Методика составления графика СМР для эффективного строительства#Профессии в строительстве
Планирование строительно-монтажных работ напоминает шахматную партию: неправильный ход в начале обрекает весь проект на провал. Сорванные сроки, перерасход бюджета, конфликты с подрядчиками — всё это следствия неграмотно составленного графика СМР. Профессиональный график работ — не просто документ, а инструмент управления, позволяющий синхронизировать десятки процессов и предотвратить типичные проблемы еще на этапе планирования. Разберем методику создания таких графиков, которая работает на объектах любой сложности. 🏗️
Основы методики составления графиков СМР в строительстве
График строительно-монтажных работ (СМР) — документированная модель строительного процесса, отражающая последовательность и продолжительность работ с привязкой к календарным датам. Корректно составленный график становится навигационной картой проекта, определяя не только сроки, но и ресурсную базу, логистические цепочки и финансовые потоки. 📊
Методика составления графика СМР базируется на фундаментальных принципах:
- Принцип декомпозиции — разбиение комплекса работ на измеримые операции
- Принцип технологической последовательности — учет взаимозависимостей между операциями
- Принцип ресурсной обеспеченности — синхронизация графика с доступностью ресурсов
- Принцип временной определенности — установление реалистичных сроков выполнения
- Принцип гибкости — возможность корректировки графика при изменении условий
Центральное место в методике занимают типы зависимостей между работами, определяющие логику всего процесса строительства:
|Тип зависимости
|Обозначение
|Описание
|Пример в строительстве
|Финиш-Старт (FS)
|FS
|Последующая работа может начаться только после завершения предыдущей
|Кладка стен после заливки фундамента
|Старт-Старт (SS)
|SS
|Работы могут начинаться одновременно
|Прокладка коммуникаций параллельно с отделочными работами
|Финиш-Финиш (FF)
|FF
|Работы должны завершиться одновременно
|Установка сантехники и финишная отделка санузлов
|Старт-Финиш (SF)
|SF
|Предыдущая работа должна начаться до завершения последующей
|Начало пусконаладочных работ до завершения монтажа оборудования
Особое внимание уделяется нормативно-правовой базе. График СМР должен соответствовать СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства", СП 48.13330.2019 и другим регламентирующим документам, определяющим продолжительность типовых работ и технологические перерывы между ними.
Андрей Викторович, главный инженер проекта
Проект жилого комплекса на 12 домов грозил превратиться в долгострой. Инвестор требовал сократить сроки с 36 до 24 месяцев, что казалось невозможным. Классический линейный график не позволял увидеть возможности для оптимизации.
Мы перестроили всю методику планирования, внедрив сетевую модель с четырьмя типами зависимостей. Обнаружили, что многие процессы можно запускать параллельно — например, благоустройство территории первой очереди одновременно с возведением каркасов второй.
Выявленная на графике избыточность технологических перерывов между мокрыми процессами позволила сэкономить еще 45 дней. В итоге комплекс был сдан за 26 месяцев — не идеально, но инвестор остался доволен. Правильная методика составления графика буквально спасла проект.
Алгоритм создания эффективного графика СМР: 5 шагов
Процесс создания эффективного графика СМР следует структурированному алгоритму, позволяющему избежать критических ошибок планирования. Рассмотрим пошаговую методику, проверенную на сотнях строительных объектов. 🔄
Шаг 1: Анализ проектной документации
Первый этап предполагает тщательное изучение проектно-сметной документации с целью выявления:
- Полного перечня строительно-монтажных работ
- Объемов работ в натуральных показателях
- Конструктивных и технологических особенностей объекта
- Специфических требований заказчика к этапности строительства
На этом этапе критично понимание взаимосвязей между архитектурными, конструктивными и инженерными решениями. Результатом становится структурированный перечень работ с указанием объемов и требований к качеству.
Шаг 2: Декомпозиция работ (WBS)
Выявленный перечень работ необходимо структурировать согласно принципам WBS (Work Breakdown Structure). Рекомендуемая глубина декомпозиции — до операций продолжительностью не более 2-3 недель, что обеспечивает оптимальный контроль выполнения.
Эффективная структура декомпозиции для типового объекта:
- Уровень 1: Фазы строительства (подготовительный этап, нулевой цикл, надземная часть и т.д.)
- Уровень 2: Комплексы работ (земляные работы, фундаменты, каркас и т.д.)
- Уровень 3: Виды работ (устройство опалубки, армирование, бетонирование)
- Уровень 4: Конкретные операции (бетонирование колонн 1-го этажа)
Шаг 3: Определение продолжительности работ
Расчет длительности каждой операции производится на основе:
- Единых норм и расценок (ЕНиР)
- Государственных элементных сметных норм (ГЭСН)
- Технологических карт производства работ
- Исторических данных по аналогичным проектам
Формула расчета продолжительности работы:
T = V / (N × K × n), где:
- T — продолжительность работы (дни)
- V — объем работ в натуральных показателях
- N — нормативная выработка на одного рабочего
- K — коэффициент выполнения норм (обычно 1,1-1,2)
- n — количество рабочих в бригаде
Шаг 4: Выявление взаимосвязей и последовательности работ
На этом этапе определяются логические связи между работами с учетом:
- Технологических требований (например, набор прочности бетона)
- Организационных ограничений (доступность площадок, безопасность)
- Ресурсных ограничений (наличие рабочих, техники, материалов)
- Внешних факторов (погодные условия, административные ограничения)
Для каждой пары взаимосвязанных работ определяется тип зависимости (FS, SS, FF, SF) и величина временного лага, если требуется технологический перерыв.
Шаг 5: Оптимизация и балансировка ресурсов
Завершающий этап предполагает итеративную оптимизацию графика для достижения баланса между сроками, ресурсами и качеством. Выполняются:
- Выявление критического пути
- Сглаживание пиковых нагрузок на ресурсы
- Устранение необоснованных простоев техники и бригад
- Минимизация рисков нарушения сроков
Результирующий график должен быть реалистичным, учитывать резервы времени и содержать четкие контрольные точки для мониторинга хода строительства.
Инструменты планирования: сетевые графики и диаграммы Ганта
Эффективность графика СМР напрямую зависит от выбранного инструмента визуализации и расчета. Два ключевых метода — сетевые графики и диаграммы Ганта — имеют принципиальные различия, влияющие на качество планирования строительного процесса. 🛠️
Сетевые графики представляют строительный процесс в виде ориентированного графа, где вершины — события (начало/окончание работ), а дуги — сами работы. Их преимущества:
- Наглядное отображение логических взаимосвязей между работами
- Автоматическое выявление критического пути
- Расчет резервов времени для каждой работы
- Возможность моделирования сложных зависимостей
Сетевые графики могут быть реализованы в двух основных вариантах:
- Вершины-события (метод критического пути CPM) — традиционный подход, где работы обозначаются дугами, а события — узлами
- Вершины-работы (метод предшествования PDM) — современный подход, где работы обозначаются узлами, а зависимости — дугами
Диаграммы Ганта представляют работы в виде горизонтальных отрезков на временной шкале. Их сильные стороны:
- Интуитивно понятная временная шкала с привязкой к календарным датам
- Наглядное отображение продолжительности работ
- Удобное отслеживание фактического выполнения
- Возможность группировки работ по исполнителям или участкам
Сравнительный анализ инструментов планирования СМР:
|Характеристика
|Сетевой график
|Диаграмма Ганта
|Визуализация логических связей
|Высокая
|Средняя (через стрелки-связи)
|Наглядность временных параметров
|Средняя
|Высокая
|Возможность выявления критического пути
|Встроенная функция
|Требует дополнительных расчетов
|Удобство контроля выполнения
|Среднее
|Высокое
|Эффективность для масштабных проектов
|Высокая
|Снижается с ростом числа работ
|Понятность для непрофессионалов
|Низкая
|Высокая
Профессиональный подход предполагает комбинирование этих инструментов: использование сетевых графиков для расчетов и планирования, а диаграмм Ганта — для коммуникации с заказчиком и оперативного контроля.
Современные программные комплексы для планирования СМР интегрируют оба подхода:
- MS Project — лидер рынка с мощными возможностями ресурсного планирования
- Oracle Primavera P6 — профессиональное решение для крупных строительных проектов
- Spider Project — российская разработка с учетом специфики отечественного строительства
- Asta Powerproject — специализированное решение для строительной отрасли
- ПланФикс — облачная система с возможностью гибкой настройки под СМР
При выборе инструмента планирования необходимо учитывать:
- Масштаб и сложность строительного проекта
- Требования заказчика к отчетности
- Квалификацию персонала, работающего с графиком
- Необходимость интеграции с другими системами (сметными, ERP)
- Бюджет на программное обеспечение
Михаил Степанов, руководитель проектного офиса
На строительстве нефтеперерабатывающего комплекса мы столкнулись с проблемой координации более 5000 отдельных работ, выполняемых 27 подрядными организациями. Попытка управлять таким объемом через диаграммы Ганта привела к потере контроля — в первый месяц отставание от графика составило 17 дней.
Мы пересмотрели подход, внедрив комбинированную методику. Сетевой график на базе Oracle Primavera P6 стал основой для расчетов и выявления критического пути. Для руководителей участков были сформированы упрощенные диаграммы Ганта на 2-недельный горизонт планирования с четкими контрольными точками.
Результат превзошел ожидания — благодаря наглядности сетевой модели мы выявили 8 потенциальных "узких мест" и перераспределили ресурсы. Через 3 месяца проект вернулся в график, а в дальнейшем мы даже опережали плановые показатели на 5-7 дней.
Шаблоны графиков выполнения строительно-монтажных работ
Разработка графика СМР "с нуля" для каждого проекта — нерациональный подход, увеличивающий риск ошибок планирования. Профессионалы используют типовые шаблоны, адаптируя их под особенности конкретного объекта. Рассмотрим основные виды шаблонов и принципы их применения. 📝
1. Шаблоны по типам строительных объектов
Базовые шаблоны графиков СМР различаются в зависимости от типа возводимого объекта:
- Шаблон для многоквартирного жилого дома — учитывает поэтажное возведение, типовые решения для квартир, возможность параллельной работы на разных секциях
- Шаблон для промышленного объекта — фокусируется на монтаже технологического оборудования, специальных требованиях к фундаментам, повышенных нагрузках
- Шаблон для линейных объектов — ориентирован на поточное выполнение работ с продвижением по трассе, распределение специализированных бригад
- Шаблон для объектов реконструкции — учитывает необходимость демонтажа, усиления конструкций, работы в стесненных условиях
Выбор базового шаблона определяет структуру декомпозиции работ и типовые зависимости между ними.
2. Уровни детализации шаблонов
В зависимости от целей планирования используются шаблоны различной степени детализации:
- Директивный график (Level 1) — укрупненные этапы для заказчика и инвесторов, 10-15 позиций
- Контрактный график (Level 2) — основные комплексы работ для координации подрядчиков, 50-100 позиций
- Детальный график (Level 3) — полный перечень работ для оперативного управления, 300-1000+ позиций
- График производства работ (Level 4) — детализация до отдельных операций для исполнителей, привязка к конкретным захваткам
3. Ключевые элементы профессионального шаблона графика СМР
Качественный шаблон графика СМР должен содержать:
- Структурированную WBS с правильной иерархией и кодированием работ
- Типовые длительности основных технологических процессов
- Стандартизированные зависимости между работами с учетом технологии
- Типовые ресурсные профили для различных видов работ
- Контрольные точки (вехи) для мониторинга прогресса
- Шаблоны визуализации для различных заинтересованных сторон
4. Практические рекомендации по адаптации шаблонов
При использовании типовых шаблонов для конкретного проекта необходимо:
- Скорректировать объемы работ согласно проектной документации
- Адаптировать продолжительности с учетом местных условий (климат, логистика)
- Учесть особенности проектных решений, влияющие на последовательность работ
- Добавить специфические работы, отсутствующие в типовом шаблоне
- Скорректировать ресурсное обеспечение под доступность персонала и техники
5. Источники готовых шаблонов графиков СМР
Профессиональные шаблоны можно получить из нескольких источников:
- Отраслевые стандарты организации строительства (ПОС, ППР)
- Библиотеки шаблонов в специализированном ПО (MS Project, Primavera)
- Успешно реализованные проекты-аналоги (с корректировкой)
- Типовые проекты, разработанные проектными институтами
- Собственная база знаний строительной организации
Оптимизация графика СМР и контроль соблюдения сроков
Даже идеально составленный график СМР требует регулярной оптимизации в процессе реализации проекта. Эффективный контроль сроков строительства базируется на системном подходе к выявлению отклонений и принятию корректирующих мер. 🔍
Методы оптимизации графика СМР
Профессиональная оптимизация графика использует комбинацию следующих методов:
- Сжатие критического пути — целенаправленное сокращение продолжительности работ, лежащих на критическом пути
- "Быстрый проход" (Fast Tracking) — распараллеливание работ, которые изначально планировались последовательно
- "Сжатие" (Crashing) — добавление ресурсов для сокращения продолжительности критических работ
- Ресурсное выравнивание — перераспределение работ для устранения пиковых нагрузок на ресурсы
- Оптимизация технологических перерывов — использование ускорителей твердения, альтернативных материалов
Принципиально важно, что оптимизация должна проводиться с сохранением технологических требований и обеспечением качества строительства.
Система контроля соблюдения сроков
Эффективный контроль сроков СМР включает следующие компоненты:
- Базовый график — утвержденный план, служащий точкой отсчета для измерения отклонений
- Система отчетности — регламентированные процедуры сбора данных о фактическом выполнении
- Методика измерения прогресса — объективные критерии оценки процента выполнения работ
- Регулярный анализ отклонений — выявление причин опережения/отставания от графика
- Прогнозирование тенденций — расчет ожидаемых дат завершения с учетом текущей динамики
Для эффективного контроля используется метод освоенного объема (Earned Value Management), позволяющий количественно оценить эффективность реализации проекта по срокам и стоимости.
Ключевые показатели контроля графика СМР:
- SV (Schedule Variance) — отклонение по срокам
- SPI (Schedule Performance Index) — индекс выполнения сроков
- TCPI (To-Complete Performance Index) — индекс необходимой эффективности для завершения в срок
- Процент выполнения плана (% Complete)
- Оставшаяся продолжительность (Remaining Duration)
Алгоритм реагирования на отклонения от графика:
- Выявление отклонения от плановых сроков на основе фактических данных
- Анализ причин отклонения (внешние факторы, ресурсные проблемы, технические сложности)
- Оценка влияния отклонения на общие сроки проекта (критический путь или некритические работы)
- Разработка корректирующих мероприятий (дополнительные ресурсы, изменение последовательности, пересмотр технологии)
- Внесение изменений в график с сохранением истории корректировок
- Мониторинг эффективности принятых мер
Инструменты визуального контроля выполнения графика:
- Диаграмма "Водопад" — наглядное представление причин отклонения от графика
- S-кривые — сравнение планового и фактического хода выполнения работ
- Тренд-чарты — визуализация динамики ключевых показателей во времени
- Светофорная индикация — цветовое кодирование состояния работ (зеленый/желтый/красный)
- Гистограммы ресурсов — анализ загрузки трудовых ресурсов и техники
Важно отметить, что оптимизация графика СМР не должна сводиться к формальной корректировке дат. Каждое изменение должно сопровождаться конкретными организационно-техническими мероприятиями, обеспечивающими достижимость новых сроков.
Составление графика СМР — не разовое мероприятие, а непрерывный процесс управления строительным проектом. Профессиональный подход включает не только разработку первоначального плана, но и его регулярную актуализацию с учетом реального хода работ. Помните: график СМР — это не просто красивая схема для презентации заказчику, а рабочий инструмент, определяющий действия всех участников строительства. Методично следуя описанным принципам, вы превратите хаос строительной площадки в упорядоченный, предсказуемый процесс, где каждый знает, что, когда и как должно быть сделано. И это — главная цель профессионального планирования.
Яна Лапина
редактор про отрасли