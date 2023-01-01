Можно ли работать кассиром в 14 лет в Пятерочке: правда о возрасте

Для кого эта статья:

Подростки, желающие получить первую работу

Родители подростков, интересующиеся трудовым законодательством и возможностями для своих детей

Работодатели и HR-специалисты, ищущие информацию о возрастных ограничениях и требованиях к трудоустройству несовершеннолетних Желание подростков найти первую работу и получить собственный заработок вполне естественно. Особенно привлекательными выглядят вакансии в крупных сетях вроде «Пятерочки», где много клиентов, система обучения и стабильная зарплата. Многие 14-летние подростки задаются вопросом: возможно ли занять позицию кассира, ведь кажется, что ничего сложного в пробивании товаров нет? Давайте разберемся с юридической стороной вопроса и реальными требованиями работодателей к таким позициям. 💼

Сразу ответим на главный вопрос: нет, работать кассиром в «Пятерочке» в 14 лет нельзя. Это ограничение связано с двумя ключевыми факторами: российским трудовым законодательством и внутренними правилами сети «Пятерочка».

По Трудовому кодексу РФ, несовершеннолетние граждане с 14 лет действительно могут заключать трудовые договоры, но с существенными ограничениями. Работа кассира предполагает материальную ответственность, а законодательство запрещает заключать договоры о полной материальной ответственности с лицами младше 18 лет.

Елена Сергеева, юрист по трудовому праву Ко мне часто обращаются родители старшеклассников с вопросом о трудоустройстве их детей кассирами. Недавно консультировала маму 14-летнего Кирилла, который хотел работать в "Пятерочке". Пришлось объяснить, что законодательство защищает подростков от должностей, связанных с материальной ответственностью. Кассир отвечает за деньги в кассе, за недостачу, за корректность операций — это слишком большая ответственность для несовершеннолетнего, и закон это учитывает. Мы нашли компромисс — Кирилл устроился помощником мерчандайзера с ограниченным графиком, что полностью соответствует законодательству и не мешает его учёбе.

Кроме того, работа с денежными средствами требует особой внимательности и ответственности. А работа кассира в крупной торговой сети сопряжена с высокой интенсивностью труда и стрессовыми ситуациями, что может негативно сказаться на здоровье подростка.

Требование для работы кассиром Возможность для 14-летнего подростка Полная материальная ответственность Запрещено до 18 лет Работа с контрольно-кассовой техникой Требует специального обучения Продажа алкогольной продукции Запрещено до 18 лет Работа в вечернее время Ограничено для несовершеннолетних

В «Пятерочке», как и в большинстве крупных розничных сетей, действуют внутренние регламенты, по которым минимальный возраст для приема на должность кассира составляет 18 лет. Это связано как с законодательными требованиями, так и с политикой компании по минимизации рисков.

Трудовые права подростков: что разрешено в 14 лет

Российское трудовое законодательство допускает трудоустройство с 14 лет, но с существенными ограничениями. Рассмотрим, что конкретно может подросток в этом возрасте.

Трудовой договор с 14-летним может быть заключен только с письменного согласия одного из родителей (опекуна) и органа опеки и попечительства.

Работать можно только в свободное от учебы время и только если это не наносит вреда здоровью и нравственному развитию.

Разрешается легкий труд, не причиняющий вреда здоровью.

Продолжительность рабочего времени строго ограничена: для 14-15 лет — не более 4 часов в день.

Запрещена работа в ночное время, сверхурочные работы, командировки.

