Медицинские профессии на английском языке с переводом

Для кого эта статья:

Врачи и медицинский персонал, стремящиеся к профессиональному росту и международной практике

Специалисты, планирующие участие в международных конференциях и обмене опытом

Студенты и аспиранты медицинских учебных заведений, интересующиеся международной медицинской терминологией Знание медицинской терминологии на английском языке сегодня стало профессиональной необходимостью для врачей и медперсонала во всём мире. Будь то работа за границей, участие в международных конференциях или изучение новейших исследований — владение специализированным медицинским вокабуляром открывает двери к глобальным возможностям в здравоохранении. Точное понимание названий профессий и специальностей критически важно для эффективной коммуникации в международной медицинской среде. 🏥👨‍⚕️

Медицинские профессии на английском языке с переводом

Владение английскими названиями медицинских профессий — необходимый навык для современных специалистов здравоохранения. Это не просто расширение словарного запаса, а инструмент профессиональной мобильности и доступа к международному опыту. Рассмотрим основные медицинские профессии и их английские эквиваленты. 🌎

Английский термин Транскрипция Перевод на русский Physician [fɪˈzɪʃən] Врач Surgeon [ˈsɜːrdʒən] Хирург Nurse [nɜːrs] Медсестра/медбрат Pharmacist [ˈfɑːrməsɪst] Фармацевт Paramedic [ˌpærəˈmedɪk] Фельдшер Medical Laboratory Technician [ˈmedɪkəl ləˈbɔrətɔri tekˈnɪʃən] Лаборант Dentist [ˈdentɪst] Стоматолог Midwife [ˈmɪdwaɪf] Акушерка

Важно отметить, что в англоязычных странах существуют тонкие различия в терминологии. Например, в США общепрактикующего врача часто называют "physician", тогда как в Великобритании чаще используют термин "general practitioner" или сокращенно "GP". 🇺🇸🇬🇧

Елена Павловна, преподаватель медицинского английского Когда я начала работать с группой врачей, готовящихся к стажировке в Бостоне, меня удивило, насколько сложно им давались именно названия профессий. Казалось бы, базовая лексика, но именно здесь возникали проблемы. Один из моих студентов, нейрохирург с 15-летним стажем, никак не мог запомнить разницу между "physician" и "doctor". На его первой конференции произошел конфуз: представляясь как "doctor", он не уточнил специальность, и его приняли за PhD, а не за MD. После этого случая мы разработали специальную систему карточек с профессиональными титулами и их контекстами. К концу курса все студенты безупречно представлялись и понимали нюансы медицинских званий в англоязычной среде.

Для успешного освоения профессиональной терминологии рекомендую следующий подход:

Учите термины в контексте реальных диалогов и ситуаций

Используйте специализированные медицинские словари и ресурсы

Практикуйтесь в написании резюме и мотивационных писем на английском

Слушайте аутентичные медицинские лекции и выступления

Составляйте глоссарий терминов по вашей специализации

Основные врачебные специальности и их названия

Медицинские специальности в английском языке имеют свои особенности и часто не совпадают с русскими эквивалентами буквально. Знание точных названий специальностей позволяет чётко позиционировать себя в профессиональной среде и избегать недопонимания. 📋

Английское название специальности Перевод Описание деятельности Cardiologist Кардиолог Специалист по заболеваниям сердечно-сосудистой системы Neurologist Невролог Специалист по заболеваниям нервной системы Gastroenterologist Гастроэнтеролог Специалист по заболеваниям желудочно-кишечного тракта Ophthalmologist Офтальмолог Специалист по заболеваниям глаз Dermatologist Дерматолог Специалист по заболеваниям кожи Endocrinologist Эндокринолог Специалист по заболеваниям эндокринной системы Obstetrician-Gynecologist (OB-GYN) Акушер-гинеколог Специалист по женскому здоровью и ведению беременности Pediatrician Педиатр Специалист по лечению детей

В английском языке существует четкое разделение между хирургическими и терапевтическими специальностями. Хирургов называют "surgeon" с указанием специализации, например, "neurosurgeon" (нейрохирург) или "cardiac surgeon" (кардиохирург). 🔍

