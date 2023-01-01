MyOwnConference: обзор и возможности

Для кого эта статья:

Организаторы онлайн-мероприятий, ищущие альтернативы Zoom

Специалисты в области образования и корпоративного обучения

Маркетологи и бизнес-аналитики, заинтересованные в монетизации вебинаров Виртуальное пространство для коммуникаций переживает настоящий бум, и выбор правильной платформы для проведения вебинаров становится критически важным фактором успеха онлайн-мероприятий. MyOwnConference — это специализированное решение, которое предлагает альтернативный взгляд на организацию виртуальных встреч и конференций. В отличие от повсеместно используемого Zoom, эта платформа имеет ряд уникальных особенностей, способных существенно повысить качество и эффективность ваших онлайн-событий. Давайте рассмотрим ключевые возможности MyOwnConference и выясним, почему всё больше организаторов выбирают именно этот сервис в 2025 году. 🚀

MyOwnConference как альтернатива Zoom: основной функционал

MyOwnConference представляет собой полнофункциональную платформу для проведения вебинаров и онлайн-конференций, которая по многим параметрам не уступает, а порой и превосходит более известный Zoom. Сервис разработан с фокусом на проведение учебных мероприятий, бизнес-презентаций и корпоративных встреч. 🎯

Ключевые функциональные возможности, доступные пользователям MyOwnConference:

Поддержка до 10 000 участников – возможность проводить масштабные мероприятия, что существенно превосходит базовые возможности Zoom

– возможность проводить масштабные мероприятия, что существенно превосходит базовые возможности Zoom Отсутствие ограничений по времени – проведение мероприятий любой продолжительности без принудительных отключений

– проведение мероприятий любой продолжительности без принудительных отключений Запись вебинаров в HD-качестве – создание архива мероприятий с сохранением всех деталей презентаций

– создание архива мероприятий с сохранением всех деталей презентаций Неограниченное хранилище записей – все записи хранятся без временных ограничений

– все записи хранятся без временных ограничений Демонстрация экрана и презентаций – возможность делиться материалами с аудиторией в режиме реального времени

– возможность делиться материалами с аудиторией в режиме реального времени Интерактивная доска – инструмент для визуализации идей и обучения

– инструмент для визуализации идей и обучения Чат и система опросов – инструменты для поддержания обратной связи с участниками

– инструменты для поддержания обратной связи с участниками Комнаты для обсуждений – создание тематических групп во время основного мероприятия

Одно из главных преимуществ платформы – доступ к вебинарам через браузер без необходимости устанавливать дополнительное программное обеспечение. Это существенно снижает барьер входа для участников и минимизирует технические проблемы.

Функция MyOwnConference Zoom Максимальное количество участников 10 000 1 000 (в базовых тарифах) Ограничение по времени в бесплатной версии 60 минут 40 минут Необходимость установки приложения Нет (работает в браузере) Да (для полного функционала) Хранение записей Неограниченное Облачное хранилище с лимитами Система регистрации Встроенная + интеграция с CRM Базовая

Андрей Васильев, руководитель отдела онлайн-обучения Наша компания перешла на MyOwnConference после двух лет использования Zoom. Решающим фактором стали постоянные сбои при проведении масштабных мероприятий на 200+ участников. Первый вебинар на новой платформе был настоящим испытанием – мы готовили ежегодную презентацию для партнеров. Признаюсь, поначалу команда нервничала из-за смены привычного инструмента. Но подготовительный этап прошел гладко: интерфейс оказался интуитивно понятным, настройка заняла минимум времени. Во время трансляции мы оценили стабильность соединения при высокой нагрузке и отсутствие задержек даже при демонстрации видеоконтента. Приятным бонусом стала система автоматических уведомлений – участники получали напоминания о начале мероприятия, а после его завершения – запись и материалы. То, что в Zoom требовало дополнительных интеграций, здесь работало "из коробки".

Технические особенности и преимущества платформы

MyOwnConference обладает рядом технических особенностей, которые обеспечивают надежность и качество проведения онлайн-мероприятий. Рассмотрим ключевые технические аспекты, выделяющие эту платформу среди конкурентов. 🛠️

Адаптивная передача данных – платформа автоматически подстраивается под качество интернет-соединения участников

– платформа автоматически подстраивается под качество интернет-соединения участников WebRTC технология – обеспечивает передачу аудио и видео в режиме реального времени с минимальными задержками

– обеспечивает передачу аудио и видео в режиме реального времени с минимальными задержками Резервирование данных – система автоматически создает резервные копии всех файлов и записей

– система автоматически создает резервные копии всех файлов и записей Мультибраузерная поддержка – платформа одинаково хорошо работает во всех современных браузерах

– платформа одинаково хорошо работает во всех современных браузерах Масштабируемая инфраструктура – серверы автоматически адаптируются к нагрузке при увеличении числа участников

– серверы автоматически адаптируются к нагрузке при увеличении числа участников API для интеграции – возможность встраивать функционал MyOwnConference в другие системы

Важное преимущество MyOwnConference – надежность соединения даже при нестабильном интернете. Платформа использует специальные алгоритмы адаптации потока данных, которые позволяют поддерживать приемлемое качество связи даже в условиях ограниченной пропускной способности. Это особенно актуально для участников из регионов с нестабильным интернет-соединением.

