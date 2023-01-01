Можно ли работать на кассе в 17 лет – правила и ограничения по закону

Первая работа — это как первый прыжок в самостоятельность. Для многих подростков кассир — привлекательная стартовая позиция с относительно высокой оплатой и гибким графиком. Но можно ли в 17 лет легально работать за кассой, не нарушая трудовое законодательство? 🤔 В этой статье мы детально разберем, какие правила и ограничения действуют для несовершеннолетних кассиров в 2025 году, какие документы потребуются для трудоустройства и где реально найти такую работу, если вам еще нет 18 лет.

Работа кассиром в 17 лет: что разрешает закон

Трудовой кодекс РФ разрешает официальное трудоустройство с 16 лет, а при определенных условиях — даже с 15 или 14 лет. Однако для работы на кассе существуют особые правила. Согласно статье 265 ТК РФ и Постановлению Правительства РФ №163, несовершеннолетние могут работать кассирами при соблюдении ряда условий.

Ключевой момент: материальная ответственность. По закону, полная материальная ответственность возможна только с 18 лет. Для 17-летних работников может быть установлена только ограниченная материальная ответственность — в пределах среднего месячного заработка.

Возраст Возможность работы кассиром Особые условия 14-15 лет Нет Запрещено законом 16 лет Да, с ограничениями Только с ограниченной материальной ответственностью 17 лет Да, с ограничениями Только с ограниченной материальной ответственностью 18+ лет Да, без ограничений Возможна полная материальная ответственность

Что это означает на практике? В 17 лет вы можете работать кассиром, но работодатель не вправе заключать с вами договор о полной материальной ответственности. В случае недостачи в кассе по вашей вине, максимальная сумма, которую с вас могут взыскать, ограничена вашей среднемесячной зарплатой.

Именно поэтому многие крупные сети супермаркетов и других предприятий неохотно берут несовершеннолетних на кассы — риски для бизнеса слишком высоки. Однако это не значит, что найти такую работу невозможно. 💼

Анна Соколова, юрист по трудовому праву В моей практике был показательный случай с сетью небольших продуктовых магазинов. Они приняли на работу 17-летнюю Марину кассиром и заключили с ней договор о полной материальной ответственности. Через два месяца при инвентаризации обнаружилась недостача в размере 15 000 рублей. Руководство потребовало от девушки возместить всю сумму. Родители Марины обратились ко мне за консультацией, и мы доказали, что договор о полной материальной ответственности с несовершеннолетней был заключен незаконно. В итоге с девушки взыскали только сумму в пределах ее среднего заработка — 8 500 рублей. Более того, магазин получил предписание от трудовой инспекции об устранении нарушений трудового законодательства.

Еще одно важное юридическое ограничение касается продажи алкоголя и табачных изделий. Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта..." (№171-ФЗ) запрещает продажу алкоголя лицами, не достигшими 18 лет. Аналогичное ограничение действует и в отношении табачных изделий.

Это означает, что несовершеннолетний кассир не может:

Продавать алкогольные напитки

Продавать табачные изделия и никотинсодержащую продукцию

Работать в специализированных алкогольных и табачных магазинах

Работать в барах и ночных клубах на позициях, связанных с продажей алкоголя

При этом работа в супермаркете или продуктовом магазине возможна, если организовать процесс таким образом, чтобы алкоголь и табак продавали только совершеннолетние сотрудники. Например, при сканировании такого товара к кассе подходит старший кассир или администратор.

Трудовые права несовершеннолетних кассиров

Подростки, устраивающиеся на работу кассирами, имеют ряд дополнительных прав и гарантий, установленных трудовым законодательством. Давайте рассмотрим ключевые особенности трудовых отношений с несовершеннолетними кассирами. 👨‍⚖️

Главное отличие — сокращенная продолжительность рабочего времени:

Для 16-17 лет — не более 35 часов в неделю

Для 15-16 лет — не более 24 часов в неделю

Для 14-15 лет — не более 24 часов в неделю (только в свободное от учебы время)

При совмещении работы с учебой действуют еще более строгие ограничения:

Для 16-17 лет — не более 17,5 часов в неделю

Для 14-15 лет — не более 12 часов в неделю

Кроме того, несовершеннолетним сотрудникам полагается:

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день (вместо стандартных 28)

Запрет на привлечение к ночным, сверхурочным работам и работам в выходные дни

Запрет на направление в командировки

Ежегодный медицинский осмотр за счет работодателя

Запрет на установление испытательного срока

Важно понимать, что при одинаковой нагрузке зарплата несовершеннолетнего кассира не должна отличаться от зарплаты совершеннолетнего сотрудника на аналогичной должности. Оплата труда должна производиться пропорционально отработанному времени или выполненному объему работы.

Право/гарантия Для несовершеннолетних (до 18 лет) Для совершеннолетних (18+ лет) Максимальная рабочая неделя 35 часов (16-17 лет) 40 часов Ежегодный отпуск 31 календарный день 28 календарных дней Ночные смены Запрещены Разрешены Сверхурочные работы Запрещены Разрешены (с ограничениями) Медосмотры Ежегодно (обязательно) В зависимости от вида работ Испытательный срок Не устанавливается До 3 месяцев

Увольнение несовершеннолетнего кассира также имеет особенности. Работодатель обязан получить согласие соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, если инициатива увольнения исходит от него (за исключением случаев ликвидации организации).

