Можно ли устроиться на другую работу не уволившись: по закону ТК РФ

Для кого эта статья:

Работники, задумывающиеся о совмещении нескольких работ

Специалисты в области HR и трудового законодательства

Люди, желающие избежать юридических рисков при поиске второй работы Финансовая нестабильность, желание профессионального развития или стремление к разнообразию заставляют многих задумываться о второй работе. Но прежде чем начать совмещать несколько трудовых обязательств, стоит разобраться в юридической стороне вопроса. Трудовой кодекс РФ детально регламентирует возможности параллельного трудоустройства, и незнание этих норм может привести к серьезным правовым последствиям — от административных штрафов до увольнения. Давайте выясним, как легально работать на двух работах одновременно и избежать проблем с законом. ??

Можно ли работать на второй работе без увольнения с первой

Да, российское законодательство позволяет работать одновременно на нескольких работах без необходимости увольнения с основного места. Это право закреплено в статье 282 Трудового кодекса РФ, которая регулирует совместительство как выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. ??

Ключевым условием здесь является именно выполнение второй работы в свободное время — вы не можете одновременно находиться на двух рабочих местах или использовать время, предназначенное для основной работы, для выполнения обязанностей по второй.

Михаил Соколов, руководитель юридического отдела В моей практике был случай с программистом Андреем, который решил подработать в другой IT-компании, не уведомив основного работодателя. Проблема возникла, когда выяснилось, что обе компании были конкурентами. Основной работодатель узнал об этом, когда Андрей случайно отправил внутреннюю документацию со второго рабочего места. Несмотря на отсутствие прямого запрета на совместительство в трудовом договоре, работодатель обосновал увольнение тем, что Андрей нарушил положения о коммерческой тайне и конфиденциальности. Суд встал на сторону компании. Вывод: всегда проверяйте не только общие положения ТК РФ о совместительстве, но и особые условия вашего трудового договора.

Существует два базовых варианта дополнительного трудоустройства:

Совместительство — выполнение другой регулярной оплачиваемой работы по отдельному трудовому договору

— выполнение другой регулярной оплачиваемой работы по отдельному трудовому договору Совмещение — выполнение дополнительной работы в рамках того же работодателя без заключения второго трудового договора

Критерий Совместительство Совмещение Трудовой договор Заключается отдельный трудовой договор Оформляется дополнительное соглашение к имеющемуся договору Работодатель Может быть тот же или другой Только тот же работодатель Время выполнения В свободное от основной работы время В течение рабочего дня наряду с основной работой Оплата Отдельная зарплата Доплата к основной зарплате

Важно понимать, что при совместительстве вы получаете полноценную вторую трудовую книжку или запись в электронной трудовой книжке, отдельный трудовой стаж и все социальные гарантии, предусмотренные законодательством. Это полноценные трудовые отношения, а не подработка «по-серому». ??

Что говорит Трудовой кодекс о совместительстве

Трудовой кодекс РФ довольно подробно регламентирует работу по совместительству в главе 44 (статьи 282-288). Рассмотрим ключевые положения, которые необходимо знать каждому, кто планирует трудоустройство на вторую работу:

Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы (ст. 282 ТК РФ)

Продолжительность работы по совместительству не может превышать 4 часов в день и 20 часов в неделю (ст. 284 ТК РФ)

В дни, когда по основному месту работы сотрудник свободен, он может работать по совместительству полный рабочий день

Оплата труда совместителей производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки (ст. 285 ТК РФ)

Совместитель имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск, который предоставляется одновременно с отпуском по основной работе (ст. 286 ТК РФ)

Отдельно стоит отметить, что трудовой договор по совместительству может быть как срочным, так и бессрочным — те же правила, что и для основной работы. Трудовой договор должен содержать указание на то, что работа является совместительством. ??

