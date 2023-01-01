Может ли самозанятый встать на учет по безработице: правила и условия
Потеря дохода может настигнуть каждого — даже тех, кто ведет собственное дело. Самозанятость дает свободу и гибкость, но что делать, когда заказы иссякают, а финансовая подушка тает? Многие в этой ситуации задумываются о возможности встать на учет по безработице и получать пособие. Но законодательство в этой сфере имеет свои нюансы, которые необходимо учитывать. ?? Разберемся, совместим ли статус самозанятого с получением пособия по безработице, и что нужно сделать, чтобы претендовать на государственную поддержку.
Самозанятые и статус безработного: законодательные нормы
Правовой статус самозанятых граждан и безработных в Российской Федерации регулируется разными законодательными актами. Ключевое отличие заключается в том, что самозанятый считается лицом, имеющим доход, а безработный — нет. ??
Согласно Закону РФ №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости, ищут работу и готовы приступить к ней. В то же время, согласно Федеральному закону №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», самозанятые — это граждане, ведущие профессиональную деятельность и получающие доход.
|Критерий
|Самозанятый
|Безработный
|Источник дохода
|Профессиональная деятельность
|Отсутствует
|Правовой статус
|Плательщик налога на профессиональный доход
|Лицо, ищущее работу
|Регистрация
|ФНС России
|Центр занятости населения
|Налоговые обязательства
|НПД (4% или 6%)
|Отсутствуют
Важно понимать, что законодательство прямо указывает на невозможность одновременно иметь статус самозанятого и получать пособие по безработице. Это подтверждается и судебной практикой — известны случаи, когда граждане, получавшие пособие по безработице и одновременно зарегистрированные как самозанятые, были обязаны вернуть все полученные средства.
Мария Соколова, юрист по трудовому праву
К нам обратился Андрей, который полгода получал пособие по безработице, но при этом изредка брал заказы на фриланс-платформе как самозанятый. Он считал, что если доход небольшой и нерегулярный, то это не противоречит статусу безработного. Однако центр занятости провел проверку и обнаружил, что Андрей зарегистрирован как плательщик НПД. В результате ему пришлось вернуть все полученные выплаты — более 60 000 рублей. Причина в том, что даже минимальный доход от самозанятости автоматически лишает права на пособие. Андрею пришлось погасить задолженность перед государством, и лишь после этого он смог снова претендовать на статус безработного.
Несовместимость статусов: почему нельзя совмещать
Законодательство однозначно трактует ситуацию: статус самозанятого несовместим со статусом безработного. Для этого существует несколько юридических и логических обоснований:
- Определение безработного: согласно закону, безработным признается человек, не имеющий работы и заработка. Самозанятый по определению имеет заработок, даже если он непостоянный.
- Налоговая отчетность: плательщики НПД отчитываются о доходах, что автоматически означает наличие заработка.
- Цель пособия: государственная поддержка предназначена для людей, оказавшихся без средств к существованию, а не для подработки к основному доходу.
- Система межведомственного взаимодействия: центры занятости имеют доступ к информации ФНС о регистрации граждан в качестве самозанятых.
Важно знать, что органы занятости регулярно проводят проверки статуса зарегистрированных безработных. Система автоматически сверяет данные с ФНС, и если выясняется, что человек, получающий пособие, зарегистрирован как самозанятый, это влечет серьезные последствия. ??
|Нарушение
|Последствия
|Получение пособия при наличии статуса самозанятого
|Прекращение выплат, требование вернуть все полученные средства
|Сокрытие информации о регистрации самозанятым
|Административная ответственность, возможно уголовное преследование за мошенничество
|Регистрация в качестве самозанятого после получения статуса безработного
|Автоматическое снятие с учета, прекращение выплат
Некоторые граждане ошибочно полагают, что если доход от самозанятости небольшой или нерегулярный, то можно совмещать его с получением пособия. Однако закон не предусматривает таких исключений — любой официально зарегистрированный доход от самозанятости лишает права на пособие по безработице.
Как самозанятому встать на учет по безработице: алгоритм
Если вы решили прекратить деятельность в качестве самозанятого и встать на учет в центре занятости, вам необходимо следовать определенному алгоритму. Этот процесс включает несколько важных шагов, выполнение которых гарантирует соблюдение всех юридических требований. ??
- Снятие с учета в качестве плательщика НПД: это можно сделать через приложение «Мой налог» или личный кабинет на сайте ФНС. После отмены регистрации вам придет соответствующее уведомление.
- Подготовка необходимых документов: соберите паспорт, трудовую книжку (при наличии), документы об образовании, справку о среднем заработке за последние три месяца на последнем месте работы (если были трудоустроены).
- Подача заявления в центр занятости: это можно сделать лично, через портал Госуслуг или официальный сайт службы занятости вашего региона.
- Прохождение собеседования: в назначенный день необходимо явиться в центр занятости для прохождения собеседования и определения подходящих вакансий.
- Получение статуса безработного: если подходящих вакансий не найдено, через 11 дней после регистрации вам присваивается статус безработного и назначается пособие.
Дмитрий Волков, карьерный консультант
Моя клиентка Елена работала дизайнером как самозанятая более двух лет. Когда заказы резко сократились, она решила найти работу по найму и временно встать на учет по безработице. Елена сняла статус самозанятого через приложение «Мой налог», но не знала, что для назначения максимального пособия нужна справка о доходах. Как самозанятая, она могла предоставить только выписку из приложения о полученных доходах за последние месяцы. Служба занятости приняла эти документы, но пособие назначили минимальное. Елена была разочарована, но продолжила поиск работы через центр занятости и через месяц нашла постоянную позицию в компании. Этот случай показывает, что даже при отсутствии официального трудоустройства самозанятые могут воспользоваться государственной поддержкой, если соблюдают последовательность действий.
