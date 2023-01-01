logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Profession
arrow
Может ли быть 2 основных места работы: юридические нюансы и нормы ТК
Перейти

Может ли быть 2 основных места работы: юридические нюансы и нормы ТК

#Фриланс и самозанятость  #Трудовое право  #ТК РФ  
Для кого эта статья:

  • Соискатели, желающие работать одновременно в нескольких компаниях
  • Кадровики и HR-менеджеры, занимающиеся трудовым оформлением сотрудников

  • Люди, интересующиеся правами трудящихся и трудовым законодательством России

    Миф о возможности иметь два основных места работы прочно укоренился среди соискателей и даже некоторых кадровиков. Каждый месяц ко мне обращаются десятки людей с вопросом: "А что, если я официально устроюсь на две полные ставки?" Многие искренне удивляются, узнав о юридических тонкостях и рисках такого решения. Сегодня разберём, что на самом деле говорит трудовое законодательство о нескольких местах работы, и какие правовые механизмы предусмотрены для тех, кто хочет легально трудиться в разных организациях. ??

Можно ли иметь два основных места работы по ТК РФ

Трудовой кодекс РФ дает однозначный ответ на вопрос о возможности иметь два основных места работы — это юридически невозможно. Согласно статье 66 ТК РФ, трудовая книжка может вестись только по основному месту работы. Это означает, что в правовом поле может существовать только одно основное место работы.

Однако закон предусматривает легальную возможность трудиться в нескольких организациях одновременно — через механизм работы по совместительству. Это принципиально иная правовая конструкция, и важно понимать различия:

Критерий Основное место работы Работа по совместительству
Трудовая книжка Ведется в обязательном порядке Запись вносится по желанию работника
Рабочее время Полный рабочий день (до 40 часов в неделю) Не более 4 часов в день (до 20 часов в неделю)
Испытательный срок Может устанавливаться до 3 месяцев Не устанавливается при наличии у работника основного места работы
Ежегодный отпуск 28 календарных дней (минимум) Предоставляется одновременно с отпуском по основному месте

Анна Петрова, руководитель кадровой службы

Ко мне обратился соискатель, который уверял, что на предыдущем месте работы у него было два трудовых договора по основному месту работы. Я попросила его предоставить трудовую книжку и документы. Выяснилось, что в одной компании он действительно работал как основной сотрудник, а во второй — был официально оформлен как совместитель, хотя работодатель уверял его, что это "второе основное место". Человек был искренне удивлен, узнав, что все это время его вводили в заблуждение. Мы провели разъяснительную беседу о том, что такое совместительство и как правильно оформить его текущее трудоустройство без нарушения закона.

В 2025 году ситуация остается неизменной — наличие двух основных мест работы противоречит нормам трудового законодательства. Попытки обойти этот запрет могут привести к серьезным последствиям:

  • Штрафы для работодателя за нарушение трудового законодательства (до 50 000 руб. по статье 5.27 КоАП РФ)
  • Возможные налоговые санкции при обнаружении несоответствий в отчетности
  • Проблемы с начислением пенсионных баллов и подтверждением стажа
  • Сложности при оформлении больничных листов и получении социальных гарантий

Единственный легальный способ работать в нескольких организациях — это комбинация "основное место работы + совместительство". При этом совместительств может быть несколько, как внутренних (в той же организации), так и внешних (в других компаниях). ??

Понятие совместительства и правовой статус работника

Совместительство — это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время (статья 60.1 ТК РФ). Важно понимать, что совместитель имеет особый правовой статус, отличный от статуса основного работника.

Законодательство устанавливает ряд ограничений для работы по совместительству:

  • Продолжительность работы не может превышать 4 часа в день
  • В течение месяца продолжительность работы не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени
  • Существуют категории работников, которым совместительство запрещено (например, несовершеннолетние)
  • Для некоторых профессий установлены дополнительные ограничения (педагоги, медработники и др.)

В 2025 году правовой статус совместителя включает в себя следующие особенности:

Аспект трудовых отношений Особенности для совместителей
Трудовой договор Обязательно указание на работу по совместительству
Оплата труда Пропорционально отработанному времени или по результату
Увольнение Возможно дополнительное основание — прием работника, для которого эта работа будет основной
Социальные гарантии Все основные гарантии сохраняются, но с учетом особенностей режима работы
Командировки Направление в командировку возможно только с согласия работника

Совместительство может быть:

  • Внутренним — когда работник трудится у того же работодателя, но на другой должности
  • Внешним — когда совместительство осуществляется у другого работодателя

Важно отметить, что работник, оформленный по совместительству, имеет право на большинство тех же гарантий, что и основные сотрудники: оплачиваемые отпуска, больничные, защиту от незаконного увольнения. Однако реализация этих прав имеет свою специфику, о которой следует знать и работнику, и работодателю. ??

