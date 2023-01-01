Менеджер по социальным сетям в туризме

Для кого эта статья:

Для начинающих и практикующих SMM-менеджеров, желающих специализироваться на туризме

Для людей, планирующих карьеру в области цифрового маркетинга в туристическом бизнесе

Для владельцев туристических компаний, стремящихся повысить эффективность своего SMM-присутствия Путешествия продаются сегодня через яркие впечатления и визуальные истории. Бронирование курортов, экскурсий и авиабилетов всё чаще начинается с просмотра ленты социальных сетей. Именно SMM-менеджеры в туризме превращают фотографии закатов на пляже и видео с дайвинга в реальный туристический поток и прибыль. По данным 2025 года, 78% туристов принимают решение о направлении путешествия под влиянием социальных сетей. Давайте разберемся, кто эти люди, управляющие цифровыми витринами туристического бизнеса, и как они могут преобразить вашу компанию 🌴

Кто такой SMM-менеджер в туристическом бизнесе

SMM-менеджер в туристическом бизнесе — это специалист, который создаёт и воплощает стратегию присутствия туристической компании в социальных сетях. Он выступает одновременно в роли рассказчика историй, фотографа, аналитика и продавца мечты о путешествиях. Главная задача такого специалиста — превратить просмотры красивых фото в реальные запросы на бронирование туров 🌍

В отличие от SMM-специалистов в других отраслях, менеджер по социальным сетям в туризме должен обладать глубоким пониманием психологии путешественников, сезонности спроса и особенностей продвижения разных направлений. Ключевая функция — вызвать у пользователя эмоциональный отклик: "Я хочу быть там!"

Сфера ответственности Особенности в туристическом бизнесе Контент-стратегия Создание календаря публикаций с учётом туристических сезонов и праздников Визуальный контент Курирование высококачественных фото и видео разных направлений Коммуникация Ответы на вопросы о визах, погоде, отелях, экскурсиях в реальном времени Работа с инфлюенсерами Организация пресс-туров и коллабораций с тревел-блогерами Таргетированная реклама Настройка рекламных кампаний по сезонным предложениям и горящим турам

В 2025 году SMM-менеджер в туризме перестал быть просто "постером контента" — теперь это полноценный маркетолог, который умеет работать с большими данными, анализировать поведение аудитории и прогнозировать тренды в путешествиях.

Александра Петрова, директор по маркетингу туристического агентства Когда я пришла работать в турагентство в 2022 году, наш аккаунт в социальных сетях представлял собой унылую ленту с фотографиями отелей из фотобанков и стандартными описаниями экскурсий. Мы получали 1-2 заявки в неделю через соцсети. Первое, что я сделала — взяла смартфон и отправилась в путешествие по популярным направлениям. За две недели я сняла более 200 аутентичных фото и 40 видео. Мы полностью изменили стратегию: вместо "продажи туров" стали продавать эмоции, впечатления и мечты. Я создала серию постов "Один день в..." — короткие истории о том, как провести идеальный день в разных городах. Для каждого направления мы нашли уникальный "крючок" — то, что отличает его от других. Начали делать прямые эфиры из разных стран с нашими гидами. Через три месяца количество заявок выросло до 15-20 в неделю. А самое главное — клиенты приходили уже "подогретыми", они чётко знали, чего хотят, после просмотра наших соцсетей.

Ключевые компетенции специалиста по соцсетям в туризме

Успешный SMM-специалист в туристической отрасли — это гибрид маркетолога, travel-эксперта и психолога. Он должен не только запускать таргетированную рекламу, но и знать, что включает в себя "all inclusive" в разных отелях Турции или какой пляж на Бали идеален для сёрфингистов-новичков 🏄‍♂️

Вот ключевые компетенции, необходимые для работы в этой нише:

Визуальное мышление и базовые навыки фотографии — умение отбирать и создавать привлекательный визуальный контент, который вызывает желание путешествовать

— умение отбирать и создавать привлекательный визуальный контент, который вызывает желание путешествовать Знание туристического продукта — понимание особенностей разных типов отдыха, сезонности, специфики направлений

— понимание особенностей разных типов отдыха, сезонности, специфики направлений Сторителлинг — способность создавать увлекательные истории о путешествиях, которые конвертируются в продажи

— способность создавать увлекательные истории о путешествиях, которые конвертируются в продажи Работа с UGC (пользовательским контентом) — умение стимулировать и собирать отзывы и контент от путешественников

— умение стимулировать и собирать отзывы и контент от путешественников Знание инструментов аналитики — для отслеживания эффективности кампаний и корректировки стратегии

— для отслеживания эффективности кампаний и корректировки стратегии Управление репутацией — умение быстро реагировать на негативные отзывы и кризисные ситуации

К 2025 году критическим навыком SMM-специалиста в туризме стало умение работать с нейросетями для генерации и обработки контента. AI-инструменты позволяют быстро создавать персонализированные предложения для разных сегментов аудитории и обрабатывать большие массивы фото- и видеоматериалов.

Компетенция Начинающий специалист Эксперт высокого уровня Туристическая экспертиза Знание основных курортных направлений Личный опыт посещения экзотических локаций, знание культурных особенностей разных стран Контент-производство Адаптация готовых материалов и шаблонов Создание уникальных форматов и тревел-концепций для разных платформ Аналитика Отслеживание базовых метрик (лайки, шеры) Построение воронок конверсии, анализ ROI рекламных кампаний Работа с трендами Использование популярных хэштегов Прогнозирование туристических трендов и создание вирусного контента

Инструменты продвижения туристического агентства онлайн

Социальные сети стали основным инструментом продвижения туристических услуг, оттеснив на второй план даже классические сайты туроператоров. SMM-менеджер в туризме должен владеть широким арсеналом инструментов, чтобы выделить свою компанию среди конкурентов 🔍

Ключевые платформы для продвижения туристических услуг в 2025 году:

TikTok — короткие вертикальные видео стали основным форматом для привлечения молодой аудитории. Виртуальные туры, быстрые гиды по городам и обзоры отелей в 15-60 секунд генерируют высокую вовлеченность

— короткие вертикальные видео стали основным форматом для привлечения молодой аудитории. Виртуальные туры, быстрые гиды по городам и обзоры отелей в 15-60 секунд генерируют высокую вовлеченность YouTube — для длинного контента: подробные гиды по направлениям, влоги с путешествий, обзоры отелей и экскурсий

— для длинного контента: подробные гиды по направлениям, влоги с путешествий, обзоры отелей и экскурсий Pinterest — визуальная доска идей для путешествий, которая эффективно привлекает аудиторию на этапе планирования

— визуальная доска идей для путешествий, которая эффективно привлекает аудиторию на этапе планирования Telegram — каналы и чат-боты для оперативной коммуникации, анонсов горящих туров и консультаций

— каналы и чат-боты для оперативной коммуникации, анонсов горящих туров и консультаций ВКонтакте — для российского рынка остаётся ключевой платформой с обширными возможностями таргетирования

Помимо платформ важны и специфические инструменты для туристического SMM:

Интерактивные карты — позволяют визуализировать маршруты и достопримечательности

— позволяют визуализировать маршруты и достопримечательности Виртуальные туры с использованием VR/AR — дают возможность "примерить" путешествие перед покупкой

— дают возможность "примерить" путешествие перед покупкой Геймификация — квесты, тесты и игры, стимулирующие интерес к направлениям

— квесты, тесты и игры, стимулирующие интерес к направлениям Сезонные чек-листы — "что взять с собой", "что посмотреть за 3 дня" и подобные форматы

— "что взять с собой", "что посмотреть за 3 дня" и подобные форматы Совместные акции с локальными брендами в странах назначения — рестораны, достопримечательности, местные товары

Денис Волков, SMM-специалист туроператора В 2024 году я взялся за продвижение небольшого туроператора, специализирующегося на Греции. Конкуренция была огромной — сотни агентств предлагали одни и те же отели на Крите и Санторини. Вместо того чтобы бороться за те же ключевые слова и аудиторию, я разработал стратегию "Секретная Греция". Мы начали рассказывать о малоизвестных островах, деревнях и пляжах, которые не фигурируют в типовых маршрутах. Создали серию коротких вертикальных видео для TikTok формата "Места в Греции, о которых вы не знали". Каждое видео набирало от 50 до 200 тысяч просмотров. Параллельно вели Telegram-канал с подробными гидами по этим местам. Результат превзошел ожидания — за три месяца мы полностью продали летний сезон, причем 40% клиентов запрашивали именно те направления, о которых узнали из наших соцсетей. Средний чек вырос на 30%, так как клиенты заказывали индивидуальные туры вместо пакетных. Ключ к успеху — не просто продвигать туры, а создавать эксклюзивный контент, который сам становится ценностью для аудитории.

Как измерить эффективность работы SMM-профессионала

В туристическом бизнесе работа SMM-менеджера должна напрямую влиять на продажи и узнаваемость бренда. Абстрактные метрики вроде количества подписчиков или лайков имеют значение только тогда, когда они конвертируются в реальные запросы и бронирования 📊

Ключевые KPI для оценки эффективности SMM в туризме:

Количество лидов (заявок) — сколько запросов на бронирование пришло через социальные сети

— сколько запросов на бронирование пришло через социальные сети Стоимость привлечения клиента (CAC) — затраты на рекламу, деленные на количество новых клиентов

— затраты на рекламу, деленные на количество новых клиентов Конверсия из подписчика в клиента — процент подписчиков, совершивших бронирование

— процент подписчиков, совершивших бронирование Уровень вовлеченности (ER) — отношение суммы всех взаимодействий к количеству подписчиков

— отношение суммы всех взаимодействий к количеству подписчиков Рост органического трафика — увеличение числа пользователей, пришедших без рекламы

— увеличение числа пользователей, пришедших без рекламы Доля UGC — количество упоминаний бренда клиентами в их личных аккаунтах

Для более глубокого анализа используются специализированные метрики туристической отрасли:

Сезонный индекс вовлеченности — как меняется активность аудитории в зависимости от сезона

— как меняется активность аудитории в зависимости от сезона Коэффициент повторных бронирований через социальные сети

через социальные сети Рейтинг обсуждаемых направлений — какие локации вызывают наибольший резонанс

— какие локации вызывают наибольший резонанс Индекс удовлетворенности клиентов (CSI) — на основе отзывов в социальных сетях

Для объективной оценки работы SMM-специалиста в туризме необходимо внедрить систему сквозной аналитики, которая позволит отследить полный путь клиента от просмотра поста до оплаты тура. В 2025 году стандартом отрасли стало использование UTM-меток, кодов промокодов и специальных телефонных номеров для разных рекламных кампаний.

Карьерные перспективы в digital-маркетинге для турбизнеса

SMM в туристическом секторе — это карьерный трамплин с высоким потолком роста и разнообразными траекториями развития. Специалист, начинающий с базового ведения соцсетей небольшого турагентства, может вырасти до директора по цифровому маркетингу крупного туроператора или создать собственный бизнес 🚀

Карьерная лестница SMM-специалиста в туризме обычно выглядит так:

Контент-менеджер — создание и публикация контента по заданным шаблонам SMM-специалист — полное ведение социальных сетей одного направления или бренда SMM-менеджер — разработка стратегии присутствия в соцсетях, управление командой Руководитель digital-направления — координация всех цифровых маркетинговых каналов Директор по маркетингу — формирование общей маркетинговой стратегии компании

Альтернативные пути развития карьеры после накопления опыта в SMM туристической сферы:

Специализация на конкретном направлении — например, эксперт по продвижению горнолыжных курортов или экзотических направлений

— например, эксперт по продвижению горнолыжных курортов или экзотических направлений Travel-influencer — создание собственного личного бренда в туристической нише

— создание собственного личного бренда в туристической нише Digital-номад — удаленная работа SMM-специалистом для туристических брендов из разных стран мира

— удаленная работа SMM-специалистом для туристических брендов из разных стран мира Консалтинг — помощь туристическим компаниям в выстраивании digital-стратегии

— помощь туристическим компаниям в выстраивании digital-стратегии Создание собственного турагентства — с фокусом на digital-продвижение

Средняя зарплата SMM-специалиста в туристическом секторе в 2025 году составляет:

Уровень позиции Москва/СПб, ₽ Регионы, ₽ Удаленная работа, ₽ Junior SMM 60 000-80 000 40 000-55 000 45 000-65 000 Middle SMM 90 000-150 000 60 000-90 000 70 000-120 000 Senior SMM 160 000-250 000 100 000-160 000 120 000-180 000 Head of Digital 280 000-400 000 180 000-250 000 200 000-350 000

Для успешного развития в этой нише необходимо постоянно отслеживать новые тренды как в социальных медиа, так и в туристической индустрии. Специалисты, которые первыми осваивают новые платформы или форматы контента, получают конкурентное преимущество на рынке труда.