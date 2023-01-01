Можно ли скидывать фото паспорта работодателю: законность и защита

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Соискатели, ищущие работу

HR-менеджеры и специалисты по трудоустройству

Люди, интересующиеся безопасностью личных данных и правами в сфере трудоустройства Каждый соискатель на определенном этапе трудоустройства сталкивается с просьбой предоставить личные документы. Особенно настораживает запрос на фото паспорта — документа, содержащего максимум конфиденциальной информации. Находясь между стремлением получить работу и опасениями стать жертвой мошенников, важно понимать: когда работодатель действительно имеет право запрашивать ваш паспорт, и как обезопасить себя при его предоставлении. Разберем юридические аспекты и практические рекомендации, которые помогут защитить ваши персональные данные без риска упустить хорошую вакансию. ????

Когда работодатель вправе запрашивать фото паспорта

Работодатели действительно имеют законное право запрашивать паспортные данные при трудоустройстве, но не в любой момент и не в любом формате. Важно понимать разницу между легитимным запросом и потенциально опасной ситуацией. ??

Согласно трудовому законодательству РФ, работодатель вправе запрашивать копию паспорта в следующих случаях:

При оформлении трудового договора после принятия решения о найме

Для внесения данных в кадровую систему при фактическом трудоустройстве

Для оформления банковских карт для выплаты заработной платы

При оформлении допусков к определенным видам работ, требующим проверки личности

Для оформления командировочных документов, включая визы и билеты

Однако существуют четкие ограничения: работодатель не имеет права требовать фотографию паспорта на начальных этапах отбора, например, при получении резюме или во время первого собеседования.

Этап трудоустройства Законность запроса паспортных данных Обоснование Отклик на вакансию ? Незаконно Нет оснований для обработки персональных данных Первое собеседование ? Незаконно Достаточно устной верификации личности Предложение о работе ?? Частично законно Возможно предоставление частичных данных для подготовки документов Оформление трудового договора ? Законно Требуется для кадрового делопроизводства Официальное трудоустройство ? Законно Обязательно по ТК РФ для идентификации работника

Елена Горчакова, юрист по трудовому праву В моей практике был показательный случай: клиентка получила предложение о работе от престижной компании, и HR-менеджер сразу запросил фотографии всех страниц паспорта "для подготовки документов". Клиентка, заподозрив неладное, связалась напрямую с офисом компании и выяснила, что никого с именем этого "HR-менеджера" у них не работает. Так она избежала мошенничества с персональными данными. Помните золотое правило: настоящие работодатели не запрашивают полные копии документов до принятия окончательного решения о найме и подписания согласия на обработку персональных данных.

Что должно насторожить при запросе фотографии паспорта:

Запрос поступил сразу после отправки резюме, до любого собеседования

Работодатель настаивает на срочном предоставлении данных, создавая искусственное давление

Компания требует фотографии всех страниц паспорта, включая те, что не требуются для трудоустройства

Запрос поступает через ненадежные каналы связи (мессенджеры, личные почты с нестандартными доменами)

Правовые основы передачи документов при трудоустройстве

Правомерность запроса паспортных данных регулируется несколькими законодательными актами. Понимание этих правовых основ позволит точно определить, когда требования работодателя законны, а когда нет. ??

Ключевые нормативные акты, регулирующие обработку персональных данных при трудоустройстве:

Федеральный закон №152-ФЗ "О персональных данных" — устанавливает принципы и правила обработки персональных данных

Трудовой кодекс РФ (глава 14, статьи 85-90) — регламентирует работу с персональными данными работника

Постановление Правительства РФ №687 от 15.09.2008 — определяет особенности обработки персональных данных

Согласно этим законам, работодатель обязан получить согласие на обработку персональных данных до того, как запрашивать копии документов. Это согласие должно быть конкретным, информированным и сознательным.

Паспорт по законодательству относится к категории документов, содержащих специальные категории персональных данных, поэтому его обработка должна происходить с особой осторожностью.

