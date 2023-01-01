Менеджер по социальным сетям в туризме#SMM #Маркетинговая стратегия #Целевая аудитория и персоны
Для кого эта статья:
- Для начинающих и практикующих SMM-менеджеров, желающих специализироваться на туризме
- Для людей, планирующих карьеру в области цифрового маркетинга в туристическом бизнесе
Для владельцев туристических компаний, стремящихся повысить эффективность своего SMM-присутствия
Путешествия продаются сегодня через яркие впечатления и визуальные истории. Бронирование курортов, экскурсий и авиабилетов всё чаще начинается с просмотра ленты социальных сетей. Именно SMM-менеджеры в туризме превращают фотографии закатов на пляже и видео с дайвинга в реальный туристический поток и прибыль. По данным 2025 года, 78% туристов принимают решение о направлении путешествия под влиянием социальных сетей. Давайте разберемся, кто эти люди, управляющие цифровыми витринами туристического бизнеса, и как они могут преобразить вашу компанию 🌴
Кто такой SMM-менеджер в туристическом бизнесе
SMM-менеджер в туристическом бизнесе — это специалист, который создаёт и воплощает стратегию присутствия туристической компании в социальных сетях. Он выступает одновременно в роли рассказчика историй, фотографа, аналитика и продавца мечты о путешествиях. Главная задача такого специалиста — превратить просмотры красивых фото в реальные запросы на бронирование туров 🌍
В отличие от SMM-специалистов в других отраслях, менеджер по социальным сетям в туризме должен обладать глубоким пониманием психологии путешественников, сезонности спроса и особенностей продвижения разных направлений. Ключевая функция — вызвать у пользователя эмоциональный отклик: "Я хочу быть там!"
|Сфера ответственности
|Особенности в туристическом бизнесе
|Контент-стратегия
|Создание календаря публикаций с учётом туристических сезонов и праздников
|Визуальный контент
|Курирование высококачественных фото и видео разных направлений
|Коммуникация
|Ответы на вопросы о визах, погоде, отелях, экскурсиях в реальном времени
|Работа с инфлюенсерами
|Организация пресс-туров и коллабораций с тревел-блогерами
|Таргетированная реклама
|Настройка рекламных кампаний по сезонным предложениям и горящим турам
В 2025 году SMM-менеджер в туризме перестал быть просто "постером контента" — теперь это полноценный маркетолог, который умеет работать с большими данными, анализировать поведение аудитории и прогнозировать тренды в путешествиях.
Александра Петрова, директор по маркетингу туристического агентства
Когда я пришла работать в турагентство в 2022 году, наш аккаунт в социальных сетях представлял собой унылую ленту с фотографиями отелей из фотобанков и стандартными описаниями экскурсий. Мы получали 1-2 заявки в неделю через соцсети.
Первое, что я сделала — взяла смартфон и отправилась в путешествие по популярным направлениям. За две недели я сняла более 200 аутентичных фото и 40 видео. Мы полностью изменили стратегию: вместо "продажи туров" стали продавать эмоции, впечатления и мечты.
Я создала серию постов "Один день в..." — короткие истории о том, как провести идеальный день в разных городах. Для каждого направления мы нашли уникальный "крючок" — то, что отличает его от других. Начали делать прямые эфиры из разных стран с нашими гидами.
Через три месяца количество заявок выросло до 15-20 в неделю. А самое главное — клиенты приходили уже "подогретыми", они чётко знали, чего хотят, после просмотра наших соцсетей.