Важно понимать, что процесс снятия с учета как самозанятого занимает всего несколько минут, но информация об этом не сразу передается в центр занятости. Рекомендуется сохранить уведомление о снятии с учета и предъявить его при обращении в службу занятости, чтобы избежать недоразумений. ??
Необходимые документы для постановки на биржу труда
Для постановки на учет в качестве безработного бывшему самозанятому потребуется предоставить определенный набор документов. В 2025 году перечень документов был обновлен, и процедура стала более цифровизированной, но основные требования сохранились. ??
Обязательные документы для всех категорий граждан:
- Паспорт гражданина РФ или временное удостоверение личности (оригинал)
- СНИЛС (оригинал или данные)
- Документ об образовании (диплом, аттестат, сертификаты о прохождении курсов)
- Индивидуальный план реабилитации (для инвалидов)
- Справка о снятии с учета в качестве плательщика НПД (распечатка из приложения «Мой налог» или выписка из личного кабинета налогоплательщика)
Дополнительные документы, которые могут повлиять на размер пособия:
- Справка о среднем заработке за последние 3 месяца на последнем месте работы (если вы были трудоустроены по ТК РФ до самозанятости)
- Трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности (если есть)
- Выписка из приложения «Мой налог» о полученных доходах (может учитываться при определении размера пособия в некоторых регионах)
- Документы, подтверждающие стаж (договоры ГПХ, справки и т.д.)
|Категория граждан
|Специфические документы
|Примечания
|Бывшие самозанятые без опыта работы по ТК РФ
|Справка о снятии с учета НПД, документ об образовании
|Пособие назначается в минимальном размере
|Бывшие самозанятые с предыдущим опытом работы по ТК РФ
|Трудовая книжка, справка о заработке, справка о снятии с учета НПД
|Размер пособия зависит от предыдущего заработка
|Бывшие самозанятые предпенсионного возраста
|Документы, подтверждающие стаж, справка о снятии с учета НПД
|Повышенный размер пособия, увеличенный срок выплаты
При подаче заявления через портал Госуслуг большинство документов не потребуется прикладывать — система запросит их автоматически через межведомственное взаимодействие. Однако справку о снятии с учета в качестве плательщика НПД и справку о заработке (при наличии) необходимо будет загрузить самостоятельно. ???
Если вы подаете заявление лично в центре занятости, рекомендуется иметь при себе оригиналы всех документов и их копии. В некоторых центрах занятости есть возможность сделать копии на месте, но это не гарантировано.
Размер пособия и сроки получения выплат
Размер пособия по безработице для бывших самозанятых зависит от нескольких факторов, включая наличие предыдущего официального трудового стажа, среднюю заработную плату на последнем месте работы и региональные коэффициенты. В 2025 году действуют следующие правила начисления пособий. ??
Базовые параметры пособия по безработице в 2025 году:
- Минимальный размер: 1500 рублей (базовый без учета региональных коэффициентов)
- Максимальный размер: 12792 рубля (базовый без учета региональных коэффициентов)
- Период выплаты: не более 6 месяцев в течение 12 месяцев
- Для предпенсионеров: не более 12 месяцев в течение 18 месяцев
Расчет пособия для бывших самозанятых зависит от категории:
- Без предыдущего официального стажа или с перерывом более 12 месяцев: назначается минимальное пособие — 1500 рублей (с учетом региональных коэффициентов).
- С предыдущим официальным стажем в течение последних 12 месяцев перед самозанятостью: пособие рассчитывается как 75% от средней заработной платы за последние 3 месяца работы в первые 3 месяца, 60% — в следующие 3 месяца, но не выше максимального размера.
- Предпенсионеры: получают пособие в зависимости от стажа и заработка, но на более длительный период — до 12 месяцев.
|Период выплаты
|Процент от среднего заработка
|Ограничения
|Первые 3 месяца
|75%
|Не выше максимального размера пособия
|Следующие 3 месяца
|60%
|Не выше максимального размера пособия
|Для предпенсионеров: первые 3 месяца
|75%
|Не выше максимального размера пособия
|Для предпенсионеров: следующие 4 месяца
|60%
|Не выше максимального размера пособия
|Для предпенсионеров: последующие месяцы
|45%
|Не выше максимального размера пособия
Важно понимать, что для получения пособия необходимо активно искать работу и являться на перерегистрацию в центр занятости в назначенные дни (обычно раз в две недели). Пропуск перерегистрации без уважительной причины может привести к приостановке выплаты пособия. ???
Кроме того, при получении двух отказов от подходящей работы, предложенной центром занятости, размер пособия может быть снижен на 25% на срок до одного месяца. При отказе от участия в общественных работах после трех месяцев безработицы пособие также может быть уменьшено.
В отдельных регионах России действуют дополнительные меры поддержки безработных, включая региональные доплаты к пособию, материальную помощь и программы переобучения с сохранением пособия. Рекомендуется уточнять актуальную информацию в центре занятости вашего региона.
Самозанятость и статус безработного — юридически несовместимые понятия, требующие четкого разграничения. Чтобы получить пособие по безработице, необходимо полностью прекратить деятельность в качестве плательщика НПД, собрать необходимые документы и строго следовать процедуре регистрации в центре занятости. Размер пособия будет зависеть от вашего предыдущего официального трудового стажа и заработка. Помните, что статус безработного — это временная мера поддержки, а не постоянный источник дохода. Используйте это время для поиска новой работы, переобучения или планирования следующего этапа своей карьеры.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву