий позиционирования продукта. Маркетологи изучают принципы ценообразования, методы продвижения и аналитику продаж, что делает их ценными специалистами в области стратегических продаж. Дисциплины включают маркетинговые исследования, поведение потребителей, маркетинговые коммуникации и digital-маркетинг.
Экономика и финансы — Выпускники экономических специальностей имеют преимущество при оценке финансовой составляющей сделок, расчете рентабельности и экономической эффективности предложений. Они могут грамотно структурировать коммерческие предложения и вести переговоры о ценовых условиях. Ключевые дисциплины: микро- и макроэкономика, финансовый анализ, экономика предприятия.
Менеджмент и бизнес-администрирование — Эта специальность формирует системное понимание бизнес-процессов и организационной структуры компаний, что критически важно для B2B-продаж. Студенты изучают стратегическое планирование, управление проектами, теорию организации и деловые коммуникации. Выпускники легко адаптируются к корпоративной среде и понимают потребности бизнес-клиентов.
Психология — Неожиданный, но эффективный выбор для карьеры в продажах. Психологи обладают глубоким пониманием мотивации людей, навыками активного слушания и умением выстраивать доверительные отношения. Они изучают психологию личности, социальную психологию, конфликтологию и техники влияния, что позволяет им мастерски проводить переговоры и работать с возражениями.
Лингвистика и международные отношения — В эпоху глобализации специалисты со знанием иностранных языков и пониманием межкультурной коммуникации высоко ценятся в международных продажах. Они могут вести переговоры с иностранными партнерами, участвовать в международных выставках и адаптировать стратегии продаж под особенности различных культур. Основные дисциплины: иностранные языки, межкультурная коммуникация, международное право и бизнес-переписка.
Сравним эффективность этих специальностей для разных видов продаж:
|Специальность
|B2B продажи
|B2C продажи
|IT-продажи
|Международные продажи
|Маркетинг
|Высокая
|Очень высокая
|Средняя
|Высокая
|Экономика
|Очень высокая
|Средняя
|Средняя
|Высокая
|Менеджмент
|Очень высокая
|Высокая
|Высокая
|Высокая
|Психология
|Высокая
|Очень высокая
|Средняя
|Высокая
|Лингвистика
|Средняя
|Низкая
|Средняя
|Очень высокая
Дополнительные навыки для успешного менеджера
Профильное образование — важная составляющая успеха, но современный рынок труда требует от менеджеров по продажам дополнительных навыков, которые зачастую не преподаются в рамках традиционных программ обучения. Рассмотрим ключевые компетенции, которые существенно повышают эффективность специалиста в 2025 году. 💪
Цифровая грамотность — Умение работать с CRM-системами, аналитическими инструментами и программами автоматизации продаж. Современный менеджер должен уверенно анализировать данные и использовать цифровые инструменты для оптимизации процесса продаж.
Навыки удаленных продаж — Пандемия изменила ландшафт продаж, сделав виртуальные встречи и онлайн-презентации нормой. Умение эффективно проводить удаленные переговоры, удерживать внимание клиента через экран и виртуально демонстрировать продукт стало критически важным.
Эмоциональный интеллект — Способность распознавать эмоции клиентов, понимать их истинные потребности и адаптировать свой подход соответственно. Высокий EQ помогает выстраивать долгосрочные отношения и повышает вероятность повторных продаж.
Проектное мышление — В B2B-сегменте продажи часто представляют собой сложные проекты с множеством заинтересованных сторон. Навык структурирования таких сделок как проектов с четкими этапами, рисками и планом реализации значительно повышает эффективность.
Навыки сторителлинга — Умение упаковать преимущества продукта в увлекательную историю, которая резонирует с потребностями клиента. Хороший сторителлинг делает предложение запоминающимся и выделяет его среди конкурентов.
Отдельно стоит выделить навыки, связанные с современными технологиями в продажах:
Social Selling — Использование социальных сетей для поиска потенциальных клиентов, выстраивания отношений и продвижения личного бренда.
