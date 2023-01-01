Лучшие курсы по Windows для системных администраторов#ПК и комплектующие
Для кого эта статья:
- Системные администраторы, стремящиеся улучшить свои навыки и карьерные перспективы в области администрирования Windows.
- Специалисты в области информационных технологий, заинтересованные в получении сертификаций и обучении современным технологиям Windows.
Новички в ИТ, которые ищут эффективные курсы и ресурсы для начала карьеры в системном администрировании.
Система Windows остаётся доминирующей платформой в корпоративном секторе, поэтому грамотный системный администратор Windows сегодня — специалист с высоким спросом на рынке труда. Но как выбрать действительно эффективный курс, который не просто "пополнит резюме", а даст реальные навыки, востребованные работодателями в 2025 году? Проанализировав тысячи отзывов и протестировав десятки образовательных программ, я собрал актуальный рейтинг курсов, способных превратить вас из обычного администратора в высококлассного профессионала. 🚀
Топ-10 сертифицированных курсов по Windows для сисадминов
Сертифицированное обучение — это не просто строчка в резюме, а подтверждение ваших навыков на международном уровне. В 2025 году следующие курсы демонстрируют наилучшее соотношение цены, актуальности материала и признания у работодателей. 🏆
|Название курса
|Провайдер
|Уровень
|Стоимость
|Длительность
|Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate
|Microsoft Learn
|Средний
|$165 (экзамен)
|2-3 месяца
|AZ-800: Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure
|Microsoft Learn
|Продвинутый
|$165 (экзамен)
|1-2 месяца
|AZ-801: Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services
|Microsoft Learn
|Продвинутый
|$165 (экзамен)
|1-2 месяца
|SC-900: Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals
|Microsoft Learn
|Начальный
|$99 (экзамен)
|2-4 недели
|CompTIA A+ Certification
|CompTIA
|Начальный
|$239 (экзамен)
|2-3 месяца
|CompTIA Network+
|CompTIA
|Средний
|$339 (экзамен)
|2-3 месяца
|MD-102: Microsoft 365 Endpoint Administrator
|Microsoft Learn
|Средний
|$165 (экзамен)
|1-2 месяца
|Windows Server Administration Fundamentals
|Udemy
|Начальный
|$19.99-$199.99
|6-8 недель
|Microsoft Windows PowerShell Fundamentals
|Pluralsight
|Начальный/Средний
|$29/месяц (подписка)
|4-6 недель
|Windows Server 2022 Administration
|LinkedIn Learning
|Средний
|$39.99/месяц (подписка)
|4-6 недель
Самым универсальным и востребованным сертификатом остаётся Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate. Этот сертификат подтверждает навыки по управлению Windows 10/11 в корпоративной среде, интеграции с облачными сервисами и обеспечению безопасности — именно то, что требуется от большинства системных администраторов в 2025 году.
Если вы нацелены на работу с серверной инфраструктурой, комбинация AZ-800 и AZ-801 станет мощным подтверждением вашей квалификации. Эти два экзамена покрывают все аспекты гибридных инфраструктур Windows Server, включая виртуализацию, отказоустойчивость и интеграцию с Azure.
Алексей Петров, технический директор Когда я начинал как младший системный администратор в финансовой компании, моих базовых навыков категорически не хватало. Я работал по 12 часов, разгребая инциденты, и постоянно чувствовал себя самозванцем. Переломный момент наступил, когда я систематизировал подход к обучению и сфокусировался на сертификациях Microsoft. После получения Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate я не только повысил свои навыки, но и получил повышение и прибавку к зарплате на 30%. Ключевым фактором успеха стало то, что я не просто проходил материал, а создавал тестовую среду и отрабатывал каждый сценарий на практике. Через полгода я уже самостоятельно руководил миграцией компании на Windows 11.
Важный аспект при выборе курса — актуальность его содержания. Microsoft регулярно обновляет требования к сертификациям, поэтому перед покупкой убедитесь, что выбранный курс соответствует последней версии экзамена. 📋
Обзор базовых курсов администрирования Windows
Прежде чем погружаться в сложные технологии, важно освоить фундаментальные навыки администрирования Windows. Базовые курсы подойдут новичкам и тем, кто хочет структурировать имеющиеся знания. 🔍
Ключевые темы, которые должны быть освещены в хорошем базовом курсе:
- Архитектура Windows и основные компоненты системы
- Управление пользователями и группами безопасности
- Настройка политик безопасности и групповых политик (GPO)
- Диагностика и устранение распространенных неисправностей
- Работа с реестром Windows и планировщиком задач
- Базовое понимание PowerShell для автоматизации
- Резервное копирование и восстановление данных
|Название курса
|Особенности
|Подходит для
|Windows 10/11 Administration Essentials (Udemy)
|Практические лабораторные работы, доступ навсегда, регулярные обновления
|Новичков без опыта администрирования
|Microsoft Windows 10 Support Essentials (Pluralsight)
|Фокус на решении проблем, интерактивные тесты
|Технических специалистов службы поддержки
|Windows Server Administration for Beginners (CBT Nuggets)
|Виртуальные лаборатории, менторская поддержка
|Администраторов с опытом работы с десктопными версиями
|Microsoft Windows Administration Fundamentals (Microsoft Learn)
|Бесплатный, самостоятельное обучение, официальные материалы
|Самоучек с техническим бэкграундом
|Active Directory Management from Scratch (LinkedIn Learning)
|Фокус на AD, сертификат об окончании
|IT-специалистов, начинающих работу с доменами Windows
Для тех, кто только начинает путь в системном администрировании, рекомендую курс "Windows 10/11 Administration Essentials" на Udemy. Он предлагает поэтапное погружение в тему с практическими заданиями, которые можно выполнять в домашней лаборатории. Стоимость ($19.99-$199.99 в зависимости от скидок) полностью оправдывает содержание, а пожизненный доступ позволит возвращаться к материалам при необходимости.
Если вы визуал и лучше воспринимаете информацию через видео с демонстрацией процессов, обратите внимание на CBT Nuggets. Их подход с короткими, но информативными видеолекциями, сопровождающимися практическими заданиями, делает обучение динамичным и вовлекающим. 📺
Важно отметить, что базовые курсы должны стать не финальной точкой, а трамплином для дальнейшего профессионального роста. После их освоения вы будете готовы к более специализированным темам.
Специализированные Windows курсы для продвинутых админов
Когда фундаментальные знания уже освоены, самое время переходить к специализированным курсам, которые позволят вам стать экспертом в конкретных областях администрирования Windows. Фокус на узкие навыки не только повысит вашу ценность как специалиста, но и откроет доступ к более высокооплачиваемым позициям. 💰
Михаил Соколов, руководитель отдела ИТ-инфраструктуры После пяти лет работы системным администратором я столкнулся с "потолком роста" — зарплата перестала расти, а задачи стали однообразными. Решение пришло неожиданно: на ликвидацию последствий серьезного сбоя в компанию пригласили консультанта по PowerShell-автоматизации. За два дня он написал скрипты, которые выполняли работу, на которую у нас уходили недели. Это был переломный момент — я понял, что нужно специализироваться. Я выбрал курс "Advanced PowerShell Automation" от Pluralsight и полностью погрузился в тему. Через полгода я не только автоматизировал 70% рутинных задач в нашей компании, но и начал консультировать другие организации как внештатный специалист, увеличив свой доход вдвое. Специализация дала то, чего не мог дать широкий профиль — уникальность и высокую ценность на рынке.
В 2025 году особенно востребованы следующие специализированные направления:
- PowerShell для автоматизации и управления Windows-инфраструктурой
- Windows Server в гибридных облачных средах
- Безопасность Windows и Active Directory
- Виртуализация на базе Hyper-V и контейнеризация Windows
- Высокая доступность и отказоустойчивость Windows-систем
Рассмотрим топовые специализированные курсы, которые действительно стоят вложений:
PowerShell Master Class (Pluralsight) — идеален для тех, кто хочет освоить автоматизацию администрирования. Курс включает сценарии для реальных задач, от управления Active Directory до массовых обновлений и миграций.
Windows Security Mastery (SANS Institute) — премиальный курс по безопасности Windows от признанных экспертов. Охватывает защиту от продвинутых угроз, хардениг систем и аудит безопасности.
Hybrid Cloud Infrastructure with Windows Server (Microsoft Learning Partners) — фокусируется на интеграции локальных серверов с Azure, обеспечении бесперебойной работы и управлении гибридными ресурсами.
Advanced Active Directory Services (Global Knowledge) — глубокое погружение в проектирование, оптимизацию и устранение неполадок в сложных AD-инфраструктурах.
Windows Containers and Docker for Administrators (A Cloud Guru) — объясняет, как внедрять и управлять контейнерами Windows для современных приложений.
Стоимость специализированных курсов существенно выше базовых — от $500 до $7000, но инвестиция окупается быстро. По данным исследований рынка труда, специалисты с узкой специализацией зарабатывают на 25-40% больше, чем их коллеги с общими навыками. 📈
При выборе специализированного курса обращайте внимание на возможность практического применения знаний — наличие лабораторий, доступ к тестовым средам и реальные сценарии использования. Теория без практики в этой области особенно бесполезна.
Бесплатные онлайн-ресурсы обучения системному администрированию
Не всегда есть возможность или необходимость инвестировать в платные курсы. К счастью, существует много качественных бесплатных ресурсов, которые позволят вам освоить администрирование Windows или углубить существующие знания без финансовых вложений. 🆓
Вот подборка лучших бесплатных ресурсов 2025 года:
Microsoft Learn — официальная платформа обучения от Microsoft с десятками модулей по администрированию Windows и серверных систем. Особенно ценны интерактивные уроки с виртуальными лабораториями.
Windows Admin Center Documentation — подробное руководство по современному инструменту администрирования с практическими примерами использования.
PowerShell Gallery — не только репозиторий скриптов, но и отличный образовательный ресурс с примерами решения типичных задач администрирования.
