Можно ли иметь ИП и самозанятость одновременно

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Индивидуальные предприниматели и самозанятые, интересующиеся налоговой оптимизацией

Налоговые консультанты и юристы, работающие с бизнес-клиентами

Люди, планирующие открыть бизнес и желающие понять налоговые аспекты разных систем налогообложения Налоговая оптимизация и легальные способы снижения фискальной нагрузки — вот что волнует предпринимателей в условиях изменчивого законодательства. Вопрос совмещения статусов индивидуального предпринимателя и самозанятого становится всё более актуальным. Можно ли одновременно быть и ИП, и плательщиком НПД? Какие преимущества это даёт и какие подводные камни скрывает? Разберём эти вопросы без лишней воды, опираясь исключительно на букву закона и практический опыт. 💼

Можно ли совмещать статусы ИП и самозанятого

Законодательство РФ допускает совмещение статусов индивидуального предпринимателя и самозанятого гражданина (плательщика налога на профессиональный доход). Это официально подтверждено Федеральным законом №422-ФЗ от 27.11.2018, который регулирует экспериментальный режим НПД. 📑

Однако существует важный нюанс: нельзя применять режим НПД к доходам от видов деятельности, по которым вы уже зарегистрированы как ИП и применяете иные налоговые режимы (УСН, ОСНО, ПСН или ЕСХН).

Максим Петров, налоговый консультант Клиент обратился ко мне с вопросом: может ли он, будучи ИП на УСН "доходы" с салоном красоты, параллельно зарегистрироваться как самозанятый для предоставления консультаций по бизнесу? После проверки законодательства я подтвердил такую возможность. Через полгода он сообщил, что это решение позволило ему снизить налоговую нагрузку на 32% по направлению консалтинга, сохранив все преимущества ИП для основного бизнеса. Ключевой момент — он тщательно разделил потоки доходов и документооборот.

Иными словами, если вы уже зарегистрировали ИП с определенным видом деятельности, например, "Ремонт компьютеров" на УСН, вы не можете одновременно оказывать эти же услуги как самозанятый. Но ничто не мешает вам быть самозанятым в другой сфере, например, в фотографии.

Фактически законодательство позволяет разделить направления бизнеса между разными налоговыми режимами: 👇

Статус Вид деятельности (пример) Налоговый режим Ставка налога ИП Розничная торговля УСН "доходы" 6% Самозанятый Консультационные услуги НПД 4% с физлиц, 6% с юрлиц

Для многих предпринимателей такое совмещение становится способом легальной налоговой оптимизации. При этом важно помнить, что налоговая служба внимательно отслеживает попытки искусственного дробления бизнеса с целью уклонения от налогов.

Законодательные ограничения при совмещении статусов

Несмотря на возможность совмещения статусов, законодатель установил ряд существенных ограничений, которые необходимо соблюдать во избежание проблем с налоговыми органами. 🚫

Основные законодательные ограничения при совмещении статусов:

Запрет на регистрацию в качестве самозанятого для ИП, применяющих иные специальные налоговые режимы по аналогичным видам деятельности (п. 8 ч. 2 ст. 4 ФЗ №422-ФЗ).

Ограничение максимального годового дохода плательщика НПД — не более 2,4 млн рублей (на 2025 год).

Невозможность иметь наемных работников по трудовым договорам в качестве самозанятого.

Запрет на перепродажу товаров в рамках НПД (исключение — товары собственного производства).

Ограничения на реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих маркировке.

Особое внимание следует обратить на риск признания налоговыми органами искусственного дробления бизнеса. Если вы как ИП ведете бизнес с партнером, который является вашим самозанятым поставщиком услуг, и при этом фактически руководите его деятельностью — налоговая может расценить это как схему уклонения от налогов.

Екатерина Соловьева, юрист по налоговым спорам В моей практике был показательный случай. Предприниматель, владеющий сетью кофеен на УСН "доходы-расходы", решил оформить всех бариста как самозанятых, чтобы избежать уплаты страховых взносов. Он продолжал контролировать их график, выдавал инструкции и, по сути, сохранял все признаки трудовых отношений. При выездной проверке налоговая легко доказала фиктивность такой структуры: одни и те же рабочие места, единый бренд, централизованное управление. В результате — доначисление НДФЛ, страховых взносов и штрафы. Этого можно было избежать, если бы предприниматель действительно передал часть бизнеса на аутсорсинг самостоятельным специалистам, а не пытался замаскировать трудовые отношения.

