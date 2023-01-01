Может ли быть 2 основных места работы: юридические нюансы и нормы ТК#Фриланс и самозанятость #Трудовое право #ТК РФ
Миф о возможности иметь два основных места работы прочно укоренился среди соискателей и даже некоторых кадровиков. Каждый месяц ко мне обращаются десятки людей с вопросом: "А что, если я официально устроюсь на две полные ставки?" Многие искренне удивляются, узнав о юридических тонкостях и рисках такого решения. Сегодня разберём, что на самом деле говорит трудовое законодательство о нескольких местах работы, и какие правовые механизмы предусмотрены для тех, кто хочет легально трудиться в разных организациях. ??
Можно ли иметь два основных места работы по ТК РФ
Трудовой кодекс РФ дает однозначный ответ на вопрос о возможности иметь два основных места работы — это юридически невозможно. Согласно статье 66 ТК РФ, трудовая книжка может вестись только по основному месту работы. Это означает, что в правовом поле может существовать только одно основное место работы.
Однако закон предусматривает легальную возможность трудиться в нескольких организациях одновременно — через механизм работы по совместительству. Это принципиально иная правовая конструкция, и важно понимать различия:
|Критерий
|Основное место работы
|Работа по совместительству
|Трудовая книжка
|Ведется в обязательном порядке
|Запись вносится по желанию работника
|Рабочее время
|Полный рабочий день (до 40 часов в неделю)
|Не более 4 часов в день (до 20 часов в неделю)
|Испытательный срок
|Может устанавливаться до 3 месяцев
|Не устанавливается при наличии у работника основного места работы
|Ежегодный отпуск
|28 календарных дней (минимум)
|Предоставляется одновременно с отпуском по основному месте
Анна Петрова, руководитель кадровой службы
Ко мне обратился соискатель, который уверял, что на предыдущем месте работы у него было два трудовых договора по основному месту работы. Я попросила его предоставить трудовую книжку и документы. Выяснилось, что в одной компании он действительно работал как основной сотрудник, а во второй — был официально оформлен как совместитель, хотя работодатель уверял его, что это "второе основное место". Человек был искренне удивлен, узнав, что все это время его вводили в заблуждение. Мы провели разъяснительную беседу о том, что такое совместительство и как правильно оформить его текущее трудоустройство без нарушения закона.
В 2025 году ситуация остается неизменной — наличие двух основных мест работы противоречит нормам трудового законодательства. Попытки обойти этот запрет могут привести к серьезным последствиям:
- Штрафы для работодателя за нарушение трудового законодательства (до 50 000 руб. по статье 5.27 КоАП РФ)
- Возможные налоговые санкции при обнаружении несоответствий в отчетности
- Проблемы с начислением пенсионных баллов и подтверждением стажа
- Сложности при оформлении больничных листов и получении социальных гарантий
Единственный легальный способ работать в нескольких организациях — это комбинация "основное место работы + совместительство". При этом совместительств может быть несколько, как внутренних (в той же организации), так и внешних (в других компаниях). ??
Понятие совместительства и правовой статус работника
Совместительство — это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время (статья 60.1 ТК РФ). Важно понимать, что совместитель имеет особый правовой статус, отличный от статуса основного работника.
Законодательство устанавливает ряд ограничений для работы по совместительству:
- Продолжительность работы не может превышать 4 часа в день
- В течение месяца продолжительность работы не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени
- Существуют категории работников, которым совместительство запрещено (например, несовершеннолетние)
- Для некоторых профессий установлены дополнительные ограничения (педагоги, медработники и др.)
В 2025 году правовой статус совместителя включает в себя следующие особенности:
|Аспект трудовых отношений
|Особенности для совместителей
|Трудовой договор
|Обязательно указание на работу по совместительству
|Оплата труда
|Пропорционально отработанному времени или по результату
|Увольнение
|Возможно дополнительное основание — прием работника, для которого эта работа будет основной
|Социальные гарантии
|Все основные гарантии сохраняются, но с учетом особенностей режима работы
|Командировки
|Направление в командировку возможно только с согласия работника
Совместительство может быть:
- Внутренним — когда работник трудится у того же работодателя, но на другой должности
- Внешним — когда совместительство осуществляется у другого работодателя
Важно отметить, что работник, оформленный по совместительству, имеет право на большинство тех же гарантий, что и основные сотрудники: оплачиваемые отпуска, больничные, защиту от незаконного увольнения. Однако реализация этих прав имеет свою специфику, о которой следует знать и работнику, и работодателю. ??
