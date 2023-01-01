Можно ли уволиться находясь в отпуске: порядок и нюансы процедуры

Для кого эта статья:

Работники, планирующие увольнение во время отпуска

HR-специалисты и руководители, занимающиеся оформлением увольнений

Юристы и студенты юридических вузов, интересующиеся вопросами трудового законодательства Решение уволиться порой приходит именно во время отпуска, когда появляется время взглянуть на свою карьеру со стороны. Многим интересно — возможно ли юридически корректно расторгнуть трудовые отношения, не прерывая отдых, и получить все причитающиеся выплаты? Эта статья раскрывает все тонкости процедуры увольнения во время отпуска: от законодательных нюансов до практических советов по оформлению документов. И да, спойлер — это абсолютно законно, если соблюдать определенные правила. 🧘‍♂️

Увольнение во время отпуска: законность и важные нюансы

Трудовой кодекс РФ не содержит запрета на увольнение сотрудника во время его нахождения в отпуске. Согласно ст. 80 ТК РФ, работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме за две недели. Это правило действует и во время отпуска, что прямо подтверждается судебной практикой и официальными разъяснениями Роструда. 📋

При этом важно понимать разницу между увольнением по инициативе работника и по инициативе работодателя — в последнем случае существуют серьезные ограничения.

Тип увольнения Законность во время отпуска Основание По собственному желанию Разрешено Ст. 80 ТК РФ По соглашению сторон Разрешено Ст. 78 ТК РФ По инициативе работодателя Запрещено (за исключением ликвидации организации) Ст. 81 ТК РФ

Важно учесть, что в случае увольнения во время отпуска по собственному желанию, отпуск не прерывается. Датой увольнения станет последний день отпуска или более поздняя дата, указанная в заявлении сотрудника. Компенсация за неиспользованные дни отпуска в таком случае не выплачивается — они считаются использованными.

Марина Петрова, юрист по трудовым спорам Клиентка обратилась ко мне в панике — она отправила заявление об увольнении по почте, находясь в отпуске на море. Через неделю работодатель связался с ней, утверждая, что она должна срочно выйти на работу для оформления увольнения. Я успокоила клиентку, пояснив, что закон полностью на её стороне. Мы подготовили официальное письмо работодателю, где со ссылками на нормы ТК РФ и судебную практику разъяснили, что: 1) увольнение в отпуске законно, 2) отсутствие физического присутствия не является препятствием, 3) работодатель обязан произвести расчёт в последний день работы. После получения письма компания немедленно изменила позицию и корректно оформила увольнение с компенсацией всех положенных выплат.

Практика показывает, что при увольнении во время отпуска могут возникнуть технические сложности:

Удаленная подача и получение документов

Организация финального расчета без физического присутствия

Возврат корпоративного имущества

Подписание обходного листа (если предусмотрен)

Однако все эти вопросы имеют решение в правовом поле, и работодатель не может отказать в увольнении только на основании вашего отсутствия в офисе. 🔍

Как правильно подать заявление, находясь в отпуске

Подача заявления об увольнении во время отпуска имеет ряд особенностей, которые необходимо учесть для соблюдения всех формальностей. Существует несколько способов подать заявление дистанционно.

Заказное письмо с уведомлением о вручении — самый надежный способ с юридической точки зрения. При этом в письме следует указать просьбу направить трудовую книжку по почте (при ведении бумажной трудовой).

— самый надежный способ с юридической точки зрения. При этом в письме следует указать просьбу направить трудовую книжку по почте (при ведении бумажной трудовой). Электронное заявление — допустимо, если в компании принята система электронного документооборота с использованием электронной подписи.

— допустимо, если в компании принята система электронного документооборота с использованием электронной подписи. Через доверенное лицо — потребуется нотариально заверенная доверенность на представление интересов.

Независимо от выбранного способа, заявление должно содержать обязательные элементы:

Элемент заявления Содержание Примечания Адресат Должность руководителя, название организации Полное юридическое название компании Данные заявителя ФИО, должность Как указано в трудовом договоре Формулировка "Прошу уволить по собственному желанию" С указанием ст. 80 ТК РФ Дата увольнения Конкретная дата Не ранее двух недель с даты получения, если нет особых обстоятельств Подпись и дата Личная подпись, дата составления Обязательный элемент

Алексей Соколов, HR-директор Когда я работал в крупной ритейл-компании, у нас случилась неординарная ситуация. Ключевой руководитель, находясь в отпуске за границей, принял решение уволиться. Он направил скан заявления по корпоративной почте, но наш отдел кадров отказался его принимать, ссылаясь на отсутствие оригинала документа. Ситуация накалялась, так как сотрудник не планировал возвращаться в Россию в ближайшее время. Я предложил компромиссное решение — организовать удостоверение заявления через консульство РФ в стране пребывания сотрудника. Руководитель посетил консульство, где заверил документы, и направил их курьерской службой. Это позволило юридически корректно оформить увольнение без его физического присутствия в офисе.

В тексте заявления рекомендуется также указать:

Просьбу о направлении трудовой книжки по почте (с указанием адреса) или о выдаче её доверенному лицу

Просьбу перевести окончательный расчет на банковскую карту с указанием реквизитов

Информацию о том, что вы находитесь в отпуске до определенной даты

Работодатель обязан зарегистрировать ваше заявление в день его получения. Момент получения заявления работодателем считается точкой отсчета для двухнедельного срока предупреждения. Сохраняйте документы, подтверждающие факт и дату отправки заявления — квитанции, уведомления о вручении, скриншоты электронной переписки. 📬

Сроки и процедура увольнения по собственному желанию

Стандартный срок предупреждения об увольнении по собственному желанию составляет две недели (14 календарных дней). Этот период отсчитывается от даты получения работодателем вашего заявления, а не от даты его составления. 📆

Однако существуют ситуации, когда работник имеет право расторгнуть трудовой договор без отработки двухнедельного срока:

Выход на пенсию

Зачисление в образовательное учреждение

Переезд супруга в другую местность

Нарушение работодателем трудового законодательства

Наличие иных уважительных причин, перечисленных в ст. 80 ТК РФ

При увольнении во время отпуска особое внимание следует уделить правильному расчету даты увольнения.

Существует несколько вариантов определения даты увольнения:

Увольнение после окончания отпуска с отработкой двух недель — наиболее стандартный вариант, отсчет двух недель начинается с первого рабочего дня после отпуска Увольнение в последний день отпуска — возможно при согласии работодателя или при наличии оснований для увольнения без отработки Увольнение во время отпуска — возможно только по соглашению сторон, если работодатель согласен принять заявление к исполнению раньше окончания отпуска

Важно понимать, что при увольнении во время или сразу после отпуска, неиспользованные дни отпуска компенсируются в денежной форме. Однако если вы увольняетесь, находясь в отпуске, компенсация за текущий периода отпуска не предусмотрена. 🏖️

Процедура увольнения включает следующие обязательные этапы:

Подача заявления работодателю Издание приказа об увольнении Выдача трудовой книжки (или направление сведений о трудовой деятельности по форме СТД-Р) Окончательный расчет

При увольнении во время отпуска работодатель обязан произвести окончательный расчет и выдать трудовую книжку в последний день работы (день увольнения). Если вы физически отсутствуете, работодатель по письменному заявлению обязан направить трудовую книжку по почте либо выдать её доверенному лицу при наличии доверенности.

Расчет выплат и компенсаций при уходе во время отпуска

Финансовый аспект увольнения во время отпуска требует особого внимания. При таком увольнении работнику полагается несколько видов выплат. Рассмотрим каждую из них подробно. 💰

При увольнении во время отпуска работодатель обязан выплатить:

Заработную плату за фактически отработанное время до начала отпуска

Компенсацию за неиспользованные отпуска за предыдущие периоды работы

Выходное пособие (если предусмотрено трудовым договором или коллективным договором)

Иные выплаты, предусмотренные в организации (премии, бонусы и т.д.)

Важно: если работник увольняется во время отпуска, отпускные за этот период не пересчитываются и не удерживаются. Оплата текущего отпуска сохраняется в полном объеме.

Формула расчета компенсации за неиспользованный отпуск:

Компенсация = (Среднедневной заработок) × (Количество неиспользованных дней отпуска)

Среднедневной заработок рассчитывается исходя из фактически начисленной заработной платы и фактически отработанного времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в котором сотрудник увольняется.