Важно также учитывать ограничения по видам деятельности. В качестве самозанятого нельзя: 👎

Добывать и продавать полезные ископаемые

Выступать в качестве посредника (кроме курьерской доставки и аренды жилья)

Продавать подакцизные товары

Вести предпринимательскую деятельность в интересах третьих лиц по договорам поручения, комиссии или агентским договорам

Санкции за нарушение установленных правил могут быть серьезными — от доначисления налогов и страховых взносов до возбуждения уголовных дел по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

Какие виды деятельности разрешены при двойном статусе

При совмещении статусов ИП и самозанятого ключевой принцип — разделение видов деятельности. Законодатель не запрещает совмещать статусы, но требует, чтобы виды деятельности не пересекались. 🔄

Оптимальные сценарии разделения бизнеса между ИП и самозанятостью:

В качестве ИП В качестве самозанятого Комментарий Розничная торговля Услуги репетитора Разные сферы деятельности, легко разделяются Производство мебели Дизайн интерьеров Смежные, но различные услуги Ремонтно-строительные работы Консультации по ландшафтному дизайну Разные виды услуг в одной отрасли Транспортные услуги (грузоперевозки) Услуги переводчика Полностью разные направления Ветеринарная клиника Фотосъемка животных Дополняющие услуги, но разные по сути

При выборе видов деятельности для самозанятости следует помнить об ограничениях, установленных законом. Наиболее подходящие виды деятельности для самозанятых: 👨‍💻

Услуги в сфере IT (разработка сайтов, дизайн, программирование)

Творческая деятельность (фотография, видеосъемка, написание текстов)

Консультационные услуги (юридические, бухгалтерские, маркетинговые)

Образовательные услуги (репетиторство, проведение мастер-классов)

Бытовые услуги (ремонт техники, пошив одежды, клининг)

Производство изделий ручной работы (хенд-мейд)

Для индивидуального предпринимательства более оправданы виды деятельности, требующие существенных вложений, наёмного персонала или связанные с торговлей: 🏪

Розничная или оптовая торговля

Производство продукции

Услуги общепита

Строительство и ремонт

Услуги такси (с привлечением водителей)

Медицинские услуги

Важно помнить, что ключевым фактором при проверке налоговыми органами будет реальное экономическое обоснование выбранной модели. Если разделение бизнеса на ИП и самозанятость имеет под собой рациональное деловое обоснование, а не только налоговую выгоду, риски претензий со стороны ФНС минимальны.

Налоговые последствия одновременного владения ИП и НПД

Совмещение статусов ИП и самозанятого имеет серьёзные налоговые последствия, которые необходимо учитывать при стратегическом планировании бизнеса. 💰

Налоговые последствия для каждого из статусов:

Как индивидуальный предприниматель вы обязаны платить фиксированные страховые взносы независимо от наличия доходов (в 2025 году — около 51 000 рублей), а также налоги в соответствии с выбранной системой налогообложения.

вы обязаны платить фиксированные страховые взносы независимо от наличия доходов (в 2025 году — около 51 000 рублей), а также налоги в соответствии с выбранной системой налогообложения. Как самозанятый вы платите только налог на профессиональный доход (4% с физлиц и 6% с юрлиц) без обязательных страховых взносов.

Финансовая оптимизация при совмещении статусов достигается за счет перевода части деятельности на НПД, что позволяет сократить налоговую нагрузку. При этом фиксированные страховые взносы как ИП остаются неизменными независимо от того, какая доля дохода приходится на ИП, а какая — на самозанятость.

Рассмотрим сравнение налоговой нагрузки при годовом доходе 2 млн рублей: 📊

Параметр Только ИП на УСН "доходы" Только самозанятый Совмещение (1 млн как ИП, 1 млн как самозанятый, работа с юрлицами) Налог 6% от 2 млн = 120 000 руб. 6% от 2 млн = 120 000 руб. 6% от 1 млн (ИП) + 6% от 1 млн (НПД) = 120 000 руб. Страховые взносы 51 000 руб. (фиксированные в 2025 г.) 0 руб. 51 000 руб. (фиксированные в 2025 г.) Налоговые вычеты Уменьшение налога на сумму страховых взносов до 51 000 руб. Вычет 10 000 руб. (в начале деятельности) Уменьшение налога ИП на сумму страховых взносов до 30 000 руб. + вычет НПД Итоговая налоговая нагрузка 120 000 – 51 000 + 51 000 = 120 000 руб. 120 000 – 10 000 = 110 000 руб. 60 000 – 30 000 + 60 000 + 51 000 = 141 000 руб.