Елена Карпова, HR-консультант Недавно консультировала Марину, бухгалтера с 15-летним стажем. Она работала в крупной производственной компании и решила параллельно устроиться в небольшую фирму на аналогичную должность. Несмотря на мои рекомендации уведомить основного работодателя, Марина решила скрыть факт совместительства. Через три месяца возникла необходимость задержаться на основной работе в период сдачи отчетности, что совпало с аналогичным периодом на второй работе. Она не смогла выполнить обязанности на дополнительном месте, что привело к срыву сроков и финансовым санкциям для компании. В результате — увольнение со второй работы и испорченная репутация. Важный урок: всегда трезво оценивайте свои временные ресурсы и не скрывайте факт совместительства, если это может повлиять на качество работы.

При этом следует учитывать, что в ТК РФ существуют ограничения на совместительство для определенных категорий работников:

Руководители организаций могут работать по совместительству только с разрешения уполномоченного органа или собственника имущества организации (ст. 276 ТК РФ)

Несовершеннолетние не могут работать по совместительству (ст. 282 ТК РФ)

Для некоторых категорий медицинских и педагогических работников установлены особые правила

Запрещено совместительство на работах с вредными и опасными условиями труда, если основная работа также связана с такими условиями

Формы и виды совместительства в российском законодательстве

Российское трудовое законодательство предусматривает разные формы параллельного трудоустройства, каждая из которых имеет свои особенности и правовые нюансы. Разберем основные виды совместительства, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий вариант. ??

В зависимости от места выполнения работы совместительство делится на:

Внутреннее совместительство — работа у того же работодателя, но по другой должности или профессии

— работа у того же работодателя, но по другой должности или профессии Внешнее совместительство — работа у другого работодателя

По характеру выполняемой работы совместительство может быть:

Профильным — работа по той же специальности или в той же сфере

— работа по той же специальности или в той же сфере Непрофильным — работа по другой специальности или в другой сфере

Вид совместительства Преимущества Ограничения Внутреннее – Знакомая рабочая среда<br>- Меньше логистических проблем<br>- Часто более лояльное отношение работодателя – Зависимость от одного работодателя<br>- Часто сложно разграничить рабочее время Внешнее – Расширение профессиональных связей<br>- Возможность сравнить разные корпоративные культуры<br>- Финансовая безопасность при увольнении с одного места – Логистические сложности<br>- Потенциальные конфликты интересов<br>- Трудности с согласованием графиков Профильное – Углубление профессиональных навыков<br>- Возможность сравнить разные подходы к работе – Риск конфликта интересов<br>- Возможность нарушения конфиденциальности Непрофильное – Расширение компетенций<br>- Профессиональная диверсификация<br>- Меньший риск профессионального выгорания – Распыление профессионального фокуса<br>- Необходимость осваивать новые навыки

Кроме традиционного совместительства, существуют и другие формы дополнительной работы:

Совмещение профессий (должностей) — выполнение работником дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах рабочего времени по основной работе у того же работодателя

— выполнение работником дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах рабочего времени по основной работе у того же работодателя Расширение зон обслуживания или увеличение объема работ — выполнение работником дополнительной работы по той же профессии (должности)

— выполнение работником дополнительной работы по той же профессии (должности) Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника — без освобождения от основной работы

Важно понимать, что совмещение, в отличие от совместительства, не требует заключения отдельного трудового договора и оформляется дополнительным соглашением к основному трудовому договору с указанием размера доплаты. ??

Как правильно оформиться на вторую работу по ТК РФ

Правильное оформление на вторую работу — ключевой момент для соблюдения трудового законодательства и защиты ваших прав как работника. Рассмотрим пошаговый алгоритм легального трудоустройства по совместительству. ??

Шаг 1: Проверка ограничений

Прежде чем приступать к поиску второй работы, проверьте:

Нет ли в вашем основном трудовом договоре запрета или ограничений на работу по совместительству

Не относитесь ли вы к категории работников, для которых установлены ограничения на совместительство

Соответствует ли потенциальная дополнительная работа требованиям по режиму труда и отдыха (чтобы не возникло накладок с основной работой)

Шаг 2: Подготовка документов

Для трудоустройства по совместительству вам потребуются:

Паспорт

СНИЛС

ИНН

Документ об образовании

Справка с основного места работы о характере и условиях труда (для работ с вредными условиями)

Важно: предоставление трудовой книжки не является обязательным при устройстве на работу по совместительству. Работодатель не имеет права требовать трудовую книжку, поскольку она должна храниться по основному месту работы.

Шаг 3: Заключение трудового договора

Трудовой договор по совместительству должен содержать:

Указание на то, что работа является совместительством

Четкое определение трудовой функции

Условия оплаты труда

Режим рабочего времени и времени отдыха

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска или порядок его определения

Шаг 4: Оформление приказа о приеме на работу

На основании заключенного трудового договора работодатель издает приказ о приеме на работу по форме Т-1. В приказе обязательно указывается, что работа является совместительством.

Шаг 5: Оформление личной карточки

Работодатель заполняет личную карточку работника по форме Т-2, где также делается отметка о работе по совместительству.

Если вы устраиваетесь на работу по внутреннему совместительству (то есть у того же работодателя, где трудитесь на основной работе), процедура аналогична, но с определенными особенностями:

Заключается отдельный трудовой договор на работу по совместительству

В табеле учета рабочего времени работа по совместительству учитывается отдельно от основной работы

Зарплата по совместительству начисляется отдельно от основной

Помните, что по закону вы не обязаны уведомлять основного работодателя о том, что устраиваетесь на работу по совместительству (если в трудовом договоре не прописано иное). Однако в целях сохранения хороших отношений и во избежание возможных конфликтов рекомендуется проинформировать руководство о наличии второй работы, особенно если это может повлиять на выполнение ваших основных обязанностей. ??

Ограничения и особенности работы по совместительству

Несмотря на то что российское законодательство предоставляет гражданам право работать по совместительству, существует ряд ограничений и особенностей, которые необходимо учитывать. Зная эти нюансы, вы сможете избежать неприятных ситуаций и конфликтов с работодателями. ??

Ограничения по продолжительности рабочего времени:

Не более 4 часов в день в дни работы на основной работе

Не более 20 часов в неделю (в среднем за учетный период)

В дни, когда работник свободен от основной работы, он может работать по совместительству полный рабочий день

Категории работников, которым запрещено совместительство:

Несовершеннолетние (до 18 лет)

Работники, занятые на тяжелых работах, работах с вредными и/или опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями

Государственные и муниципальные служащие (с некоторыми исключениями)

Судьи, прокуроры, следователи

Работники транспорта в некоторых случаях (требуется уточнение по конкретным должностям)

Особые ограничения для отдельных категорий работников:

Руководители организаций могут работать по совместительству только с разрешения уполномоченного органа или собственника

Педагогические работники имеют право на дополнительную работу по аналогичной должности, но с определенными ограничениями по часам

Медицинские работники могут работать по совместительству, но с учетом особых правил, установленных Минздравом России

Правовые риски при совместительстве:

Конфликт интересов (особенно при работе у конкурирующих работодателей)

Нарушение положений о коммерческой тайне

Снижение производительности на основной работе из-за усталости

Риск увольнения при установлении факта нарушения условий трудового договора

Особенности социальных гарантий:

Отпуск по совместительству предоставляется одновременно с отпуском по основной работе

Если стаж работы по совместительству меньше 6 месяцев, отпуск может быть предоставлен авансом

Больничные и пособия выплачиваются и по основному месту работы, и по совместительству

Пенсионные взносы начисляются со всех мест работы, что положительно влияет на будущую пенсию

Важно учитывать, что некоторые работодатели могут включать в трудовые договоры дополнительные ограничения на работу по совместительству, например:

Запрет на работу у конкурентов

Необходимость получения разрешения на совместительство

Ограничения, связанные с использованием коммерческой информации

Прежде чем подписывать трудовой договор, внимательно изучите подобные пункты. Несоблюдение этих условий может быть основанием для увольнения по инициативе работодателя. ??