Для более наглядного понимания, рассмотрим конкретные примеры расчета компенсации:

Сценарий Расчет Комментарий Сотрудник отработал полный рабочий год (12 месяцев) 28 дней отпуска Полная компенсация Сотрудник отработал 6 месяцев 28 ÷ 12 × 6 = 14 дней отпуска Пропорциональная компенсация Сотрудник увольняется, не использовав отпуск за 2 года 28 × 2 = 56 дней отпуска Компенсация за все неиспользованные периоды

Особые случаи, требующие внимания:

Отрицательный баланс отпусков — если работник использовал отпуск "авансом", работодатель имеет право удержать из заработной платы сумму за неотработанные дни отпуска, но не более 20% от суммы, причитающейся работнику при увольнении.

— если работник использовал отпуск "авансом", работодатель имеет право удержать из заработной платы сумму за неотработанные дни отпуска, но не более 20% от суммы, причитающейся работнику при увольнении. Дополнительные отпуска — при наличии у работника права на дополнительные отпуска (за вредные условия труда, ненормированный рабочий день и т.д.), компенсация рассчитывается с учетом и этих дней.

Все причитающиеся работнику суммы должны быть выплачены в день увольнения. Если работник в день увольнения не работал (находился в отпуске), соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

Практический совет: перед планированием увольнения во время отпуска, запросите в бухгалтерии расчет предполагаемых выплат. Это поможет избежать недопонимания и проверить корректность начислений. 🧮

Документальное оформление и передача дел при увольнении

Документальное оформление увольнения во время отпуска требует внимания к деталям, чтобы избежать возможных проблем в будущем. Процедура имеет свои особенности, связанные с удаленным характером взаимодействия. 📄

Основные документы, которые оформляются при увольнении:

Приказ об увольнении — оформляется по форме Т-8 или по форме, разработанной компанией

— оформляется по форме Т-8 или по форме, разработанной компанией Записка-расчет — для расчета причитающихся выплат

— для расчета причитающихся выплат Личная карточка работника — вносится запись об увольнении

— вносится запись об увольнении Трудовая книжка (при ведении бумажной трудовой) — вносится запись об увольнении

(при ведении бумажной трудовой) — вносится запись об увольнении СТД-Р — сведения о трудовой деятельности при ведении электронной трудовой книжки

— сведения о трудовой деятельности при ведении электронной трудовой книжки Обходной лист (если предусмотрен в организации) — документ, подтверждающий отсутствие задолженностей перед работодателем

При увольнении во время отпуска особое внимание следует уделить следующим моментам:

Согласование способа получения трудовой книжки и расчетного листа Организация передачи материальных ценностей (при наличии) Возврат корпоративного имущества (ноутбук, телефон, пропуск и т.д.) Передача дел преемнику или непосредственному руководителю

Рекомендации по эффективной передаче дел при увольнении из отпуска:

Заранее подготовьте электронный отчет о текущем состоянии проектов

Составьте подробный чек-лист задач, требующих внимания

Подготовьте доступы к рабочим материалам и базам данных

Организуйте онлайн-встречу с преемником или руководителем для передачи информации

Обозначьте контактные данные для связи по возникающим вопросам в разумный период после увольнения

Если вы увольняетесь, находясь вдали от работы, важно согласовать с работодателем процедуру подписания необходимых документов. Возможные варианты:

Удаленное подписание — с использованием квалифицированной электронной подписи Подписание документов по возвращении — если отпуск кратковременный и совпадает с двухнедельным сроком предупреждения Подписание документов доверенным лицом — при наличии нотариальной доверенности

Оформление обходного листа может вызвать затруднения при увольнении из отпуска. Для решения этой проблемы:

Заранее согласуйте с работодателем процедуру заполнения обходного листа

Предложите ответственным лицам проставить подписи заранее, если у вас нет задолженностей

Если работодатель настаивает на личном присутствии, укажите на отсутствие такого требования в трудовом законодательстве

Важно помнить, что обходной лист не является обязательным документом с точки зрения трудового законодательства, и его отсутствие не может быть причиной задержки расчетных выплат или выдачи трудовой книжки. ⚖️