Ключевые компетенции специалиста по соцсетям в туризме
Успешный SMM-специалист в туристической отрасли — это гибрид маркетолога, travel-эксперта и психолога. Он должен не только запускать таргетированную рекламу, но и знать, что включает в себя "all inclusive" в разных отелях Турции или какой пляж на Бали идеален для сёрфингистов-новичков 🏄♂️
Вот ключевые компетенции, необходимые для работы в этой нише:
- Визуальное мышление и базовые навыки фотографии — умение отбирать и создавать привлекательный визуальный контент, который вызывает желание путешествовать
- Знание туристического продукта — понимание особенностей разных типов отдыха, сезонности, специфики направлений
- Сторителлинг — способность создавать увлекательные истории о путешествиях, которые конвертируются в продажи
- Работа с UGC (пользовательским контентом) — умение стимулировать и собирать отзывы и контент от путешественников
- Знание инструментов аналитики — для отслеживания эффективности кампаний и корректировки стратегии
- Управление репутацией — умение быстро реагировать на негативные отзывы и кризисные ситуации
К 2025 году критическим навыком SMM-специалиста в туризме стало умение работать с нейросетями для генерации и обработки контента. AI-инструменты позволяют быстро создавать персонализированные предложения для разных сегментов аудитории и обрабатывать большие массивы фото- и видеоматериалов.
|Компетенция
|Начинающий специалист
|Эксперт высокого уровня
|Туристическая экспертиза
|Знание основных курортных направлений
|Личный опыт посещения экзотических локаций, знание культурных особенностей разных стран
|Контент-производство
|Адаптация готовых материалов и шаблонов
|Создание уникальных форматов и тревел-концепций для разных платформ
|Аналитика
|Отслеживание базовых метрик (лайки, шеры)
|Построение воронок конверсии, анализ ROI рекламных кампаний
|Работа с трендами
|Использование популярных хэштегов
|Прогнозирование туристических трендов и создание вирусного контента
Инструменты продвижения туристического агентства онлайн
Социальные сети стали основным инструментом продвижения туристических услуг, оттеснив на второй план даже классические сайты туроператоров. SMM-менеджер в туризме должен владеть широким арсеналом инструментов, чтобы выделить свою компанию среди конкурентов 🔍
Ключевые платформы для продвижения туристических услуг в 2025 году:
- TikTok — короткие вертикальные видео стали основным форматом для привлечения молодой аудитории. Виртуальные туры, быстрые гиды по городам и обзоры отелей в 15-60 секунд генерируют высокую вовлеченность
- YouTube — для длинного контента: подробные гиды по направлениям, влоги с путешествий, обзоры отелей и экскурсий
- Pinterest — визуальная доска идей для путешествий, которая эффективно привлекает аудиторию на этапе планирования
- Telegram — каналы и чат-боты для оперативной коммуникации, анонсов горящих туров и консультаций
- ВКонтакте — для российского рынка остаётся ключевой платформой с обширными возможностями таргетирования
Помимо платформ важны и специфические инструменты для туристического SMM:
- Интерактивные карты — позволяют визуализировать маршруты и достопримечательности
- Виртуальные туры с использованием VR/AR — дают возможность "примерить" путешествие перед покупкой
- Геймификация — квесты, тесты и игры, стимулирующие интерес к направлениям
- Сезонные чек-листы — "что взять с собой", "что посмотреть за 3 дня" и подобные форматы
- Совместные акции с локальными брендами в странах назначения — рестораны, достопримечательности, местные товары
Денис Волков, SMM-специалист туроператора
В 2024 году я взялся за продвижение небольшого туроператора, специализирующегося на Греции. Конкуренция была огромной — сотни агентств предлагали одни и те же отели на Крите и Санторини.
Вместо того чтобы бороться за те же ключевые слова и аудиторию, я разработал стратегию "Секретная Греция". Мы начали рассказывать о малоизвестных островах, деревнях и пляжах, которые не фигурируют в типовых маршрутах.
Создали серию коротких вертикальных видео для TikTok формата "Места в Греции, о которых вы не знали". Каждое видео набирало от 50 до 200 тысяч просмотров. Параллельно вели Telegram-канал с подробными гидами по этим местам.
Результат превзошел ожидания — за три месяца мы полностью продали летний сезон, причем 40% клиентов запрашивали именно те направления, о которых узнали из наших соцсетей. Средний чек вырос на 30%, так как клиенты заказывали индивидуальные туры вместо пакетных.
Ключ к успеху — не просто продвигать туры, а создавать эксклюзивный контент, который сам становится ценностью для аудитории.
