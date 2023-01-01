Лица моложе 18 лет к работе в ночное время: запреты и исключения

Для кого эта статья:

Работодатели, нанимающие несовершеннолетних сотрудников

Родители подростков, интересующиеся правами и обязанностями их детей на работе

Трудоустройство подростков — область, требующая особой юридической осмотрительности. Ночные смены для работников моложе 18 лет регламентируются строгими правилами, о которых нередко забывают как работодатели, так и родители подростков. Незнание этих правил может привести к серьезным правовым последствиям — штрафам до 50 000 рублей и даже приостановке деятельности предприятия. 🧐 Что конкретно запрещает закон и какие редкие исключения все же позволяют подросткам работать ночью? Разберемся в актуальных нормах на 2025 год.

Лица моложе 18 лет: общий запрет на ночную работу

Российское трудовое законодательство устанавливает категорический запрет на привлечение несовершеннолетних работников к труду в ночное время. Данное ограничение — не просто бюрократическая формальность, а важная мера защиты здоровья и развития подростков. 🛡️

Согласно законодательству, к ночному относится время с 22:00 до 6:00. Для несовершеннолетних этот интервал особенно важен для полноценного отдыха и восстановления. Медицинские исследования показывают, что подростки нуждаются в 8-10 часах сна для нормального физического и когнитивного развития. Работа в ночное время нарушает естественные биоритмы, что может привести к:

Снижению успеваемости в учебном заведении

Нарушениям сна и хронической усталости

Повышенному риску травматизма из-за снижения концентрации

Задержке общего физиологического развития

Психоэмоциональным проблемам

Елена Сорокина, HR-директор В моей практике был показательный случай с сетью кафе быстрого питания, решившей привлечь студентов колледжа для работы в ночную смену во время новогодних праздников. Трое студентов 17 лет с согласия родителей работали с 22:00 до 2:00. После проверки трудовой инспекции компанию оштрафовали на 36 000 рублей, а директора заведения — на 12 000 рублей лично. Работодатель искренне полагал, что раз родители дали согласие, то никаких проблем возникнуть не должно. Однако согласие родителей не отменяет законодательный запрет. Более того, график работы негативно сказался на здоровье подростков: двое из них взяли больничные в первую же учебную неделю после каникул.

Запрет на ночную работу для несовершеннолетних носит безусловный характер и распространяется на все категории работодателей независимо от формы собственности — частные компании, государственные учреждения или индивидуальных предпринимателей.

Категория работников Допустимое время работы Запрещенное время работы Работники от 18 лет Любое время суток (с ограничениями для отдельных категорий) Ограничений нет Подростки 16-17 лет С 6:00 до 22:00 С 22:00 до 6:00 Подростки 14-15 лет С 6:00 до 22:00 (с дополнительными ограничениями по продолжительности) С 22:00 до 6:00

Правовое обоснование: что говорит Трудовой кодекс

Запрет на работу несовершеннолетних в ночное время закреплен в нескольких взаимодополняющих статьях Трудового кодекса Российской Федерации. Эти положения образуют комплексное правовое регулирование, защищающее интересы работников моложе 18 лет. 📜

Ключевые статьи ТК РФ, регулирующие данный вопрос:

Статья 96 — определяет понятие ночного времени (с 22:00 до 6:00) и устанавливает общие правила работы в это время

— определяет понятие ночного времени (с 22:00 до 6:00) и устанавливает общие правила работы в это время Статья 268 — содержит прямой запрет на привлечение лиц моложе 18 лет к работе в ночное время

— содержит прямой запрет на привлечение лиц моложе 18 лет к работе в ночное время Статья 265 — устанавливает запрет на работы, выполнение которых может причинить вред здоровью и нравственному развитию (в том числе работы в ночных клубах)

— устанавливает запрет на работы, выполнение которых может причинить вред здоровью и нравственному развитию (в том числе работы в ночных клубах) Статья 63 — определяет общие возрастные ограничения для заключения трудового договора

Часть 5 статьи 96 ТК РФ категорически запрещает привлекать к работе в ночное время "работников, не достигших возраста восемнадцати лет". Этот запрет является императивной нормой, то есть не допускает отступлений даже при наличии согласия самого несовершеннолетнего или его родителей.

Статья 268 ТК РФ дополнительно подчеркивает этот запрет, включая ночную работу в перечень работ, к которым запрещается привлекать лиц моложе 18 лет. В данном контексте необходимо отметить, что понятие "привлечение к работе" охватывает любую трудовую деятельность — как по основному месту работы, так и в рамках совместительства, временной или сезонной занятости.

Законодательный акт Ключевые положения Практическое применение Трудовой кодекс РФ Статьи 96, 268 — запрет на ночную работу для несовершеннолетних Безусловный запрет, не предполагающий исключений по общему правилу Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1 Разъяснения по применению законодательства о труде несовершеннолетних Подтверждает абсолютный характер запрета на ночную работу Конвенция МОТ № 138 О минимальном возрасте для приема на работу Устанавливает международные стандарты защиты трудовых прав детей КоАП РФ Статья 5.27 — ответственность за нарушение трудового законодательства Предусматривает штрафы для работодателей, нарушивших запрет

Важно подчеркнуть, что данный запрет имеет конституционное обоснование. Статья 37 Конституции РФ гарантирует право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Для несовершеннолетних эти условия включают и ограничение работы в ночное время.

Исключения из запрета: когда подросток может работать ночью

Несмотря на общий запрет, российское трудовое законодательство предусматривает крайне ограниченный круг ситуаций, когда несовершеннолетние могут быть вовлечены в работу в ночное время. Эти исключения редки и строго регламентированы. ⭐

Согласно актуальным нормам на 2025 год, работа несовершеннолетних в ночное время допускается исключительно в следующих случаях:

Творческая деятельность — участие в создании и/или исполнении произведений искусства без ущерба для здоровья и нравственного развития. Это касается: Юных актеров театра, кино и телевидения

Участников музыкальных коллективов

Цирковых артистов

Иных представителей творческих профессий Профессиональный спорт — участие в спортивных мероприятиях, проводимых в вечернее и ночное время

Важно подчеркнуть, что даже в этих случаях привлечение несовершеннолетнего к ночной работе требует соблюдения особых условий:

Письменное согласие одного из родителей (законных представителей)

Отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья, подтвержденное медицинской справкой

Заключение органа опеки и попечительства о том, что такая работа не нанесет вреда здоровью и нравственному развитию несовершеннолетнего

Оформление трудового договора с указанием особых условий труда

Андрей Кравцов, юрист по трудовому праву В моей практике был интересный случай с 16-летним Денисом, талантливым пианистом, приглашенным выступать в престижном ресторане на вечерних мероприятиях до 23:30. Его родители обратились за консультацией, опасаясь нарушений трудового законодательства. Мы разработали правовую схему: 1) получили медицинское заключение об отсутствии противопоказаний; 2) оформили письменное согласие обоих родителей; 3) запросили и получили положительное заключение органа опеки; 4) составили детальный трудовой договор с указанием творческого характера работы. В результате Денис смог законно выступать вечерами, работодатель избежал рисков, а родители были спокойны за правовую защищенность сына. Важно: без подтверждения творческого характера деятельности и без заключения органа опеки такая работа была бы незаконной!

Критически важно понимать: исключения из запрета не распространяются на обычные "нетворческие" профессии, даже если речь идет о высокооплачиваемой работе или профессиональном обучении. Например, несовершеннолетний не может работать после 22:00 в следующих случаях:

Доставка еды или товаров в вечернее и ночное время

Работа в кафе, ресторанах или магазинах после 22:00

Ночные смены на производстве, даже при согласии родителей

Подработка курьером или таксистом в ночное время

Call-центры с ночными сменами

Ответственность работодателя за нарушение законодательства

Вовлечение несовершеннолетних работников в ночную трудовую деятельность вне рамок разрешенных исключений влечет серьезную юридическую ответственность для работодателя. Законодатель рассматривает такие нарушения как посягательство на права и законные интересы особо защищаемой категории граждан. 🚨

Административная ответственность за привлечение несовершеннолетних к работе в ночное время регулируется ст. 5.27 КоАП РФ. Размеры штрафов в 2025 году составляют:

Для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей

Для ИП — от 10 000 до 20 000 рублей

Для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей

При повторном нарушении санкции ужесточаются:

