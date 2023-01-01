Место работы: что это такое по закону и как правильно указать

Для кого эта статья:

Работники и соискатели, интересующиеся правами и обязанностями в трудовых отношениях

HR-специалисты и кадровики, занимающиеся оформлением трудовых договоров

Юридически грамотное указание места работы может стать ключевым фактором не только при оформлении трудового договора, но и при дальнейшей защите ваших прав. Согласно статистике Роструда, почти 37% трудовых споров в 2024 году так или иначе связаны с неправильной фиксацией условий труда, включая место работы. Ошибки в этом пункте приводят к проблемам с командировочными расходами, компенсациями за разъезды и даже сложностям при увольнении. Разберёмся, что именно считается «местом работы» по закону, и как избежать типичных ошибок при его указании. 📝

Место работы: юридическое определение по ТК РФ

С юридической точки зрения «место работы» — это не просто адрес офиса. Трудовой кодекс РФ определяет это понятие более комплексно. Согласно статье 57 ТК РФ, место работы является обязательным условием трудового договора и подразумевает конкретную организацию (юридическое лицо), с которой работник вступает в трудовые отношения. 🏢

Важно различать следующие юридические понятия:

Место работы — наименование организации-работодателя

Рабочее место — конкретное место, где сотрудник должен находиться или куда должен прибыть для выполнения трудовых обязанностей

Место исполнения трудовых обязанностей — может совпадать или не совпадать с местом нахождения работодателя

Законодатель предусматривает, что условие о месте работы должно включать указание на структурное подразделение, если работник принимается для работы в филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, расположенном в другой местности.

Юридический термин Что включает Правовые последствия неуказания Место работы Наименование организации (юридического лица или ИП) Трудовой договор может быть признан незаключенным Рабочее место Конкретное помещение, цех, отдел, территория Возможны споры о компенсациях за работу в особых условиях Обособленное подразделение Филиал, представительство в другой местности Проблемы с учетом стажа, социальными гарантиями

Антон Сергеев, судебный юрист по трудовым спорам Ко мне обратилась клиентка, которой отказали в компенсации за переезд в другой город при переводе. В трудовом договоре было указано просто наименование компании без уточнения филиала. Когда её перевели из московского в краснодарский офис, работодатель отказал в компенсации расходов, сославшись на то, что в договоре не конкретизировано структурное подразделение. Мы выиграли этот спор, доказав, что изначальным местом работы фактически был московский офис — это подтверждалось пропуском, локальными актами и свидетельскими показаниями. Но если бы в договоре сразу было указано структурное подразделение, спора бы не возникло.

При указании места работы необходимо использовать полное наименование организации в соответствии с её учредительными документами. Сокращения допустимы только в случае, если они официально закреплены в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Например, если в уставе предусмотрено сокращение ООО «Перспектива», то его можно использовать в трудовом договоре. В противном случае указывается полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива». ⚖️

Как правильно указать место работы в документах

При заполнении различных документов требования к указанию места работы могут существенно отличаться. Рассмотрим основные документы и правила их заполнения:

Трудовой договор — указывается полное наименование работодателя по учредительным документам, включая организационно-правовую форму. При работе в филиале обязательно указывается наименование и местонахождение филиала.

— указывается полное наименование работодателя по учредительным документам, включая организационно-правовую форму. При работе в филиале обязательно указывается наименование и местонахождение филиала. Трудовая книжка — в соответствии с Правилами ведения трудовых книжек, наименование организации указывается без сокращений. Если у организации изменилось название, в трудовой книжке делается соответствующая запись.

— в соответствии с Правилами ведения трудовых книжек, наименование организации указывается без сокращений. Если у организации изменилось название, в трудовой книжке делается соответствующая запись. Справки и анкеты — обычно достаточно официального сокращенного наименования. Если требуется указать фактический адрес рабочего места, это должен быть адрес фактического нахождения сотрудника.

— обычно достаточно официального сокращенного наименования. Если требуется указать фактический адрес рабочего места, это должен быть адрес фактического нахождения сотрудника. Резюме — можно использовать общепринятое название компании (брэнд), но в интересах соискателя указать юридическое наименование, особенно если это крупный холдинг с разными юридическими лицами.

При указании места работы в электронном формате (например, в отчётах СЗВ-ТД в ПФР) рекомендуется сверять данные с ЕГРЮЛ/ЕГРИП, так как расхождения могут привести к отказу в приёме отчетности. 🖥️

Для компаний с разветвлённой структурой особенно важно указывать полную информацию. Юристы рекомендуют использовать следующий формат:

Наименование организации (полное юридическое название)

Наименование структурного подразделения (если применимо)

Местонахождение структурного подразделения при значительном удалении от главного офиса

При смене юридического лица (реорганизации, слиянии, поглощении) требуется оформление перевода с указанием нового места работы. Простое изменение записи без соответствующих кадровых процедур незаконно и может привести к признанию трудовых отношений прекращенными. 📋

Различия между юридическим и фактическим адресом

Один из самых распространенных источников путаницы при указании места работы — смешение понятий юридического и фактического адреса. Эти термины имеют принципиальные различия с точки зрения трудового законодательства.

Параметр Юридический адрес Фактический адрес работы Определение Адрес, указанный в учредительных документах и ЕГРЮЛ Место фактического выполнения трудовых обязанностей Указание в трудовом договоре Обязательно как реквизит работодателя Указывается как место работы, если отличается от юридического Изменение Требует регистрации в налоговых органах Может быть изменено приказом или дополнительным соглашением Правовые последствия Ошибка влияет на действительность договора Ошибка влияет на условия труда и компенсации

Фактический адрес рабочего места приобретает особую важность в следующих случаях:

При расчете компенсаций за работу в районах с особыми климатическими условиями

При оформлении вредных условий труда

При расчете командировочных расходов

При определении подсудности трудовых споров

При указании места работы в трудовом договоре работнику следует обратить внимание на точное указание как юридического, так и фактического адреса. Несоответствие между ними должно быть явно отражено в договоре, например: «Место работы: ООО «Прогресс» (юридический адрес: г. Москва, ул. Ленина, д. 10). Рабочее место: Производственный цех по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Промышленная, д. 5». 🏭

Важно понимать, что изменение фактического места работы (если оно было указано в трудовом договоре) является изменением условий трудового договора и требует соблюдения процедуры, предусмотренной ст. 72 или ст. 74 ТК РФ.

Елена Соколова, HR-директор Наша компания перенесла офис из центра города на окраину. Сотрудники, пользовавшиеся общественным транспортом, стали тратить на дорогу на 1,5 часа больше. Один из них обратился в суд, утверждая, что мы изменили существенные условия труда без соблюдения необходимой процедуры. В его трудовом договоре был указан конкретный адрес офиса. Суд встал на сторону работника, поскольку мы не уведомили его за два месяца об изменении и не предложили альтернативы. В результате компании пришлось компенсировать моральный ущерб и организовать удаленную работу для этого сотрудника. После этого случая мы пересмотрели все трудовые договоры и внесли формулировку о возможности изменения адреса в пределах населённого пункта.

Место работы при удаленной или разъездной деятельности

Современные форматы работы, такие как удаленная, дистанционная или разъездная занятость, требуют особого подхода к определению места работы. Трудовой кодекс предусматривает специальные нормы для таких случаев. 🏡

При удаленной (дистанционной) работе согласно ст. 312.1 ТК РФ, место работы указывается следующим образом:

В качестве места работы указывается наименование организации-работодателя

Дополнительно фиксируется дистанционный характер работы

Адрес, где фактически будет трудиться работник, может быть указан, но не является обязательным элементом

Например: «Место работы: ООО «Технологии будущего». Характер работы — дистанционный, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования».

Для разъездной работы необходимо указать:

Основное место работы (наименование организации)

Территорию или регионы, в пределах которых осуществляется трудовая функция

Порядок компенсации транспортных и иных расходов

Формулировка может выглядеть так: «Место работы: ООО «Торговый дом «Меркурий». Характер работы — разъездной, в пределах г. Москвы и Московской области. Порядок компенсации расходов определяется Положением о служебных поездках».

Важно отметить, что при разъездном характере работы в других населенных пунктах не оформляются командировки, если соответствующая территория указана в трудовом договоре. Это позволяет существенно снизить документооборот и расходы на командировочные. 📱

При работе на объектах заказчиков (например, для клининговых компаний, охранных предприятий, сервисных организаций) рекомендуется следующая формулировка: «Место работы: ООО «Безопасность». Рабочее место: на объектах заказчиков в соответствии с графиком, утверждаемым работодателем».

Нюансы оформления места работы для разных организаций

В зависимости от организационно-правовой формы работодателя существуют специфические особенности указания места работы. Рассмотрим основные варианты. 📊

Для индивидуальных предпринимателей:

Место работы указывается как «Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович»

ОГРНИП в тексте трудового договора обязателен

Рабочее место указывается отдельно, особенно если это торговая точка, мастерская или иное помещение

Для юридических лиц с филиалами:

Указывается полное наименование организации

Отдельно указывается наименование филиала

Необходимо указать местонахождение филиала

Например: «Место работы: АО «Национальная сервисная компания», Краснодарский филиал, расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 15».

Для холдинговых структур и групп компаний:

Указывается конкретное юридическое лицо, заключающее трудовой договор

Бренд или название группы компаний не заменяет наименование работодателя

При внутреннем переводе между компаниями холдинга требуется увольнение и новый трудовой договор

Для организаций с несколькими производственными площадками:

Место работы — наименование организации

Дополнительно указывается конкретная производственная площадка

При необходимости перевода на другую площадку оформляется дополнительное соглашение

При указании места работы для иностранных организаций, имеющих представительства на территории РФ, указывается наименование представительства и его аккредитация. ✈️

Для организаций, работающих вахтовым методом, указание места работы имеет особое значение. В трудовом договоре обязательно указываются:

Место работы (наименование организации)

Пункт сбора работников

Место выполнения работ (вахтовый поселок, месторождение, участок)

Регион, где находится вахтовый объект (для расчета северных надбавок)

Например: «Место работы: ООО «Нефтегазстрой». Пункт сбора: г. Тюмень, ул. Промышленная, 5. Место выполнения работ: вахтовый поселок на Уренгойском месторождении, ЯНАО».