На что обратить внимание при заключении трудового договора: чек-лист

Для кого эта статья:

Соискатели, заинтересованные в трудоустройстве

Люди, желающие повысить свою юридическую грамотность в трудовом праве

Специалисты по кадрам и HR-менеджеры Трудоустройство — момент, когда радость от получения работы мечты может затмить бдительность. Я часто вижу, как люди подписывают трудовой договор, даже не прочитав его как следует. А потом удивляются, почему зарплата меньше обещанной или почему их заставляют работать в выходные. Чтобы не оказаться в ловушке недобросовестного работодателя и не тратить время на судебные тяжбы, предлагаю подробный чек-лист для проверки трудового договора перед подписанием. С ним вы защитите свои права и будете спать спокойно. 🧐

Трудовой договор — это краеугольный камень ваших отношений с работодателем. Именно этот документ определяет ваши права, обязанности и уровень правовой защиты. В 2025 году, с учетом постоянно меняющегося законодательства и растущего числа нестандартных форм занятости, правильная проверка трудового договора становится важнее, чем когда-либо. 📝

При проверке трудового договора необходимо в первую очередь убедиться, что перед вами действительно трудовой договор, а не гражданско-правовой. В трудовом договоре вы — работник, а в гражданско-правовом — исполнитель. Эта разница принципиальна: только трудовой договор гарантирует социальные льготы, оплачиваемые отпуска и больничные.

Вот основные пункты, на которые следует обратить внимание при проверке трудового договора:

Полное наименование работодателя, включая его юридический адрес и реквизиты

Ваши персональные данные (ФИО, паспортные данные, адрес регистрации)

Точная формулировка должности (соответствие профстандартам)

Дата начала работы и срок действия договора

Условия об испытательном сроке

Характер работы (основная или по совместительству)

Место выполнения работы

Особое внимание уделите разделу о трудовых обязанностях. Расплывчатые формулировки типа "выполнение поручений руководителя" могут впоследствии стать основанием для возложения на вас дополнительных задач без соответствующей оплаты. Требуйте четкого описания ваших должностных обязанностей или ссылки на должностную инструкцию, которая должна быть приложена к договору.

Что должно быть в договоре Признак недобросовестного договора Конкретные трудовые функции и обязанности Размытые формулировки («и иные поручения руководства») Ссылки на локальные нормативные акты Отсутствие упоминания о нормативных документах Четкие основания для увольнения Расширенный список оснований для увольнения Сроки уведомления об изменениях условий Возможность одностороннего изменения условий

Алексей Соколов, юрист по трудовому праву Ко мне обратился клиент, подписавший трудовой договор без внимательного изучения. В документе должность была указана как «менеджер», без конкретизации. Через месяц руководитель начал требовать выполнения обязанностей не только офис-менеджера (что предполагалось изначально), но и бухгалтера, и кадровика, ссылаясь на общую формулировку в договоре. Когда клиент отказался, последовали угрозы увольнением. В итоге нам удалось защитить его права только через обращение в трудовую инспекцию, но времени и нервов это стоило немало. Всегда настаивайте на конкретизации вашей должности и круга обязанностей в соответствии с профессиональными стандартами!

Проверьте также условие о месте работы. Формулировка типа "работа в пределах Московской области" может привести к тому, что вас будут направлять работать за 100 км от дома без компенсации транспортных расходов. Требуйте указания конкретного адреса или ясных условий мобильной работы.

Проверка основных данных и условий трудоустройства

Тщательная проверка основных условий трудоустройства — ваша страховка от неприятных сюрпризов в будущем. Внимательно изучите каждый раздел договора, начиная с самых базовых пунктов. 🔍

Проверьте правильно ли указаны реквизиты организации-работодателя: ИНН, ОГРН, юридический адрес. Сверьте эту информацию с данными из открытых источников (например, сервис ФНС "Прозрачный бизнес"). Это поможет убедиться, что вы заключаете договор с реально существующей организацией, а не с фирмой-однодневкой.

Особое внимание уделите сроку действия договора. Трудовой договор может быть:

Бессрочным (наиболее предпочтительный вариант)

Срочным (заключается на определённый срок не более 5 лет)

При этом важно понимать, что срочный трудовой договор заключается только в случаях, строго определенных статьей 59 Трудового кодекса РФ. Если работодатель настаивает на срочном договоре, уточните законные основания для этого.

Обратите внимание на условия испытательного срока. Законодательством установлены максимальные сроки испытания:

Для рядовых сотрудников — до 3 месяцев

Для руководителей организаций, их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей — до 6 месяцев

Если в договоре указан более длительный испытательный срок или не оговорены четкие критерии его прохождения, это должно вас насторожить.

Важно проверить наличие в договоре всех необходимых реквизитов и подписей. Договор должен быть подписан уполномоченным представителем работодателя (директором или иным лицом по доверенности). Обязательно должна стоять печать организации (если она используется). Требуйте второй экземпляр договора для себя с подписями и печатями.