Особенности трудовых договоров при работе в 2+ местах

При официальном трудоустройстве в нескольких организациях необходимо правильно оформлять трудовые договоры. В случае совмещения основной работы и совместительства, каждый договор имеет свои особенности и требования к содержанию.

Для основного места работы трудовой договор оформляется стандартно, но при заключении договора о работе по совместительству необходимо учесть следующие нюансы:

  • В трудовом договоре должна быть прямо указана работа по совместительству
  • Необходимо чётко прописать режим рабочего времени (не более 4 часов в день)
  • Должны быть детально указаны условия оплаты труда
  • Желательно прописать порядок предоставления отпуска (одновременно с отпуском по основному месту работы)
  • При необходимости — указать дополнительные условия, связанные со спецификой работы по совместительству

Примечательно, что в 2025 году работодатели стали более тщательно проверять потенциальных сотрудников на наличие дополнительных мест работы. Это связано с тем, что неправильное оформление трудовых отношений может привести к серьезным правовым последствиям для всех сторон.

Максим Соколов, юрист по трудовому праву

В моей практике был случай, когда работник умолчал о том, что уже работает в другой организации на полную ставку, и устроился к моему клиенту тоже как на основное место работы. Проблема всплыла, когда возникла необходимость оформления больничного листа. Выяснилось, что сотрудник одновременно находился на больничном в двух организациях и получал двойную компенсацию. Это привело к разбирательству с ФСС и налоговой. В результате работнику пришлось возвращать незаконно полученные средства, а моему клиенту-работодателю — переоформлять трудовые отношения задним числом, что повлекло административную ответственность. После этого случая мы разработали специальный чек-лист для HR-отдела по проверке будущих сотрудников на предмет наличия основного места работы.

Отдельно стоит рассмотреть распространенные ошибки при оформлении трудовых договоров при работе в нескольких местах:

  • Отсутствие в договоре указания на работу по совместительству
  • Установление для совместителя полного рабочего дня
  • Неправильное оформление графика работы, не учитывающее наличие основного места работы
  • Требование предоставить трудовую книжку при оформлении по совместительству
  • Игнорирование ограничений на работу по совместительству для отдельных категорий работников

Важный момент касается дополнительных соглашений и изменений в трудовом договоре. Если работник, первоначально оформленный как совместитель, хочет перейти на основное место работы в этой же организации, необходимо:

  1. Расторгнуть трудовой договор по совместительству
  2. Заключить новый трудовой договор по основному месту работы
  3. Внести соответствующую запись в трудовую книжку
  4. Уведомить предыдущего работодателя об увольнении с основного места работы

При этом важно соблюдать последовательность действий, чтобы не возникло ситуации с двумя основными местами работы. Грамотное оформление документов поможет избежать проблем как работнику, так и работодателю. ??

Налоги и страховые взносы при нескольких трудоустройствах

Работа в нескольких организациях имеет серьезные налоговые последствия, которые необходимо учитывать и работнику, и работодателю. Главная особенность заключается в порядке уплаты НДФЛ и начисления страховых взносов.

Рассмотрим ключевые моменты налогообложения при наличии основного места работы и совместительства:

  • НДФЛ удерживается и перечисляется каждым работодателем отдельно
  • Стандартные налоговые вычеты могут предоставляться только на одном месте работы (по выбору работника)
  • Социальные и имущественные вычеты работник может получить через налоговую инспекцию по окончании налогового периода
  • Страховые взносы начисляются каждым работодателем независимо от наличия других мест работы

Важная особенность 2025 года — при достижении предельной базы для начисления страховых взносов у одного из работодателей, второй работодатель все равно должен продолжать начислять взносы в полном объеме. Это может привести к ситуации, когда общая сумма страховых взносов, уплаченных за работника, превысит установленный лимит.