Интересная особенность — в англоязычной медицинской традиции существуют специальности, которые не имеют прямых аналогов в российской системе здравоохранения:

Emergency Physician — специалист отделения неотложной помощи (шире, чем врач скорой помощи в России)

— специалист отделения неотложной помощи (шире, чем врач скорой помощи в России) Hospitalist — врач, специализирующийся исключительно на стационарном лечении

— врач, специализирующийся исключительно на стационарном лечении Sports Medicine Physician — врач спортивной медицины, специализирующийся на лечении спортивных травм и оптимизации физической формы

— врач спортивной медицины, специализирующийся на лечении спортивных травм и оптимизации физической формы Intensivist — специалист отделения интенсивной терапии (реаниматолог)

— специалист отделения интенсивной терапии (реаниматолог) Addiction Medicine Specialist — специалист по лечению зависимостей

При создании резюме или ведении профессиональной коммуникации важно указывать не только общее название специальности, но и конкретную область экспертизы. Например, "Cardiologist specializing in interventional procedures" (Кардиолог, специализирующийся на интервенционных процедурах). 📝

Врачи-терапевты и узкие специалисты по-английски

Особую сложность для российских медиков представляет система первичной медицинской помощи в англоязычных странах, которая существенно отличается от отечественной. Разберемся, как правильно называются врачи первичного звена и узкие специалисты в английском языке. 🩺

В англоязычных странах врачей первичного звена называют различными терминами:

General Practitioner (GP) [ˈdʒenərəl prækˈtɪʃənər] — терапевт, врач общей практики (преимущественно в Великобритании, Австралии)

[ˈdʒenərəl prækˈtɪʃənər] — терапевт, врач общей практики (преимущественно в Великобритании, Австралии) Primary Care Physician (PCP) [ˈpraɪməri keər fɪˈzɪʃən] — врач первичного звена (чаще в США)

[ˈpraɪməri keər fɪˈzɪʃən] — врач первичного звена (чаще в США) Family Doctor / Family Physician [ˈfæmɪli ˈdɒktər / ˈfæmɪli fɪˈzɪʃən] — семейный врач

[ˈfæmɪli ˈdɒktər / ˈfæmɪli fɪˈzɪʃən] — семейный врач Internist [ɪnˈtɜːrnɪst] — специалист по внутренним болезням (в США часто используется вместо "терапевт")

Узкие специалисты (specialists) обычно обозначаются добавлением суффикса -ist или -ologist к корню слова, указывающему на орган или систему:

Pulmonologist [ˌpʊlməˈnɑːlədʒɪst] — пульмонолог

[ˌpʊlməˈnɑːlədʒɪst] — пульмонолог Rheumatologist [ˌruːməˈtɑːlədʒɪst] — ревматолог

[ˌruːməˈtɑːlədʒɪst] — ревматолог Oncologist [ɒŋˈkɑːlədʒɪst] — онколог

[ɒŋˈkɑːlədʒɪst] — онколог Hematologist [ˌhiːməˈtɑːlədʒɪst] — гематолог

[ˌhiːməˈtɑːlədʒɪst] — гематолог Urologist [jʊˈrɑːlədʒɪst] — уролог

[jʊˈrɑːlədʒɪst] — уролог Nephrologist [nɪˈfrɑːlədʒɪst] — нефролог

Михаил Сергеевич, врач-кардиолог В 2022 году я участвовал в международном кардиологическом конгрессе в Лондоне. Хотя я свободно говорю по-английски, профессиональная терминология оказалась настоящим вызовом. На одной из секций меня попросили рассказать о моей специализации. Я представился как "cardiologist", но модератор уточнил: "Are you an interventional cardiologist or a non-invasive one?". Я растерялся, потому что в России мы не используем такое четкое разделение. Пришлось быстро объяснять, что я занимаюсь и диагностикой, и малоинвазивными вмешательствами. Тогда модератор сказал: "Ah, so you're an invasive non-interventional cardiologist". Этот термин я слышал впервые. После конференции я составил словарь узких кардиологических специализаций на английском, который теперь использую при общении с зарубежными коллегами. Без понимания этих нюансов невозможно полноценно интегрироваться в международное профессиональное сообщество.

