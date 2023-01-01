Может ли быть 2 основных места работы: юридические нюансы и нормы ТК

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Соискатели, желающие работать одновременно в нескольких компаниях

Кадровики и HR-менеджеры, занимающиеся трудовым оформлением сотрудников

Люди, интересующиеся правами трудящихся и трудовым законодательством России Миф о возможности иметь два основных места работы прочно укоренился среди соискателей и даже некоторых кадровиков. Каждый месяц ко мне обращаются десятки людей с вопросом: "А что, если я официально устроюсь на две полные ставки?" Многие искренне удивляются, узнав о юридических тонкостях и рисках такого решения. Сегодня разберём, что на самом деле говорит трудовое законодательство о нескольких местах работы, и какие правовые механизмы предусмотрены для тех, кто хочет легально трудиться в разных организациях. ??

Можно ли иметь два основных места работы по ТК РФ

Трудовой кодекс РФ дает однозначный ответ на вопрос о возможности иметь два основных места работы — это юридически невозможно. Согласно статье 66 ТК РФ, трудовая книжка может вестись только по основному месту работы. Это означает, что в правовом поле может существовать только одно основное место работы.

Однако закон предусматривает легальную возможность трудиться в нескольких организациях одновременно — через механизм работы по совместительству. Это принципиально иная правовая конструкция, и важно понимать различия:

Критерий Основное место работы Работа по совместительству Трудовая книжка Ведется в обязательном порядке Запись вносится по желанию работника Рабочее время Полный рабочий день (до 40 часов в неделю) Не более 4 часов в день (до 20 часов в неделю) Испытательный срок Может устанавливаться до 3 месяцев Не устанавливается при наличии у работника основного места работы Ежегодный отпуск 28 календарных дней (минимум) Предоставляется одновременно с отпуском по основному месте

Анна Петрова, руководитель кадровой службы Ко мне обратился соискатель, который уверял, что на предыдущем месте работы у него было два трудовых договора по основному месту работы. Я попросила его предоставить трудовую книжку и документы. Выяснилось, что в одной компании он действительно работал как основной сотрудник, а во второй — был официально оформлен как совместитель, хотя работодатель уверял его, что это "второе основное место". Человек был искренне удивлен, узнав, что все это время его вводили в заблуждение. Мы провели разъяснительную беседу о том, что такое совместительство и как правильно оформить его текущее трудоустройство без нарушения закона.

В 2025 году ситуация остается неизменной — наличие двух основных мест работы противоречит нормам трудового законодательства. Попытки обойти этот запрет могут привести к серьезным последствиям:

Штрафы для работодателя за нарушение трудового законодательства (до 50 000 руб. по статье 5.27 КоАП РФ)

Возможные налоговые санкции при обнаружении несоответствий в отчетности

Проблемы с начислением пенсионных баллов и подтверждением стажа

Сложности при оформлении больничных листов и получении социальных гарантий

Единственный легальный способ работать в нескольких организациях — это комбинация "основное место работы + совместительство". При этом совместительств может быть несколько, как внутренних (в той же организации), так и внешних (в других компаниях). ??

Понятие совместительства и правовой статус работника

Совместительство — это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время (статья 60.1 ТК РФ). Важно понимать, что совместитель имеет особый правовой статус, отличный от статуса основного работника.

Законодательство устанавливает ряд ограничений для работы по совместительству:

Продолжительность работы не может превышать 4 часа в день

В течение месяца продолжительность работы не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени

Существуют категории работников, которым совместительство запрещено (например, несовершеннолетние)

Для некоторых профессий установлены дополнительные ограничения (педагоги, медработники и др.)

В 2025 году правовой статус совместителя включает в себя следующие особенности:

Аспект трудовых отношений Особенности для совместителей Трудовой договор Обязательно указание на работу по совместительству Оплата труда Пропорционально отработанному времени или по результату Увольнение Возможно дополнительное основание — прием работника, для которого эта работа будет основной Социальные гарантии Все основные гарантии сохраняются, но с учетом особенностей режима работы Командировки Направление в командировку возможно только с согласия работника

Совместительство может быть:

Внутренним — когда работник трудится у того же работодателя, но на другой должности

— когда работник трудится у того же работодателя, но на другой должности Внешним — когда совместительство осуществляется у другого работодателя

Важно отметить, что работник, оформленный по совместительству, имеет право на большинство тех же гарантий, что и основные сотрудники: оплачиваемые отпуска, больничные, защиту от незаконного увольнения. Однако реализация этих прав имеет свою специфику, о которой следует знать и работнику, и работодателю. ??

Особенности трудовых договоров при работе в 2+ местах

При официальном трудоустройстве в нескольких организациях необходимо правильно оформлять трудовые договоры. В случае совмещения основной работы и совместительства, каждый договор имеет свои особенности и требования к содержанию.

Для основного места работы трудовой договор оформляется стандартно, но при заключении договора о работе по совместительству необходимо учесть следующие нюансы:

В трудовом договоре должна быть прямо указана работа по совместительству

Необходимо чётко прописать режим рабочего времени (не более 4 часов в день)

Должны быть детально указаны условия оплаты труда

Желательно прописать порядок предоставления отпуска (одновременно с отпуском по основному месту работы)

При необходимости — указать дополнительные условия, связанные со спецификой работы по совместительству

Примечательно, что в 2025 году работодатели стали более тщательно проверять потенциальных сотрудников на наличие дополнительных мест работы. Это связано с тем, что неправильное оформление трудовых отношений может привести к серьезным правовым последствиям для всех сторон.

Максим Соколов, юрист по трудовому праву В моей практике был случай, когда работник умолчал о том, что уже работает в другой организации на полную ставку, и устроился к моему клиенту тоже как на основное место работы. Проблема всплыла, когда возникла необходимость оформления больничного листа. Выяснилось, что сотрудник одновременно находился на больничном в двух организациях и получал двойную компенсацию. Это привело к разбирательству с ФСС и налоговой. В результате работнику пришлось возвращать незаконно полученные средства, а моему клиенту-работодателю — переоформлять трудовые отношения задним числом, что повлекло административную ответственность. После этого случая мы разработали специальный чек-лист для HR-отдела по проверке будущих сотрудников на предмет наличия основного места работы.

Отдельно стоит рассмотреть распространенные ошибки при оформлении трудовых договоров при работе в нескольких местах:

Отсутствие в договоре указания на работу по совместительству

Установление для совместителя полного рабочего дня

Неправильное оформление графика работы, не учитывающее наличие основного места работы

Требование предоставить трудовую книжку при оформлении по совместительству

Игнорирование ограничений на работу по совместительству для отдельных категорий работников

Важный момент касается дополнительных соглашений и изменений в трудовом договоре. Если работник, первоначально оформленный как совместитель, хочет перейти на основное место работы в этой же организации, необходимо:

Расторгнуть трудовой договор по совместительству Заключить новый трудовой договор по основному месту работы Внести соответствующую запись в трудовую книжку Уведомить предыдущего работодателя об увольнении с основного места работы

При этом важно соблюдать последовательность действий, чтобы не возникло ситуации с двумя основными местами работы. Грамотное оформление документов поможет избежать проблем как работнику, так и работодателю. ??

Налоги и страховые взносы при нескольких трудоустройствах

Работа в нескольких организациях имеет серьезные налоговые последствия, которые необходимо учитывать и работнику, и работодателю. Главная особенность заключается в порядке уплаты НДФЛ и начисления страховых взносов.

Рассмотрим ключевые моменты налогообложения при наличии основного места работы и совместительства:

НДФЛ удерживается и перечисляется каждым работодателем отдельно

Стандартные налоговые вычеты могут предоставляться только на одном месте работы (по выбору работника)

Социальные и имущественные вычеты работник может получить через налоговую инспекцию по окончании налогового периода

Страховые взносы начисляются каждым работодателем независимо от наличия других мест работы

Важная особенность 2025 года — при достижении предельной базы для начисления страховых взносов у одного из работодателей, второй работодатель все равно должен продолжать начислять взносы в полном объеме. Это может привести к ситуации, когда общая сумма страховых взносов, уплаченных за работника, превысит установленный лимит.

Налоговый аспект Основное место работы Работа по совместительству НДФЛ Удерживается в размере 13% (15% для доходов свыше 5 млн руб.) Удерживается в размере 13% (15% для доходов свыше 5 млн руб.) Стандартные вычеты Могут предоставляться при наличии заявления Не предоставляются, если используются по основному месту Страховые взносы Начисляются до достижения предельной базы Начисляются независимо от других мест работы Справка 2-НДФЛ Предоставляется по запросу работника Предоставляется по запросу работника

Стоит обратить внимание на несколько практических аспектов налогообложения при работе в нескольких местах:

Если суммарный годовой доход со всех мест работы превышает 5 млн рублей, работнику придется доплатить НДФЛ по повышенной ставке 15% при подаче налоговой декларации При получении налоговых вычитков (имущественных, социальных) необходимо учитывать доходы со всех мест работы Для получения максимальной пенсии важно, чтобы взносы в ПФР уплачивались в полном объеме всеми работодателями При расчете больничных и декретных пособий учитываются доходы, полученные и по основному месту работы, и по совместительству (с определенными ограничениями)

В случае если работник официально трудоустроен в нескольких местах, ему следует ежегодно подавать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, особенно если:

Суммарный доход превышает 5 млн рублей

Есть основания для получения налоговых вычетов

Имеются иные источники дохода помимо трудовой деятельности

Стоит отметить, что неправильное оформление трудовых отношений (например, попытка оформить два основных места работы) может привести к налоговым проверкам и доначислениям налогов как для работодателя, так и для работника. Поэтому важно соблюдать требования законодательства и правильно оформлять все документы. ??

Документальное оформление и права многоработного сотрудника

Правильное документальное оформление работы в нескольких организациях — залог защиты прав как работника, так и работодателя. Рассмотрим основные документы, которые необходимы при оформлении совместительства, и особенности обеспечения прав многоработного сотрудника.

При трудоустройстве по совместительству работник должен предоставить:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

Документ об образовании (если работа требует специальных знаний)

Справку о характере и условиях труда по основному месту работы (для вредных условий)

СНИЛС

ИНН

Важно: при оформлении по совместительству работодатель не имеет права требовать трудовую книжку, так как она должна храниться по основному месту работы.

В 2025 году особое внимание уделяется электронному кадровому документообороту. При работе в нескольких организациях это создает определенные преимущества:

Ускоряется процесс оформления необходимых документов

Упрощается получение справок и выписок для предоставления другим работодателям

Снижается риск потери документов при передаче между организациями

Обеспечивается прозрачность трудовой истории работника

Важным аспектом является обеспечение трудовых прав работника, трудящегося в нескольких местах. Законодательство предусматривает следующие гарантии:

Право на отпуск — отпуск по совместительству предоставляется одновременно с отпуском по основному месту работы Право на больничный — оплата больничного производится по всем местам работы Право на защиту от дискриминации — работодатель не может ухудшать условия труда только на основании того, что работник трудится в нескольких местах Право на ограничение рабочего времени — общая продолжительность работы по совместительству не может превышать половины месячной нормы рабочего времени

Отдельного внимания заслуживает вопрос о записях в трудовой книжке. По желанию работника сведения о работе по совместительству могут быть внесены в трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству. Для этого необходимо:

Получить от работодателя по совместительству справку или выписку из приказа о приеме на работу Предоставить эту справку в отдел кадров по основному месту работы Написать заявление о внесении записи о работе по совместительству

В случае возникновения трудовых споров многоработный сотрудник имеет такие же права на защиту, как и работник с одним местом работы. Он может обратиться:

В трудовую инспекцию

В профсоюзную организацию (при наличии)

В суд

Важно помнить, что при наличии нескольких мест работы увеличивается риск конфликта интересов, особенно если организации являются конкурентами. Поэтому рекомендуется внимательно изучать положения о коммерческой тайне и конфиденциальности в трудовых договорах, чтобы избежать непреднамеренного нарушения обязательств перед работодателями. ??