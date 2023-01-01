Медицинские профессии на английском языке с переводом
Для кого эта статья:
- Врачи и медицинский персонал, стремящиеся к профессиональному росту и международной практике
- Специалисты, планирующие участие в международных конференциях и обмене опытом
Студенты и аспиранты медицинских учебных заведений, интересующиеся международной медицинской терминологией
Знание медицинской терминологии на английском языке сегодня стало профессиональной необходимостью для врачей и медперсонала во всём мире. Будь то работа за границей, участие в международных конференциях или изучение новейших исследований — владение специализированным медицинским вокабуляром открывает двери к глобальным возможностям в здравоохранении. Точное понимание названий профессий и специальностей критически важно для эффективной коммуникации в международной медицинской среде. 🏥👨⚕️
Владение английскими названиями медицинских профессий — необходимый навык для современных специалистов здравоохранения. Это не просто расширение словарного запаса, а инструмент профессиональной мобильности и доступа к международному опыту. Рассмотрим основные медицинские профессии и их английские эквиваленты. 🌎
|Английский термин
|Транскрипция
|Перевод на русский
|Physician
|[fɪˈzɪʃən]
|Врач
|Surgeon
|[ˈsɜːrdʒən]
|Хирург
|Nurse
|[nɜːrs]
|Медсестра/медбрат
|Pharmacist
|[ˈfɑːrməsɪst]
|Фармацевт
|Paramedic
|[ˌpærəˈmedɪk]
|Фельдшер
|Medical Laboratory Technician
|[ˈmedɪkəl ləˈbɔrətɔri tekˈnɪʃən]
|Лаборант
|Dentist
|[ˈdentɪst]
|Стоматолог
|Midwife
|[ˈmɪdwaɪf]
|Акушерка
Важно отметить, что в англоязычных странах существуют тонкие различия в терминологии. Например, в США общепрактикующего врача часто называют "physician", тогда как в Великобритании чаще используют термин "general practitioner" или сокращенно "GP". 🇺🇸🇬🇧
Елена Павловна, преподаватель медицинского английского
Когда я начала работать с группой врачей, готовящихся к стажировке в Бостоне, меня удивило, насколько сложно им давались именно названия профессий. Казалось бы, базовая лексика, но именно здесь возникали проблемы. Один из моих студентов, нейрохирург с 15-летним стажем, никак не мог запомнить разницу между "physician" и "doctor". На его первой конференции произошел конфуз: представляясь как "doctor", он не уточнил специальность, и его приняли за PhD, а не за MD. После этого случая мы разработали специальную систему карточек с профессиональными титулами и их контекстами. К концу курса все студенты безупречно представлялись и понимали нюансы медицинских званий в англоязычной среде.
Для успешного освоения профессиональной терминологии рекомендую следующий подход:
- Учите термины в контексте реальных диалогов и ситуаций
- Используйте специализированные медицинские словари и ресурсы
- Практикуйтесь в написании резюме и мотивационных писем на английском
- Слушайте аутентичные медицинские лекции и выступления
- Составляйте глоссарий терминов по вашей специализации
Основные врачебные специальности и их названия
Медицинские специальности в английском языке имеют свои особенности и часто не совпадают с русскими эквивалентами буквально. Знание точных названий специальностей позволяет чётко позиционировать себя в профессиональной среде и избегать недопонимания. 📋
|Английское название специальности
|Перевод
|Описание деятельности
|Cardiologist
|Кардиолог
|Специалист по заболеваниям сердечно-сосудистой системы
|Neurologist
|Невролог
|Специалист по заболеваниям нервной системы
|Gastroenterologist
|Гастроэнтеролог
|Специалист по заболеваниям желудочно-кишечного тракта
|Ophthalmologist
|Офтальмолог
|Специалист по заболеваниям глаз
|Dermatologist
|Дерматолог
|Специалист по заболеваниям кожи
|Endocrinologist
|Эндокринолог
|Специалист по заболеваниям эндокринной системы
|Obstetrician-Gynecologist (OB-GYN)
|Акушер-гинеколог
|Специалист по женскому здоровью и ведению беременности
|Pediatrician
|Педиатр
|Специалист по лечению детей
В английском языке существует четкое разделение между хирургическими и терапевтическими специальностями. Хирургов называют "surgeon" с указанием специализации, например, "neurosurgeon" (нейрохирург) или "cardiac surgeon" (кардиохирург). 🔍
Интересная особенность — в англоязычной медицинской традиции существуют специальности, которые не имеют прямых аналогов в российской системе здравоохранения:
- Emergency Physician — специалист отделения неотложной помощи (шире, чем врач скорой помощи в России)
- Hospitalist — врач, специализирующийся исключительно на стационарном лечении
- Sports Medicine Physician — врач спортивной медицины, специализирующийся на лечении спортивных травм и оптимизации физической формы
- Intensivist — специалист отделения интенсивной терапии (реаниматолог)
- Addiction Medicine Specialist — специалист по лечению зависимостей
При создании резюме или ведении профессиональной коммуникации важно указывать не только общее название специальности, но и конкретную область экспертизы. Например, "Cardiologist specializing in interventional procedures" (Кардиолог, специализирующийся на интервенционных процедурах). 📝
Врачи-терапевты и узкие специалисты по-английски
Особую сложность для российских медиков представляет система первичной медицинской помощи в англоязычных странах, которая существенно отличается от отечественной. Разберемся, как правильно называются врачи первичного звена и узкие специалисты в английском языке. 🩺
В англоязычных странах врачей первичного звена называют различными терминами:
- General Practitioner (GP) [ˈdʒenərəl prækˈtɪʃənər] — терапевт, врач общей практики (преимущественно в Великобритании, Австралии)
- Primary Care Physician (PCP) [ˈpraɪməri keər fɪˈzɪʃən] — врач первичного звена (чаще в США)
- Family Doctor / Family Physician [ˈfæmɪli ˈdɒktər / ˈfæmɪli fɪˈzɪʃən] — семейный врач
- Internist [ɪnˈtɜːrnɪst] — специалист по внутренним болезням (в США часто используется вместо "терапевт")
Узкие специалисты (specialists) обычно обозначаются добавлением суффикса -ist или -ologist к корню слова, указывающему на орган или систему:
- Pulmonologist [ˌpʊlməˈnɑːlədʒɪst] — пульмонолог
- Rheumatologist [ˌruːməˈtɑːlədʒɪst] — ревматолог
- Oncologist [ɒŋˈkɑːlədʒɪst] — онколог
- Hematologist [ˌhiːməˈtɑːlədʒɪst] — гематолог
- Urologist [jʊˈrɑːlədʒɪst] — уролог
- Nephrologist [nɪˈfrɑːlədʒɪst] — нефролог
Михаил Сергеевич, врач-кардиолог
В 2022 году я участвовал в международном кардиологическом конгрессе в Лондоне. Хотя я свободно говорю по-английски, профессиональная терминология оказалась настоящим вызовом. На одной из секций меня попросили рассказать о моей специализации. Я представился как "cardiologist", но модератор уточнил: "Are you an interventional cardiologist or a non-invasive one?". Я растерялся, потому что в России мы не используем такое четкое разделение. Пришлось быстро объяснять, что я занимаюсь и диагностикой, и малоинвазивными вмешательствами. Тогда модератор сказал: "Ah, so you're an invasive non-interventional cardiologist". Этот термин я слышал впервые. После конференции я составил словарь узких кардиологических специализаций на английском, который теперь использую при общении с зарубежными коллегами. Без понимания этих нюансов невозможно полноценно интегрироваться в международное профессиональное сообщество.
Важно понимать, что в англоязычной медицинской системе хирургов (surgeons) всегда отделяют от терапевтических специальностей. Так, существует чёткое разделение между:
- Orthopedist [ˌɔːrθəˈpiːdɪst] — специалист по ортопедии (неоперирующий)
- Orthopedic surgeon [ˌɔːrθəˈpiːdɪk ˈsɜːrdʒən] — хирург-ортопед
Академические и научные звания также имеют свои особенности:
- MD (Doctor of Medicine) — доктор медицины (базовая степень для практикующего врача в США)
- PhD in Medical Sciences — кандидат/доктор медицинских наук (научная степень)
- MBBS (Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery) — врач (базовая квалификация в Великобритании)
- Fellow — специалист, прошедший углубленную подготовку (например, "Fellow of the Royal College of Surgeons")
Медицинский персонал: от медсестры до администратора
Современная система здравоохранения включает множество специалистов немедицинского профиля, и знание их корректных наименований на английском критически важно для профессиональной коммуникации. 👥
Средний медицинский персонал имеет сложную иерархию в англоязычных странах:
- Registered Nurse (RN) [ˈredʒɪstərd nɜːrs] — дипломированная медсестра
- Licensed Practical Nurse (LPN) / Licensed Vocational Nurse (LVN) — медсестра с лицензией, но более низкой квалификации, чем RN
- Nurse Practitioner (NP) [nɜːrs prækˈtɪʃənər] — практикующая медсестра (с расширенными полномочиями, может назначать лечение)
- Clinical Nurse Specialist (CNS) — клиническая медсестра-специалист
- Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) — медсестра-анестезист
- Nursing Assistant / Nurse Aide — помощник медсестры
Технический и вспомогательный персонал:
- Radiologic Technologist [ˌreɪdiəˈlɒdʒɪk tekˈnɒlədʒɪst] — рентген-лаборант
- Phlebotomist [flɪˈbɒtəmɪst] — специалист по забору крови
- Medical Laboratory Technician — лаборант
- Respiratory Therapist — специалист по респираторной терапии
- Physical Therapist (PT) / Physiotherapist — физиотерапевт
- Occupational Therapist (OT) — эрготерапевт, специалист по трудотерапии
- Speech-Language Pathologist (SLP) — логопед
- Dietitian / Nutritionist — диетолог/нутрициолог
Административный персонал медицинских учреждений:
- Healthcare Administrator / Hospital Administrator — администратор здравоохранения
- Medical Records Technician — специалист по медицинской документации
- Medical Coder — специалист по медицинскому кодированию (переводит диагнозы и процедуры в коды для страховых компаний)
- Medical Receptionist — администратор на ресепшн медицинского учреждения
- Medical Office Manager — руководитель медицинского офиса
- Healthcare Compliance Officer — специалист по нормативно-правовому соответствию в здравоохранении
Особенно важно обратить внимание на должности, которые отсутствуют в российской системе здравоохранения, но широко распространены за рубежом:
- Physician Assistant (PA) — помощник врача (имеет право проводить диагностику и лечение под супервизией врача)
- Case Manager — координатор случая (специалист, планирующий и координирующий лечение пациента)
- Healthcare Navigator — специалист, помогающий пациентам ориентироваться в системе здравоохранения
- Patient Advocate — защитник интересов пациента
Стоматологические специальности на английском языке
Стоматологическая служба в англоязычных странах имеет свою уникальную структуру и терминологию. Изучение этих терминов особенно важно для специалистов, планирующих работу в международных клиниках или продолжение образования за рубежом. 🦷
Основные стоматологические должности включают:
- Dentist [ˈdentɪst] — стоматолог (общего профиля)
- Dental Surgeon — стоматолог-хирург
- Dental Hygienist [ˈdentl ˈhaɪdʒənɪst] — гигиенист стоматологический
- Dental Assistant — ассистент стоматолога
- Dental Technician / Dental Laboratory Technician — зубной техник
- Dental Therapist — зубной врач с ограниченной практикой (может выполнять некоторые процедуры самостоятельно)
Узкие стоматологические специальности:
- Orthodontist [ˌɔːrθəˈdɒntɪst] — ортодонт
- Endodontist [ˌendəˈdɒntɪst] — эндодонтист (специалист по лечению корневых каналов)
- Periodontist [ˌperɪəˈdɒntɪst] — пародонтолог
- Prosthodontist [ˌprɒsθəˈdɒntɪst] — ортопед-стоматолог, протезист
- Oral and Maxillofacial Surgeon — челюстно-лицевой хирург
- Pediatric Dentist / Pedodontist — детский стоматолог
- Oral Pathologist — специалист по патологиям полости рта
- Dental Radiologist — стоматолог-рентгенолог
В стоматологической практике англоязычных стран существует четкое разделение функциональных обязанностей, которое часто отличается от российской системы:
|Специалист
|Функции в англоязычных странах
|Российский эквивалент
|General Dentist
|Проводит осмотр, лечение кариеса, простое протезирование
|Стоматолог-терапевт
|Dental Hygienist
|Профессиональная чистка зубов, обучение гигиене, профилактика
|Гигиенист стоматологический
|Endodontist
|Исключительно лечение корневых каналов
|Стоматолог-терапевт (с эндодонтическим уклоном)
|Prosthodontist
|Сложное протезирование, имплантация
|Стоматолог-ортопед
|Oral Surgery
|Удаление зубов, хирургические вмешательства в полости рта
|Стоматолог-хирург
|Dental Anesthesiologist
|Обеспечение анестезии при стоматологических процедурах
|Обычно функция стоматолога-хирурга
Академические звания и сертификаты в стоматологии также имеют свои особенности:
- DDS (Doctor of Dental Surgery) — стоматолог (в США)
- DMD (Doctor of Dental Medicine) — стоматолог (альтернативное обозначение в некоторых учебных заведениях США)
- BDS (Bachelor of Dental Surgery) — стоматолог (в Великобритании, Австралии)
- FRACDS (Fellow of the Royal Australasian College of Dental Surgeons) — член Королевского колледжа стоматологов-хирургов Австралазии (показатель высокой квалификации)
Мастерское владение медицинской терминологией — это не просто набор слов, а ворота в мировое медицинское сообщество. От точности вашего профессионального языка зависит карьерный рост, успех научных публикаций и эффективность общения с иностранными коллегами. Инвестируйте время в изучение английских названий медицинских профессий и специальностей — это инвестиции в ваш профессиональный капитал, которые окупятся многократно.
Яна Лапина
редактор про отрасли