Особенности трудовых договоров при работе в 2+ местах
При официальном трудоустройстве в нескольких организациях необходимо правильно оформлять трудовые договоры. В случае совмещения основной работы и совместительства, каждый договор имеет свои особенности и требования к содержанию.
Для основного места работы трудовой договор оформляется стандартно, но при заключении договора о работе по совместительству необходимо учесть следующие нюансы:
- В трудовом договоре должна быть прямо указана работа по совместительству
- Необходимо чётко прописать режим рабочего времени (не более 4 часов в день)
- Должны быть детально указаны условия оплаты труда
- Желательно прописать порядок предоставления отпуска (одновременно с отпуском по основному месту работы)
- При необходимости — указать дополнительные условия, связанные со спецификой работы по совместительству
Примечательно, что в 2025 году работодатели стали более тщательно проверять потенциальных сотрудников на наличие дополнительных мест работы. Это связано с тем, что неправильное оформление трудовых отношений может привести к серьезным правовым последствиям для всех сторон.
Максим Соколов, юрист по трудовому праву
В моей практике был случай, когда работник умолчал о том, что уже работает в другой организации на полную ставку, и устроился к моему клиенту тоже как на основное место работы. Проблема всплыла, когда возникла необходимость оформления больничного листа. Выяснилось, что сотрудник одновременно находился на больничном в двух организациях и получал двойную компенсацию. Это привело к разбирательству с ФСС и налоговой. В результате работнику пришлось возвращать незаконно полученные средства, а моему клиенту-работодателю — переоформлять трудовые отношения задним числом, что повлекло административную ответственность. После этого случая мы разработали специальный чек-лист для HR-отдела по проверке будущих сотрудников на предмет наличия основного места работы.
Отдельно стоит рассмотреть распространенные ошибки при оформлении трудовых договоров при работе в нескольких местах:
- Отсутствие в договоре указания на работу по совместительству
- Установление для совместителя полного рабочего дня
- Неправильное оформление графика работы, не учитывающее наличие основного места работы
- Требование предоставить трудовую книжку при оформлении по совместительству
- Игнорирование ограничений на работу по совместительству для отдельных категорий работников
Важный момент касается дополнительных соглашений и изменений в трудовом договоре. Если работник, первоначально оформленный как совместитель, хочет перейти на основное место работы в этой же организации, необходимо:
- Расторгнуть трудовой договор по совместительству
- Заключить новый трудовой договор по основному месту работы
- Внести соответствующую запись в трудовую книжку
- Уведомить предыдущего работодателя об увольнении с основного места работы
При этом важно соблюдать последовательность действий, чтобы не возникло ситуации с двумя основными местами работы. Грамотное оформление документов поможет избежать проблем как работнику, так и работодателю. ??
Налоги и страховые взносы при нескольких трудоустройствах
Работа в нескольких организациях имеет серьезные налоговые последствия, которые необходимо учитывать и работнику, и работодателю. Главная особенность заключается в порядке уплаты НДФЛ и начисления страховых взносов.
Рассмотрим ключевые моменты налогообложения при наличии основного места работы и совместительства:
- НДФЛ удерживается и перечисляется каждым работодателем отдельно
- Стандартные налоговые вычеты могут предоставляться только на одном месте работы (по выбору работника)
- Социальные и имущественные вычеты работник может получить через налоговую инспекцию по окончании налогового периода
- Страховые взносы начисляются каждым работодателем независимо от наличия других мест работы
Важная особенность 2025 года — при достижении предельной базы для начисления страховых взносов у одного из работодателей, второй работодатель все равно должен продолжать начислять взносы в полном объеме. Это может привести к ситуации, когда общая сумма страховых взносов, уплаченных за работника, превысит установленный лимит.
|Налоговый аспект
|Основное место работы
|Работа по совместительству
|НДФЛ
|Удерживается в размере 13% (15% для доходов свыше 5 млн руб.)
|Удерживается в размере 13% (15% для доходов свыше 5 млн руб.)
