Можно ли госслужащим подрабатывать: законные способы и ограничения

Для кого эта статья:

Госслужащие, которые ищут легальные способы дополнительного заработка.

Люди, планирующие карьеру в государственной службе и интересующиеся правовыми аспектами.

Специалисты, желающие понять последствия и ограничения, связанные с подработкой в госсекторе. Вопрос о дополнительном заработке для госслужащих стоит особенно остро на фоне экономических колебаний и стремления к повышению личного благосостояния ??. Многие представители государственной службы задаются вопросом — существует ли законный способ увеличить свой доход, не нарушая строгие рамки законодательства? Ситуация осложняется тем, что неверный шаг может не только привести к административной или уголовной ответственности, но и поставить крест на карьере. Давайте разберемся, где проходит тонкая грань между разрешенной дополнительной деятельностью и нарушением закона.

Законодательные ограничения для госслужащих на подработку

Правовой статус государственного служащего имеет свои особенности, которые напрямую влияют на возможность получения дополнительного заработка. Основные ограничения установлены Федеральным законом №79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и Федеральным законом №273-ФЗ "О противодействии коррупции" ??.

Ключевые запреты для госслужащих в 2025 году включают:

Запрет на осуществление предпринимательской деятельности лично или через доверенных лиц

Запрет на участие в управлении коммерческой или некоммерческой организацией (с исключениями)

Запрет на получение вознаграждений от физических и юридических лиц в связи с исполнением должностных обязанностей

Запрет на приобретение ценных бумаг, по которым может быть получен доход, в случаях, предусмотренных законом

Запрет на занятие оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств

Важно понимать, что ограничения для госслужащих различаются в зависимости от категории и группы должностей. Чем выше должность, тем строже ограничения ??.

Категория госслужащих Основные ограничения на дополнительный заработок Возможности легальной подработки Руководители высшего звена Максимально строгие ограничения, практически полный запрет на дополнительную деятельность Преподавательская, научная и творческая деятельность по согласованию Госслужащие категории "специалисты" Запрет на предпринимательскую деятельность и работу в сферах с конфликтом интересов Преподавание, научная работа, творчество, экспертная деятельность Обеспечивающие специалисты Умеренные ограничения, запрет на деятельность, создающую конфликт интересов Расширенные возможности при соблюдении уведомительного порядка

Алексей Морозов, главный специалист отдела государственной службы и кадров: В моей практике был показательный случай с руководителем отдела в региональном министерстве. Он решил преподавать в местном вузе, не уведомив об этом своего начальника. Несмотря на то, что преподавательская деятельность разрешена законом, отсутствие согласования привело к дисциплинарному взысканию. Хотя дело не дошло до увольнения, этот случай существенно замедлил его карьерный рост. Когда ко мне обратился другой сотрудник с вопросом о возможности подработки в качестве консультанта по правовым вопросам, мы провели тщательный анализ ситуации. Мы вместе оформили все необходимые документы, получили согласование, и теперь он успешно совмещает госслужбу с легальной консультационной деятельностью. Ключевое отличие? Грамотное оформление и соблюдение всех формальных процедур.

Разрешенные виды деятельности для госслужащих

Несмотря на многочисленные ограничения, закон предусматривает перечень видов дополнительной деятельности, которые госслужащие вправе осуществлять при соблюдении определенных условий ?????.

Легальные способы получения дополнительного дохода включают:

Преподавательская деятельность — чтение лекций, проведение семинаров в образовательных учреждениях, как очно, так и дистанционно Научная работа — исследования, публикация научных статей, участие в грантах, научное руководство Творческая деятельность — создание произведений искусства, литературы, музыки, фотографии Медицинская практика — для госслужащих с медицинским образованием Участие в управлении некоммерческой организацией — в случаях, когда это разрешено законом и не создает конфликта интересов Экспертная деятельность — участие в работе экспертных советов, комиссий Получение доходов от вкладов в банках и ценных бумаг — при условии соблюдения антикоррупционного законодательства

Особенно важно помнить, что любая дополнительная деятельность госслужащего:

Не должна приводить к конфликту интересов

Не должна мешать исполнению основных должностных обязанностей

Должна быть документально согласована с руководством (в большинстве случаев)

Должна быть отражена в ежегодной декларации о доходах

Екатерина Соколова, начальник юридического отдела: Несколько лет назад ко мне обратилась сотрудница территориального управления федерального ведомства. Она увлекалась фотографией и получила предложение провести коммерческую фотосессию. Переживая о законности такого заработка, она запросила консультацию. Мы проанализировали ситуацию: её фотографическая деятельность относилась к творческой работе (разрешенной законом), не пересекалась с её должностными обязанностями и не создавала конфликта интересов. Мы подготовили уведомление руководителю, который не нашел препятствий для такой подработки. Интересно, что со временем её хобби переросло в стабильный источник дополнительного дохода, который она полностью декларировала. Этот случай показывает, что при правильном юридическом подходе можно совмещать госслужбу с личными творческими проектами.