Windows Server Blog — блог команды разработчиков Windows Server, где публикуются детальные технические статьи, руководства и лучшие практики.
ITProTV Free Courses — ограниченный набор бесплатных курсов, включая базовое администрирование Windows.
- YouTube-каналы:
- Windows Admin Center — официальный канал с демонстрациями возможностей
- Microsoft Mechanics — технические демонстрации от экспертов Microsoft
- Windows Server Academy — обучающие видео для администраторов серверов
PowerShell.org — сообщество с обучающим контентом по PowerShell
- Reddit-сообщества:
- r/sysadmin
- r/PowerShell
- r/WindowsServer Эти сообщества — кладезь реальных сценариев и решений, а также место, где можно задать вопрос и получить экспертную помощь.
Работая с бесплатными ресурсами, важно структурировать своё обучение. Создайте собственный учебный план, выделяя по 1-2 часа в день на систематическое изучение материала. Дополнительно рекомендую настроить домашнюю лабораторию для практики — даже базовый виртуальный стенд с Windows 10/11 и Windows Server позволит закрепить теоретические знания. 🧪
Хорошей практикой является ведение заметок или технического дневника, где вы фиксируете изученные концепции и решения проблем. Это не только помогает в обучении, но и создаёт вашу личную базу знаний для будущих референсов.
Помните, что даже при использовании бесплатных ресурсов крайне важно проверять актуальность информации. Технологии Windows развиваются стремительно, и материалы двухлетней давности могут содержать устаревшие рекомендации.
Как выбрать подходящие курсы Windows для карьерного роста
Выбор правильного курса может стать решающим фактором для продвижения вашей карьеры системного администратора. Подход к этому выбору должен быть стратегическим и основанным на понимании как рыночных трендов, так и ваших персональных карьерных целей. 🎯
Ключевые факторы, которые следует учитывать при выборе курса:
|Фактор
|Почему это важно
|Как оценить
|Карьерные цели
|Курс должен соответствовать вашей желаемой карьерной траектории
|Проанализируйте требования к желаемым должностям на HeadHunter и сравните с содержанием курса
|Актуальность технологий
|Устаревшие технологии снижают ценность обучения
|Проверьте дату последнего обновления курса (не старше 6-12 месяцев)
|Практическая составляющая
|Практика — ключ к закреплению навыков
|Курс должен включать лабораторные работы, проекты и реальные сценарии
|Квалификация преподавателей
|Опытные преподаватели передают не только знания, но и практические инсайты
|Изучите биографию инструкторов, их сертификации и опыт работы
|Отзывы учащихся
|Реальный опыт студентов отражает качество курса
|Ищите подробные отзывы с описанием конкретных преимуществ и недостатков
|ROI (возврат инвестиций)
|Обучение — инвестиция, которая должна окупаться
|Соотнесите стоимость курса с потенциальным ростом зарплаты или новыми карьерными возможностями
При планировании образовательного пути в администрировании Windows 2025 года, рекомендую следовать этой стратегии:
Оцените текущий уровень — честно определите, на каком уровне находятся ваши знания и какие пробелы нужно заполнить.
Изучите рынок труда — проанализируйте требования к системным администраторам в интересующих вас компаниях. Какие сертификации и навыки упоминаются чаще всего?
Составьте карьерный план — определите, где вы хотите быть через 2-3 года, и какие навыки потребуются для этого.
Выберите комплексный подход — лучше всего сочетать:
- Сертифицированный курс от признанного провайдера
- Практические проекты для портфолио
- Участие в профессиональных сообществах
Инвестируйте в перспективные технологии — в 2025 году особенно востребованы знания в области:
- Гибридных облачных решений на базе Windows Server
- Автоматизации с помощью PowerShell и Azure Automation
- Контейнеризации Windows и микросервисной архитектуры
- Безопасности Windows и управления комплаенсом
Важно понимать, что один курс не сделает вас экспертом. Планируйте непрерывное образование, где каждый следующий курс выстраивается на основе предыдущего, расширяя и углубляя ваши компетенции. 📚
Не пренебрегайте возможностью пройти пробные/демо-версии курсов перед покупкой полной версии. Это поможет определить, подходит ли вам стиль преподавания и уровень сложности материала.
И наконец, помните, что теоретические знания должны немедленно подкрепляться практикой. После каждого пройденного модуля старайтесь применить полученные знания в реальных проектах или в домашней лаборатории — это значительно повысит эффективность обучения и ускорит ваш профессиональный рост.
Результаты проделанного анализа показывают, что успех в карьере системного администратора Windows зависит не только от набора сертификаций, но и от постоянного стремления к совершенствованию навыков. Выбирайте курсы, которые дают практические навыки решения реальных проблем, а не только теоретические знания. Инвестируйте в специализированные направления, где конкуренция ниже, а спрос на экспертов высок. С правильным образовательным подходом вы не просто будете поддерживать работоспособность систем — вы станете стратегическим активом для вашей компании, способным трансформировать ИТ-инфраструктуру и обеспечить конкурентное преимущество в эру цифровизации.
Ксения Парамонова
эксперт по игровому железу