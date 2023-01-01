Лучшие школы и курсы по дизайну интерьеров
Для кого эта статья:
- Люди, заинтересованные в обучении дизайну интерьеров
- Студенты и профессионалы в области дизайна, ищущие информацию о школах
Заинтересованные в карьере в сфере дизайна и дизайнерах, желающих расширить свои навыки
Выбор школы дизайна интерьера может кардинально изменить траекторию вашей карьеры и творческое видение. Каждая деталь имеет значение: от преподавательского состава до методик обучения и возможностей для стажировок. Отличить действительно качественную образовательную программу от красиво оформленного, но пустого по содержанию курса — настоящее искусство, требующее понимания индустрии дизайна изнутри. В этой статье я проанализировал топовые школы России и мира, чтобы вам не пришлось тратить время на бесконечные поиски. 🎨
Рейтинг лучших школ дизайна интерьера в России и мире
На 2025 год мировой ландшафт образования в сфере дизайна интерьеров представлен несколькими ярко выраженными лидерами. При составлении рейтинга я учитывал такие факторы, как международное признание, трудоустройство выпускников, качество преподавательского состава и техническая оснащенность учебных помещений. 🌎
|Школа
|Локация
|Особенности
|Стоимость обучения в год (руб)
|Parsons School of Design
|Нью-Йорк, США
|Интеграция с fashion-индустрией, сильные коммерческие проекты
|2 700 000
|Royal College of Art
|Лондон, Великобритания
|Академический подход, художественная составляющая
|2 900 000
|Politecnico di Milano
|Милан, Италия
|Фокус на итальянский дизайн, работа с ремесленниками
|1 500 000
София Погодина
редактор про дом