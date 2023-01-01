Можно ли перед увольнением взять отпуск: права и пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

Работники, планирующие увольнение и имеющие накопленные отпускные дни

Специалисты по трудовому праву, желающие освежить или углубить свои знания в области трудового законодательства

Сотрудники кадровых служб, ответственные за оформление отпусков и увольнений Планируете увольнение, но не хотите терять накопленные отпускные дни? Этот вопрос волнует многих работников, готовящихся к смене места работы. Сочетание отпуска с последующим увольнением — полностью законный механизм, позволяющий грамотно использовать заработанные дни отдыха. Однако без понимания юридических тонкостей и правильного оформления документов можно столкнуться с отказом работодателя или потерей денежной компенсации. В этой статье разберём все нюансы процедуры, расчётов и юридические основания для реализации вашего права на отпуск перед увольнением. ??

Вопрос использования отпуска перед увольнением вызывает много споров. Однозначный ответ: да, работник имеет полное право использовать положенный ему отпуск непосредственно перед прекращением трудовых отношений. Это право закреплено в статье 127 Трудового кодекса РФ, которая регламентирует процедуру предоставления отпуска с последующим увольнением.

Важно понимать, что законодательство разделяет два ключевых понятия:

Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении

Предоставление отпуска с последующим увольнением

В первом случае работник получает денежную выплату за неиспользованные дни отдыха. Во втором — фактически использует положенный отпуск, а датой увольнения становится последний день отпуска.

Отпуск перед увольнением может включать как текущий ежегодный отпуск, так и накопленные неиспользованные периоды за предыдущие годы работы. Работодатель не имеет права отказать в предоставлении такого отпуска, если инициатива увольнения исходит от работника. ??

Ситуация Право на отпуск перед увольнением Законодательное обоснование Увольнение по собственному желанию Есть безусловное право ст. 127 ТК РФ Увольнение по соглашению сторон Есть право при согласии работодателя ст. 127 ТК РФ Увольнение по инициативе работодателя На усмотрение работодателя ст. 127 ТК РФ, с ограничениями Увольнение в связи с сокращением Есть право, учитывая особенности ст. 127, 180 ТК РФ

Марина Викторовна, руководитель кадровой службы К нам часто обращаются сотрудники с вопросом о возможности взять отпуск перед увольнением. Один из показательных случаев произошел с нашим финансовым аналитиком Сергеем. За три года работы он ни разу не брал полный отпуск, накопив 56 дней. Когда он решил уйти в другую компанию, то грамотно оформил заявление на отпуск с последующим увольнением. Руководитель департамента сначала пытался отказать, аргументируя это производственной необходимостью. Однако мы разъяснили, что это право сотрудника закреплено в ст. 127 ТК РФ, и отказ будет нарушением закона. В результате Сергей получил и полноценный отдых, и возможность раньше приступить к новой работе – ведь трудовую книжку и все документы он получил в последний рабочий день перед отпуском.

Ключевые особенности предоставления отпуска перед увольнением:

Датой увольнения считается последний день отпуска

Отозвать заявление об увольнении можно только до начала отпуска

Окончательный расчет и выдача трудовой книжки происходят перед началом отпуска

Отпускные выплачиваются полностью за весь период отпуска

Важно понимать: если в период такого отпуска работник заболел, отпуск не продлевается, и дата увольнения остается неизменной, что отличает эту ситуацию от обычного ежегодного отпуска. ??

Юридические основания для отпуска с последующим увольнением

Правовую основу для использования отпуска перед увольнением создает Трудовой кодекс РФ. Рассмотрим ключевые статьи, регламентирующие этот процесс:

Статья 127 ТК РФ — устанавливает право работника на отпуск с последующим увольнением по письменному заявлению

— устанавливает право работника на отпуск с последующим увольнением по письменному заявлению Статья 140 ТК РФ — регламентирует сроки расчета при увольнении, включая случаи предоставления отпуска

— регламентирует сроки расчета при увольнении, включая случаи предоставления отпуска Статья 122 ТК РФ — определяет порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков

— определяет порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков Статья 121 ТК РФ — устанавливает порядок исчисления стажа, дающего право на отпуск

Основополагающим документом является ч. 2 ст. 127 ТК РФ, которая гласит: «По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска».

Кроме того, юридическую практику в этом вопросе формируют Постановления Пленума Верховного Суда РФ, в частности:

Постановление Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»

Письмо Роструда от 24.12.2007 № 5277-6-1 о предоставлении отпуска с последующим увольнением

Существенным юридическим моментом является то, что работодатель обязан предоставить отпуск с последующим увольнением по собственному желанию работника, но может отказать, если увольнение происходит по другим основаниям. Однако отказ должен быть обоснованным и не нарушать права работника. ??

