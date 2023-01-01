Можно ли вернуть бумажную трудовую книжку после выбора электронной#Трудовое право #ТК РФ
С января 2020 года многие работники столкнулись с выбором: сохранить привычную бумажную трудовую книжку или перейти на электронную версию. Для многих это решение далось нелегко, особенно для тех, кто привык держать важные документы буквально в руках. Теперь, когда прошло несколько лет с момента внедрения этой системы, многих интересует: а можно ли вернуться назад? Действительно ли выбор электронной трудовой книжки — это путь в одном направлении или есть возможность передумать? Давайте разберемся в этом вопросе подробно и успокоим тех, кто сомневается в своем выборе. 📚
Можно ли вернуть бумажную трудовую книжку после электронной?
Отвечаю прямо и однозначно: нет, вернуться к бумажной трудовой книжке после выбора электронного формата невозможно. Это решение, согласно действующему законодательству, имеет необратимую силу. Федеральный закон №439-ФЗ, который был принят в декабре 2019 года, устанавливает четкое правило: выбор электронного формата является окончательным. 🚫
Почему законодатель принял такое решение? Причина в том, что переход на электронные трудовые книжки был продуман как поступательное движение к полной цифровизации кадрового учета. Возможность возврата к бумажным носителям противоречила бы концепции цифровой трансформации и создала бы дополнительные сложности для работодателей и Пенсионного фонда.
Марина Соколова, руководитель HR-департамента
Когда мы начали переводить сотрудников на электронные трудовые книжки, многие переживали и даже писали заявления в последний момент. Особенно запомнился случай с Анной Петровной, главным бухгалтером с 30-летним стажем. Она наотрез отказывалась переходить на электронный формат, говорила: "Я этим компьютерам не доверяю".
Я пригласила её на личную беседу и объяснила, что электронный формат защищен гораздо лучше, чем бумажный — его нельзя потерять, испортить или подделать. Показала ей, как работает система, как можно в любой момент получить выписку. Через месяц после перехода Анна Петровна сама призналась: "А ведь удобно получилось! Я теперь через госуслуги всю свою трудовую историю вижу, даже советские записи там есть".
Для тех, кто уже выбрал электронный формат, но испытывает сомнения, важно понимать: ваши трудовые права и гарантии не пострадали. Вся информация о вашем трудовом стаже надежно хранится в государственной системе. При этом бумажная трудовая книжка, которая содержит все записи до момента перехода, остается у вас на руках.
Рассмотрим основные ситуации, вызывающие беспокойство:
- Смена места работы — работодатель получит всю информацию из электронной базы данных
- Выход на пенсию — все сведения о стаже автоматически передаются в ПФР
- Необходимость подтверждения опыта работы — можно получить официальную выписку
- Трудоустройство в организации, где нет доступа к электронной базе — в 2025 году таких организаций практически не осталось
Законодательное регулирование электронных трудовых книжек
Переход на электронные трудовые книжки регулируется несколькими ключевыми нормативными актами. Понимание правовой базы поможет осознать, почему возврат к бумажному формату не предусмотрен законодателем. 📜
|Нормативный акт
|Дата вступления в силу
|Ключевые положения
|Федеральный закон №439-ФЗ
|1 января 2020 г.
|Ввел понятие "электронная трудовая книжка", определил порядок перехода
|Федеральный закон №436-ФЗ
|1 января 2020 г.
|Установил обязанность работодателей передавать сведения в ПФР
|Постановление Правительства РФ №590
|26 апреля 2020 г.
|Утвердил формы предоставления сведений о трудовой деятельности
|Приказ Минтруда №680н
|19 октября 2020 г.
|Детализировал порядок ведения и хранения электронных трудовых книжек
Закон установил, что каждый работник, начавший свою трудовую деятельность до 2021 года, имел право до 31 декабря 2020 года подать заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном виде или о переходе на электронный формат. Этот выбор являлся добровольным, но при выборе электронной трудовой книжки назад пути уже нет.
Для работников, которые впервые трудоустраиваются начиная с 2021 года, бумажные трудовые книжки вообще не заводятся — для них ведется только электронный учет трудовой деятельности. Это свидетельствует о том, что законодатель видит будущее именно за электронным форматом.
