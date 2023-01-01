Методика составления графика СМР для эффективного строительства

Для кого эта статья:

Специалисты и руководители в области строительства

Менеджеры проектов и планировщики строительных работ

Студенты и обучающиеся в сфере строительного менеджмента Планирование строительно-монтажных работ напоминает шахматную партию: неправильный ход в начале обрекает весь проект на провал. Сорванные сроки, перерасход бюджета, конфликты с подрядчиками — всё это следствия неграмотно составленного графика СМР. Профессиональный график работ — не просто документ, а инструмент управления, позволяющий синхронизировать десятки процессов и предотвратить типичные проблемы еще на этапе планирования. Разберем методику создания таких графиков, которая работает на объектах любой сложности. 🏗️

Основы методики составления графиков СМР в строительстве

График строительно-монтажных работ (СМР) — документированная модель строительного процесса, отражающая последовательность и продолжительность работ с привязкой к календарным датам. Корректно составленный график становится навигационной картой проекта, определяя не только сроки, но и ресурсную базу, логистические цепочки и финансовые потоки. 📊

Методика составления графика СМР базируется на фундаментальных принципах:

Принцип декомпозиции — разбиение комплекса работ на измеримые операции

— разбиение комплекса работ на измеримые операции Принцип технологической последовательности — учет взаимозависимостей между операциями

— учет взаимозависимостей между операциями Принцип ресурсной обеспеченности — синхронизация графика с доступностью ресурсов

— синхронизация графика с доступностью ресурсов Принцип временной определенности — установление реалистичных сроков выполнения

— установление реалистичных сроков выполнения Принцип гибкости — возможность корректировки графика при изменении условий

Центральное место в методике занимают типы зависимостей между работами, определяющие логику всего процесса строительства:

Тип зависимости Обозначение Описание Пример в строительстве Финиш-Старт (FS) FS Последующая работа может начаться только после завершения предыдущей Кладка стен после заливки фундамента Старт-Старт (SS) SS Работы могут начинаться одновременно Прокладка коммуникаций параллельно с отделочными работами Финиш-Финиш (FF) FF Работы должны завершиться одновременно Установка сантехники и финишная отделка санузлов Старт-Финиш (SF) SF Предыдущая работа должна начаться до завершения последующей Начало пусконаладочных работ до завершения монтажа оборудования

Особое внимание уделяется нормативно-правовой базе. График СМР должен соответствовать СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства", СП 48.13330.2019 и другим регламентирующим документам, определяющим продолжительность типовых работ и технологические перерывы между ними.

Андрей Викторович, главный инженер проекта

Проект жилого комплекса на 12 домов грозил превратиться в долгострой. Инвестор требовал сократить сроки с 36 до 24 месяцев, что казалось невозможным. Классический линейный график не позволял увидеть возможности для оптимизации. Мы перестроили всю методику планирования, внедрив сетевую модель с четырьмя типами зависимостей. Обнаружили, что многие процессы можно запускать параллельно — например, благоустройство территории первой очереди одновременно с возведением каркасов второй. Выявленная на графике избыточность технологических перерывов между мокрыми процессами позволила сэкономить еще 45 дней. В итоге комплекс был сдан за 26 месяцев — не идеально, но инвестор остался доволен. Правильная методика составления графика буквально спасла проект.

Алгоритм создания эффективного графика СМР: 5 шагов

Процесс создания эффективного графика СМР следует структурированному алгоритму, позволяющему избежать критических ошибок планирования. Рассмотрим пошаговую методику, проверенную на сотнях строительных объектов. 🔄

Шаг 1: Анализ проектной документации

Первый этап предполагает тщательное изучение проектно-сметной документации с целью выявления:

Полного перечня строительно-монтажных работ

Объемов работ в натуральных показателях

Конструктивных и технологических особенностей объекта

Специфических требований заказчика к этапности строительства

На этом этапе критично понимание взаимосвязей между архитектурными, конструктивными и инженерными решениями. Результатом становится структурированный перечень работ с указанием объемов и требований к качеству.

Шаг 2: Декомпозиция работ (WBS)

Выявленный перечень работ необходимо структурировать согласно принципам WBS (Work Breakdown Structure). Рекомендуемая глубина декомпозиции — до операций продолжительностью не более 2-3 недель, что обеспечивает оптимальный контроль выполнения.

Эффективная структура декомпозиции для типового объекта:

Уровень 1: Фазы строительства (подготовительный этап, нулевой цикл, надземная часть и т.д.)

Уровень 2: Комплексы работ (земляные работы, фундаменты, каркас и т.д.)

Уровень 3: Виды работ (устройство опалубки, армирование, бетонирование)

Уровень 4: Конкретные операции (бетонирование колонн 1-го этажа)

Шаг 3: Определение продолжительности работ

Расчет длительности каждой операции производится на основе:

Единых норм и расценок (ЕНиР)

Государственных элементных сметных норм (ГЭСН)

Технологических карт производства работ

Исторических данных по аналогичным проектам

Формула расчета продолжительности работы:

T = V / (N × K × n), где:

T — продолжительность работы (дни)

V — объем работ в натуральных показателях

N — нормативная выработка на одного рабочего

K — коэффициент выполнения норм (обычно 1,1-1,2)

n — количество рабочих в бригаде

Шаг 4: Выявление взаимосвязей и последовательности работ

На этом этапе определяются логические связи между работами с учетом:

Технологических требований (например, набор прочности бетона)

Организационных ограничений (доступность площадок, безопасность)

Ресурсных ограничений (наличие рабочих, техники, материалов)

Внешних факторов (погодные условия, административные ограничения)

Для каждой пары взаимосвязанных работ определяется тип зависимости (FS, SS, FF, SF) и величина временного лага, если требуется технологический перерыв.

Шаг 5: Оптимизация и балансировка ресурсов

Завершающий этап предполагает итеративную оптимизацию графика для достижения баланса между сроками, ресурсами и качеством. Выполняются:

Выявление критического пути

Сглаживание пиковых нагрузок на ресурсы

Устранение необоснованных простоев техники и бригад

Минимизация рисков нарушения сроков

Результирующий график должен быть реалистичным, учитывать резервы времени и содержать четкие контрольные точки для мониторинга хода строительства.

Инструменты планирования: сетевые графики и диаграммы Ганта

Эффективность графика СМР напрямую зависит от выбранного инструмента визуализации и расчета. Два ключевых метода — сетевые графики и диаграммы Ганта — имеют принципиальные различия, влияющие на качество планирования строительного процесса. 🛠️

Сетевые графики представляют строительный процесс в виде ориентированного графа, где вершины — события (начало/окончание работ), а дуги — сами работы. Их преимущества:

Наглядное отображение логических взаимосвязей между работами

Автоматическое выявление критического пути

Расчет резервов времени для каждой работы

Возможность моделирования сложных зависимостей

Сетевые графики могут быть реализованы в двух основных вариантах:

Вершины-события (метод критического пути CPM) — традиционный подход, где работы обозначаются дугами, а события — узлами

— традиционный подход, где работы обозначаются дугами, а события — узлами Вершины-работы (метод предшествования PDM) — современный подход, где работы обозначаются узлами, а зависимости — дугами

Диаграммы Ганта представляют работы в виде горизонтальных отрезков на временной шкале. Их сильные стороны:

Интуитивно понятная временная шкала с привязкой к календарным датам

Наглядное отображение продолжительности работ

Удобное отслеживание фактического выполнения

Возможность группировки работ по исполнителям или участкам

Сравнительный анализ инструментов планирования СМР:

Характеристика Сетевой график Диаграмма Ганта Визуализация логических связей Высокая Средняя (через стрелки-связи) Наглядность временных параметров Средняя Высокая Возможность выявления критического пути Встроенная функция Требует дополнительных расчетов Удобство контроля выполнения Среднее Высокое Эффективность для масштабных проектов Высокая Снижается с ростом числа работ Понятность для непрофессионалов Низкая Высокая

Профессиональный подход предполагает комбинирование этих инструментов: использование сетевых графиков для расчетов и планирования, а диаграмм Ганта — для коммуникации с заказчиком и оперативного контроля.

Современные программные комплексы для планирования СМР интегрируют оба подхода:

MS Project — лидер рынка с мощными возможностями ресурсного планирования

— лидер рынка с мощными возможностями ресурсного планирования Oracle Primavera P6 — профессиональное решение для крупных строительных проектов

— профессиональное решение для крупных строительных проектов Spider Project — российская разработка с учетом специфики отечественного строительства

— российская разработка с учетом специфики отечественного строительства Asta Powerproject — специализированное решение для строительной отрасли

— специализированное решение для строительной отрасли ПланФикс — облачная система с возможностью гибкой настройки под СМР

При выборе инструмента планирования необходимо учитывать:

Масштаб и сложность строительного проекта

Требования заказчика к отчетности

Квалификацию персонала, работающего с графиком

Необходимость интеграции с другими системами (сметными, ERP)

Бюджет на программное обеспечение

Михаил Степанов, руководитель проектного офиса На строительстве нефтеперерабатывающего комплекса мы столкнулись с проблемой координации более 5000 отдельных работ, выполняемых 27 подрядными организациями. Попытка управлять таким объемом через диаграммы Ганта привела к потере контроля — в первый месяц отставание от графика составило 17 дней. Мы пересмотрели подход, внедрив комбинированную методику. Сетевой график на базе Oracle Primavera P6 стал основой для расчетов и выявления критического пути. Для руководителей участков были сформированы упрощенные диаграммы Ганта на 2-недельный горизонт планирования с четкими контрольными точками. Результат превзошел ожидания — благодаря наглядности сетевой модели мы выявили 8 потенциальных "узких мест" и перераспределили ресурсы. Через 3 месяца проект вернулся в график, а в дальнейшем мы даже опережали плановые показатели на 5-7 дней.

Шаблоны графиков выполнения строительно-монтажных работ

Разработка графика СМР "с нуля" для каждого проекта — нерациональный подход, увеличивающий риск ошибок планирования. Профессионалы используют типовые шаблоны, адаптируя их под особенности конкретного объекта. Рассмотрим основные виды шаблонов и принципы их применения. 📝

1. Шаблоны по типам строительных объектов

Базовые шаблоны графиков СМР различаются в зависимости от типа возводимого объекта:

Шаблон для многоквартирного жилого дома — учитывает поэтажное возведение, типовые решения для квартир, возможность параллельной работы на разных секциях

— учитывает поэтажное возведение, типовые решения для квартир, возможность параллельной работы на разных секциях Шаблон для промышленного объекта — фокусируется на монтаже технологического оборудования, специальных требованиях к фундаментам, повышенных нагрузках

— фокусируется на монтаже технологического оборудования, специальных требованиях к фундаментам, повышенных нагрузках Шаблон для линейных объектов — ориентирован на поточное выполнение работ с продвижением по трассе, распределение специализированных бригад

— ориентирован на поточное выполнение работ с продвижением по трассе, распределение специализированных бригад Шаблон для объектов реконструкции — учитывает необходимость демонтажа, усиления конструкций, работы в стесненных условиях

Выбор базового шаблона определяет структуру декомпозиции работ и типовые зависимости между ними.

2. Уровни детализации шаблонов

В зависимости от целей планирования используются шаблоны различной степени детализации:

Директивный график (Level 1) — укрупненные этапы для заказчика и инвесторов, 10-15 позиций

— укрупненные этапы для заказчика и инвесторов, 10-15 позиций Контрактный график (Level 2) — основные комплексы работ для координации подрядчиков, 50-100 позиций

— основные комплексы работ для координации подрядчиков, 50-100 позиций Детальный график (Level 3) — полный перечень работ для оперативного управления, 300-1000+ позиций

— полный перечень работ для оперативного управления, 300-1000+ позиций График производства работ (Level 4) — детализация до отдельных операций для исполнителей, привязка к конкретным захваткам

3. Ключевые элементы профессионального шаблона графика СМР

Качественный шаблон графика СМР должен содержать:

Структурированную WBS с правильной иерархией и кодированием работ

с правильной иерархией и кодированием работ Типовые длительности основных технологических процессов

основных технологических процессов Стандартизированные зависимости между работами с учетом технологии

между работами с учетом технологии Типовые ресурсные профили для различных видов работ

для различных видов работ Контрольные точки (вехи) для мониторинга прогресса

(вехи) для мониторинга прогресса Шаблоны визуализации для различных заинтересованных сторон

4. Практические рекомендации по адаптации шаблонов

При использовании типовых шаблонов для конкретного проекта необходимо:

Скорректировать объемы работ согласно проектной документации

Адаптировать продолжительности с учетом местных условий (климат, логистика)

Учесть особенности проектных решений, влияющие на последовательность работ

Добавить специфические работы, отсутствующие в типовом шаблоне

Скорректировать ресурсное обеспечение под доступность персонала и техники

5. Источники готовых шаблонов графиков СМР

Профессиональные шаблоны можно получить из нескольких источников:

Отраслевые стандарты организации строительства (ПОС, ППР)

Библиотеки шаблонов в специализированном ПО (MS Project, Primavera)

Успешно реализованные проекты-аналоги (с корректировкой)

Типовые проекты, разработанные проектными институтами

Собственная база знаний строительной организации

Оптимизация графика СМР и контроль соблюдения сроков

Даже идеально составленный график СМР требует регулярной оптимизации в процессе реализации проекта. Эффективный контроль сроков строительства базируется на системном подходе к выявлению отклонений и принятию корректирующих мер. 🔍

Методы оптимизации графика СМР

Профессиональная оптимизация графика использует комбинацию следующих методов:

Сжатие критического пути — целенаправленное сокращение продолжительности работ, лежащих на критическом пути

— целенаправленное сокращение продолжительности работ, лежащих на критическом пути "Быстрый проход" (Fast Tracking) — распараллеливание работ, которые изначально планировались последовательно

— распараллеливание работ, которые изначально планировались последовательно "Сжатие" (Crashing) — добавление ресурсов для сокращения продолжительности критических работ

— добавление ресурсов для сокращения продолжительности критических работ Ресурсное выравнивание — перераспределение работ для устранения пиковых нагрузок на ресурсы

— перераспределение работ для устранения пиковых нагрузок на ресурсы Оптимизация технологических перерывов — использование ускорителей твердения, альтернативных материалов

Принципиально важно, что оптимизация должна проводиться с сохранением технологических требований и обеспечением качества строительства.

Система контроля соблюдения сроков

Эффективный контроль сроков СМР включает следующие компоненты:

Базовый график — утвержденный план, служащий точкой отсчета для измерения отклонений

— утвержденный план, служащий точкой отсчета для измерения отклонений Система отчетности — регламентированные процедуры сбора данных о фактическом выполнении

— регламентированные процедуры сбора данных о фактическом выполнении Методика измерения прогресса — объективные критерии оценки процента выполнения работ

— объективные критерии оценки процента выполнения работ Регулярный анализ отклонений — выявление причин опережения/отставания от графика

— выявление причин опережения/отставания от графика Прогнозирование тенденций — расчет ожидаемых дат завершения с учетом текущей динамики

Для эффективного контроля используется метод освоенного объема (Earned Value Management), позволяющий количественно оценить эффективность реализации проекта по срокам и стоимости.

Ключевые показатели контроля графика СМР:

SV (Schedule Variance) — отклонение по срокам

SPI (Schedule Performance Index) — индекс выполнения сроков

TCPI (To-Complete Performance Index) — индекс необходимой эффективности для завершения в срок

Процент выполнения плана (% Complete)

Оставшаяся продолжительность (Remaining Duration)

Алгоритм реагирования на отклонения от графика:

Выявление отклонения от плановых сроков на основе фактических данных Анализ причин отклонения (внешние факторы, ресурсные проблемы, технические сложности) Оценка влияния отклонения на общие сроки проекта (критический путь или некритические работы) Разработка корректирующих мероприятий (дополнительные ресурсы, изменение последовательности, пересмотр технологии) Внесение изменений в график с сохранением истории корректировок Мониторинг эффективности принятых мер

Инструменты визуального контроля выполнения графика:

Диаграмма "Водопад" — наглядное представление причин отклонения от графика

— наглядное представление причин отклонения от графика S-кривые — сравнение планового и фактического хода выполнения работ

— сравнение планового и фактического хода выполнения работ Тренд-чарты — визуализация динамики ключевых показателей во времени

— визуализация динамики ключевых показателей во времени Светофорная индикация — цветовое кодирование состояния работ (зеленый/желтый/красный)

— цветовое кодирование состояния работ (зеленый/желтый/красный) Гистограммы ресурсов — анализ загрузки трудовых ресурсов и техники

Важно отметить, что оптимизация графика СМР не должна сводиться к формальной корректировке дат. Каждое изменение должно сопровождаться конкретными организационно-техническими мероприятиями, обеспечивающими достижимость новых сроков.

Составление графика СМР — не разовое мероприятие, а непрерывный процесс управления строительным проектом. Профессиональный подход включает не только разработку первоначального плана, но и его регулярную актуализацию с учетом реального хода работ. Помните: график СМР — это не просто красивая схема для презентации заказчику, а рабочий инструмент, определяющий действия всех участников строительства. Методично следуя описанным принципам, вы превратите хаос строительной площадки в упорядоченный, предсказуемый процесс, где каждый знает, что, когда и как должно быть сделано. И это — главная цель профессионального планирования.

Читайте также