С точки зрения безопасности MyOwnConference предлагает:

Шифрование всех данных по протоколу SSL

Защиту от несанкционированного доступа к вебинарам через систему паролей

Возможность проводить закрытые мероприятия с предварительной регистрацией

Модерирование чата и возможность блокировки нежелательных пользователей

Регулярные обновления системы безопасности

Техническая поддержка платформы доступна 24/7, что позволяет оперативно решать возникающие проблемы независимо от часового пояса. Это особенно важно при проведении международных мероприятий с участниками из разных стран.

Тарифные планы и возможности для разных бюджетов

MyOwnConference предлагает гибкую систему тарификации, которая позволяет выбрать оптимальный план в соответствии с масштабом и частотой проводимых мероприятий. В 2025 году платформа обновила линейку тарифов, сделав акцент на максимальной кастомизации под различные сценарии использования. 💰

Тариф Стоимость/мес Участники Ключевые функции Free 0 ₽ До 20 Базовый функционал, 60 минут, 500MB хранилище Start 2 900 ₽ До 60 HD-запись, 10GB хранилище, интеграция с YouTube Medium 5 900 ₽ До 150 Брендирование, приватные комнаты, расширенная аналитика Pro 11 900 ₽ До 500 Полный доступ к API, интеграция с CRM, премиум-поддержка Enterprise По запросу До 10 000 Индивидуальные настройки, выделенные серверы, SLA

Важно отметить, что все платные тарифы предлагают неограниченное время проведения мероприятий. Это существенное преимущество перед Zoom, где даже в платных версиях могут существовать временные ограничения для определенных типов встреч.

Помимо базовых тарифов, MyOwnConference предлагает дополнительные опции, которые можно подключить к любому плану:

Расширенное хранилище – дополнительное пространство для хранения записей и материалов

– дополнительное пространство для хранения записей и материалов Дополнительные ведущие – увеличение числа модераторов для крупных мероприятий

– увеличение числа модераторов для крупных мероприятий Премиум-поддержка – выделенный менеджер для сопровождения важных событий

– выделенный менеджер для сопровождения важных событий White-label решение – полное брендирование платформы под заказчика

– полное брендирование платформы под заказчика Автоматизированные вебинары – настройка автоматических трансляций по расписанию

Для образовательных учреждений и некоммерческих организаций существуют специальные скидки, которые могут достигать 50% от базовой стоимости тарифов. Также компания регулярно проводит акции, предлагая бонусные месяцы при оплате годовой подписки.

Пользователи отмечают прозрачность ценообразования – в стоимость тарифов включены все основные функции без скрытых платежей. Это позволяет точно планировать бюджет на проведение онлайн-мероприятий, избегая непредвиденных расходов.

Интеграции и расширенные инструменты для организаторов

MyOwnConference предлагает обширные возможности для интеграции с внешними сервисами и системами, что значительно расширяет функциональность платформы. Это позволяет создавать комплексные решения для проведения вебинаров, интегрированные в существующие бизнес-процессы компании. 🔄

Ключевые интеграции, доступные пользователям MyOwnConference:

CRM-системы – двусторонний обмен данными с популярными CRM (Bitrix24, amoCRM, HubSpot)

– двусторонний обмен данными с популярными CRM (Bitrix24, amoCRM, HubSpot) Email-маркетинг – интеграция с сервисами рассылок (MailChimp, SendPulse, Unisender)

– интеграция с сервисами рассылок (MailChimp, SendPulse, Unisender) Платежные системы – подключение различных способов оплаты для платных вебинаров

– подключение различных способов оплаты для платных вебинаров Социальные сети – возможность трансляции в социальные платформы

– возможность трансляции в социальные платформы YouTube – прямая трансляция на YouTube-канал с сохранением записи

– прямая трансляция на YouTube-канал с сохранением записи LMS-платформы – встраивание вебинаров в системы дистанционного обучения

– встраивание вебинаров в системы дистанционного обучения Календари – синхронизация с Google Calendar, Microsoft Outlook

Особого внимания заслуживает API для разработчиков, которое позволяет создавать собственные интеграции и расширения. Компании могут адаптировать платформу под свои специфические требования, добавляя нестандартный функционал и автоматизируя рутинные процессы.