Документ, запрашиваемый при трудоустройстве Правовое основание запроса Стадия трудоустройства, на которой запрос законен Паспорт (основные страницы) ТК РФ, ст. 65 При заключении трудового договора СНИЛС ФЗ №27-ФЗ При заключении трудового договора ИНН Не обязательно по ТК РФ При оформлении налоговой отчетности Военный билет ТК РФ, ст. 65 (для военнообязанных) При заключении трудового договора Документ об образовании ТК РФ, ст. 65 При заключении трудового договора

Что необходимо помнить о законных требованиях работодателя:

Работодатель имеет право запрашивать только те данные, которые необходимы для конкретных целей трудоустройства До подписания согласия на обработку персональных данных запрос паспортных данных неправомерен При запросе документов работодатель обязан объяснить цель сбора информации У вас есть право на получение информации о том, как будут храниться и обрабатываться ваши персональные данные

В случае нарушения ваших прав при запросе документов, вы можете обратиться в Роскомнадзор (контролирующий орган в сфере персональных данных) или в трудовую инспекцию.

Риски отправки фотографий паспорта через интернет

Отправка фотографии паспорта через интернет связана с определенными рисками для безопасности личных данных. Даже при общении с легитимным работодателем следует понимать потенциальные угрозы и принимать меры предосторожности. ??

Основные риски при передаче паспортных данных в цифровом формате:

Кража личности — мошенники могут использовать ваши паспортные данные для оформления кредитов или займов

Регистрация юридических лиц — на ваше имя могут зарегистрировать фирму-однодневку для проведения незаконных операций

Утечка данных из компании — даже добросовестные работодатели могут стать жертвой хакерских атак

Подделка документов — злоумышленники могут использовать фото паспорта для создания поддельных документов

Нежелательная подписка на услуги — ваши данные могут использоваться для подписки на платные сервисы

Михаил Сергеев, специалист по кибербезопасности Ко мне обратился молодой человек, который отправил фото паспорта "HR-менеджеру" известной IT-компании через мессенджер. Через две недели ему стали приходить уведомления о попытках оформления микрозаймов на его имя в разных организациях. К счастью, мы быстро отреагировали: составили заявление в полицию, направили уведомления в кредитные бюро и установили специальную отметку, запрещающую выдачу кредитов без личного присутствия. История показательна: никогда не отправляйте фото документов через незащищенные каналы связи и без предварительной проверки работодателя.

Технические риски при передаче документов через интернет:

Незащищенные каналы связи могут перехватываться третьими лицами

Хранение данных на серверах без должной защиты

Длительное хранение документов в почтовых ящиках или облачных хранилищах после завершения процесса найма

Возможность получения доступа к устройствам сотрудников HR-отдела, где могут храниться документы

Перед отправкой фотографии паспорта убедитесь в том, что:

Вы прошли несколько этапов отбора и получили предложение о работе Вы общаетесь с реальным представителем компании (проверили контакты через официальный сайт) Компания имеет официальную политику обработки персональных данных Вам предложено подписать согласие на обработку персональных данных с указанием конкретных целей их использования

Как безопасно предоставить фото паспорта работодателю

Если вы убедились в легитимности запроса и готовы предоставить фото паспорта, следует позаботиться о безопасности передачи данных. Существуют проверенные методы, которые минимизируют риски при предоставлении документов. ???