Как госслужащим официально получить дополнительный доход

Для госслужащих существует несколько легальных стратегий увеличения своего дохода, которые не противоречат законодательным ограничениям ??.

Преподавательская деятельность в вузах — многие госслужащие с профильным образованием и опытом могут вести спецкурсы по своей специализации

— многие госслужащие с профильным образованием и опытом могут вести спецкурсы по своей специализации Авторские права и интеллектуальная собственность — написание книг, статей, разработка методических материалов

— написание книг, статей, разработка методических материалов Участие в экспертных советах и комиссиях — при наличии соответствующей квалификации

— при наличии соответствующей квалификации Научно-исследовательская работа — особенно актуально для госслужащих с научными степенями

— особенно актуально для госслужащих с научными степенями Творческие проекты — от написания музыки до художественного творчества

— от написания музыки до художественного творчества Пассивный доход от финансовых инструментов — банковские вклады, доходы от ценных бумаг, сдача в аренду личного имущества

Важно отметить, что дополнительная занятость должна осуществляться строго во внерабочее время. Использование служебного положения или ресурсов для личной выгоды категорически запрещено ??.

Рассмотрим подробнее некоторые из самых популярных способов легального дополнительного заработка для госслужащих:

Вид деятельности Особенности оформления Потенциальный уровень дохода Ограничения Преподавание в вузах Договор с образовательным учреждением Средний Не должно мешать основной работе Написание и публикация книг, статей Авторский договор с издательством От низкого до высокого Нельзя использовать служебную информацию Сдача в аренду личного имущества Договор аренды От среднего до высокого Имущество должно быть законно приобретено и задекларировано Экспертная деятельность Договор на оказание экспертных услуг Высокий Не должно создавать конфликта интересов Инвестиционная деятельность Через лицензированных брокеров От низкого до высокого Запрет на определенные финансовые инструменты для некоторых категорий

Процедура согласования подработки для госслужащих

Чтобы легально заниматься дополнительной оплачиваемой деятельностью, госслужащему необходимо пройти процедуру согласования. Этот процесс имеет свои особенности и важные нюансы, которые необходимо учитывать ??.

Общий алгоритм согласования подработки включает следующие шаги:

Подготовка письменного уведомления — документ должен содержать информацию о характере дополнительной деятельности, предполагаемом месте работы, графике и примерной оплате Подача уведомления непосредственному руководителю — как правило, за 14-30 дней до начала предполагаемой деятельности Рассмотрение заявления комиссией по соблюдению требований к служебному поведению — в случаях, когда это предусмотрено внутренними регламентами Получение письменного разрешения или обоснованного отказа При положительном решении — заключение договора на выполнение дополнительной работы Информирование о полученных доходах в рамках ежегодной декларации

В некоторых ведомствах установлены дополнительные требования к процедуре согласования. Например, может потребоваться предоставление проекта трудового договора или гражданско-правового контракта ??.

Существуют и особые случаи, когда уведомительный порядок заменяется обязательным получением разрешения. Это касается, в частности:

Госслужащих высших категорий должностей

Сотрудников правоохранительных органов

Госслужащих, в должностные обязанности которых входит контрольно-надзорная деятельность в отношении организации, где планируется подработка

Отказ в согласовании дополнительной работы должен быть мотивированным и основанным на конкретных нормах закона. Госслужащий имеет право обжаловать такой отказ в комиссии по трудовым спорам или в судебном порядке.

Ответственность за нарушение запретов на подработку

Нарушение установленных законом ограничений на получение дополнительного дохода может повлечь серьезные последствия для госслужащего, вплоть до уголовной ответственности ??.

Виды ответственности за незаконную подработку:

Дисциплинарная ответственность — замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии, увольнение по утрате доверия

— замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии, увольнение по утрате доверия Административная ответственность — в случаях, предусмотренных КоАП РФ (например, при нарушении требований законодательства о противодействии коррупции)

— в случаях, предусмотренных КоАП РФ (например, при нарушении требований законодательства о противодействии коррупции) Уголовная ответственность — в случаях, когда незаконная подработка была связана с использованием служебного положения или привела к более серьезным преступлениям (злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки и т.д.)

Наиболее распространенным последствием выявления незаконной подработки является увольнение госслужащего в связи с утратой доверия. Это серьезное дисциплинарное взыскание, которое может существенно осложнить дальнейшее трудоустройство, особенно в государственном секторе.

Факты нарушений чаще всего выявляются при:

Проверке сведений о доходах и расходах

Поступлении информации от третьих лиц

Проверках контрольно-надзорных органов

Мониторинге социальных сетей и публикаций в СМИ

Помимо служебных последствий, незаконная подработка может привести к обязанности возвратить незаконно полученный доход, а также к репутационным рискам.

Практика показывает, что наиболее серьезно рассматриваются случаи, когда подработка связана с коммерческими структурами, деятельность которых пересекается с полномочиями госслужащего, или когда имел место явный конфликт интересов.