Налоговый аспект Основное место работы Работа по совместительству
НДФЛ Удерживается в размере 13% (15% для доходов свыше 5 млн руб.) Удерживается в размере 13% (15% для доходов свыше 5 млн руб.)
Стандартные вычеты Могут предоставляться при наличии заявления Не предоставляются, если используются по основному месту
Страховые взносы Начисляются до достижения предельной базы Начисляются независимо от других мест работы
Справка 2-НДФЛ Предоставляется по запросу работника Предоставляется по запросу работника

Стоит обратить внимание на несколько практических аспектов налогообложения при работе в нескольких местах:

  1. Если суммарный годовой доход со всех мест работы превышает 5 млн рублей, работнику придется доплатить НДФЛ по повышенной ставке 15% при подаче налоговой декларации
  2. При получении налоговых вычитков (имущественных, социальных) необходимо учитывать доходы со всех мест работы
  3. Для получения максимальной пенсии важно, чтобы взносы в ПФР уплачивались в полном объеме всеми работодателями
  4. При расчете больничных и декретных пособий учитываются доходы, полученные и по основному месту работы, и по совместительству (с определенными ограничениями)

В случае если работник официально трудоустроен в нескольких местах, ему следует ежегодно подавать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, особенно если:

  • Суммарный доход превышает 5 млн рублей
  • Есть основания для получения налоговых вычетов
  • Имеются иные источники дохода помимо трудовой деятельности

Стоит отметить, что неправильное оформление трудовых отношений (например, попытка оформить два основных места работы) может привести к налоговым проверкам и доначислениям налогов как для работодателя, так и для работника. Поэтому важно соблюдать требования законодательства и правильно оформлять все документы. ??

Документальное оформление и права многоработного сотрудника

Правильное документальное оформление работы в нескольких организациях — залог защиты прав как работника, так и работодателя. Рассмотрим основные документы, которые необходимы при оформлении совместительства, и особенности обеспечения прав многоработного сотрудника.

При трудоустройстве по совместительству работник должен предоставить:

  • Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
  • Документ об образовании (если работа требует специальных знаний)
  • Справку о характере и условиях труда по основному месту работы (для вредных условий)
  • СНИЛС
  • ИНН

Важно: при оформлении по совместительству работодатель не имеет права требовать трудовую книжку, так как она должна храниться по основному месту работы.

В 2025 году особое внимание уделяется электронному кадровому документообороту. При работе в нескольких организациях это создает определенные преимущества:

  • Ускоряется процесс оформления необходимых документов
  • Упрощается получение справок и выписок для предоставления другим работодателям
  • Снижается риск потери документов при передаче между организациями
  • Обеспечивается прозрачность трудовой истории работника

Важным аспектом является обеспечение трудовых прав работника, трудящегося в нескольких местах. Законодательство предусматривает следующие гарантии:

  1. Право на отпуск — отпуск по совместительству предоставляется одновременно с отпуском по основному месту работы
  2. Право на больничный — оплата больничного производится по всем местам работы
  3. Право на защиту от дискриминации — работодатель не может ухудшать условия труда только на основании того, что работник трудится в нескольких местах
  4. Право на ограничение рабочего времени — общая продолжительность работы по совместительству не может превышать половины месячной нормы рабочего времени

Отдельного внимания заслуживает вопрос о записях в трудовой книжке. По желанию работника сведения о работе по совместительству могут быть внесены в трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству. Для этого необходимо:

  1. Получить от работодателя по совместительству справку или выписку из приказа о приеме на работу
  2. Предоставить эту справку в отдел кадров по основному месту работы
  3. Написать заявление о внесении записи о работе по совместительству

В случае возникновения трудовых споров многоработный сотрудник имеет такие же права на защиту, как и работник с одним местом работы. Он может обратиться:

  • В трудовую инспекцию
  • В профсоюзную организацию (при наличии)
  • В суд

Важно помнить, что при наличии нескольких мест работы увеличивается риск конфликта интересов, особенно если организации являются конкурентами. Поэтому рекомендуется внимательно изучать положения о коммерческой тайне и конфиденциальности в трудовых договорах, чтобы избежать непреднамеренного нарушения обязательств перед работодателями. ??

Трудовое законодательство, хотя и не допускает наличия двух основных мест работы, предоставляет достаточно гибкие механизмы для легального совмещения работы в нескольких организациях через институт совместительства. Это позволяет работникам реализовывать свой профессиональный потенциал в разных сферах и увеличивать доход, а работодателям — привлекать опытных специалистов на условиях неполной занятости. Грамотное оформление трудовых отношений и понимание юридических нюансов помогут избежать правовых рисков и обеспечат защиту интересов всех сторон трудового процесса.

Наталия Романова

юрист по трудовому праву