|Стандартные вычеты
|Могут предоставляться при наличии заявления
|Не предоставляются, если используются по основному месту
|Страховые взносы
|Начисляются до достижения предельной базы
|Начисляются независимо от других мест работы
|Справка 2-НДФЛ
|Предоставляется по запросу работника
|Предоставляется по запросу работника
Стоит обратить внимание на несколько практических аспектов налогообложения при работе в нескольких местах:
- Если суммарный годовой доход со всех мест работы превышает 5 млн рублей, работнику придется доплатить НДФЛ по повышенной ставке 15% при подаче налоговой декларации
- При получении налоговых вычитков (имущественных, социальных) необходимо учитывать доходы со всех мест работы
- Для получения максимальной пенсии важно, чтобы взносы в ПФР уплачивались в полном объеме всеми работодателями
- При расчете больничных и декретных пособий учитываются доходы, полученные и по основному месту работы, и по совместительству (с определенными ограничениями)
В случае если работник официально трудоустроен в нескольких местах, ему следует ежегодно подавать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, особенно если:
- Суммарный доход превышает 5 млн рублей
- Есть основания для получения налоговых вычетов
- Имеются иные источники дохода помимо трудовой деятельности
Стоит отметить, что неправильное оформление трудовых отношений (например, попытка оформить два основных места работы) может привести к налоговым проверкам и доначислениям налогов как для работодателя, так и для работника. Поэтому важно соблюдать требования законодательства и правильно оформлять все документы. ??
Документальное оформление и права многоработного сотрудника
Правильное документальное оформление работы в нескольких организациях — залог защиты прав как работника, так и работодателя. Рассмотрим основные документы, которые необходимы при оформлении совместительства, и особенности обеспечения прав многоработного сотрудника.
При трудоустройстве по совместительству работник должен предоставить:
- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
- Документ об образовании (если работа требует специальных знаний)
- Справку о характере и условиях труда по основному месту работы (для вредных условий)
- СНИЛС
- ИНН
Важно: при оформлении по совместительству работодатель не имеет права требовать трудовую книжку, так как она должна храниться по основному месту работы.
В 2025 году особое внимание уделяется электронному кадровому документообороту. При работе в нескольких организациях это создает определенные преимущества:
- Ускоряется процесс оформления необходимых документов
- Упрощается получение справок и выписок для предоставления другим работодателям
- Снижается риск потери документов при передаче между организациями
- Обеспечивается прозрачность трудовой истории работника
Важным аспектом является обеспечение трудовых прав работника, трудящегося в нескольких местах. Законодательство предусматривает следующие гарантии:
- Право на отпуск — отпуск по совместительству предоставляется одновременно с отпуском по основному месту работы
- Право на больничный — оплата больничного производится по всем местам работы
- Право на защиту от дискриминации — работодатель не может ухудшать условия труда только на основании того, что работник трудится в нескольких местах
- Право на ограничение рабочего времени — общая продолжительность работы по совместительству не может превышать половины месячной нормы рабочего времени
Отдельного внимания заслуживает вопрос о записях в трудовой книжке. По желанию работника сведения о работе по совместительству могут быть внесены в трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству. Для этого необходимо:
- Получить от работодателя по совместительству справку или выписку из приказа о приеме на работу
- Предоставить эту справку в отдел кадров по основному месту работы
- Написать заявление о внесении записи о работе по совместительству
В случае возникновения трудовых споров многоработный сотрудник имеет такие же права на защиту, как и работник с одним местом работы. Он может обратиться:
- В трудовую инспекцию
- В профсоюзную организацию (при наличии)
- В суд
Важно помнить, что при наличии нескольких мест работы увеличивается риск конфликта интересов, особенно если организации являются конкурентами. Поэтому рекомендуется внимательно изучать положения о коммерческой тайне и конфиденциальности в трудовых договорах, чтобы избежать непреднамеренного нарушения обязательств перед работодателями. ??
Трудовое законодательство, хотя и не допускает наличия двух основных мест работы, предоставляет достаточно гибкие механизмы для легального совмещения работы в нескольких организациях через институт совместительства. Это позволяет работникам реализовывать свой профессиональный потенциал в разных сферах и увеличивать доход, а работодателям — привлекать опытных специалистов на условиях неполной занятости. Грамотное оформление трудовых отношений и понимание юридических нюансов помогут избежать правовых рисков и обеспечат защиту интересов всех сторон трудового процесса.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву