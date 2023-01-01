Может ли самозанятый встать на учет по безработице: правила и условия

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Самозанятые граждане, испытывающие финансовые трудности

Люди, заинтересованные в получении пособия по безработице

Читатели, желающие понять законодательные нюансы статусов самозанятого и безработного Потеря дохода может настигнуть каждого — даже тех, кто ведет собственное дело. Самозанятость дает свободу и гибкость, но что делать, когда заказы иссякают, а финансовая подушка тает? Многие в этой ситуации задумываются о возможности встать на учет по безработице и получать пособие. Но законодательство в этой сфере имеет свои нюансы, которые необходимо учитывать. ?? Разберемся, совместим ли статус самозанятого с получением пособия по безработице, и что нужно сделать, чтобы претендовать на государственную поддержку.

Самозанятые и статус безработного: законодательные нормы

Правовой статус самозанятых граждан и безработных в Российской Федерации регулируется разными законодательными актами. Ключевое отличие заключается в том, что самозанятый считается лицом, имеющим доход, а безработный — нет. ??

Согласно Закону РФ №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости, ищут работу и готовы приступить к ней. В то же время, согласно Федеральному закону №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», самозанятые — это граждане, ведущие профессиональную деятельность и получающие доход.

Критерий Самозанятый Безработный Источник дохода Профессиональная деятельность Отсутствует Правовой статус Плательщик налога на профессиональный доход Лицо, ищущее работу Регистрация ФНС России Центр занятости населения Налоговые обязательства НПД (4% или 6%) Отсутствуют

Важно понимать, что законодательство прямо указывает на невозможность одновременно иметь статус самозанятого и получать пособие по безработице. Это подтверждается и судебной практикой — известны случаи, когда граждане, получавшие пособие по безработице и одновременно зарегистрированные как самозанятые, были обязаны вернуть все полученные средства.

Мария Соколова, юрист по трудовому праву К нам обратился Андрей, который полгода получал пособие по безработице, но при этом изредка брал заказы на фриланс-платформе как самозанятый. Он считал, что если доход небольшой и нерегулярный, то это не противоречит статусу безработного. Однако центр занятости провел проверку и обнаружил, что Андрей зарегистрирован как плательщик НПД. В результате ему пришлось вернуть все полученные выплаты — более 60 000 рублей. Причина в том, что даже минимальный доход от самозанятости автоматически лишает права на пособие. Андрею пришлось погасить задолженность перед государством, и лишь после этого он смог снова претендовать на статус безработного.

Несовместимость статусов: почему нельзя совмещать

Законодательство однозначно трактует ситуацию: статус самозанятого несовместим со статусом безработного. Для этого существует несколько юридических и логических обоснований:

Определение безработного: согласно закону, безработным признается человек, не имеющий работы и заработка. Самозанятый по определению имеет заработок, даже если он непостоянный.

согласно закону, безработным признается человек, не имеющий работы и заработка. Самозанятый по определению имеет заработок, даже если он непостоянный. Налоговая отчетность: плательщики НПД отчитываются о доходах, что автоматически означает наличие заработка.

плательщики НПД отчитываются о доходах, что автоматически означает наличие заработка. Цель пособия: государственная поддержка предназначена для людей, оказавшихся без средств к существованию, а не для подработки к основному доходу.

государственная поддержка предназначена для людей, оказавшихся без средств к существованию, а не для подработки к основному доходу. Система межведомственного взаимодействия: центры занятости имеют доступ к информации ФНС о регистрации граждан в качестве самозанятых.

Важно знать, что органы занятости регулярно проводят проверки статуса зарегистрированных безработных. Система автоматически сверяет данные с ФНС, и если выясняется, что человек, получающий пособие, зарегистрирован как самозанятый, это влечет серьезные последствия. ??

Нарушение Последствия Получение пособия при наличии статуса самозанятого Прекращение выплат, требование вернуть все полученные средства Сокрытие информации о регистрации самозанятым Административная ответственность, возможно уголовное преследование за мошенничество Регистрация в качестве самозанятого после получения статуса безработного Автоматическое снятие с учета, прекращение выплат

Некоторые граждане ошибочно полагают, что если доход от самозанятости небольшой или нерегулярный, то можно совмещать его с получением пособия. Однако закон не предусматривает таких исключений — любой официально зарегистрированный доход от самозанятости лишает права на пособие по безработице.

Как самозанятому встать на учет по безработице: алгоритм

Если вы решили прекратить деятельность в качестве самозанятого и встать на учет в центре занятости, вам необходимо следовать определенному алгоритму. Этот процесс включает несколько важных шагов, выполнение которых гарантирует соблюдение всех юридических требований. ??

Снятие с учета в качестве плательщика НПД: это можно сделать через приложение «Мой налог» или личный кабинет на сайте ФНС. После отмены регистрации вам придет соответствующее уведомление. Подготовка необходимых документов: соберите паспорт, трудовую книжку (при наличии), документы об образовании, справку о среднем заработке за последние три месяца на последнем месте работы (если были трудоустроены). Подача заявления в центр занятости: это можно сделать лично, через портал Госуслуг или официальный сайт службы занятости вашего региона. Прохождение собеседования: в назначенный день необходимо явиться в центр занятости для прохождения собеседования и определения подходящих вакансий. Получение статуса безработного: если подходящих вакансий не найдено, через 11 дней после регистрации вам присваивается статус безработного и назначается пособие.

Дмитрий Волков, карьерный консультант Моя клиентка Елена работала дизайнером как самозанятая более двух лет. Когда заказы резко сократились, она решила найти работу по найму и временно встать на учет по безработице. Елена сняла статус самозанятого через приложение «Мой налог», но не знала, что для назначения максимального пособия нужна справка о доходах. Как самозанятая, она могла предоставить только выписку из приложения о полученных доходах за последние месяцы. Служба занятости приняла эти документы, но пособие назначили минимальное. Елена была разочарована, но продолжила поиск работы через центр занятости и через месяц нашла постоянную позицию в компании. Этот случай показывает, что даже при отсутствии официального трудоустройства самозанятые могут воспользоваться государственной поддержкой, если соблюдают последовательность действий.

Важно понимать, что процесс снятия с учета как самозанятого занимает всего несколько минут, но информация об этом не сразу передается в центр занятости. Рекомендуется сохранить уведомление о снятии с учета и предъявить его при обращении в службу занятости, чтобы избежать недоразумений. ??

Необходимые документы для постановки на биржу труда

Для постановки на учет в качестве безработного бывшему самозанятому потребуется предоставить определенный набор документов. В 2025 году перечень документов был обновлен, и процедура стала более цифровизированной, но основные требования сохранились. ??

Обязательные документы для всех категорий граждан:

Паспорт гражданина РФ или временное удостоверение личности (оригинал)

или временное удостоверение личности (оригинал) СНИЛС (оригинал или данные)

(оригинал или данные) Документ об образовании (диплом, аттестат, сертификаты о прохождении курсов)

(диплом, аттестат, сертификаты о прохождении курсов) Индивидуальный план реабилитации (для инвалидов)

(для инвалидов) Справка о снятии с учета в качестве плательщика НПД (распечатка из приложения «Мой налог» или выписка из личного кабинета налогоплательщика)

Дополнительные документы, которые могут повлиять на размер пособия:

Справка о среднем заработке за последние 3 месяца на последнем месте работы (если вы были трудоустроены по ТК РФ до самозанятости)

за последние 3 месяца на последнем месте работы (если вы были трудоустроены по ТК РФ до самозанятости) Трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности (если есть)

или сведения о трудовой деятельности (если есть) Выписка из приложения «Мой налог» о полученных доходах (может учитываться при определении размера пособия в некоторых регионах)

о полученных доходах (может учитываться при определении размера пособия в некоторых регионах) Документы, подтверждающие стаж (договоры ГПХ, справки и т.д.)

Категория граждан Специфические документы Примечания Бывшие самозанятые без опыта работы по ТК РФ Справка о снятии с учета НПД, документ об образовании Пособие назначается в минимальном размере Бывшие самозанятые с предыдущим опытом работы по ТК РФ Трудовая книжка, справка о заработке, справка о снятии с учета НПД Размер пособия зависит от предыдущего заработка Бывшие самозанятые предпенсионного возраста Документы, подтверждающие стаж, справка о снятии с учета НПД Повышенный размер пособия, увеличенный срок выплаты

При подаче заявления через портал Госуслуг большинство документов не потребуется прикладывать — система запросит их автоматически через межведомственное взаимодействие. Однако справку о снятии с учета в качестве плательщика НПД и справку о заработке (при наличии) необходимо будет загрузить самостоятельно. ???

Если вы подаете заявление лично в центре занятости, рекомендуется иметь при себе оригиналы всех документов и их копии. В некоторых центрах занятости есть возможность сделать копии на месте, но это не гарантировано.

Размер пособия и сроки получения выплат

Размер пособия по безработице для бывших самозанятых зависит от нескольких факторов, включая наличие предыдущего официального трудового стажа, среднюю заработную плату на последнем месте работы и региональные коэффициенты. В 2025 году действуют следующие правила начисления пособий. ??

Базовые параметры пособия по безработице в 2025 году:

Минимальный размер: 1500 рублей (базовый без учета региональных коэффициентов)

1500 рублей (базовый без учета региональных коэффициентов) Максимальный размер: 12792 рубля (базовый без учета региональных коэффициентов)

12792 рубля (базовый без учета региональных коэффициентов) Период выплаты: не более 6 месяцев в течение 12 месяцев

не более 6 месяцев в течение 12 месяцев Для предпенсионеров: не более 12 месяцев в течение 18 месяцев

Расчет пособия для бывших самозанятых зависит от категории:

Без предыдущего официального стажа или с перерывом более 12 месяцев: назначается минимальное пособие — 1500 рублей (с учетом региональных коэффициентов). С предыдущим официальным стажем в течение последних 12 месяцев перед самозанятостью: пособие рассчитывается как 75% от средней заработной платы за последние 3 месяца работы в первые 3 месяца, 60% — в следующие 3 месяца, но не выше максимального размера. Предпенсионеры: получают пособие в зависимости от стажа и заработка, но на более длительный период — до 12 месяцев.

Период выплаты Процент от среднего заработка Ограничения Первые 3 месяца 75% Не выше максимального размера пособия Следующие 3 месяца 60% Не выше максимального размера пособия Для предпенсионеров: первые 3 месяца 75% Не выше максимального размера пособия Для предпенсионеров: следующие 4 месяца 60% Не выше максимального размера пособия Для предпенсионеров: последующие месяцы 45% Не выше максимального размера пособия

Важно понимать, что для получения пособия необходимо активно искать работу и являться на перерегистрацию в центр занятости в назначенные дни (обычно раз в две недели). Пропуск перерегистрации без уважительной причины может привести к приостановке выплаты пособия. ???

Кроме того, при получении двух отказов от подходящей работы, предложенной центром занятости, размер пособия может быть снижен на 25% на срок до одного месяца. При отказе от участия в общественных работах после трех месяцев безработицы пособие также может быть уменьшено.

В отдельных регионах России действуют дополнительные меры поддержки безработных, включая региональные доплаты к пособию, материальную помощь и программы переобучения с сохранением пособия. Рекомендуется уточнять актуальную информацию в центре занятости вашего региона.