Лучшие курсы по Windows для системных администраторов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Системные администраторы, стремящиеся улучшить свои навыки и карьерные перспективы в области администрирования Windows.

Специалисты в области информационных технологий, заинтересованные в получении сертификаций и обучении современным технологиям Windows.

Новички в ИТ, которые ищут эффективные курсы и ресурсы для начала карьеры в системном администрировании. Система Windows остаётся доминирующей платформой в корпоративном секторе, поэтому грамотный системный администратор Windows сегодня — специалист с высоким спросом на рынке труда. Но как выбрать действительно эффективный курс, который не просто "пополнит резюме", а даст реальные навыки, востребованные работодателями в 2025 году? Проанализировав тысячи отзывов и протестировав десятки образовательных программ, я собрал актуальный рейтинг курсов, способных превратить вас из обычного администратора в высококлассного профессионала. 🚀

Топ-10 сертифицированных курсов по Windows для сисадминов

Сертифицированное обучение — это не просто строчка в резюме, а подтверждение ваших навыков на международном уровне. В 2025 году следующие курсы демонстрируют наилучшее соотношение цены, актуальности материала и признания у работодателей. 🏆

Название курса Провайдер Уровень Стоимость Длительность Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate Microsoft Learn Средний $165 (экзамен) 2-3 месяца AZ-800: Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure Microsoft Learn Продвинутый $165 (экзамен) 1-2 месяца AZ-801: Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services Microsoft Learn Продвинутый $165 (экзамен) 1-2 месяца SC-900: Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals Microsoft Learn Начальный $99 (экзамен) 2-4 недели CompTIA A+ Certification CompTIA Начальный $239 (экзамен) 2-3 месяца CompTIA Network+ CompTIA Средний $339 (экзамен) 2-3 месяца MD-102: Microsoft 365 Endpoint Administrator Microsoft Learn Средний $165 (экзамен) 1-2 месяца Windows Server Administration Fundamentals Udemy Начальный $19.99-$199.99 6-8 недель Microsoft Windows PowerShell Fundamentals Pluralsight Начальный/Средний $29/месяц (подписка) 4-6 недель Windows Server 2022 Administration LinkedIn Learning Средний $39.99/месяц (подписка) 4-6 недель

Самым универсальным и востребованным сертификатом остаётся Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate. Этот сертификат подтверждает навыки по управлению Windows 10/11 в корпоративной среде, интеграции с облачными сервисами и обеспечению безопасности — именно то, что требуется от большинства системных администраторов в 2025 году.

Если вы нацелены на работу с серверной инфраструктурой, комбинация AZ-800 и AZ-801 станет мощным подтверждением вашей квалификации. Эти два экзамена покрывают все аспекты гибридных инфраструктур Windows Server, включая виртуализацию, отказоустойчивость и интеграцию с Azure.

Алексей Петров, технический директор Когда я начинал как младший системный администратор в финансовой компании, моих базовых навыков категорически не хватало. Я работал по 12 часов, разгребая инциденты, и постоянно чувствовал себя самозванцем. Переломный момент наступил, когда я систематизировал подход к обучению и сфокусировался на сертификациях Microsoft. После получения Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate я не только повысил свои навыки, но и получил повышение и прибавку к зарплате на 30%. Ключевым фактором успеха стало то, что я не просто проходил материал, а создавал тестовую среду и отрабатывал каждый сценарий на практике. Через полгода я уже самостоятельно руководил миграцией компании на Windows 11.

Важный аспект при выборе курса — актуальность его содержания. Microsoft регулярно обновляет требования к сертификациям, поэтому перед покупкой убедитесь, что выбранный курс соответствует последней версии экзамена. 📋

Обзор базовых курсов администрирования Windows

Прежде чем погружаться в сложные технологии, важно освоить фундаментальные навыки администрирования Windows. Базовые курсы подойдут новичкам и тем, кто хочет структурировать имеющиеся знания. 🔍

Ключевые темы, которые должны быть освещены в хорошем базовом курсе:

Архитектура Windows и основные компоненты системы

Управление пользователями и группами безопасности

Настройка политик безопасности и групповых политик (GPO)

Диагностика и устранение распространенных неисправностей

Работа с реестром Windows и планировщиком задач

Базовое понимание PowerShell для автоматизации

Резервное копирование и восстановление данных

Название курса Особенности Подходит для Windows 10/11 Administration Essentials (Udemy) Практические лабораторные работы, доступ навсегда, регулярные обновления Новичков без опыта администрирования Microsoft Windows 10 Support Essentials (Pluralsight) Фокус на решении проблем, интерактивные тесты Технических специалистов службы поддержки Windows Server Administration for Beginners (CBT Nuggets) Виртуальные лаборатории, менторская поддержка Администраторов с опытом работы с десктопными версиями Microsoft Windows Administration Fundamentals (Microsoft Learn) Бесплатный, самостоятельное обучение, официальные материалы Самоучек с техническим бэкграундом Active Directory Management from Scratch (LinkedIn Learning) Фокус на AD, сертификат об окончании IT-специалистов, начинающих работу с доменами Windows