Важно помнить, что эти права — не просто формальность, а реальные гарантии, которые можно и нужно отстаивать. Если ваши права нарушаются, вы вправе обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру. 💪

Обязанности кассира до 18 лет: ограничения и нюансы

Работа несовершеннолетнего кассира имеет ряд существенных особенностей по сравнению с обязанностями совершеннолетних коллег. Это связано как с законодательными ограничениями, так и с вопросами материальной ответственности. Разберем подробно, что может и чего не может делать кассир в возрасте 17 лет. 🧾

К стандартным обязанностям, которые может выполнять несовершеннолетний кассир, относятся:

Обслуживание покупателей на кассе (за исключением продажи возрастных товаров)

Работа с кассовым аппаратом и POS-терминалами

Проведение инвентаризации (под наблюдением)

Упаковка товаров

Информирование покупателей об акциях и специальных предложениях

Поддержание порядка на рабочем месте

При этом существуют задачи, которые не могут быть возложены на несовершеннолетнего кассира:

Продажа алкогольной и табачной продукции

Работа с крупными денежными суммами без надзора

Инкассация и доставка выручки в банк

Работа с полной материальной ответственностью

Ночные смены (с 22:00 до 6:00)

Подъем и перемещение тяжестей свыше установленных норм (7 кг для девушек и 12 кг для юношей)

Особое внимание стоит обратить на работу с возрастной продукцией. При появлении в чеке алкоголя или табака несовершеннолетний кассир должен вызвать старшего кассира или администратора для завершения операции. Во многих современных торговых сетях эта процедура автоматизирована: при сканировании возрастного товара касса блокируется до подтверждения авторизованным сотрудником.

Что касается материально-ценностных вопросов, то здесь важно помнить: несовершеннолетний кассир несет только ограниченную материальную ответственность. Это означает, что максимальная сумма, которая может быть взыскана с него за причиненный ущерб, не превышает его среднего месячного заработка, даже если фактический ущерб больше.

Для минимизации рисков многие торговые предприятия вводят дополнительные процедуры контроля:

Персональные кассовые ящики, которые запираются при уходе кассира с рабочего места

Обязательный пересчет денег в присутствии старшего кассира или администратора в начале и конце смены

Промежуточные проверки кассы в течение рабочего дня

Усиленный видеоконтроль на кассовых узлах с несовершеннолетними сотрудниками

Ограничение максимальной суммы наличных в кассе

Есть и физиологические ограничения. Согласно СанПиН 2.4.6.2553-09, для подростков 16-17 лет установлены следующие нормы:

Максимальная масса груза для периодического подъема и перемещения в течение смены: для юношей — 12 кг, для девушек — 7 кг

Работа, требующая постоянного стояния, ограничена 75% рабочего времени

Обязательные перерывы: не менее 30 минут через каждые 1,5-2 часа работы

Для несовершеннолетних кассиров законодательство предусматривает категорический запрет на работу во вредных или опасных условиях труда. Не допускается также привлечение к работам, выполнение которых может причинить вред здоровью или нравственному развитию.

Оформление на работу кассиром в 17 лет: документы

Процесс оформления несовершеннолетнего на должность кассира имеет ряд особенностей и требует дополнительных документов по сравнению с наймом совершеннолетних сотрудников. Подготовка к трудоустройству должна быть тщательной, чтобы избежать отказа и потери времени. 📝

Для официального трудоустройства кассиром в возрасте 17 лет потребуются следующие документы:

Паспорт гражданина РФ

СНИЛС

ИНН (при наличии)

Медицинская справка по форме 086/у (заключение о состоянии здоровья и возможности работать кассиром)

Справка о прохождении психиатрического освидетельствования (для работы с денежными средствами)

Документ об образовании (аттестат или справка из учебного заведения)

Письменное согласие одного из родителей (опекунов)

Письменное согласие органа опеки и попечительства (если подросток еще учится)

Трудовая книжка (если это первое место работы, то она оформляется работодателем)

Реквизиты банковской карты для перечисления заработной платы

Особое внимание при трудоустройстве несовершеннолетнего кассира уделяется медицинскому осмотру. Он проводится за счет работодателя и включает в себя консультации следующих специалистов:

Педиатр или терапевт

Детский хирург

Невролог

Офтальмолог

Отоларинголог

Детский стоматолог

Психиатр

Эндокринолог (для девушек)

Акушер-гинеколог (для девушек)

Марина Дубровская, HR-специалист в ритейле Ко мне часто обращаются родители с вопросом о трудоустройстве их детей на позицию кассира. Недавно мы оформляли 17-летнюю Ксению, и ее случай показателен. Девушка принесла все необходимые документы, кроме согласия органов опеки — считала, что достаточно согласия родителей. Пришлось отправить ее в местный отдел опеки, где возникла новая проблема: у Ксении был неполный учебный день в колледже, и органы опеки сначала отказывались давать согласие. Мы помогли составить график работы с учетом её занятий, ограничив рабочее время до 17,5 часов в неделю (как требует закон для учащихся 16-17 лет). С этим графиком Ксения получила согласие опеки, и мы смогли оформить трудовой договор. Сейчас она успешно совмещает учебу и работу уже четвертый месяц, набираясь ценного опыта для будущей карьеры.