Как измерить эффективность работы SMM-профессионала
В туристическом бизнесе работа SMM-менеджера должна напрямую влиять на продажи и узнаваемость бренда. Абстрактные метрики вроде количества подписчиков или лайков имеют значение только тогда, когда они конвертируются в реальные запросы и бронирования 📊
Ключевые KPI для оценки эффективности SMM в туризме:
- Количество лидов (заявок) — сколько запросов на бронирование пришло через социальные сети
- Стоимость привлечения клиента (CAC) — затраты на рекламу, деленные на количество новых клиентов
- Конверсия из подписчика в клиента — процент подписчиков, совершивших бронирование
- Уровень вовлеченности (ER) — отношение суммы всех взаимодействий к количеству подписчиков
- Рост органического трафика — увеличение числа пользователей, пришедших без рекламы
- Доля UGC — количество упоминаний бренда клиентами в их личных аккаунтах
Для более глубокого анализа используются специализированные метрики туристической отрасли:
- Сезонный индекс вовлеченности — как меняется активность аудитории в зависимости от сезона
- Коэффициент повторных бронирований через социальные сети
- Рейтинг обсуждаемых направлений — какие локации вызывают наибольший резонанс
- Индекс удовлетворенности клиентов (CSI) — на основе отзывов в социальных сетях
Для объективной оценки работы SMM-специалиста в туризме необходимо внедрить систему сквозной аналитики, которая позволит отследить полный путь клиента от просмотра поста до оплаты тура. В 2025 году стандартом отрасли стало использование UTM-меток, кодов промокодов и специальных телефонных номеров для разных рекламных кампаний.
Карьерные перспективы в digital-маркетинге для турбизнеса
SMM в туристическом секторе — это карьерный трамплин с высоким потолком роста и разнообразными траекториями развития. Специалист, начинающий с базового ведения соцсетей небольшого турагентства, может вырасти до директора по цифровому маркетингу крупного туроператора или создать собственный бизнес 🚀
Карьерная лестница SMM-специалиста в туризме обычно выглядит так:
- Контент-менеджер — создание и публикация контента по заданным шаблонам
- SMM-специалист — полное ведение социальных сетей одного направления или бренда
- SMM-менеджер — разработка стратегии присутствия в соцсетях, управление командой
- Руководитель digital-направления — координация всех цифровых маркетинговых каналов
- Директор по маркетингу — формирование общей маркетинговой стратегии компании
Альтернативные пути развития карьеры после накопления опыта в SMM туристической сферы:
- Специализация на конкретном направлении — например, эксперт по продвижению горнолыжных курортов или экзотических направлений
- Travel-influencer — создание собственного личного бренда в туристической нише
- Digital-номад — удаленная работа SMM-специалистом для туристических брендов из разных стран мира
- Консалтинг — помощь туристическим компаниям в выстраивании digital-стратегии
- Создание собственного турагентства — с фокусом на digital-продвижение
Средняя зарплата SMM-специалиста в туристическом секторе в 2025 году составляет:
|Уровень позиции
|Москва/СПб, ₽
|Регионы, ₽
|Удаленная работа, ₽
|Junior SMM
|60 000-80 000
|40 000-55 000
|45 000-65 000
|Middle SMM
|90 000-150 000
|60 000-90 000
|70 000-120 000
|Senior SMM
|160 000-250 000
|100 000-160 000
|120 000-180 000
|Head of Digital
|280 000-400 000
|180 000-250 000
|200 000-350 000
Для успешного развития в этой нише необходимо постоянно отслеживать новые тренды как в социальных медиа, так и в туристической индустрии. Специалисты, которые первыми осваивают новые платформы или форматы контента, получают конкурентное преимущество на рынке труда.
SMM-менеджер в туризме — это уникальная профессия, объединяющая творчество и аналитику, страсть к путешествиям и маркетинговую экспертизу. Мастерство продавать эмоции и впечатления через визуальный контент делает этих специалистов ключевыми фигурами в туристическом бизнесе. Начав с базовых навыков ведения социальных сетей, можно выстроить карьеру с глобальными перспективами — от высокооплачиваемых позиций в крупных туроператорах до возможности работать из любой точки мира. Главное требование рынка — непрерывное развитие на стыке технологических трендов и понимания психологии путешественников.
Михаил Трофимов
маркетинг-стратег