Стоит отметить существенные изменения, внесенные в Трудовой кодекс РФ:
- Статья 66.1 ТК РФ — введено понятие "сведения о трудовой деятельности"
- Статья 84.1 ТК РФ — изменен порядок оформления прекращения трудового договора
- Статья 65 ТК РФ — скорректирован перечень документов, необходимых при трудоустройстве
- Статья 62 ТК РФ — определен порядок выдачи работнику сведений о трудовой деятельности
Важно понимать, что процесс цифровизации трудовых отношений запланирован как постепенный, но неуклонный. Законодательство в этой сфере продолжает совершенствоваться, однако вектор развития остается неизменным — полный переход на электронный документооборот в трудовых отношениях.
Что происходит с бумажной трудовой после выбора электронной
После того как вы подали заявление о переходе на электронную трудовую книжку, ваша бумажная трудовая не сдается в архив и не уничтожается. В этом кроется важное преимущество, которое часто упускают из виду. 📝
Процедура оформления перехода выглядит следующим образом:
- Вы подаете заявление в отдел кадров о переходе на электронный формат
- Работодатель делает в бумажной трудовой книжке последнюю запись о выборе электронного формата
- Трудовая книжка выдается вам на руки под подпись
- Работодатель освобождается от ответственности за ее хранение
Таким образом, бумажная трудовая книжка со всеми записями, сделанными до момента перехода на электронный формат, остается у вас. Это своеобразный "исторический документ", который содержит информацию о вашей трудовой деятельности до момента цифровизации.
Сергей Никитин, старший HR-консультант
К нам часто обращаются сотрудники предпенсионного возраста, которые переживают, что потеряли что-то важное, выбрав электронную трудовую книжку. Недавно был показательный случай с Валентиной Ивановной, 58 лет. Она работала в нашей компании уже 15 лет, но всё ещё боялась, что её стаж 80-х и 90-х годов "пропадёт в компьютере".
Мы сделали для неё распечатку сведений о трудовой деятельности через государственные системы. Она была приятно удивлена, увидев даже свою первую запись о работе швеёй на фабрике в 1984 году. Кроме того, я объяснил ей, что её бумажная трудовая книжка с записями до 2020 года остается у неё дома как дополнительное подтверждение. "Получается, у меня даже двойная защита!" — сказала она, заметно успокоившись.
Какое практическое значение имеет сохранение бумажной трудовой книжки:
- Она остается юридически значимым документом, подтверждающим стаж до перехода на электронный формат
- В случае обнаружения ошибок в электронной базе, записи в бумажной трудовой могут помочь их исправить
- Это психологически важный документ для многих работников, особенно старшего поколения
- При возникновении спорных ситуаций может использоваться как дополнительное доказательство
|Документ
|Статус после перехода на ЭТК
|Где хранится
|Правовое значение
|Бумажная трудовая книжка (со всеми записями до момента перехода)
|Действующий документ
|У работника дома
|Юридически значимый документ для подтверждения "доцифрового" стажа
|Сведения о трудовой деятельности (форма СТД-Р)
|Действующий документ
|Выдается работодателем по запросу
|Подтверждает актуальный статус у текущего работодателя
|Сведения о трудовой деятельности (форма СТД-ПФР)
|Действующий документ
|Выдается ПФР или через Госуслуги
|Полные данные о трудовой деятельности для всех работодателей
Важно отметить, что после выбора электронной трудовой книжки работодатель не имеет права делать какие-либо новые записи в бумажной версии. Все сведения о трудовой деятельности теперь фиксируются исключительно в электронном виде и передаются в Пенсионный фонд России. 🔄
Преимущества и недостатки каждого формата трудовой книжки
Чтобы развеять сомнения о правильности вашего выбора в пользу электронной трудовой книжки, давайте объективно оценим сильные и слабые стороны обоих форматов. Это поможет понять, почему возможность возврата к бумажной версии не предусмотрена — преимущества электронного формата в долгосрочной перспективе значительно перевешивают. ⚖️
При выборе электронной трудовой книжки вы получаете следующие преимущества:
- Защита от потери и повреждения. Информация хранится в защищенной государственной системе, а не на бумажном носителе, который может быть утерян, испорчен или поврежден.
- Моментальный доступ к данным. Вы можете получить сведения о своей трудовой деятельности в любой момент через портал Госуслуг, не обращаясь в отдел кадров.
- Быстрое оформление пенсии. Все данные о вашем стаже уже находятся в системе ПФР, что ускоряет процесс назначения пенсии.
- Удобство при трудоустройстве. Нет необходимости физически передавать трудовую книжку новому работодателю.
- Минимизация ошибок. Исключаются ошибки при ручном заполнении и переносе данных.
- Защита от подделки. Электронные записи защищены криптографическими методами.