Как видно из расчетов, в данном конкретном примере наиболее выгодным вариантом оказывается полный переход на режим самозанятости. Однако это справедливо только для деятельности, которая не требует наличия статуса ИП (например, для работы с крупными компаниями или участия в тендерах).

Существуют также дополнительные налоговые аспекты, которые следует учитывать: 💼

Возможность использования налогового вычета в размере 10 000 рублей для самозанятых (только в начале деятельности)

ИП на УСН "доходы" может уменьшать налог на сумму страховых взносов (до 50% при наличии наемных работников и до 100% без них)

ИП может включать расходы на ведение бизнеса в налоговую базу при УСН "доходы минус расходы"

Самозанятые не могут учитывать никакие расходы при расчете налога

При принятии решения о совмещении статусов необходимо провести детальный расчет налоговой нагрузки с учетом специфики вашего бизнеса, сезонности доходов и перспектив роста. В некоторых случаях экономия на налогах при совмещении статусов может не компенсировать дополнительные административные и учетные затраты.

Как правильно разделить бизнес между ИП и самозанятостью

Грамотное разделение бизнеса между статусами ИП и самозанятого — ключевой момент, определяющий не только налоговую эффективность, но и легальность вашей схемы в глазах контролирующих органов. 📝

Практические шаги по правильному разделению бизнеса:

Четкое разграничение видов деятельности. Выберите для каждого статуса непересекающиеся виды деятельности с разными кодами ОКВЭД. Ведение раздельного учета доходов. Используйте отдельные банковские счета для операций, совершаемых в рамках ИП и самозанятости. Оформление различных договоров. Для деятельности в качестве ИП и самозанятого используйте разные шаблоны договоров с четким указанием, в каком качестве вы выступаете. Разделение клиентской базы. В идеале клиенты вашего ИП и клиенты, с которыми вы работаете как самозанятый, не должны совпадать. Корректное оформление документов. Для ИП используйте стандартные бухгалтерские документы, для самозанятого — чеки НПД из приложения "Мой налог". Разделение рекламы и брендинга. Продвигайте услуги ИП и самозанятого под разными брендами или со значительными визуальными отличиями.

Наиболее важные аспекты, на которые обращают внимание налоговые органы при проверке обоснованности разделения бизнеса: 🔎

Различие в характере предоставляемых услуг или товаров

Отсутствие взаимозависимости между клиентами ИП и клиентами самозанятого

Отдельные каналы реализации и продвижения

Различное оборудование и инструменты, используемые для разных видов деятельности

Отсутствие схем искусственного дробления для снижения налогов (например, перевода сотрудников в статус самозанятых)

Самостоятельность в принятии решений при деятельности в качестве самозанятого

Практические примеры оптимального разделения бизнеса: 💡

Основной бизнес (ИП) Дополнительная деятельность (самозанятый) Обоснование разделения Салон красоты (услуги парикмахера, маникюр, косметолог) Обучение макияжу, мастер-классы по прическам Основной бизнес требует помещения и оборудования, дополнительный — только личных навыков Производство мебели на заказ Онлайн-консультации по дизайну интерьера Разные виды деятельности, требующие различных навыков и ресурсов Грузоперевозки (несколько автомобилей, наемные водители) Услуги личного водителя владельца ИП в свободное время Разделение коммерческой деятельности и личного предоставления услуг

Для минимизации рисков претензий со стороны налоговых органов следует документально обосновать экономическую целесообразность разделения бизнеса. В бизнес-плане или учетной политике укажите, почему выбрана именно такая модель ведения бизнеса, какие экономические выгоды (помимо налоговых) она даёт.

Важно понимать, что искусственное дробление бизнеса исключительно для снижения налоговой нагрузки может быть квалифицировано как налоговая схема с соответствующими последствиями. Подход должен быть комплексным, с реальным разделением бизнес-процессов, а не только документальным оформлением. 🚨

Периодически проводите аудит своей деятельности, чтобы убедиться, что фактическое разделение бизнеса соответствует заявленному. При изменении законодательства или бизнес-модели своевременно вносите корректировки в свой подход к совмещению статусов.