Отдельного внимания заслуживает вопрос о возможности отзыва заявления об увольнении в период отпуска. Согласно правовой позиции, отраженной в Определении Верховного Суда РФ от 11.07.2008 № 48-В08-6, работник может отозвать заявление только до начала отпуска, а не до даты увольнения. Это связано с тем, что все процедуры увольнения фактически завершаются в последний рабочий день перед отпуском. ??

Этап трудовых отношений Юридические последствия Правовое регулирование До начала отпуска Работник может отозвать заявление об увольнении ст. 80 ТК РФ Начало отпуска Выдача трудовой книжки, окончательный расчет ст. 127, 140 ТК РФ Период отпуска Отзыв заявления невозможен Определение ВС РФ от 11.07.2008 Последний день отпуска Юридически день увольнения ч. 2 ст. 127 ТК РФ

Как правильно оформить заявление на отпуск перед увольнением

Грамотное оформление документов — залог беспроблемного получения отпуска перед увольнением. Процесс начинается с составления заявления, которое должно содержать несколько ключевых элементов:

Адресат (директор/руководитель организации с указанием должности и ФИО)

Данные заявителя (должность, ФИО)

Четкая формулировка просьбы о предоставлении отпуска с последующим увольнением

Указание периода отпуска (количество дней и даты начала/окончания)

Основание увольнения (обычно по собственному желанию)

Дата составления заявления

Личная подпись работника

Примерный текст заявления может выглядеть так:

Генеральному директору ООО «Компания» Иванову И.И. от менеджера по продажам Петрова П.П.

Заявление

Прошу предоставить мне ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 28 календарных дней с 01.05.2025 по 28.05.2025 с последующим увольнением по собственному желанию. Последним днем работы считать 30.04.2025.

25.04.2025 подпись/расшифровка

Обратите внимание на важный момент: существует два варианта оформления — через одно или два отдельных заявления. Юристы рекомендуют использовать единое заявление, чтобы избежать противоречий в датах и формулировках. При этом следует подавать его минимум за две недели до планируемого отпуска, учитывая срок отработки при увольнении по собственному желанию. ??

Алексей Сергеевич, юрист по трудовому праву В моей практике был показательный случай с клиенткой Еленой, главным бухгалтером крупной торговой сети. Она накопила 42 дня отпуска за два года и решила использовать их перед увольнением. Подала заявление, но HR-директор компании отклонил его, ссылаясь на то, что "отпуск с последующим увольнением не предусмотрен политикой компании". Мы составили грамотное юридическое обоснование со ссылками на ст. 127 ТК РФ и судебную практику. Дополнительно подготовили претензию с упоминанием возможного обращения в трудовую инспекцию. После этого компания изменила решение. Интересно, что позже HR-директор признался, что просто не знал о таком праве сотрудников и руководствовался внутренними положениями, противоречащими ТК РФ. С тех пор я всегда рекомендую клиентам не только подавать заявление, но и иметь под рукой распечатку соответствующей статьи ТК РФ — это часто помогает избежать ненужных конфликтов.

Порядок действий при оформлении отпуска с последующим увольнением:

Составьте и подайте заявление (минимум за 14 календарных дней до начала отпуска) Дождитесь подписания заявления руководителем Убедитесь, что кадровая служба издала два приказа: Приказ о предоставлении отпуска по форме Т-6

Приказ об увольнении по форме Т-8 Получите на руки расчетный лист и ознакомьтесь с приказами под подпись В последний рабочий день получите трудовую книжку и полный расчет

Обратите внимание, что в трудовой книжке датой увольнения должен быть указан последний день отпуска, а не последний рабочий день. При этом трудовую книжку и все расчеты вы получаете до начала отпуска. ???

Расчет компенсации и отпускных при увольнении

Финансовая сторона вопроса при оформлении отпуска с последующим увольнением имеет свои особенности. При таком увольнении работнику должны быть выплачены:

Заработная плата за фактически отработанное время

Отпускные за весь период предоставляемого отпуска

Компенсация за неиспользованные дни отпуска (если остаются после предоставления отпуска)

Иные выплаты, предусмотренные трудовым договором или локальными нормативными актами

Расчет отпускных производится по стандартной формуле:

Отпускные = Среднедневной заработок ? Количество дней отпуска

Среднедневной заработок рассчитывается за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу начала отпуска:

Среднедневной заработок = Общая сумма выплат за 12 месяцев ? 12 ? 29,3

Где 29,3 — среднемесячное число календарных дней, установленное ТК РФ.

