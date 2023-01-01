Можно ли работать официально на 2 работах: правила и ограничения

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Работники, рассматривающие возможность официального трудоустройства на двух работах для увеличения дохода или профессионального опыта.

HR-специалисты и менеджеры, заинтересованные в управлении кадровыми вопросами и оформлении совместительства.

Юридические консультанты и специалисты по трудовому праву, которым необходимо знать актуальные законодательные нормы и условия совместительства. Двойное трудоустройство часто воспринимается как нечто сложное и нелегальное, однако российское законодательство вполне допускает такую форму занятости. Вопрос только в правильном оформлении и знании ограничений. Многие работники сталкиваются с необходимостью увеличить доход или получить дополнительный профессиональный опыт, но опасаются правовых последствий. Давайте разберемся, можно ли официально работать одновременно в двух местах в 2025 году, какие налоговые обязательства это влечет и с какими подводными камнями можно столкнуться при таком режиме работы. 🧐

Можно ли работать официально на 2 работах: общий обзор

Официальное трудоустройство на двух работах — абсолютно законная практика в России, регламентированная Трудовым кодексом. Такая форма занятости называется совместительством и определяется как выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы в свободное от основной работы время. Согласно статистике Росстата за 2024 год, около 4,7% трудоспособного населения России официально работают по совместительству — это почти 3,5 миллиона человек. 📊

Существует два основных вида совместительства:

— когда работник трудится у одного работодателя, но на разных должностях; Внешнее совместительство — когда работник совмещает работу у разных работодателей.

Важно различать совместительство и совмещение. Совмещение — это выполнение дополнительной работы в рамках одного трудового договора и в основное рабочее время. Совместительство же предполагает заключение отдельного трудового договора и выполнение работы в свободное от основной работы время.

Характеристика Совместительство Совмещение Договор Отдельный трудовой договор Дополнительное соглашение к основному договору Время работы В свободное от основной работы время В основное рабочее время Оплата Отдельная заработная плата Доплата к основной зарплате Трудовая книжка Может вноситься запись (по желанию работника) Запись не вносится Налогообложение Отдельное начисление НДФЛ с каждого места работы Единое начисление НДФЛ с общей суммы

Юридически работник имеет полное право трудиться на нескольких работах при соблюдении ряда условий. Контролирующие органы вполне лояльно относятся к такой практике, если соблюдаются все требования законодательства и отчисляются необходимые налоги и взносы.

Михаил Ковалев, HR-директор Ко мне часто обращаются сотрудники с вопросом о возможности подработки в другой компании. Недавно наш ведущий frontend-разработчик Алексей засомневался, не нарушит ли он закон, если устроится на полставки в стартап своего друга. Я объяснил, что это абсолютно законно, если оформить правильно — как внешнее совместительство. Единственное условие — чтобы дополнительная работа не превышала 20 часов в неделю и не пересекалась по времени с основной. Алексей последовал моему совету, получил от нас письменное согласие, заключил отдельный трудовой договор со стартапом и теперь успешно совмещает две работы. Бонусом он приобретает опыт в новых технологиях, который применяет и у нас. Это действительно win-win ситуация при правильном подходе.

Правовые основы работы по совместительству в России

Правовое регулирование совместительства в России осуществляется преимущественно статьями 60.1 и 282-288 Трудового кодекса РФ. Эти нормы детально регламентируют порядок оформления, особенности рабочего времени и другие аспекты работы по совместительству. 📜

Основные положения законодательства о совместительстве:

Продолжительность работы — не может превышать 4 часов в день или 20 часов в неделю (ст. 284 ТК РФ);

— не может превышать 4 часов в день или 20 часов в неделю (ст. 284 ТК РФ); Оплата труда — пропорционально отработанному времени или выполненному объему работы (ст. 285 ТК РФ);

— пропорционально отработанному времени или выполненному объему работы (ст. 285 ТК РФ); Отпуск — предоставляется одновременно с отпуском по основной работе (ст. 286 ТК РФ);

— предоставляется одновременно с отпуском по основной работе (ст. 286 ТК РФ); Трудовая книжка — запись о работе по совместительству вносится по желанию работника на основании документа о работе по совместительству;

— запись о работе по совместительству вносится по желанию работника на основании документа о работе по совместительству; Документы при приеме — не требуется предъявлять трудовую книжку, достаточно паспорта и документов об образовании (ст. 283 ТК РФ).