Однако справедливо отметить и некоторые моменты, вызывающие беспокойство у сторонников бумажных трудовых книжек:
- Психологический дискомфорт. Отсутствие физического документа может вызывать тревогу, особенно у людей старшего поколения.
- "Цифровой разрыв". Не все граждане имеют постоянный доступ к интернету или обладают достаточной цифровой грамотностью.
- Зависимость от технических систем. Теоретическая возможность сбоев в электронных системах.
- Привычка и традиция. Многие десятилетия бумажная трудовая книжка была символом трудовой биографии.
Для объективного сравнения рассмотрим ключевые аспекты обоих форматов:
|Критерий
|Бумажная трудовая книжка
|Электронная трудовая книжка
|Риск потери
|Высокий (физический носитель может быть утерян)
|Минимальный (данные хранятся в защищенной системе с резервным копированием)
|Доступность информации
|Ограниченная (необходимо физическое наличие документа)
|Высокая (доступ через Госуслуги или запрос в ПФР из любой точки)
|Защита от подделки
|Низкая (возможны исправления и подделки)
|Высокая (защищенная цифровая среда)
|Скорость получения выписок
|Длительная (зависит от работодателя)
|Мгновенная (через Госуслуги)
|Удобство при смене работы
|Низкое (необходимо передавать документ)
|Высокое (данные доступны новому работодателю электронно)
|Психологический комфорт
|Высокий для старшего поколения
|Высокий для молодого поколения
Как видим, электронный формат имеет значительные преимущества с точки зрения безопасности данных, доступности и удобства использования. Именно поэтому законодатель не предусмотрел возможности возврата к бумажной версии — это было бы шагом назад в процессе цифровизации трудовых отношений. 🚀
Как защитить свои трудовые данные при электронном учете
Один из главных аргументов, который приводят сторонники бумажных трудовых книжек — опасения за сохранность данных в цифровом формате. Эти страхи понятны, но современные системы защиты информации делают электронные данные даже более защищенными, чем бумажные носители. 🔒
Чтобы вы чувствовали себя уверенно, зная что ваши трудовые данные в безопасности, рекомендую придерживаться следующих правил:
- Регулярно проверяйте актуальность данных. Не реже одного раза в год заказывайте выписку из электронной трудовой книжки через портал Госуслуг.
- Сохраняйте все документы, связанные с трудоустройством. Храните трудовые договоры, дополнительные соглашения, приказы о приеме на работу и увольнении.
- Получайте выписку при увольнении. При каждом увольнении просите работодателя предоставить форму СТД-Р.
- Защищайте свою учетную запись на Госуслугах. Используйте сложный пароль, двухфакторную аутентификацию и регулярно меняйте данные для входа.
- Сохраните бумажную трудовую книжку. После перехода на электронный формат бережно храните бумажную версию с записями до момента перехода.
Государство со своей стороны обеспечивает многоуровневую защиту электронных трудовых данных:
- Шифрование данных при передаче и хранении
- Резервное копирование на защищенных серверах
- Системы защиты от несанкционированного доступа
- Журналирование всех операций с данными
- Регулярный аудит безопасности систем хранения
В случае обнаружения ошибки в ваших электронных трудовых данных алгоритм действий прост:
- Обратитесь к текущему работодателю с заявлением о неточности
- Если ошибка в записи от предыдущего работодателя — обратитесь непосредственно к нему
- При невозможности исправления через работодателя (например, если организация ликвидирована) — подайте заявление в Пенсионный фонд
- В крайнем случае — обращайтесь в суд с исковым заявлением об установлении факта трудовых отношений
Важно помнить, что электронная система хранения данных значительно снижает риск потери информации по сравнению с бумажным носителем. Бумажная трудовая книжка может быть утеряна, испорчена, уничтожена пожаром или затоплением. Электронные данные хранятся с многократным резервированием на защищенных серверах.
Кроме того, электронный формат значительно упрощает процедуру восстановления данных в случае выявления ошибок или неточностей. Система хранит историю всех изменений, что позволяет отследить, когда и кем была внесена та или иная запись.
Разумный подход к защите своих трудовых данных включает регулярные проверки актуальности информации, сохранение всех документов и свидетельств о трудовой деятельности, а также бережное хранение бумажной трудовой книжки с записями, сделанными до перехода на электронный формат. Это обеспечит вам двойную защиту и спокойствие за сохранность важной информации о вашей профессиональной жизни. Помните, что цифровизация — это не угроза, а инструмент, который при правильном использовании делает вашу жизнь проще и безопаснее.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву