Можно ли брать отпуск на новогодние праздники – правила и выгода

Для кого эта статья:

Сотрудники, планирующие отпуск на новогодние праздники

HR-менеджеры и руководители, занимающиеся вопросами отпусков

Люди, заинтересованные в юридических аспектах трудового законодательства РФ Каждый год в декабре тысячи сотрудников задаются одним и тем же вопросом: можно ли взять отпуск на новогодние праздники и насколько это выгодно? Планирование отдыха в этот период вызывает множество вопросов: не запретит ли руководство, как правильно рассчитать дни, и самое главное — есть ли в этом финансовая выгода? ?? Разберем все юридические нюансы и подводные камни оформления отпуска в праздничный период, чтобы вы могли спланировать свой отдых максимально эффективно и без стресса.

Законность отпуска на новогодние праздники: основные правила

Первое, что нужно знать: брать отпуск на новогодние праздники абсолютно законно. Трудовой кодекс РФ не содержит запретов на использование ежегодного оплачиваемого отпуска в период праздников. Более того, статья 123 ТК РФ гласит, что отпуск может предоставляться в любое время в течение рабочего года согласно графику отпусков.

Важно понимать, что праздничные дни с 1 по 8 января (новогодние каникулы) и 7 января (Рождество Христово) являются нерабочими праздничными днями по законодательству РФ. При оформлении отпуска эти дни не включаются в число дней отпуска и не оплачиваются как отпускные, поскольку уже оплачены как праздничные.

Марина Ковалева, руководитель HR-департамента В прошлом году мы столкнулись с ситуацией, когда половина отдела маркетинга подала заявления на отпуск в период с 25 декабря по 15 января. Руководитель отдела был в панике — кто будет работать? Мы провели консультацию, объяснив, что по закону сотрудники имеют полное право на отпуск в этот период, если он предусмотрен графиком. В итоге было найдено компромиссное решение: мы составили скользящий график, чтобы обеспечить присутствие минимум 30% сотрудников в каждый рабочий день праздничного периода. Это позволило и бизнес-процессы сохранить, и права сотрудников не нарушить.

Ключевые правила, которые нужно знать при планировании отпуска на новогодние праздники:

Отпуск должен быть оформлен в соответствии с графиком отпусков, либо по соглашению с работодателем

Праздничные дни (1-8 января) не включаются в число дней отпуска

Работодатель не имеет законных оснований для отказа в отпуске, если он был запланирован в графике отпусков

Отдельные категории работников (родители несовершеннолетних детей-инвалидов, несовершеннолетние сотрудники) имеют право на отпуск в удобное для них время

Ежегодный отпуск нельзя заменить денежной компенсацией, кроме случаев увольнения

Категория работников Право на отпуск в новогодние праздники Основание (статья ТК РФ) Обычные сотрудники По графику отпусков или по соглашению ст. 123 ТК РФ Родители детей до 18 лет Преимущественное право выбора времени ст. 123 ТК РФ Родители 3+ детей до 18 лет В удобное время по желанию ст. 262.2 ТК РФ Работники до 18 лет В удобное время по желанию ст. 267 ТК РФ

Важно отметить, что отказ в предоставлении отпуска для льготных категорий сотрудников может быть оспорен через трудовую инспекцию или суд. При этом на работодателя может быть наложен административный штраф по ст. 5.27 КоАП РФ.

Расчет дней отпуска на новогодние праздники: экономим дни

Правильный расчет отпускных дней в период новогодних праздников — это настоящее искусство экономии. Главное правило: нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются (ст. 120 ТК РФ). ??

Оптимальные стратегии планирования отпуска на новогодние праздники 2025 года:

Вариант 1: Взять отпуск с 25 декабря 2024 по 10 января 2025. Фактически израсходуете только 7 дней отпуска (25-31 декабря + 9-10 января), но отдыхать будете 17 дней подряд

Вариант 2: Оформить отпуск с 30 декабря 2024 по 15 января 2025. Потратите 8 дней отпуска, получив 17 дней отдыха

Вариант 3: Взять отпуск только после праздников — с 9 по 19 января 2025. Израсходуете 9 дней отпуска и получите 19 дней отдыха подряд

Алексей Степанов, HR-консультант Помню случай с клиентом, который работал в крупной производственной компании. Он взял отпуск с 20 декабря по 20 января, рассчитывая на длительный отдых. Однако бухгалтерия насчитала ему 28 дней отпуска, включив праздничные дни. Когда он обратился ко мне за консультацией, мы составили официальное обращение в бухгалтерию с указанием на нарушение ст. 120 ТК РФ. После проверки расчет был исправлен — из отпуска исключили 9 праздничных дней. Это не только восстановило справедливость, но и "вернуло" клиенту почти треть его годового отпуска!

При планировании отпуска учитывайте следующие моменты:

Период отпуска Фактические дни отпуска Реальная продолжительность отдыха Коэффициент эффективности* 25.12.2024 – 10.01.2025 7 дней 17 дней 2,43 30.12.2024 – 15.01.2025 8 дней 17 дней 2,13 20.12.2024 – 20.01.2025 23 дня 32 дня 1,39 09.01.2025 – 19.01.2025 9 дней 19 дней 2,11

Коэффициент эффективности = Реальная продолжительность отдыха / Фактические дни отпуска

Помните, что если вы работаете по сменному графику, то расчет будет отличаться. В этом случае необходимо учитывать, что праздничные дни не включаются в отпуск только если на них приходятся ваши рабочие смены по графику.

Финансовая выгода от отпуска в праздничный период

Финансовый аспект планирования отпуска на новогодние праздники заслуживает особого внимания. Многие ошибочно полагают, что отпуск в праздники невыгоден, но при грамотном подходе можно получить значительную экономическую выгоду. ??

Основные финансовые преимущества отпуска в новогодний период:

Праздничные дни (1-8 января) оплачиваются по среднему заработку как рабочие, но вы не тратите на них отпускные дни

При правильном планировании можно получить длительный отдых, израсходовав минимум отпускных дней

Отпускные выплачиваются заранее (минимум за 3 дня до начала отпуска), что дает дополнительные средства перед праздниками

Экономия на транспортных расходах — при раннем бронировании до/после пиковых дат билеты могут стоить дешевле

Рассмотрим пример расчета финансовой выгоды для сотрудника со средней зарплатой 80 000 рублей в месяц, берущего отпуск с 25 декабря 2024 по 10 января 2025 года:

Расчет среднедневного заработка: 80 000 ? 12 / 365 = 2 630 рублей Количество дней отпуска без праздников: 7 дней (25-31 декабря + 9-10 января) Сумма отпускных: 2 630 ? 7 = 18 410 рублей При этом фактическая продолжительность отдыха: 17 дней

Если бы тот же сотрудник взял 17 дней отпуска в обычный период, ему пришлось бы потратить все 17 дней из отпуска, и сумма отпускных составила бы: 2 630 ? 17 = 44 710 рублей.

Таким образом, экономия отпускных дней составляет 10 дней, которые можно использовать в другое время года. А если перевести эти дни в денежный эквивалент, то условная экономия составит: 2 630 ? 10 = 26 300 рублей.

Дополнительные финансовые нюансы:

Премии и бонусы по итогам года часто выплачиваются в декабре, что дает дополнительные средства на отдых

Многие работодатели делают подарки или выплачивают дополнительные премии к Новому году

При выходе из отпуска в январе есть возможность сразу получить аванс, что улучшает финансовое положение

Важный момент: если в вашей организации есть специфические системы премирования или бонусов, которые зависят от отработанного времени, уточните, не повлияет ли отпуск в конце декабря на эти выплаты. В некоторых компаниях годовые бонусы могут зависеть от отработанного в декабре времени.