Для оформления работы по совместительству необходимо заключить полноценный трудовой договор со всеми обязательными элементами: должностью, условиями труда, размером оплаты и т.д. В договоре обязательно указывается, что работа выполняется на условиях совместительства.

В 2025 году действуют следующие правила в отношении цифровых трудовых книжек и электронных трудовых договоров при совместительстве:

Информация о работе по совместительству может быть внесена в электронную трудовую книжку по заявлению работника;

Трудовой договор о совместительстве может быть заключен в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

Обмен документами при дистанционном совместительстве может осуществляться через систему электронного документооборота.

Елена Сорокина, юрист по трудовому праву Мой клиент Сергей, преподаватель вуза, получил предложение о работе в частной школе. Он был уверен, что для этого придётся увольняться с основной работы, но обратился ко мне за консультацией. Проанализировав ситуацию, я рассказала, что преподавательская деятельность относится к категории, где допускается совместительство сверх стандартного ограничения в 20 часов в неделю. Для некоторых категорий педагогических работников действует особый порядок, установленный Постановлением Минтруда РФ от 30.06.2003 №41. Мы составили трудовой договор, где чётко указали совместительство и режим работы. Важным моментом была синхронизация отпусков — в договоре предусмотрели, что отпуск в частной школе будет предоставляться одновременно с отпуском в вузе. Сергей уже второй год успешно совмещает обе должности, получая дополнительный доход и расширяя профессиональный опыт.

Ограничения при работе на двух работах официально

Несмотря на общую допустимость совместительства, законодательство устанавливает ряд ограничений для определенных категорий работников. Эти ограничения связаны как с особенностями профессиональной деятельности, так и с необходимостью защиты общественных интересов. ⛔

Работать по совместительству запрещено следующим категориям:

Лицам моложе 18 лет (ст. 282 ТК РФ);

Работникам на работах с вредными и опасными условиями труда, если основная работа имеет такие же условия;

Водителям транспортных средств при превышении суммарной продолжительности рабочего времени;

Государственным и муниципальным служащим (с некоторыми исключениями, определенными специальными законами);

Руководителям государственных и муниципальных учреждений, их филиалов (с отдельными исключениями).

Частичные ограничения действуют для:

Работников правоохранительных органов (требуется специальное разрешение);

Судей, прокурорских работников (могут заниматься только научной, преподавательской или творческой деятельностью);

Спортсменов и тренеров (требуется согласие работодателя по основному месту работы);

Медицинских работников (с ограничениями по суммарной продолжительности рабочего времени).

Кроме того, существуют ограничения по времени работы: по общему правилу совместитель не может работать более 4 часов в день. Однако в дни, когда работник свободен от исполнения обязанностей по основному месту работы, он может работать полный рабочий день.

Категория работников Ограничения по совместительству Правовой акт Госслужащие Запрещено, кроме научной, преподавательской и творческой деятельности ФЗ "О государственной гражданской службе" Руководители организаций Требуется согласие уполномоченного органа/собственника Ст. 276 ТК РФ Педагогические работники Специальный порядок, возможно превышение стандартного лимита времени Постановление Минтруда №41 от 30.06.2003 Медицинские работники Ограничения по времени, устанавливаемые Минздравом Приказы Минздрава России Несовершеннолетние Полный запрет Ст. 282 ТК РФ

Особое внимание следует обратить на конфликт интересов при работе по совместительству. Если вторая работа предполагает деятельность в конкурирующей организации, это может противоречить интересам основного работодателя. Отдельные трудовые договоры могут содержать пункты о запрете работы у конкурентов, и нарушение таких условий может стать основанием для расторжения трудовых отношений.

Налогообложение при работе по совместительству

Налогообложение при работе по совместительству — один из важнейших аспектов, который необходимо учитывать при принятии решения о второй работе. Основные налоговые обязательства остаются такими же, как и при работе на одной должности, однако есть определенные нюансы. 💰

Главные налоговые особенности при работе по совместительству:

НДФЛ (13%/15%) — удерживается каждым работодателем отдельно с выплат, которые он производит; Страховые взносы — уплачиваются каждым работодателем независимо друг от друга; Налоговые вычеты — стандартные, социальные и имущественные вычеты могут быть применены только одним работодателем (по выбору работника); Годовая налоговая декларация — может потребоваться подача декларации 3-НДФЛ при необходимости получения налоговых вычетов.