При отпуске с последующим увольнением важно правильно рассчитать количество дней отпуска, на которые имеет право работник. Расчет производится пропорционально отработанному времени в текущем рабочем году: за каждый отработанный месяц положено 2,33 дня отпуска (при стандартном отпуске 28 дней в год). ??

Отработанные месяцы Положенные дни отпуска Примечание 1 2,33 Округляется до 2 или 3 дней 6 14 Половина годового отпуска 9 21 Три четверти годового отпуска 11 25,63 Округляется до 26 дней 12 28 Полный годовой отпуск

Пример расчета:

Работник увольняется 30.06.2025, отработав в текущем рабочем году 8 месяцев. Его средний дневной заработок составляет 3000 рублей.

Положенные дни отпуска: 8 ? 2,33 = 18,64 (округляем до 19 дней)

Сумма отпускных: 3000 ? 19 = 57 000 рублей

Если работник хочет использовать перед увольнением больше дней, чем ему положено за отработанное время, это допускается, но при окончательном расчете будет произведено удержание за неотработанные дни отпуска. Максимальный размер такого удержания ограничен 20% от суммы, причитающейся работнику при расчете.

Важно помнить, что все финансовые выплаты должны быть произведены в последний рабочий день перед началом отпуска, а не в последний день отпуска, который юридически является датой увольнения. Это требование закреплено в статье 140 ТК РФ. ??

Спорные ситуации при отпуске с последующим увольнением

При оформлении отпуска с последующим увольнением нередко возникают спорные ситуации, которые требуют знания своих прав и тонкостей законодательства. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы и способы их решения:

1. Отказ работодателя в предоставлении отпуска Работодатель не вправе отказать в предоставлении отпуска с последующим увольнением, если инициатива увольнения исходит от работника (по собственному желанию). Отказ является нарушением трудового законодательства. Как действовать: направьте письменное требование с указанием на ст. 127 ТК РФ. Если работодатель продолжает отказывать, обратитесь в трудовую инспекцию или прокуратуру с жалобой.

2. Больничный во время отпуска перед увольнением В отличие от обычного ежегодного отпуска, отпуск с последующим увольнением не продлевается на время болезни работника. Дата увольнения остается неизменной — последний день отпуска, как было указано в заявлении. Однако работник имеет право на получение пособия по временной нетрудоспособности за дни болезни, приходящиеся на период отпуска. Больничный лист в этом случае можно предоставить бывшему работодателю и после увольнения.

3. Отзыв заявления об увольнении Работник может отозвать свое заявление об увольнении только до начала отпуска, а не до даты увольнения. После начала отпуска отозвать заявление уже нельзя, так как трудовые отношения фактически прекращаются.

4. Увольнение по инициативе работодателя Если увольнение происходит по инициативе работодателя, предоставление отпуска с последующим увольнением возможно только при обоюдном согласии сторон. Работодатель вправе отказать, но обязан выплатить компенсацию за все неиспользованные дни отпуска. Исключение составляют случаи увольнения за виновные действия — в таких ситуациях отпуск с последующим увольнением не предоставляется вообще. ??

5. Расчет при увольнении во время отпуска Иногда работодатели пытаются произвести окончательный расчет не в последний рабочий день перед отпуском, а в день увольнения (последний день отпуска). Это является нарушением ст. 140 ТК РФ. Как действовать: настаивайте на получении всех выплат до начала отпуска. При нарушении этого права можно требовать компенсацию за задержку выплат согласно ст. 236 ТК РФ.

6. Спорные ситуации с трудовой книжкой

Работодатель обязан выдать трудовую книжку в последний рабочий день перед отпуском

В трудовой книжке датой увольнения указывается последний день отпуска

Если работник не забрал трудовую книжку вовремя, работодатель должен направить уведомление о необходимости её получения

Для минимизации рисков спорных ситуаций рекомендуется:

Составлять заявление в двух экземплярах, получая отметку о принятии на своем экземпляре Четко фиксировать даты начала и окончания отпуска, а также дату увольнения Требовать письменный отказ при несогласии работодателя предоставить отпуск Ознакамливаться со всеми приказами под подпись Проверять правильность расчетов до подписания документов

Помните, что в случае нарушения ваших прав срок обращения в суд по трудовым спорам составляет три месяца со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. ???