Рекомендуемые способы безопасной передачи фотографии паспорта:

Частичное закрытие данных — оставьте видимыми только те данные, которые необходимы для конкретной цели (например, ФИО, дату рождения, серию и номер, но закройте адрес регистрации) Использование водяных знаков — добавьте на изображение текст с указанием назначения копии, например: "Для трудоустройства в компанию [название], дата" Пересылка через защищенные каналы — используйте корпоративную почту или специализированные порталы для кандидатов Использование временных ссылок — загрузите документ в облачное хранилище с возможностью установить срок действия ссылки Личное предоставление документов — по возможности покажите оригинал документа при личной встрече в офисе компании

Пошаговая инструкция по безопасной подготовке фотографии паспорта:

Сделайте качественное фото только необходимых страниц паспорта (обычно это страница с фото и страница с регистрацией) С помощью графического редактора или приложения наложите водяной знак с текстом "Для трудоустройства в [название компании], [дата]" При необходимости закройте ненужные для конкретной ситуации данные (например, код подразделения, личную подпись) Уменьшите размер файла до минимально приемлемого качества (не нужно отправлять фото в максимальном разрешении) Отправьте файл через защищенный канал связи (корпоративную почту или специализированный портал)

Дополнительные меры предосторожности при отправке фото паспорта:

Запросите у работодателя официальное письмо с указанием цели запроса данных

Подпишите согласие на обработку персональных данных с ограниченным сроком действия

Уточните, как долго будут храниться ваши данные и кто будет иметь к ним доступ

После завершения процесса трудоустройства запросите подтверждение удаления цифровых копий ваших документов из общедоступных систем

Если работодатель настаивает на предоставлении фотографии паспорта без достаточных оснований или отказывается принимать документ с водяными знаками и частично скрытыми данными — это должно вас насторожить. Добросовестный работодатель с пониманием отнесется к вашим мерам безопасности.

Признаки мошенничества при запросе документов

Мошенники часто маскируются под потенциальных работодателей, чтобы получить доступ к персональным данным соискателей. Умение распознавать подозрительные запросы поможет избежать неприятных последствий. ??

Характерные признаки мошеннических схем при запросе документов:

Слишком привлекательные условия работы, не соответствующие рыночным реалиям

Отсутствие полноценного собеседования перед запросом документов

Спешка и давление: "нам срочно нужны ваши данные, иначе вакансию займет другой кандидат"

Запрос излишних документов, не связанных с трудоустройством (например, данных банковских карт)

Коммуникация только через мессенджеры или электронную почту с нестандартным доменным именем

Отсутствие официального сайта компании или несоответствие контактных данных представителя тем, что указаны на сайте

Опечатки и грамматические ошибки в официальной коммуникации

Как проверить легитимность запроса документов:

Проверьте репутацию компании в интернете и на специализированных форумах Свяжитесь с компанией по официальным контактам, указанным на сайте, и уточните, действительно ли они проводят набор на указанную должность Проверьте наличие компании в официальных реестрах юридических лиц (например, на сайте ФНС) Поищите профили HR-менеджеров компании в профессиональных социальных сетях Уточните политику компании в отношении персональных данных кандидатов

Признак Легитимный работодатель Мошенник Этап запроса паспортных данных После нескольких интервью, при оформлении трудового договора Сразу после отклика на вакансию, до собеседования Каналы коммуникации Корпоративная почта, официальные порталы для кандидатов Личные аккаунты в мессенджерах, почта на общедоступных доменах Объем запрашиваемых данных Только необходимые для трудоустройства страницы паспорта Все страницы паспорта, включая пустые Согласие на обработку данных Предоставляется официальное согласие с указанием целей Отсутствует или предлагается неформальный документ Реакция на просьбу о защите данных С пониманием относится к водяным знакам и частичному скрытию информации Настаивает на предоставлении полных, незащищенных копий

Если вы подозреваете, что стали объектом мошеннической схемы:

Немедленно прекратите общение с подозрительным "работодателем"

Сохраните всю переписку и контактные данные "работодателя"

Если вы уже отправили документы, обратитесь в правоохранительные органы с заявлением

Уведомите банки о возможной компрометации ваших персональных данных

Сообщите о случае мошенничества на специализированных форумах и порталах по трудоустройству, чтобы предупредить других соискателей

Помните, что добросовестные работодатели ценят безопасность персональных данных кандидатов и не станут требовать избыточную информацию или торопить с предоставлением документов до принятия окончательного решения о найме.