Важным моментом является превышение порога по страховым взносам. В 2025 году предельная база для начисления страховых взносов составляет:

на обязательное пенсионное страхование — 1 917 000 рублей;

на обязательное социальное страхование — 1 150 000 рублей.

Если суммарный доход работника превышает эти пороги, он может столкнуться с переплатой страховых взносов, поскольку работодатели не учитывают выплаты друг друга. В таком случае работник имеет право на возврат излишне уплаченных взносов через налоговую декларацию.

С 2023 года введены изменения в порядке предоставления налоговых вычетов для совместителей. Теперь работник должен подать специальное уведомление в налоговый орган о выборе работодателя, который будет применять вычеты. Без такого уведомления ни один работодатель не вправе предоставлять стандартные вычеты.

Важно помнить, что совокупный доход от всех мест работы будет учитываться при определении права на отдельные виды помощи от государства (например, некоторые пособия, субсидии на оплату ЖКХ, которые зависят от общего дохода семьи). При этом общая сумма дохода может привести к применению повышенной ставки НДФЛ в 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год суммарно от всех источников.

Плюсы и минусы официального трудоустройства на 2 работах

Решение работать официально на двух работах должно быть взвешенным и учитывать не только финансовые, но и профессиональные, а также личные аспекты. Рассмотрим основные преимущества и недостатки такого формата занятости. ⚖️

Преимущества официального трудоустройства на двух работах:

Финансовые выгоды — очевидное увеличение дохода, возможность быстрее достичь финансовых целей;

— очевидное увеличение дохода, возможность быстрее достичь финансовых целей; Профессиональное развитие — расширение компетенций, получение опыта в разных сферах или организациях;

— расширение компетенций, получение опыта в разных сферах или организациях; Социальные гарантии — дополнительные страховые отчисления, которые могут повлиять на размер будущей пенсии;

— дополнительные страховые отчисления, которые могут повлиять на размер будущей пенсии; Стабильность — страховка на случай увольнения с одного места работы;

— страховка на случай увольнения с одного места работы; Налоговые преимущества — при правильном планировании можно оптимизировать налоговую нагрузку через вычеты;

— при правильном планировании можно оптимизировать налоговую нагрузку через вычеты; Расширение профессиональных связей — больше контактов в профессиональном сообществе.

Недостатки и риски совместительства:

Повышенная нагрузка — физическое и эмоциональное истощение, риски для здоровья;

— физическое и эмоциональное истощение, риски для здоровья; Снижение продуктивности — рассеивание внимания между разными задачами и проектами;

— рассеивание внимания между разными задачами и проектами; Конфликт интересов — возможные противоречия между обязанностями на разных работах;

— возможные противоречия между обязанностями на разных работах; Временные затраты — сокращение личного времени, времени на отдых и семью;

— сокращение личного времени, времени на отдых и семью; Логистические сложности — необходимость согласовывать графики, отпуска, командировки;

— необходимость согласовывать графики, отпуска, командировки; Психологический дискомфорт — необходимость быстро переключаться между различными корпоративными культурами.

Учитывайте специфику обеих работ — они могут либо дополнять друг друга (например, практическая работа и преподавание в той же сфере), либо быть совершенно разными по характеру деятельности. Важно объективно оценить свои возможности, профессиональные амбиции и личную ситуацию перед принятием решения.

При планировании работы на двух местах стоит учитывать длительную перспективу. По данным исследований рынка труда, только 35% работников могут эффективно сочетать две работы на протяжении более двух лет без существенного снижения качества жизни. Около 45% после этого периода выбирают одну основную работу, а остальные меняют формат занятости (например, переходят на фриланс).

В целом, работа по совместительству может стать как отличным карьерным решением, так и серьезным испытанием для вашего здоровья и личной жизни. Ключ к успеху — в тщательном планировании, реалистичной оценке своих сил и умении устанавливать приоритеты.