Важно понимать, что в англоязычной медицинской системе хирургов (surgeons) всегда отделяют от терапевтических специальностей. Так, существует чёткое разделение между:

Orthopedist [ˌɔːrθəˈpiːdɪst] — специалист по ортопедии (неоперирующий)

[ˌɔːrθəˈpiːdɪst] — специалист по ортопедии (неоперирующий) Orthopedic surgeon [ˌɔːrθəˈpiːdɪk ˈsɜːrdʒən] — хирург-ортопед

Академические и научные звания также имеют свои особенности:

MD (Doctor of Medicine) — доктор медицины (базовая степень для практикующего врача в США)

— доктор медицины (базовая степень для практикующего врача в США) PhD in Medical Sciences — кандидат/доктор медицинских наук (научная степень)

— кандидат/доктор медицинских наук (научная степень) MBBS (Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery) — врач (базовая квалификация в Великобритании)

— врач (базовая квалификация в Великобритании) Fellow — специалист, прошедший углубленную подготовку (например, "Fellow of the Royal College of Surgeons")

Медицинский персонал: от медсестры до администратора

Современная система здравоохранения включает множество специалистов немедицинского профиля, и знание их корректных наименований на английском критически важно для профессиональной коммуникации. 👥

Средний медицинский персонал имеет сложную иерархию в англоязычных странах:

Registered Nurse (RN) [ˈredʒɪstərd nɜːrs] — дипломированная медсестра

[ˈredʒɪstərd nɜːrs] — дипломированная медсестра Licensed Practical Nurse (LPN) / Licensed Vocational Nurse (LVN) — медсестра с лицензией, но более низкой квалификации, чем RN

/ — медсестра с лицензией, но более низкой квалификации, чем RN Nurse Practitioner (NP) [nɜːrs prækˈtɪʃənər] — практикующая медсестра (с расширенными полномочиями, может назначать лечение)

[nɜːrs prækˈtɪʃənər] — практикующая медсестра (с расширенными полномочиями, может назначать лечение) Clinical Nurse Specialist (CNS) — клиническая медсестра-специалист

— клиническая медсестра-специалист Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA) — медсестра-анестезист

— медсестра-анестезист Nursing Assistant / Nurse Aide — помощник медсестры

Технический и вспомогательный персонал:

Radiologic Technologist [ˌreɪdiəˈlɒdʒɪk tekˈnɒlədʒɪst] — рентген-лаборант

[ˌreɪdiəˈlɒdʒɪk tekˈnɒlədʒɪst] — рентген-лаборант Phlebotomist [flɪˈbɒtəmɪst] — специалист по забору крови

[flɪˈbɒtəmɪst] — специалист по забору крови Medical Laboratory Technician — лаборант

— лаборант Respiratory Therapist — специалист по респираторной терапии

— специалист по респираторной терапии Physical Therapist (PT) / Physiotherapist — физиотерапевт

/ — физиотерапевт Occupational Therapist (OT) — эрготерапевт, специалист по трудотерапии

— эрготерапевт, специалист по трудотерапии Speech-Language Pathologist (SLP) — логопед

— логопед Dietitian / Nutritionist — диетолог/нутрициолог

Административный персонал медицинских учреждений:

Healthcare Administrator / Hospital Administrator — администратор здравоохранения

/ — администратор здравоохранения Medical Records Technician — специалист по медицинской документации

— специалист по медицинской документации Medical Coder — специалист по медицинскому кодированию (переводит диагнозы и процедуры в коды для страховых компаний)

— специалист по медицинскому кодированию (переводит диагнозы и процедуры в коды для страховых компаний) Medical Receptionist — администратор на ресепшн медицинского учреждения

— администратор на ресепшн медицинского учреждения Medical Office Manager — руководитель медицинского офиса

— руководитель медицинского офиса Healthcare Compliance Officer — специалист по нормативно-правовому соответствию в здравоохранении

Особенно важно обратить внимание на должности, которые отсутствуют в российской системе здравоохранения, но широко распространены за рубежом:

Physician Assistant (PA) — помощник врача (имеет право проводить диагностику и лечение под супервизией врача)

— помощник врача (имеет право проводить диагностику и лечение под супервизией врача) Case Manager — координатор случая (специалист, планирующий и координирующий лечение пациента)

— координатор случая (специалист, планирующий и координирующий лечение пациента) Healthcare Navigator — специалист, помогающий пациентам ориентироваться в системе здравоохранения

— специалист, помогающий пациентам ориентироваться в системе здравоохранения Patient Advocate — защитник интересов пациента

Стоматологические специальности на английском языке

Стоматологическая служба в англоязычных странах имеет свою уникальную структуру и терминологию. Изучение этих терминов особенно важно для специалистов, планирующих работу в международных клиниках или продолжение образования за рубежом. 🦷

Основные стоматологические должности включают:

Dentist [ˈdentɪst] — стоматолог (общего профиля)

[ˈdentɪst] — стоматолог (общего профиля) Dental Surgeon — стоматолог-хирург

— стоматолог-хирург Dental Hygienist [ˈdentl ˈhaɪdʒənɪst] — гигиенист стоматологический

[ˈdentl ˈhaɪdʒənɪst] — гигиенист стоматологический Dental Assistant — ассистент стоматолога

— ассистент стоматолога Dental Technician / Dental Laboratory Technician — зубной техник

/ — зубной техник Dental Therapist — зубной врач с ограниченной практикой (может выполнять некоторые процедуры самостоятельно)

Узкие стоматологические специальности:

Orthodontist [ˌɔːrθəˈdɒntɪst] — ортодонт

[ˌɔːrθəˈdɒntɪst] — ортодонт Endodontist [ˌendəˈdɒntɪst] — эндодонтист (специалист по лечению корневых каналов)

[ˌendəˈdɒntɪst] — эндодонтист (специалист по лечению корневых каналов) Periodontist [ˌperɪəˈdɒntɪst] — пародонтолог

[ˌperɪəˈdɒntɪst] — пародонтолог Prosthodontist [ˌprɒsθəˈdɒntɪst] — ортопед-стоматолог, протезист

[ˌprɒsθəˈdɒntɪst] — ортопед-стоматолог, протезист Oral and Maxillofacial Surgeon — челюстно-лицевой хирург

— челюстно-лицевой хирург Pediatric Dentist / Pedodontist — детский стоматолог

/ — детский стоматолог Oral Pathologist — специалист по патологиям полости рта

— специалист по патологиям полости рта Dental Radiologist — стоматолог-рентгенолог

В стоматологической практике англоязычных стран существует четкое разделение функциональных обязанностей, которое часто отличается от российской системы:

Специалист Функции в англоязычных странах Российский эквивалент General Dentist Проводит осмотр, лечение кариеса, простое протезирование Стоматолог-терапевт Dental Hygienist Профессиональная чистка зубов, обучение гигиене, профилактика Гигиенист стоматологический Endodontist Исключительно лечение корневых каналов Стоматолог-терапевт (с эндодонтическим уклоном) Prosthodontist Сложное протезирование, имплантация Стоматолог-ортопед Oral Surgery Удаление зубов, хирургические вмешательства в полости рта Стоматолог-хирург Dental Anesthesiologist Обеспечение анестезии при стоматологических процедурах Обычно функция стоматолога-хирурга

Академические звания и сертификаты в стоматологии также имеют свои особенности:

DDS (Doctor of Dental Surgery) — стоматолог (в США)

— стоматолог (в США) DMD (Doctor of Dental Medicine) — стоматолог (альтернативное обозначение в некоторых учебных заведениях США)

— стоматолог (альтернативное обозначение в некоторых учебных заведениях США) BDS (Bachelor of Dental Surgery) — стоматолог (в Великобритании, Австралии)

— стоматолог (в Великобритании, Австралии) FRACDS (Fellow of the Royal Australasian College of Dental Surgeons) — член Королевского колледжа стоматологов-хирургов Австралазии (показатель высокой квалификации)