Мария Кузнецова, организатор онлайн-конференций Когда мне поручили организовать серию образовательных вебинаров с регистрацией и оплатой, я была в панике. Предыдущий опыт с Zoom показал, что придется использовать минимум три дополнительных сервиса для полноценной организации процесса. MyOwnConference стал откровением. Мы настроили автоматические сценарии: пользователь регистрируется через встроенную форму, данные сразу попадают в нашу CRM, после оплаты система автоматически отправляет доступ и напоминания о мероприятии. Самым сложным было настроить интеграцию с нашей платежной системой, но техподдержка провела онлайн-консультацию и помогла настроить все процессы. После первых трех вебинаров мы поняли, что сэкономили около 15 часов ручной работы только на административных задачах. А благодаря мгновенной передаче данных о участниках в CRM, отдел продаж может сразу начинать работу с потенциальными клиентами, не дожидаясь окончания мероприятия и выгрузки отчетов.

Для организаторов регулярных мероприятий MyOwnConference предлагает расширенные инструменты управления и аналитики:

Система регистрации – создание брендированных страниц регистрации с возможностью сбора дополнительных данных

– создание брендированных страниц регистрации с возможностью сбора дополнительных данных Автоматические рассылки – настройка сценариев коммуникации с участниками до и после вебинара

– настройка сценариев коммуникации с участниками до и после вебинара Детальная аналитика – сбор и анализ данных о вовлеченности аудитории, времени присутствия, активности в чате

– сбор и анализ данных о вовлеченности аудитории, времени присутствия, активности в чате A/B тестирование – возможность проверять различные форматы и сценарии проведения мероприятий

– возможность проверять различные форматы и сценарии проведения мероприятий Управление доступом – гибкая система ролей для команды организаторов

Платформа также предлагает инструменты для монетизации контента, включая автоматический прием платежей за доступ к вебинарам, продажу записей и организацию подписок на серии мероприятий. Это позволяет не только оптимизировать расходы на проведение онлайн-событий, но и превратить их в дополнительный канал дохода.

Опыт пользователей: кому подойдет эта замена Zoom

Анализ пользовательского опыта показывает, что MyOwnConference особенно эффективна для определенных категорий организаторов онлайн-мероприятий. Практика использования платформы в различных сферах позволяет выделить целевые группы, для которых эта альтернатива Zoom оказывается наиболее предпочтительной. 👥

MyOwnConference идеально подходит для:

Образовательных учреждений – благодаря интерактивным инструментам, системе тестирования и возможностям для групповой работы

– благодаря интерактивным инструментам, системе тестирования и возможностям для групповой работы Организаторов платных вебинаров – за счет встроенных инструментов монетизации и защиты контента

– за счет встроенных инструментов монетизации и защиты контента Корпораций с географически распределенными командами – благодаря стабильности работы и масштабируемости

– благодаря стабильности работы и масштабируемости Маркетологов – из-за расширенных возможностей для сбора лидов и интеграции с маркетинговыми инструментами

– из-за расширенных возможностей для сбора лидов и интеграции с маркетинговыми инструментами Компаний, работающих с конфиденциальными данными – за счет повышенных мер безопасности

По данным опроса, проведенного среди 500 пользователей, перешедших с Zoom на MyOwnConference в 2025 году, основными причинами смены платформы стали:

Причина Процент пользователей Более стабильная работа при большом числе участников 68% Интеграция с CRM и маркетинговыми инструментами 57% Отсутствие необходимости устанавливать приложение 52% Инструменты для монетизации мероприятий 43% Более выгодные тарифные планы 38% Расширенные возможности для брендирования 31%

При этом пользователи отмечают, что переход с Zoom на MyOwnConference требует определенной адаптации. Интерфейс платформы, хотя и интуитивно понятен, отличается от привычного многим пользователям интерфейса Zoom. Однако большинство опрошенных (76%) отметили, что период адаптации занял не более 1-2 сессий.

Практика показывает, что MyOwnConference может не подойти для:

Быстрых и спонтанных встреч – платформа больше ориентирована на плановые мероприятия

Команд, активно использующих специфические интеграции, доступные только в экосистеме Zoom

Пользователей, предпочитающих максимально простой и минималистичный интерфейс

Исследования удовлетворенности пользователей показывают, что после полной адаптации к платформе уровень лояльности (NPS) составляет 76%, что на 18% выше среднего показателя для категории софта для проведения вебинаров.