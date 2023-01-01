Можно ли подать заявление на увольнение в выходной: что говорит ТК РФ

Для кого эта статья:

Работники, планирующие увольнение и ищущие информацию о правовых аспектах

HR-менеджеры и специалисты по трудовым отношениям, заинтересованные в грамотном оформлении увольнений

Юристы и студенты юридических факультетов, изучающие трудовое законодательство и практику увольнения Решение уволиться часто приходит неожиданно — и не всегда в рабочий день. Вы задумались об уходе в воскресенье вечером и хотите немедленно подать заявление? Или планируете избежать неловкого разговора с начальством лично? Многие работники сталкиваются с дилеммой: можно ли юридически корректно оформить увольнение в выходной, и как это сделать правильно. В этой статье разберем правовые тонкости подачи заявления на увольнение в нерабочие дни, альтернативные способы передачи документов и практические советы, которые помогут соблюсти все формальности. ??

Можно ли подать заявление на увольнение в выходной день

Короткий ответ: да, можно. Трудовой кодекс РФ не содержит прямых запретов на подачу заявления об увольнении в выходные или праздничные дни. Главное правило – соблюдение двухнедельного срока предупреждения работодателя, который начинает исчисляться со следующего дня после получения работодателем вашего заявления.

Елена Соколова, HR-директор Несколько лет назад к нам обратился сотрудник крупной торговой сети. Он принял решение об увольнении в субботу после серьезного конфликта с руководителем. Не желая дожидаться понедельника, он отправил скан заявления на корпоративную почту, а в понедельник принес оригинал. Работодатель пытался оспорить начало отсчета двухнедельного срока, утверждая, что юридически значимым является только момент получения бумажного документа. Однако суд встал на сторону работника, поскольку электронное письмо имело отметку о прочтении, а внутренние правила компании допускали электронный документооборот. Сотрудник уволился ровно через две недели после отправки электронного заявления.

Важно понимать, что хотя законодательно подача заявления в выходной день не запрещена, существуют практические нюансы, которые могут осложнить процесс:

Отсутствие сотрудников, ответственных за прием документов

Невозможность немедленной регистрации заявления в журнале входящей корреспонденции

Вероятность того, что заявление будет обнаружено только в первый рабочий день

Потенциальные споры о фактической дате получения заявления

При этом Трудовой кодекс предоставляет работнику право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию в любой момент, не привязывая эту возможность к рабочим дням организации. Рассмотрим сравнительную таблицу особенностей подачи заявления в рабочий и выходной день: ???

Параметр Подача в рабочий день Подача в выходной Немедленная регистрация Возможна Затруднена Подтверждение получения Получение отметки на копии Нужны дополнительные доказательства Начало отсчета срока Со следующего дня Спорный момент (часто с первого рабочего дня) Риск оспаривания Минимальный Повышенный

Что говорит Трудовой кодекс о сроках и порядке увольнения

Согласно статье 80 ТК РФ, работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. Законодательство не регламентирует точный порядок передачи заявления и не связывает его с рабочими днями организации.

Ключевые положения ТК РФ относительно увольнения по собственному желанию:

Заявление должно быть оформлено в письменном виде

Стандартный срок предупреждения – 2 недели

Отсчет начинается со дня, следующего за днем получения работодателем заявления

Возможно увольнение без отработки при наличии уважительных причин (ч. 3 ст. 80 ТК РФ)

По соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут до истечения срока предупреждения

Важно отметить, что Трудовой кодекс не устанавливает особых правил для исчисления сроков в зависимости от дня недели, когда было подано заявление. Статья 14 ТК РФ определяет, что течение сроков начинается на следующий день после календарной даты, которой определено начало срока.

Алексей Орлов, юрист по трудовому праву К моей клиентке Марине обратился работодатель с претензией, что она неправильно рассчитала дату увольнения. Марина отправила заявление курьером в субботу, и курьерская служба подтвердила доставку в тот же день (на предприятии работала дежурная смена). В заявлении Марина указала датой увольнения день через ровно две недели. Однако работодатель настаивал, что отсчет нужно вести с понедельника, когда заявление было официально зарегистрировано. Мы подготовили письменную претензию со ссылкой на ст. 14 ТК РФ и приложили доказательство получения заявления в выходной. Работодатель согласился с нашей позицией и оформил увольнение в указанную Мариной дату. Этот случай подтверждает, что юридически значимым является фактический день получения заявления, а не день его регистрации.