Категория работников Кому нельзя устанавливать испытательный срок По возрасту и статусу Лицам до 18 лет; беременным женщинам и женщинам с детьми до 1,5 лет По образованию Выпускникам, впервые поступающим на работу по специальности в течение года после окончания обучения По типу договора При заключении трудового договора на срок до 2 месяцев По способу трудоустройства Лицам, успешно прошедшим конкурс на замещение должности

При проверке данных о месте выполнения работы обратите внимание на формулировки, допускающие возможность перевода в другую местность. Если ваша работа предполагает частые командировки, это должно быть четко прописано в договоре с указанием условий компенсации расходов.

Если вам предстоит работа с вредными или опасными условиями труда, в договоре должны быть перечислены все полагающиеся вам льготы, компенсации и средства защиты. Отсутствие таких пунктов — серьезный повод для беспокойства.

Зарплата и компенсации: защищаем свои финансовые права

Финансовая сторона трудового договора заслуживает самого пристального внимания. Именно здесь чаще всего скрываются "сюрпризы", которые могут существенно повлиять на ваше материальное положение. 💰

Прежде всего, проверьте, указана ли в договоре конкретная сумма заработной платы. В соответствии с трудовым законодательством, размер оклада или тарифной ставки должен быть четко зафиксирован в трудовом договоре. Недопустимы размытые формулировки типа "в соответствии со штатным расписанием" без указания конкретной суммы.

Обратите внимание на валюту, в которой указана заработная плата. По российскому законодательству зарплата должна быть установлена в рублях. Если сумма указана в иностранной валюте, должен быть прописан порядок конвертации.

Внимательно изучите структуру заработной платы:

Базовый оклад (фиксированная часть)

Стимулирующие выплаты (премии, бонусы)

Компенсационные выплаты (за вредные условия, переработки)

Районные коэффициенты и надбавки (если применимо)

Если значительная часть зарплаты формируется за счет премий или бонусов, уточните условия их получения. Расплывчатые формулировки типа "по усмотрению руководства" могут привести к тому, что фактически вы будете получать только базовый оклад.

Марина Ковалева, HR-директор Однажды ко мне на консультацию пришла девушка, которая устроилась в крупную компанию менеджером по продажам. На собеседовании ей обещали зарплату 100 000 рублей. Когда она получила договор, там действительно была указана эта сумма, но при внимательном прочтении оказалось, что оклад составлял всего 30 000 рублей, а остальные 70 000 — это премиальная часть. В примечании мелким шрифтом говорилось, что премия выплачивается при выполнении плана продаж в 10 миллионов рублей ежемесячно. План был абсолютно нереалистичным — ни один сотрудник компании никогда его не выполнял. Когда девушка попросила изменить условия, работодатель отказался, и ей пришлось отказаться от должности. Всегда внимательно читайте условия получения премиальной части и оценивайте их реалистичность!

Проверьте, указаны ли в договоре сроки выплаты заработной платы. По закону зарплата должна выплачиваться не реже двух раз в месяц, и конкретные даты выплат должны быть зафиксированы либо в договоре, либо в правилах внутреннего трудового распорядка (в этом случае в договоре должна быть ссылка на этот документ).

Особое внимание уделите компенсациям и доплатам:

Компенсация за использование личного имущества (автомобиль, телефон, компьютер)

Доплаты за ночные смены, работу в выходные и праздничные дни

Компенсация расходов при командировках

Компенсационный пакет (медицинская страховка, питание, транспорт)

Если работодатель обещал вам какие-либо дополнительные льготы (оплата обучения, фитнес, мобильная связь), убедитесь, что эти обязательства также зафиксированы в письменном виде — либо в трудовом договоре, либо в отдельном соглашении.

Рабочее время, отпуск и больничные: важные нюансы

Баланс работы и личной жизни напрямую зависит от того, какие условия рабочего времени и отдыха прописаны в вашем трудовом договоре. Внимательное изучение этих пунктов поможет избежать неожиданных сверхурочных работ и недоразумений с отпусками. ⏰

В первую очередь, проверьте режим рабочего времени. В договоре должны быть четко указаны:

Продолжительность рабочей недели (стандартная — 40 часов)

График работы (пятидневка, скользящий график, сменный режим)

Время начала и окончания рабочего дня

Перерывы для отдыха и питания

Особое внимание уделите тому, как в договоре прописан учет рабочего времени. Если предполагается ненормированный рабочий день, за это должна быть установлена компенсация в виде дополнительного отпуска (не менее 3 календарных дней).

Проверьте условия предоставления отпусков:

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска (минимум 28 календарных дней)

Наличие и продолжительность дополнительных отпусков

Порядок предоставления отпуска в первый год работы

Возможность разделения отпуска на части

Для некоторых категорий работников (например, работающих во вредных условиях труда) предусмотрен дополнительный оплачиваемый отпуск. Если ваша работа связана с особыми условиями труда, убедитесь, что соответствующие дополнительные дни отпуска указаны в договоре.

Важным моментом является условие о порядке оплаты больничных листов. Хотя базовые гарантии установлены законодательством, работодатель может предусмотреть дополнительные выплаты в случае болезни сотрудника. Если такие условия обсуждались при найме, убедитесь, что они зафиксированы в договоре.

