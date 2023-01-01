Льготы и привилегии для совмещающих работу и учебу: полный обзор

Для кого эта статья:

Работающие студенты, совмещающие учебу и работу

Молодые специалисты, ищущие информацию о своих правах и льготах

Совмещать работу с учебой — настоящий профессиональный марафон, требующий особых навыков тайм-менеджмента и устойчивости к стрессу. К счастью, российское законодательство предусматривает целый комплекс льгот для работающих студентов, о которых многие даже не подозревают. В 2024 году система поддержки таких сотрудников стала еще более проработанной, предоставляя значительные преимущества — от учебных отпусков до налоговых вычетов. Разберем детально, какие привилегии доступны тем, кто решил не откладывать ни карьеру, ни образование. 📚💼

Законодательные льготы для работающих студентов в 2024 году

Трудовой кодекс РФ содержит целый раздел, посвященный гарантиям и компенсациям работникам, совмещающим работу с получением образования. В 2024 году эти положения претерпели важные изменения, усилив защиту прав учащихся сотрудников. 📝

Основные законодательные акты, регламентирующие права работающих студентов:

Трудовой кодекс РФ (главы 26, 27)

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"

Налоговый кодекс РФ (в части налоговых вычетов)

Постановления Правительства РФ о дополнительных мерах поддержки

Важно понимать, что объем предоставляемых льгот напрямую зависит от формы обучения и аккредитации учебного заведения. Максимальный пакет привилегий получают студенты, обучающиеся по очно-заочной и заочной формам в учреждениях, имеющих государственную аккредитацию.

Форма обучения Объем гарантий Ключевые льготы Очная (вечерняя) Ограниченный Сокращенная рабочая неделя, возможность гибкого графика Очно-заочная Расширенный Учебные отпуска, сокращенная неделя, компенсация проезда Заочная Полный Оплачиваемые учебные отпуска, сохранение среднего заработка, компенсация проезда Дистанционная Базовый Учебные отпуска (без сохранения заработной платы)

Ключевое нововведение 2024 года — расширение перечня организаций, обучение в которых дает право на получение трудовых льгот. Теперь к ним относятся не только государственные вузы, но и частные образовательные учреждения, имеющие лицензию на образовательную деятельность.

Екатерина Соловьева, руководитель отдела кадров Недавно к нам обратился молодой специалист Дмитрий, поступивший на заочное отделение магистратуры. Он был уверен, что не имеет права на дополнительные льготы, так как уже получил одно высшее образование. Мы провели консультацию, в ходе которой выяснилось, что согласно актуальным нормам ТК РФ, он имеет полное право на учебный отпуск и другие гарантии. Более того, его работодатель обязан предоставить ему дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка для прохождения промежуточной аттестации. Дмитрий был искренне удивлен — оказалось, что многие его однокурсники тоже не знали о своих правах. Теперь он успешно совмещает работу с обучением, используя все законные льготы.

Оплачиваемый учебный отпуск: кому положен и как оформить

Оплачиваемый учебный отпуск — одна из ключевых льгот для работающих студентов. Это время, которое работодатель обязан предоставить сотруднику для прохождения аттестации, сдачи экзаменов, защиты дипломной работы с сохранением среднего заработка. 🗓️

Согласно статьям 173-176 ТК РФ, претендовать на оплачиваемый учебный отпуск могут:

Студенты, получающие высшее образование впервые (бакалавриат, специалитет, магистратура)

Учащиеся средних профессиональных учебных заведений

Аспиранты очной и заочной форм обучения

Соискатели ученых степеней

Важное условие — учебное заведение должно иметь государственную аккредитацию по программе, которую осваивает работник.

Тип учебной деятельности Продолжительность отпуска Частота предоставления Промежуточная аттестация (высшее образование) 40 календарных дней (1-2 курсы)<br>50 календарных дней (последующие курсы) Ежегодно Государственная итоговая аттестация (высшее образование) До 4 месяцев Однократно Промежуточная аттестация (СПО) 30 календарных дней Ежегодно Подготовка и защита дипломной работы (СПО) До 2 месяцев Однократно

Алгоритм оформления учебного отпуска:

Получить справку-вызов от учебного заведения (форма установлена Министерством образования). Составить заявление на имя руководителя с просьбой предоставить учебный отпуск. Приложить к заявлению справку-вызов. Получить приказ о предоставлении учебного отпуска. По окончании сессии предоставить в отдел кадров справку-подтверждение об участии в сессии.

Несмотря на то, что предоставление учебного отпуска является обязанностью работодателя, на практике возникают сложности. Распространенная ошибка — отказ в предоставлении отпуска сотрудникам, получающим второе высшее образование. Действительно, для таких случаев ТК РФ не предусматривает оплачиваемый отпуск, но работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы.

