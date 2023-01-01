Моббинг, буллинг, харассмент: как называется насилие на работе

Для кого эта статья:

Работники, столкнувшиеся с токсичностью на рабочем месте или желающие улучшить свою рабочую атмосферу.

Руководители и HR-менеджеры, стремящиеся создать безопасное и продуктивное рабочее окружение.

Специалисты в области психологии и трудовых отношений, интересующиеся современными проблемами в области агрессивного поведения на работе. Каждый день 30% работников сталкиваются с токсичными проявлениями на рабочем месте, однако больше половины из них не могут точно идентифицировать происходящее. "Меня просто не любят" или "босс всегда так общается" — объяснения, за которыми скрываются системные проблемы. Умение правильно назвать негативное поведение — первый шаг к защите собственного достоинства и психологического благополучия. Давайте разберемся, чем отличаются моббинг, буллинг и харассмент, и какие инструменты защиты существуют у работников в 2025 году. ???

Насилие на работе: виды агрессивного поведения

Рабочее насилие — системное деструктивное поведение, направленное на подрыв профессиональной репутации, социальной изоляции или психологического давления на сотрудника. По данным Международной организации труда, в 2025 году каждый пятый работник испытывает ту или иную форму агрессии на рабочем месте, что приводит к выгоранию, психосоматическим заболеваниям и массовым увольнениям. ??

Алексей Соболев, руководитель отдела трудовых споров

Ко мне обратилась Марина, талантливый аналитик из крупной финансовой компании. После повышения она столкнулась с волной агрессии. Коллеги "забывали" приглашать ее на встречи, руководитель публично критиковал работу, а информация о проектах поступала с опозданием. Марина списывала это на зависть, пока не начались проблемы со сном и паники. Когда мы провели юридический анализ, стало очевидно: против Марины развернули классический моббинг с целью выдавить ее из компании без выплаты компенсаций. Мы собрали доказательства, включая электронную переписку и свидетельские показания, и подготовили претензию. Компания предпочла досудебное урегулирование с выплатой компенсации в размере годового оклада и предоставлением рекомендательного письма.

Классификация агрессивного поведения на рабочем месте включает несколько основных категорий:

Тип насилия Характеристика Распространенность (2025) Юридический статус в РФ Моббинг Коллективная травля одного сотрудника 15% рабочих конфликтов Частично регулируется ТК РФ Буллинг Индивидуальное систематическое давление 23% рабочих конфликтов Регулируется при доказанном ущербе Харассмент Нежелательное внимание сексуального характера 12% рабочих конфликтов Статья 133 УК РФ Дискриминация Неравное отношение по защищенным признакам 18% рабочих конфликтов Статья 3 ТК РФ

Важно понимать, что эти формы насилия часто пересекаются, создавая токсичную среду, где страдает не только отдельный сотрудник, но и производительность всей команды. Исследования показывают, что компании с высоким уровнем агрессивного поведения теряют до 30% своей эффективности и сталкиваются с увеличением расходов на рекрутинг на 45%. ??

Моббинг: коллективная травля сотрудника

Моббинг (от английского mob — "толпа") — это систематическое психологическое насилие, осуществляемое группой коллег против одного работника. Первым термин ввел шведский психолог Хайнц Лейманн в 1980-х, определив его как "психологический террор, включающий систематически повторяющееся враждебное поведение одного или нескольких людей, направленное против другого человека". ??

Признаки моббинга в рабочей среде:

Социальная изоляция — исключение из общих активностей, игнорирование при общении

Профессиональная дискредитация — постоянная критика работы, саботаж задач, утаивание важной информации

Распространение слухов и ложной информации о личной и профессиональной жизни

Вербальная агрессия — насмешки, оскорбления, унижения (часто в присутствии других)

Необоснованно высокая рабочая нагрузка или, наоборот, лишение значимых задач

Психологи выделяют несколько типичных сценариев развития моббинга в организациях:

Стадия Характеристика Последствия для жертвы Инициальная Выбор "жертвы", первые проявления конфликтов Замешательство, попытки наладить отношения Активная Системные атаки, формирование группы агрессоров Стресс, снижение самооценки, падение продуктивности Институционализация Вовлечение руководства, официальные претензии к работе Психосоматические заболевания, выгорание Исключение Полная изоляция, формальные причины для увольнения Увольнение, длительное восстановление психики

Моббинг особенно опасен своей скрытностью — руководители часто не видят проблемы, или, что worse, сами становятся участниками травли. Согласно исследованиям 2025 года, около 63% жертв моббинга покидают рабочее место в течение двух лет, при этом 40% из них испытывают клинические симптомы депрессии. ??

Буллинг: систематическое насилие от одного человека

Буллинг (от английского bully — "хулиган") представляет собой форму психологического насилия, при которой один сотрудник (обычно обладающий властью или авторитетом) систематически притесняет другого. В отличие от моббинга, буллинг — это агрессия "один на один", хотя со временем агрессор может привлекать союзников. ??

Елена Краснова, корпоративный психолог

Директор IT-департамента Андрей обратился за помощью после того, как один из его лучших разработчиков Дмитрий снизил продуктивность и взял больничный по невыясненным причинам. При детальном анализе ситуации выяснилось, что новый тимлид систематически подвергал Дмитрия буллингу: публично унижал за малейшие ошибки, присваивал его идеи, выставлял невыполнимые дедлайны и блокировал любые инициативы.

Мы провели конфиденциальные интервью с командой, которые подтвердили: тимлид видел в Дмитрии угрозу своему положению. Руководство приняло решение о реструктуризации команды, провело тренинги по этике и конфликтологии, и внедрило анонимную систему обратной связи. Через три месяца Дмитрий вернулся к прежнему уровню продуктивности, а компания сформировала четкий протокол реагирования на подобные ситуации.

Основные характеристики буллинга в рабочей среде:

Вертикальный буллинг — руководитель притесняет подчиненного, используя служебное положение

Горизонтальный буллинг — агрессия между сотрудниками одного уровня

Обратный буллинг — группа подчиненных систематически подрывает авторитет руководителя

Неформальная "токсичная звезда" — высокоэффективный, но деструктивный сотрудник притесняет коллег

Буллинг особенно распространен в высококонкурентных отраслях и иерархических структурах. Исследования показывают, что в 2025 году около 27% менеджеров среднего звена признаются в использовании методов психологического давления для "мотивации" подчиненных. ??

Юридически доказать факт буллинга сложнее, чем, например, факт дискриминации, поскольку агрессор часто действует тонко, маскируя травлю под рабочие моменты. Однако современное трудовое законодательство постепенно адаптируется: в ряде стран буллинг признан формой психологического насилия и может являться основанием для компенсации морального вреда.

Харассмент: домогательства и нежелательное внимание

Харассмент (от английского harassment — "домогательство") — форма дискриминации, включающая нежелательное поведение, основанное на защищаемых законом характеристиках, создающее враждебную или оскорбительную рабочую среду. Чаще всего термин применяется к сексуальным домогательствам, но также охватывает притеснения по расовому, религиозному, возрастному и другим признакам. ??

В профессиональной среде выделяют следующие типы харассмента:

Quid pro quo ("услуга за услугу") — требование сексуальных услуг в обмен на карьерные преимущества

Hostile environment ("враждебная среда") — создание некомфортной атмосферы через шутки, комментарии, демонстрацию оскорбительных материалов

Digital harassment — нежелательные сообщения, комментарии или изображения интимного характера через цифровые каналы коммуникации

Verbal harassment — неуместные комментарии о внешности, одежде, личной жизни с сексуальным подтекстом

Physical harassment — нежелательные прикосновения, вторжение в личное пространство

Согласно исследованию Deloitte за 2025 год, около 38% работников испытывали ту или иную форму харассмента, но только 17% официально сообщали об этом. Причины замалчивания: страх потери работы, репутационные риски, отсутствие веры в справедливое расследование. ??

В отличие от буллинга и моббинга, харассмент имеет более четкое юридическое определение во многих странах. В России сексуальные домогательства частично подпадают под статью 133 УК РФ "Понуждение к действиям сексуального характера", однако существующая правовая база не охватывает многие формы харассмента, особенно создание "враждебной среды".

Признаки харассмента на рабочем месте:

Тип поведения Примеры Правовой статус в РФ Вербальный харассмент Комментарии о фигуре, двусмысленные шутки, распространение слухов о личной жизни Частично через ст. 152 ГК РФ (защита чести и достоинства) Физический харассмент Нежелательные прикосновения, блокирование пути, навязчивая физическая близость Ст. 133 УК РФ при наличии принуждения Визуальный харассмент Демонстрация непристойных изображений, жестов, пристальное разглядывание Сложно доказуемо юридически Цифровой харассмент Нежелательные сообщения личного характера, слежка через социальные сети При систематичности — ст. 119 УК РФ (угроза)

Харассмент особенно разрушителен тем, что затрагивает личностные границы и достоинство человека. Жертвы часто испытывают чувство стыда, вины и бессилия, что усложняет процесс защиты своих прав. ??

Как защититься от насилия в трудовом коллективе

Защита от насилия на рабочем месте требует системного подхода, сочетающего документирование фактов, юридические меры и психологическую поддержку. Алгоритм действий при столкновении с моббингом, буллингом или харассментом: ???

Фиксируйте все инциденты: ведите дневник с датами, временем, описанием ситуации и свидетелями. Сохраняйте электронную переписку, сообщения и другие доказательства. Установите границы: четко и спокойно сообщите агрессору, что его поведение неприемлемо. Используйте "Я-сообщения": "Когда вы комментируете мою внешность, я чувствую дискомфорт и не могу сосредоточиться на работе". Обратитесь к руководству: если прямой диалог не помогает, подайте официальную жалобу вышестоящему руководителю или в HR-отдел. Опирайтесь на конкретные факты. Изучите внутренние политики: многие компании в 2025 году имеют антибуллинговые и антихарассмент политики с прописанными процедурами защиты. Используйте правовые механизмы: обратитесь в трудовую инспекцию или суд. Подготовьте доказательства и заручитесь поддержкой юриста, специализирующегося на трудовых спорах. Найдите психологическую поддержку: работа с психологом поможет минимизировать эмоциональный ущерб и восстановить самооценку.

Профилактические меры для организаций по предотвращению насилия в коллективе:

Разработка четких политик против буллинга, моббинга и харассмента с прозрачными процедурами расследования

Регулярные тренинги для сотрудников всех уровней по распознаванию токсичного поведения

Анонимные каналы обратной связи, позволяющие сообщать о проблемах без страха репрессий

Формирование корпоративной культуры, основанной на уважении и нетерпимости к любым формам насилия

Мониторинг психологического климата в коллективах через регулярные опросы и интервью

Законодательные тенденции 2025 года показывают движение к усилению защиты работников от психологического насилия. Ряд прогрессивных организаций уже вводит практику "нулевой толерантности" к любым формам буллинга и харассмента, что включает немедленное расследование и серьезные последствия для агрессоров, вплоть до увольнения. ?????

Важно помнить: насилие на рабочем месте — не "неизбежная часть корпоративной культуры" или "проверка на прочность". Это деструктивное поведение, наносящее вред не только отдельным сотрудникам, но и всей организации через снижение продуктивности, высокую текучесть кадров и репутационные риски.