Законодательство также устанавливает список работ, на которых запрещено использование труда несовершеннолетних. В этот перечень входят:

Работы с вредными и опасными условиями труда

Подземные работы

Работы, выполнение которых может причинить вред здоровью и нравственному развитию

Работы, связанные с переноской и передвижением тяжестей, превышающих допустимые для несовершеннолетних нормы

Работы, предполагающие полную материальную ответственность (именно к таким относится работа кассира)

Для подростков 14 лет доступны следующие виды работ: помощник администратора, курьер (с ограничениями), промоутер, помощник в организации мероприятий, помощник на производстве, где нет тяжелого физического труда и вредных условий. 📋

Условие труда Для 14-15 лет Для 16-17 лет Для 18+ лет Максимальная продолжительность рабочего дня 4 часа 5 часов 8 часов Максимальная продолжительность рабочей недели 24 часа 35 часов 40 часов Работа в ночное время Запрещена Запрещена Разрешена Необходимость согласия родителей Требуется Не требуется Не требуется

Марина Петрова, HR-специалист За 12 лет работы в рекрутинге я встретила всего несколько случаев успешного официального трудоустройства 14-летних подростков. Анна, дочь моей коллеги, хотела летом заработать на новый смартфон и настойчиво искала вакансии в торговых центрах. Мы вместе изучили законодательство и нашли вариант в сфере промоушена: Аня раздавала листовки в торговом центре 3 часа в день с официальным оформлением через компанию-посредника. За месяц работы она не только заработала на телефон, но и получила первый опыт ответственного отношения к работе. Самое главное, что всё было оформлено по закону — и временный трудовой договор, и согласие родителей, и разрешение от органов опеки. Это тот случай, когда формальности действительно защищают права ребенка.

Особенности работы кассиром и возрастные ограничения

Работа кассира в продуктовом магазине кажется простой только на первый взгляд. Фактически, это сложная и ответственная должность, требующая особых навыков и постоянной концентрации. Вот основные обязанности кассира в "Пятерочке":

Расчет покупателей на кассе с использованием контрольно-кассовой техники

Работа со сканерами штрих-кодов и банковскими терминалами

Проверка товаров на наличие ценников и соответствие цен

Обеспечение сохранности денежных средств

Проверка документов при продаже алкогольной продукции

Инкассация, оформление возвратов и других кассовых операций

Решение конфликтных ситуаций с покупателями

Каждый из этих пунктов связан с повышенной ответственностью и может стать причиной стресса даже для взрослого человека. Для подростка такая нагрузка может оказаться чрезмерной, особенно учитывая необходимость совмещать работу с учебой.

Возрастные ограничения для кассиров в розничной торговле обусловлены следующими факторами:

Материальная ответственность — кассир отвечает за денежные средства, а договор о полной материальной ответственности может заключаться только с совершеннолетними работниками. Продажа алкогольной и табачной продукции — по закону, продавать эти товары могут только лица, достигшие 18 лет. Психологическая нагрузка — работа с потоком клиентов требует стрессоустойчивости и эмоциональной зрелости. Ответственность за соблюдение кассовой дисциплины — ошибки могут привести к серьезным финансовым последствиям для магазина и самого работника.

Кроме того, работа кассиром часто предполагает сменный график, включая вечерние часы, что противоречит трудовому законодательству в отношении несовершеннолетних. 🕒

Требования сети Пятерочка к персоналу касс

«Пятерочка», как крупная федеральная розничная сеть, устанавливает четкие требования к кандидатам на позицию кассира. Эти требования обусловлены как законодательством, так и внутренними стандартами компании по обеспечению качества обслуживания и минимизации рисков.

Основные требования к кассирам в «Пятерочке» включают:

Возраст не менее 18 лет — обязательное требование, связанное с законодательными ограничениями в отношении материальной ответственности и продажи возрастного товара

Готовность к полной материальной ответственности

Опыт работы с кассовым аппаратом (желателен, но не обязателен — компания проводит обучение)

Внимательность и аккуратность при работе с деньгами

Клиентоориентированность и коммуникабельность

Готовность к работе в сменном графике

Готовность к прохождению медицинского осмотра и получению медицинской книжки

Процесс трудоустройства в «Пятерочку» включает несколько этапов, в том числе собеседование, проверку документов, медицинский осмотр, обучение работе на кассе и стажировку под руководством наставника. Для заключения трудового договора требуется предоставить полный пакет документов, включая паспорт, ИНН, СНИЛС, документы об образовании.