Для должностных лиц — от 30 000 до 40 000 рублей или дисквалификация до 3-х лет

Для ИП — от 30 000 до 40 000 рублей

Для юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей

Помимо административной ответственности возможно применение следующих мер:

Приостановление деятельности — до 90 суток (по решению суда)

— до 90 суток (по решению суда) Гражданско-правовая ответственность — возмещение вреда здоровью несовершеннолетнего, если таковой был причинен

— возмещение вреда здоровью несовершеннолетнего, если таковой был причинен Уголовная ответственность — в случаях системного нарушения трудовых прав несовершеннолетних (ст. 143, 145 УК РФ)

Важно отметить, что ответственность наступает даже при наличии согласия самого несовершеннолетнего и/или его родителей. Незнание закона или ссылки на "добровольное согласие" не являются смягчающими обстоятельствами.

Органы, осуществляющие контроль за соблюдением трудового законодательства в отношении несовершеннолетних:

Федеральная инспекция труда (Роструд) — проводит плановые и внеплановые проверки Прокуратура РФ — осуществляет надзор за соблюдением трудовых прав несовершеннолетних Комиссии по делам несовершеннолетних — контролируют условия труда подростков Органы опеки и попечительства — защищают интересы несовершеннолетних работников

Специфика трудовых договоров с несовершеннолетними работниками

Трудовые договоры с работниками моложе 18 лет имеют существенные особенности, которые необходимо учитывать как работодателям, так и самим подросткам. Эти особенности направлены на защиту прав несовершеннолетних и обеспечение благоприятных условий их труда. 📝

При оформлении трудовых отношений с несовершеннолетним работником в договоре обязательно должны быть указаны:

Сокращенная продолжительность рабочего времени (в зависимости от возраста)

Запрет на работу в ночное время (с 22:00 до 6:00)

Запрет на сверхурочные работы

Запрет на работу в выходные и праздничные дни (за редкими исключениями)

Условие о ежегодном обязательном медицинском осмотре за счет работодателя

Особое внимание следует уделить режиму рабочего времени. Для несовершеннолетних установлены следующие нормативы:

Возраст работника Максимальная продолжительность рабочей недели Максимальная продолжительность рабочего дня 14-15 лет (учащиеся, работа в свободное от учебы время) 12 часов 2,5 часа 14-15 лет (каникулярный период) 24 часа 5 часов 16-17 лет (учащиеся, работа в свободное от учебы время) 17,5 часов 4 часа 16-17 лет (каникулярный период или не учащиеся) 35 часов 7 часов

При заключении трудового договора с несовершеннолетним требуется соблюдение дополнительных формальностей:

Для работников 14-15 лет: Письменное согласие одного из родителей (законных представителей)

Разрешение органа опеки и попечительства

Справка из образовательного учреждения о режиме обучения

Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний Для работников 16-17 лет: Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний

Для учащихся — справка о режиме обучения (рекомендуется)

Важной особенностью трудовых договоров с несовершеннолетними является запрет на установление испытательного срока (ст. 70 ТК РФ). Это правило действует независимо от возраста, должности и характера выполняемой работы.

Что касается оплаты труда, то несовершеннолетним работникам, работающим сокращенное рабочее время, работодатель может установить доплату до уровня оплаты труда взрослых работников соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы (ст. 271 ТК РФ).

Рекомендации для работодателей при оформлении трудовых отношений с несовершеннолетними:

Разработать специальный шаблон трудового договора для несовершеннолетних работников

Четко указать время начала и окончания работы, исключив возможность работы после 22:00

Включить в договор пункт о запрете привлечения к работе в ночное время

Оформить согласие родителей/опекунов в письменной форме (даже для работников 16-17 лет, хотя формально это не требуется)

Установить систему контроля за соблюдением режима работы несовершеннолетних

При возникновении необходимости творческой работы в ночное время (для исключительных случаев) в трудовом договоре следует отдельно прописать:

Конкретные мероприятия, в которых будет участвовать несовершеннолетний

Точное время работы с указанием продолжительности

Компенсационные меры (дополнительный отдых, повышенная оплата)

Меры по обеспечению безопасности и сопровождению несовершеннолетнего