Для тех, кто только начинает путь в системном администрировании, рекомендую курс "Windows 10/11 Administration Essentials" на Udemy. Он предлагает поэтапное погружение в тему с практическими заданиями, которые можно выполнять в домашней лаборатории. Стоимость ($19.99-$199.99 в зависимости от скидок) полностью оправдывает содержание, а пожизненный доступ позволит возвращаться к материалам при необходимости.

Если вы визуал и лучше воспринимаете информацию через видео с демонстрацией процессов, обратите внимание на CBT Nuggets. Их подход с короткими, но информативными видеолекциями, сопровождающимися практическими заданиями, делает обучение динамичным и вовлекающим. 📺

Важно отметить, что базовые курсы должны стать не финальной точкой, а трамплином для дальнейшего профессионального роста. После их освоения вы будете готовы к более специализированным темам.

Специализированные Windows курсы для продвинутых админов

Когда фундаментальные знания уже освоены, самое время переходить к специализированным курсам, которые позволят вам стать экспертом в конкретных областях администрирования Windows. Фокус на узкие навыки не только повысит вашу ценность как специалиста, но и откроет доступ к более высокооплачиваемым позициям. 💰

Михаил Соколов, руководитель отдела ИТ-инфраструктуры После пяти лет работы системным администратором я столкнулся с "потолком роста" — зарплата перестала расти, а задачи стали однообразными. Решение пришло неожиданно: на ликвидацию последствий серьезного сбоя в компанию пригласили консультанта по PowerShell-автоматизации. За два дня он написал скрипты, которые выполняли работу, на которую у нас уходили недели. Это был переломный момент — я понял, что нужно специализироваться. Я выбрал курс "Advanced PowerShell Automation" от Pluralsight и полностью погрузился в тему. Через полгода я не только автоматизировал 70% рутинных задач в нашей компании, но и начал консультировать другие организации как внештатный специалист, увеличив свой доход вдвое. Специализация дала то, чего не мог дать широкий профиль — уникальность и высокую ценность на рынке.

В 2025 году особенно востребованы следующие специализированные направления:

PowerShell для автоматизации и управления Windows-инфраструктурой

Windows Server в гибридных облачных средах

Безопасность Windows и Active Directory

Виртуализация на базе Hyper-V и контейнеризация Windows

Высокая доступность и отказоустойчивость Windows-систем

Рассмотрим топовые специализированные курсы, которые действительно стоят вложений:

PowerShell Master Class (Pluralsight) — идеален для тех, кто хочет освоить автоматизацию администрирования. Курс включает сценарии для реальных задач, от управления Active Directory до массовых обновлений и миграций. Windows Security Mastery (SANS Institute) — премиальный курс по безопасности Windows от признанных экспертов. Охватывает защиту от продвинутых угроз, хардениг систем и аудит безопасности. Hybrid Cloud Infrastructure with Windows Server (Microsoft Learning Partners) — фокусируется на интеграции локальных серверов с Azure, обеспечении бесперебойной работы и управлении гибридными ресурсами. Advanced Active Directory Services (Global Knowledge) — глубокое погружение в проектирование, оптимизацию и устранение неполадок в сложных AD-инфраструктурах. Windows Containers and Docker for Administrators (A Cloud Guru) — объясняет, как внедрять и управлять контейнерами Windows для современных приложений.

Стоимость специализированных курсов существенно выше базовых — от $500 до $7000, но инвестиция окупается быстро. По данным исследований рынка труда, специалисты с узкой специализацией зарабатывают на 25-40% больше, чем их коллеги с общими навыками. 📈

При выборе специализированного курса обращайте внимание на возможность практического применения знаний — наличие лабораторий, доступ к тестовым средам и реальные сценарии использования. Теория без практики в этой области особенно бесполезна.

Бесплатные онлайн-ресурсы обучения системному администрированию

Не всегда есть возможность или необходимость инвестировать в платные курсы. К счастью, существует много качественных бесплатных ресурсов, которые позволят вам освоить администрирование Windows или углубить существующие знания без финансовых вложений. 🆓

Вот подборка лучших бесплатных ресурсов 2025 года:

Microsoft Learn — официальная платформа обучения от Microsoft с десятками модулей по администрированию Windows и серверных систем. Особенно ценны интерактивные уроки с виртуальными лабораториями.