Важно отметить, что «Пятерочка», как и другие крупные работодатели, строго соблюдает трудовое законодательство, поэтому попытки трудоустроить несовершеннолетнего на должность кассира не увенчаются успехом. 🚫

Для более полного понимания возможностей трудоустройства в зависимости от возраста, рассмотрим доступные позиции в «Пятерочке»:

Должность Минимальный возраст Основные требования Возможность для подростка 14-17 лет Кассир 18 лет Материальная ответственность, работа с алкоголем Недоступно Продавец-консультант 18 лет Знание ассортимента, возможная работа с алкоголем Недоступно Грузчик 18 лет Физическая выносливость, поднятие тяжестей Недоступно (физические нагрузки) Помощник по выкладке товара 16 лет* Помощь в расстановке товара (ограниченный график) Возможно с 16 лет при соблюдении ограничений Фасовщик 16 лет* Фасовка товаров собственного производства Возможно с 16 лет при соблюдении ограничений

Даже в случае этих должностей требуются согласие родителей, разрешение органов опеки, соблюдение ограниченного графика работы, и такое трудоустройство возможно не во всех магазинах сети. Кроме того, приоритет при найме все равно отдается совершеннолетним кандидатам.

Альтернативные варианты трудоустройства для подростков

Если вам 14 лет и вы хотите начать зарабатывать, не стоит расстраиваться из-за невозможности работать кассиром в «Пятерочке». Существует множество других вариантов трудоустройства, которые соответствуют возрастным ограничениям и могут стать отличным стартом для получения трудового опыта. 💡

Легальные варианты работы для подростков 14-15 лет:

Курьер (с ограничениями по весу доставляемых товаров и району доставки)

(с ограничениями по весу доставляемых товаров и району доставки) Промоутер — раздача листовок, участие в промо-акциях

— раздача листовок, участие в промо-акциях Аниматор — работа на детских праздниках (при наличии творческих способностей)

— работа на детских праздниках (при наличии творческих способностей) Помощник в организации мероприятий

Сборщик заказов в интернет-магазинах (с ограничениями по весу товаров)

в интернет-магазинах (с ограничениями по весу товаров) Младший персонал в летних лагерях

Участник школьных трудовых отрядов (озеленение, благоустройство)

С 16 лет список возможностей расширяется:

Официант в кафе (без права работы с алкоголем)

в кафе (без права работы с алкоголем) Помощник администратора

Оператор call-центра (с ограниченным графиком)

(с ограниченным графиком) Фасовщик в некоторых магазинах

в некоторых магазинах Помощник по выкладке товара

Младший персонал в сфере социального обслуживания

Современные возможности для подработки онлайн также доступны подросткам:

Ведение социальных сетей для малого бизнеса

для малого бизнеса Копирайтинг и создание простого контента

Начальный дизайн (при наличии соответствующих навыков)

(при наличии соответствующих навыков) Расшифровка аудио в текст

Модерация комментариев

При выборе работы в подростковом возрасте важно помнить о нескольких ключевых моментах:

Работа не должна мешать учебе — это главный приоритет. Необходимо соблюдать все законодательные ограничения по продолжительности рабочего дня и условиям труда. Трудовой договор должен быть оформлен официально, со всеми необходимыми согласованиями. Опыт, полученный на первой работе, может стать важным пунктом в будущем резюме.

Чтобы найти подходящую работу, можно:

Обратиться в центр занятости молодежи (многие города имеют специальные программы трудоустройства подростков)

Использовать специализированные сайты для поиска работы, указывая в фильтрах свой возраст

Обращаться напрямую в компании, интересуясь возможностями для несовершеннолетних

Участвовать в городских программах временного трудоустройства школьников