Для полноты понимания рассмотрим сроки увольнения для различных категорий работников:

Категория работников Срок предупреждения Правовое основание Обычные работники 2 недели ст. 80 ТК РФ Руководитель организации 1 месяц ст. 280 ТК РФ Сезонные работники 3 календарных дня ст. 296 ТК РФ Работники на испытательном сроке 3 календарных дня ст. 71 ТК РФ Работники по срочному договору (до 2 месяцев) 3 календарных дня ст. 292 ТК РФ

Способы передачи заявления на увольнение в нерабочий день

Существует несколько легитимных способов подачи заявления на увольнение в выходной или праздничный день. Каждый из них имеет свои особенности, которые стоит учитывать при выборе наиболее подходящего варианта. ??

Электронная почта. Отправка скана подписанного заявления на официальный email компании или непосредственного руководителя. Важно сохранить подтверждение доставки и прочтения письма.

Отправка скана подписанного заявления на официальный email компании или непосредственного руководителя. Важно сохранить подтверждение доставки и прочтения письма. Почтовое отправление с уведомлением. Заказное письмо с уведомлением о вручении позволит зафиксировать факт и дату получения документа работодателем.

Заказное письмо с уведомлением о вручении позволит зафиксировать факт и дату получения документа работодателем. Курьерская доставка. Если на предприятии есть дежурный персонал в выходные дни, можно воспользоваться услугами курьерской службы.

Если на предприятии есть дежурный персонал в выходные дни, можно воспользоваться услугами курьерской службы. Система электронного документооборота (СЭД). При наличии в организации системы электронного документооборота заявление можно направить через нее с использованием электронной подписи.

При наличии в организации системы электронного документооборота заявление можно направить через нее с использованием электронной подписи. Передача через дежурного сотрудника. На некоторых предприятиях с непрерывным циклом работы присутствуют дежурные администраторы или охрана, которые могут принять документ.

Каждый способ имеет свои преимущества и ограничения, которые следует учитывать в зависимости от конкретной ситуации:

При выборе способа подачи заявления в выходной день важно учитывать следующие факторы:

Насколько срочно вам нужно подать заявление

Наличие у работодателя внутренних регламентов о приеме документов

Возможность получить подтверждение факта и времени доставки

Вероятность возникновения споров о дате начала течения срока предупреждения

Отношения с руководством и вероятность конфликтных ситуаций

При использовании электронных способов подачи заявления убедитесь, что:

Организация использует соответствующие каналы коммуникации в рабочих целях У вас есть подтверждение отправки и получения сообщения Заявление составлено в корректной форме и содержит все необходимые реквизиты Вы готовы предоставить оригинал заявления в ближайший рабочий день

Помните, что наиболее безопасным с юридической точки зрения остается личное вручение заявления в рабочий день с проставлением отметки о получении на вашем экземпляре. Однако при необходимости подачи заявления в выходной день перечисленные альтернативные способы вполне допустимы. ??

Юридическая сила заявления, поданного в выходной

Заявление на увольнение, поданное в выходной день, имеет такую же юридическую силу, как и документ, переданный в рабочий день. Однако на практике могут возникнуть споры о моменте начала течения срока предупреждения об увольнении. Рассмотрим ключевые аспекты этого вопроса.

Согласно правовой позиции, подтвержденной многочисленными судебными решениями, определяющее значение имеет фактическое получение работодателем заявления, а не его официальная регистрация. Если существуют доказательства того, что заявление было доставлено работодателю в выходной день, то течение двухнедельного срока начинается со следующего календарного дня.

Примеры доказательств получения заявления в выходной день:

Отметка о получении на копии заявления (если его принял уполномоченный сотрудник)

Уведомление о вручении заказного письма

Отчет о доставке электронного письма с подтверждением прочтения

Квитанция и трекинг-номер курьерской службы

Запись в журнале учета корреспонденции службы безопасности

Показания свидетелей, присутствовавших при передаче документа

Судебная практика в отношении заявлений, поданных в выходные дни, неоднозначна. Однако большинство судов придерживаются следующих принципов:

Если заявление физически получено работодателем в выходной, срок отсчитывается со следующего календарного дня Бремя доказывания факта и времени получения заявления лежит на работнике Наличие внутренних регламентов организации о порядке приема документов не отменяет норм трудового законодательства

Стоит отметить, что в случае направления заявления через электронные каналы связи важное значение имеет наличие в организации локальных нормативных актов, регламентирующих электронный документооборот. Если такие правила существуют и предусматривают возможность обмена значимыми документами через электронную почту, это укрепляет юридическую позицию работника.

Приведем сравнительную таблицу доказательной силы различных способов подачи заявления в выходной день:

Способ подачи Доказательная сила Рекомендации по укреплению позиции Личное вручение дежурному Высокая (при наличии отметки) Получить отметку на копии, данные сотрудника Заказное письмо Высокая Сохранить квитанцию и уведомление о вручении Электронная почта Средняя Запросить подтверждение прочтения, дублировать оригинал Курьерская доставка Высокая Указать в накладной необходимость подписи получателя Мессенджеры Низкая Использовать только если это предусмотрено ЛНА компании

Как правильно оформить заявление для подачи вне рабочих дней

Грамотное оформление заявления на увольнение особенно важно, когда документ подается в нерабочий день. Корректно составленное заявление минимизирует риск споров и обеспечивает соблюдение ваших трудовых прав. ??

Стандартная структура заявления об увольнении по собственному желанию:

Шапка документа: указание адресата (директор/генеральный директор, ФИО), наименование организации, данные заявителя (должность, ФИО) Наименование документа: "Заявление" Текст заявления: просьба об увольнении с указанием основания (по собственному желанию, ст. 80 ТК РФ) Дата желаемого увольнения: конкретное число с учетом отработки или без нее Дата составления заявления Подпись работника с расшифровкой

При подаче заявления в выходной день рекомендуется включить дополнительные элементы:

Указание способа направления заявления (например, "направлено по электронной почте в связи с невозможностью личной подачи в выходной день")

Обязательство предоставить оригинал заявления в ближайший рабочий день

Контактные данные для связи

Ссылки на локальные нормативные акты компании, если они регламентируют электронный документооборот

Особое внимание следует уделить расчету даты увольнения. При стандартной двухнедельной отработке отсчет начинается со дня, следующего за днем получения заявления работодателем. Например, если заявление получено в воскресенье 5 марта 2023 года, то двухнедельный срок начинается с понедельника 6 марта и заканчивается 19 марта. Соответственно, датой увольнения будет 20 марта 2023 года.

При подаче заявления в выходной день через электронные каналы связи целесообразно:

Сделать качественное, четкое сканирование подписанного заявления В теме письма указать "Заявление на увольнение по собственному желанию" В тексте письма уточнить причину направления заявления в электронном виде Запросить подтверждение получения письма Сохранить все электронные подтверждения отправки и доставки

Пример формулировки для заявления при подаче в выходной день:

Прошу уволить меня по собственному желанию (п. 3 ч. 1 ст. 77, ст. 80 ТК РФ) с должности менеджера по продажам ООО "Компания" с 20 марта 2023 года. Настоящее заявление направлено в электронном виде 5 марта 2023 года в связи с невозможностью личного присутствия в офисе компании в выходной день. Обязуюсь предоставить оригинал заявления 6 марта 2023 года.

Дополнительные рекомендации по оформлению заявления для подачи в выходной день:

Используйте деловой стиль изложения, избегайте эмоциональных высказываний

Не указывайте негативных причин увольнения в тексте заявления

Проверьте правильность указания своей должности и наименования организации

При наличии несогласованных отпусков или других обязательств укажите их

Если увольняетесь без отработки, укажите уважительную причину согласно ч. 3 ст. 80 ТК РФ

Сохраните копию заявления с пометкой о дате и способе отправки