Трудовой договор с несовершеннолетним кассиром обязательно должен содержать следующие особые условия:

Сокращенная продолжительность рабочего времени

Условия оплаты труда с учетом сокращенной продолжительности работы (но не ниже МРОТ при полной выработке)

Запрет на работу с вредными и опасными условиями труда

Запрет на ночную и сверхурочную работу

Положение об ограниченной материальной ответственности

Обязательное ежегодное прохождение медицинского осмотра за счет работодателя

Запрет на продажу алкогольной и табачной продукции

В договоре обязательно указывается, что несовершеннолетний кассир не заключает договор о полной материальной ответственности, а несет ответственность лишь в пределах среднего месячного заработка.

После подписания трудового договора работодатель обязан:

Оформить приказ о приеме на работу

Ознакомить работника под подпись с правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными нормативными актами

Провести вводный и первичный инструктаж по охране труда

Внести запись в трудовую книжку (или оформить электронную трудовую книжку)

Оформить личную карточку работника по форме Т-2

Провести обучение работе с кассовым аппаратом и правилам обслуживания клиентов

Важно помнить, что работодатель обязан уведомить родителей (опекунов) несовершеннолетнего о приеме его на работу в течение трех дней с момента заключения трудового договора. 🔔

Где можно работать на кассе подростку: реальные варианты

Найти работу кассиром в 17 лет реально, хотя и не так просто, как в более старшем возрасте. Ограничения, связанные с материальной ответственностью и продажей определенных товаров, сужают круг потенциальных работодателей, но возможности все равно существуют. Давайте рассмотрим наиболее реальные варианты трудоустройства для несовершеннолетних кассиров в 2025 году. 🔍

Наиболее перспективные места для трудоустройства:

Тип предприятия Особенности работы Примерный заработок (2025) Шансы трудоустройства Фастфуд-рестораны Работа на кассе, прием заказов 25 000 – 35 000 ₽ Высокие Кинотеатры Продажа билетов, попкорна и напитков 20 000 – 30 000 ₽ Средние Небольшие продуктовые магазины (без алкоголя) Стандартные обязанности кассира 25 000 – 35 000 ₽ Средние Магазины одежды и обуви Работа на кассе, консультирование 30 000 – 40 000 ₽ Средне-низкие Кофейни Прием заказов, работа с кассой 25 000 – 35 000 ₽ + чаевые Средние Аттракционы, развлекательные центры Продажа билетов, работа с кассой 20 000 – 30 000 ₽ Высокие (сезонно)

Сеть ресторанов быстрого питания традиционно является одним из наиболее доступных вариантов для несовершеннолетних кассиров. Крупные сети имеют отлаженные процедуры найма подростков и предлагают гибкие графики, что идеально подходит для совмещения работы с учебой. В большинстве таких заведений не продают алкоголь, что снимает соответствующие ограничения.

Кинотеатры и развлекательные центры также часто принимают на работу кассиров с 17 лет. Продажа билетов и сопутствующих товаров (попкорн, напитки без алкоголя) полностью соответствует ограничениям для несовершеннолетних работников.

К другим реальным вариантам можно отнести:

Небольшие продуктовые магазины, специализирующиеся на здоровом питании (без алкоголя и табака)

Кафе и кофейни (без алкогольной карты)

Магазины одежды, обуви и аксессуаров

Книжные магазины

Аптеки (некоторые должности без права продажи рецептурных препаратов)

Билетные кассы театров, музеев, выставок

Парки аттракционов (сезонная работа)

Автомойки и автосервисы (на позиции кассира)

Стоит отметить, что крупные супермаркеты и гипермаркеты редко принимают на работу несовершеннолетних кассиров из-за необходимости продажи алкоголя и табачной продукции. Однако некоторые сети создают специальные рабочие места для подростков, например, на выделенных кассах, где не обслуживаются покупатели с возрастными товарами.

Как искать работу кассира в 17 лет:

Используйте специализированные сайты по поиску работы с фильтром "работа для студентов" или "подработка"

Посещайте ярмарки вакансий, особенно ориентированные на молодежь

Обратитесь в центр занятости — во многих регионах действуют программы трудоустройства подростков

Используйте социальные сети и группы по поиску работы в вашем городе

Не стесняйтесь напрямую обращаться в интересующие вас компании — принесите резюме и заполните анкету на месте

Попросите родственников и знакомых сообщать о подходящих вакансиях

При поиске работы будьте готовы к тому, что многие работодатели предложат неполную занятость или гибкий график — это хорошо для совмещения с учебой. Средняя зарплата несовершеннолетнего кассира в 2025 году составляет около 20-30 тысяч рублей при частичной занятости, что делает эту позицию достаточно привлекательной для первого трудового опыта. 💰