Windows Admin Center Documentation — подробное руководство по современному инструменту администрирования с практическими примерами использования.

PowerShell Gallery — не только репозиторий скриптов, но и отличный образовательный ресурс с примерами решения типичных задач администрирования.

Windows Server Blog — блог команды разработчиков Windows Server, где публикуются детальные технические статьи, руководства и лучшие практики.

ITProTV Free Courses — ограниченный набор бесплатных курсов, включая базовое администрирование Windows.

YouTube-каналы :

: Windows Admin Center — официальный канал с демонстрациями возможностей

Microsoft Mechanics — технические демонстрации от экспертов Microsoft

Windows Server Academy — обучающие видео для администраторов серверов

PowerShell.org — сообщество с обучающим контентом по PowerShell

Reddit-сообщества :

: r/sysadmin

r/PowerShell

r/WindowsServer Эти сообщества — кладезь реальных сценариев и решений, а также место, где можно задать вопрос и получить экспертную помощь.

Работая с бесплатными ресурсами, важно структурировать своё обучение. Создайте собственный учебный план, выделяя по 1-2 часа в день на систематическое изучение материала. Дополнительно рекомендую настроить домашнюю лабораторию для практики — даже базовый виртуальный стенд с Windows 10/11 и Windows Server позволит закрепить теоретические знания. 🧪

Хорошей практикой является ведение заметок или технического дневника, где вы фиксируете изученные концепции и решения проблем. Это не только помогает в обучении, но и создаёт вашу личную базу знаний для будущих референсов.

Помните, что даже при использовании бесплатных ресурсов крайне важно проверять актуальность информации. Технологии Windows развиваются стремительно, и материалы двухлетней давности могут содержать устаревшие рекомендации.

Как выбрать подходящие курсы Windows для карьерного роста

Выбор правильного курса может стать решающим фактором для продвижения вашей карьеры системного администратора. Подход к этому выбору должен быть стратегическим и основанным на понимании как рыночных трендов, так и ваших персональных карьерных целей. 🎯

Ключевые факторы, которые следует учитывать при выборе курса:

Фактор Почему это важно Как оценить Карьерные цели Курс должен соответствовать вашей желаемой карьерной траектории Проанализируйте требования к желаемым должностям на HeadHunter и сравните с содержанием курса Актуальность технологий Устаревшие технологии снижают ценность обучения Проверьте дату последнего обновления курса (не старше 6-12 месяцев) Практическая составляющая Практика — ключ к закреплению навыков Курс должен включать лабораторные работы, проекты и реальные сценарии Квалификация преподавателей Опытные преподаватели передают не только знания, но и практические инсайты Изучите биографию инструкторов, их сертификации и опыт работы Отзывы учащихся Реальный опыт студентов отражает качество курса Ищите подробные отзывы с описанием конкретных преимуществ и недостатков ROI (возврат инвестиций) Обучение — инвестиция, которая должна окупаться Соотнесите стоимость курса с потенциальным ростом зарплаты или новыми карьерными возможностями

При планировании образовательного пути в администрировании Windows 2025 года, рекомендую следовать этой стратегии:

Оцените текущий уровень — честно определите, на каком уровне находятся ваши знания и какие пробелы нужно заполнить. Изучите рынок труда — проанализируйте требования к системным администраторам в интересующих вас компаниях. Какие сертификации и навыки упоминаются чаще всего? Составьте карьерный план — определите, где вы хотите быть через 2-3 года, и какие навыки потребуются для этого. Выберите комплексный подход — лучше всего сочетать: Сертифицированный курс от признанного провайдера

Практические проекты для портфолио

Участие в профессиональных сообществах Инвестируйте в перспективные технологии — в 2025 году особенно востребованы знания в области: Гибридных облачных решений на базе Windows Server

Автоматизации с помощью PowerShell и Azure Automation

Контейнеризации Windows и микросервисной архитектуры

Безопасности Windows и управления комплаенсом

Важно понимать, что один курс не сделает вас экспертом. Планируйте непрерывное образование, где каждый следующий курс выстраивается на основе предыдущего, расширяя и углубляя ваши компетенции. 📚

Не пренебрегайте возможностью пройти пробные/демо-версии курсов перед покупкой полной версии. Это поможет определить, подходит ли вам стиль преподавания и уровень сложности материала.

И наконец, помните, что теоретические знания должны немедленно подкрепляться практикой. После каждого пройденного модуля старайтесь применить полученные знания в реальных проектах или в домашней лаборатории — это значительно повысит эффективность обучения и ускорит ваш профессиональный рост.