Работа с искусственным интеллектом — Применение AI-инструментов для прогнозирования продаж, автоматизации рутинных задач и персонализации предложений.
Навыки аналитики данных — Умение интерпретировать большие объемы данных о клиентах и рынке для принятия обоснованных решений.
Мультиканальные продажи — Способность интегрировать различные каналы коммуникации (email, телефон, мессенджеры, личные встречи) в единую стратегию взаимодействия с клиентом.
Для систематического развития этих навыков рекомендуется составить персональный план обучения, включающий:
- Регулярное чтение профессиональной литературы и отраслевых новостей
- Посещение тренингов и мастер-классов по конкретным навыкам
- Обмен опытом с коллегами и наставничество
- Практическое применение новых техник с последующим анализом результатов
- Онлайн-курсы и вебинары от признанных экспертов в области продаж
Как стать менеджером по продажам без профильного образования
Отсутствие профильного образования не должно становиться препятствием для начала карьеры в продажах. Фактически, около 40% успешных менеджеров по продажам пришли в профессию из других сфер. Существует несколько проверенных путей, которые позволяют эффективно войти в профессию без специализированного диплома. 🚀
Вот пошаговая стратегия для тех, кто решил сменить профессиональное направление:
Начните с позиции младшего специалиста — Многие компании готовы взять сотрудников без опыта на позиции ассистента менеджера по продажам или специалиста по телефонным продажам. Это отличная возможность изучить процессы изнутри.
Используйте преимущества своего текущего образования — Если у вас техническое образование, ищите вакансии в продажах технологичных продуктов. Медицинское образование будет ценно в фармацевтических продажах. Ваши знания в специфической области могут стать вашим конкурентным преимуществом.
Пройдите краткосрочные профессиональные курсы — Интенсивные программы по техникам продаж, ведению переговоров или работе с CRM-системами помогут быстро освоить ключевые навыки и показать работодателю вашу целеустремленность.
Развивайте релевантные софт-скиллы — Коммуникабельность, стрессоустойчивость, эмпатия, целеустремленность — эти качества часто ценятся в продажах выше, чем формальное образование.
Создайте портфолио успешных кейсов — Даже если это были небольшие личные продажи или волонтерский опыт привлечения средств для благотворительной организации, документируйте свои достижения.
Стажировка или работа на фрилансе — Предложите свои услуги небольшим компаниям или стартапам, которые не могут позволить себе опытного менеджера, но нуждаются в развитии продаж.
Сравним плюсы и минусы различных входов в профессию без профильного образования:
|Способ входа в профессию
|Преимущества
|Недостатки
|Примерный срок освоения
|Начало с позиции телефонных продаж
|Быстрый старт, минимальные требования к опыту
|Высокая стрессовость, возможное профессиональное выгорание
|1-3 месяца
|Обучение на рабочем месте (джуниор-позиции)
|Структурированное обучение, поддержка коллег
|Низкая начальная зарплата, высокая конкуренция за места
|3-6 месяцев
|Интенсивные курсы + стажировка
|Быстрое освоение навыков, практический опыт
|Требуются финансовые вложения, не гарантирует трудоустройство
|2-4 месяца
|Фриланс в продажах
|Гибкий график, возможность высокого заработка
|Нестабильность дохода, отсутствие наставничества
|Индивидуально
|Переход из смежной области (маркетинг, клиентская поддержка)
|Использование накопленных знаний, более плавный переход
|Может потребоваться понижение в должности
|6-12 месяцев
Анна Соловьева, HR-директор в компании по продаже строительных материалов Два года назад к нам на собеседование пришел кандидат без профильного образования и опыта в продажах. Дмитрий был биологом по образованию, но решил кардинально сменить сферу деятельности. Его CV было необычным — вместо стандартного перечня мест работы он представил детальный анализ нашей компании, особенностей нашего продукта и предложил стратегию по выходу на новый сегмент рынка. Это был риск, но мы взяли его на испытательный срок. Сегодня Дмитрий — наш ведущий менеджер по работе с ключевыми клиентами. Его аналитический склад ума и научный подход к продажам принесли компании три крупных контракта, которые мы не могли закрыть годами. Этот случай стал для меня ярким примером того, как нестандартное образование может стать преимуществом в продажах при правильной подаче и мотивации.