Как правильно оформить заявление на отпуск в новогодние дни

Корректное оформление документов — залог того, что ваш отпуск будет утвержден и правильно рассчитан. При планировании отпуска на новогодние праздники особенно важно соблюсти все формальности. ??

Пошаговая инструкция по оформлению отпуска на новогодние праздники:

Проверьте график отпусков на текущий год. Если ваш отпуск уже запланирован на нужный период — прекрасно. Если нет — потребуется согласование с руководством. Напишите заявление минимум за 2 недели до предполагаемой даты начала отпуска (лучше за месяц, учитывая предпраздничную загруженность кадровых служб). В заявлении четко укажите даты начала и окончания отпуска, включая новогодние праздники (например, "с 25.12.2024 по 10.01.2025"). Передайте заявление непосредственному руководителю для визирования, затем в отдел кадров. Проконтролируйте издание приказа о предоставлении отпуска по форме Т-6. Удостоверьтесь, что отпускные будут выплачены не позднее чем за 3 дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ).

Пример правильно составленного заявления:

Генеральному директору ООО "Компания" Иванову И.И. от менеджера по продажам Петрова П.П. Заявление Прошу предоставить мне ежегодный оплачиваемый отпуск с 25 декабря 2024 г. по 10 января 2025 г. включительно. 15.11.2024 Подпись _ /Петров П.П./

Важные моменты, на которые следует обратить внимание:

В приказе на отпуск должно быть указано количество календарных дней отпуска без учета праздничных дней

Если вы планируете взять отпуск за свой счет, помните, что нерабочие праздничные дни также не включаются в число дней такого отпуска

При переносе или продлении отпуска (например, из-за болезни) документы также должны быть оформлены корректно

Сохраните копию заявления с отметкой о принятии — это может пригодиться в случае спорных ситуаций

Если в вашей компании используются электронные системы документооборота, убедитесь, что заявка на отпуск прошла все необходимые этапы согласования и получила итоговое утверждение.

Решение спорных ситуаций при отказе в отпуске на праздники

Нередко сотрудники сталкиваются с отказом руководства в предоставлении отпуска на новогодние праздники. Важно знать, что не все отказы законны, и вы имеете право отстаивать свои интересы. ??

Типичные причины отказа и способы их преодоления:

Причина отказа Законность Как действовать "Много сотрудников уже в отпуске" Частично законно Предложите альтернативные варианты распределения рабочих задач или замену "Конец года, много работы" Незаконно, если отпуск по графику Сошлитесь на утвержденный график отпусков (ст. 123 ТК РФ) "Это невыгодно для компании" Незаконно Напомните, что право на отпуск гарантировано ТК РФ "Сначала закройте все проекты" Незаконно, если отпуск по графику Предложите план передачи дел и список контактных лиц

Алгоритм действий при неправомерном отказе в отпуске:

Запросите письменный отказ с указанием причин Обратитесь к руководителю HR-отдела или напрямую к высшему руководству Подготовьте письменное обращение со ссылками на ТК РФ (особенно ст. 123, 124) При отсутствии результата обратитесь в трудовую инспекцию через портал "Онлайнинспекция.рф" В крайнем случае — подготовьте исковое заявление в суд

Особо защищены законом следующие категории работников, которым работодатель обязан предоставить отпуск в удобное для них время:

Работники в возрасте до 18 лет (ст. 267 ТК РФ)

Женщины перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него (ст. 260 ТК РФ)

Родители, усыновители, опекуны ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет (ст. 262.1 ТК РФ)

Родители трех и более детей в возрасте до 18 лет (ст. 262.2 ТК РФ)

Работники, совмещающие работу с получением образования (ст. 173-176 ТК РФ)

Важно помнить, что отказ работодателя в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд запрещен законом (ст. 124 ТК РФ). Этот аргумент может быть решающим, если вы уже сталкивались с отказом в прошлом году.