Обратите внимание на условия командировок: частота, продолжительность, порядок компенсации расходов. Если ваша работа предполагает частые поездки, все нюансы должны быть четко прописаны.

Вот сравнительная таблица стандартных гарантий и того, на что следует обратить внимание:

Аспект Минимальные законные гарантии На что обратить внимание в договоре Рабочее время 40 часов в неделю Фиксация начала и окончания рабочего дня Сверхурочная работа Оплата в повышенном размере Чёткий порядок привлечения и компенсации Основной отпуск 28 календарных дней Порядок предоставления и возможность разбивки Больничный Оплата в соответствии со стажем Дополнительные компенсации от работодателя

Если в договоре предусмотрена удаленная работа или работа в режиме гибкого графика, убедитесь, что условия взаимодействия с работодателем и учета рабочего времени прописаны максимально подробно. Это поможет избежать ситуаций, когда от вас ожидают постоянной доступности 24/7.

Для работающих родителей особенно важно проверить наличие условий о дополнительных гарантиях: возможность использования неполного рабочего дня, дополнительные выходные для родителей детей-инвалидов, гарантии при направлении в командировки.

Не забудьте уточнить, как именно работодатель оформляет и оплачивает праздничные и выходные дни, особенно если ваша работа предполагает сменный график или работу по гибкому графику.

Подводные камни и уловки в трудовых договорах

При заключении трудового договора важно не только знать, что должно в нем присутствовать, но и уметь распознавать скрытые ловушки, которыми недобросовестные работодатели пытаются ограничить ваши права или возложить на вас дополнительные обязанности. 🚩

Вот наиболее распространенные "подводные камни", которые следует выявлять и устранять до подписания договора:

Расширенный перечень оснований для увольнения. В трудовом договоре не могут устанавливаться дополнительные основания для увольнения, не предусмотренные Трудовым кодексом РФ. Если вы видите пункты вроде "невыполнение недельного плана" или "нарушение корпоративной этики" как основания для увольнения, требуйте их удаления.

В трудовом договоре не могут устанавливаться дополнительные основания для увольнения, не предусмотренные Трудовым кодексом РФ. Если вы видите пункты вроде "невыполнение недельного плана" или "нарушение корпоративной этики" как основания для увольнения, требуйте их удаления. Штрафы и удержания. Трудовое законодательство строго ограничивает случаи, когда работодатель может удерживать деньги из зарплаты сотрудника. "Штрафы" за опоздания, невыполнение плана или иные нарушения незаконны.

Трудовое законодательство строго ограничивает случаи, когда работодатель может удерживать деньги из зарплаты сотрудника. "Штрафы" за опоздания, невыполнение плана или иные нарушения незаконны. Запрет на работу у конкурентов после увольнения. В российском трудовом праве, в отличие от некоторых других стран, такое ограничение неправомерно. Вы имеете право работать где угодно после увольнения.

В российском трудовом праве, в отличие от некоторых других стран, такое ограничение неправомерно. Вы имеете право работать где угодно после увольнения. Обязательство отработать определенный срок. Вы всегда имеете право уволиться по собственному желанию, отработав две недели, независимо от того, что написано в договоре.

Вы всегда имеете право уволиться по собственному желанию, отработав две недели, независимо от того, что написано в договоре. Возврат средств, потраченных на обучение. Такое условие допустимо, но только если с вами заключен дополнительный договор на обучение, четко определяющий сумму и условия возврата.

Особую осторожность следует проявлять при подписании различных приложений к трудовому договору. Иногда именно в них содержатся наиболее спорные условия. Внимательно читайте все, что вам предлагают подписать, включая должностные инструкции, соглашения о коммерческой тайне, положения о премировании.

Еще одна распространенная уловка — включение в договор условия о том, что работник несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный работодателю. По закону полная материальная ответственность возможна только в определенных случаях и должна оформляться отдельным договором.

Вот список "красных флагов", на которые стоит обратить особое внимание:

Условия о выплате части зарплаты "в конверте" или иными неофициальными способами

Отсутствие четких критериев для выплаты премиальной части зарплаты

Привязка зарплаты к показателям, на которые вы не имеете прямого влияния

Размытые формулировки трудовых обязанностей

Ограничения на использование социальных сетей и публичные высказывания

Требования о предоставлении избыточных персональных данных или прохождении тестов, не связанных с профессиональной деятельностью

Если вы обнаружили подобные условия в предложенном договоре, не стесняйтесь обсуждать их с работодателем и требовать изменений. Добросовестный работодатель обычно готов к диалогу и корректировке спорных пунктов.

В случае категорического отказа работодателя изменить сомнительные условия договора, лучше отказаться от такого предложения о работе. Подписание договора с заведомо незаконными условиями создаст проблемы в будущем и, скорее всего, свидетельствует о том, что работодатель не уважает трудовые права сотрудников.

И помните: даже если вы уже подписали договор с невыгодными условиями, закон на вашей стороне. Условия трудового договора, ухудшающие положение работника по сравнению с трудовым законодательством, являются недействительными и не подлежат применению.