Сертификаты и курсы для повышения квалификации в продажах
Непрерывное образование стало стандартом для успешных менеджеров по продажам. В условиях быстро меняющегося рынка специализированные курсы и сертификации позволяют оставаться конкурентоспособным и развивать актуальные навыки. Рассмотрим наиболее ценные образовательные программы 2025 года. 📚
Профессиональные сертификации международного уровня:
Certified Professional Sales Person (CPSP) — Признанная во всем мире сертификация, подтверждающая владение фундаментальными техниками продаж, навыками ведения переговоров и управления взаимоотношениями с клиентами.
Certified Sales Executive (CSE) — Программа для опытных менеджеров, фокусирующаяся на стратегических продажах, управлении командами и развитии клиентского портфеля.
Digital Sales Certificate — Сертификация, подтверждающая навыки в области цифровых продаж, включая социальные сети, email-маркетинг и онлайн-презентации.
Key Account Management Certification — Специализированная программа по управлению ключевыми клиентами и разработке долгосрочных стратегий сотрудничества.
Certified Customer Experience Professional — Сертификация, фокусирующаяся на создании исключительного клиентского опыта как инструмента увеличения продаж.
Специализированные онлайн-курсы для различных аспектов продаж:
Курсы по технике продаж — Базовые и продвинутые методики ведения переговоров, работа с возражениями, закрытие сделок.
Обучение по продуктам — Отраслевые курсы, позволяющие глубоко изучить специфику продаж в конкретной нише (IT, фармацевтика, недвижимость и т.д.).
Программы по аналитике продаж — Курсы, обучающие работе с данными, прогнозированию продаж и использованию бизнес-аналитики для повышения эффективности.
Тренинги по деловым коммуникациям — Развитие навыков публичных выступлений, проведения презентаций и делового письма.
Курсы по психологии продаж — Программы, раскрывающие психологические аспекты принятия решений клиентами и техники влияния.
Важно отметить, что наиболее эффективным является комбинированный подход к обучению, сочетающий формальные курсы с практическим применением полученных знаний. Рекомендуется разработать персональный план развития, учитывающий:
- Текущий уровень навыков и опыта
- Специфику продуктов и целевой аудитории
- Карьерные цели (горизонтальный рост как эксперт или вертикальный — к руководящим позициям)
- Тенденции и изменения в отрасли
При выборе образовательных программ обращайте внимание на следующие критерии:
- Репутация образовательной организации и отзывы выпускников
- Актуальность программы (как часто обновляется содержание)
- Практическая направленность (кейсы, ролевые игры, работа с реальными ситуациями)
- Возможность получения обратной связи от экспертов
- Наличие постпрограммной поддержки и сообщества выпускников
Инвестиции в профессиональное развитие не только повышают эффективность в текущей роли, но и значительно увеличивают стоимость специалиста на рынке труда. По данным исследований 2025 года, сертифицированные менеджеры по продажам зарабатывают в среднем на 27% больше своих коллег без специализированного обучения. 📈
Выбор правильного образовательного пути в продажах зависит от множества факторов: ваших личных качеств, предыдущего опыта, специфики продукта и целевого рынка. Но независимо от выбранной специальности или курса, ключом к успеху остаются три фактора: постоянное саморазвитие, практика реальных продаж и способность адаптироваться к изменениям. Помните, что в этой профессии образование — это не конечная точка, а непрерывный процесс, который продолжается на протяжении всей карьеры. Инвестируйте в свои знания и навыки сегодня, чтобы завтра стать тем профессионалом, которого компании ищут и ценят.
Виктор Семёнов
карьерный консультант