Отдельная категория — студенты, обучающиеся по программам профессиональной переподготовки. С 2024 года для них также предусмотрены учебные отпуска продолжительностью до 20 календарных дней в год с сохранением среднего заработка при условии, что обучение проводится по инициативе работодателя.

Гибкий график и сокращенный рабочий день при обучении

Помимо учебного отпуска, работающим студентам предоставляется возможность работать по сокращенному графику или в режиме гибкого рабочего времени. Это особенно актуально для тех, кто учится на очной или вечерней формах обучения. ⏰

Согласно статье 173 ТК РФ, работодатель обязан:

Сократить рабочую неделю на 7 часов для студентов очной формы обучения

Установить гибкий график работы с учетом расписания занятий

Сохранить 50% среднего заработка за сокращенное время

Важно понимать, что сокращенный рабочий день — это право работника, а не обязанность. Студент может отказаться от сокращения рабочего времени, если ему удобнее работать полный день. Однако работодатель не имеет права отказать в предоставлении такой льготы при наличии соответствующего заявления сотрудника.

Марина Ветрова, HR-директор Наша компания активно поддерживает сотрудников, стремящихся к самообразованию. Мы столкнулись с ситуацией, когда перспективный аналитик Антон решил получить степень магистра в области data science. Конечно, мы не хотели терять ценного специалиста, но и понимали, что стандартный график работы будет препятствовать его обучению. Мы разработали индивидуальную систему — Антон получил возможность работать 32 часа в неделю вместо стандартных 40, с гибким распределением нагрузки. В дни экзаменов он мог работать удаленно или брать выходные. Что интересно — его производительность не только не снизилась, но даже возросла. Он стал более организованным, научился приоритизировать задачи и эффективнее управлять временем. Полученные в университете знания он сразу применял в рабочих проектах. Через два года Антон защитил магистерскую диссертацию и возглавил у нас отдел аналитики данных.

Для оформления сокращенного рабочего дня необходимо:

Предоставить работодателю справку из учебного заведения, подтверждающую факт обучения. Написать заявление с просьбой о сокращении рабочего времени. Согласовать с руководителем удобный график работы. Получить приказ о переводе на сокращенный рабочий день.

При планировании графика важно учитывать специфику работы организации. Например, в компаниях с гибким графиком работы (флекс-тайм) студенты могут выстраивать свое рабочее расписание в соответствии с учебным, что является оптимальным решением для обеих сторон.

С развитием удаленных форматов работы многие работодатели предлагают сотрудникам-студентам гибридный формат — несколько дней в офисе, несколько дней удаленно. Это не регламентировано ТК РФ напрямую как льгота для обучающихся, но на практике значительно облегчает совмещение работы с учебой.

Компенсация проезда к месту учебы: правила и документы

Компенсация расходов на проезд к месту учебы и обратно — существенная финансовая поддержка для студентов-заочников, особенно если учебное заведение находится в другом городе. 🚂

Согласно ст. 173 ТК РФ, работодатель обязан один раз в учебном году оплатить проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам, совмещающим работу с обучением по заочной и очно-заочной формам в образовательных учреждениях высшего образования.

Компенсация распространяется на следующие виды транспорта:

Железнодорожный транспорт (плацкарт)

Автобусы междугородного сообщения

Водный транспорт (эконом-класс)

Авиационный транспорт (эконом-класс), если другие виды транспорта отсутствуют

Процесс получения компенсации включает следующие шаги:

Сохранение всех проездных документов (билеты, посадочные талоны) Получение справки-вызова от учебного заведения Подача заявления на компенсацию проезда с приложением проездных документов Получение компенсации в бухгалтерии

Важно отметить, что компенсация предоставляется только за проезд в одну сторону и обратно на период сессии. Траты на ежедневные поездки на учебу для студентов вечернего отделения не компенсируются.

Если работник использовал личный автомобиль для поездки к месту учебы, компенсация возможна при предоставлении документов, подтверждающих расходы на топливо. Однако работодатель имеет право ограничить сумму компенсации стоимостью проезда на общественном транспорте.

Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования также предусмотрена компенсация проезда, но с меньшим объемом гарантий — только в пределах региона нахождения работодателя.

На практике многие работодатели устанавливают лимиты на компенсацию проезда в своих локальных нормативных актах, что не противоречит законодательству, если эти лимиты покрывают стоимость проезда в плацкартном вагоне или автобусе.

Финансовые льготы и налоговые вычеты для обучающихся сотрудников

Помимо трудовых гарантий, работающие студенты могут воспользоваться рядом финансовых льгот и налоговых послаблений, которые снижают финансовую нагрузку на период обучения. 💰

Ключевые финансовые преимущества:

Социальный налоговый вычет за обучение

Льготные образовательные кредиты

Корпоративные программы поддержки обучающихся сотрудников

Стипендиальные программы для работающих студентов

Согласно ст. 219 Налогового кодекса РФ, граждане имеют право на социальный налоговый вычет в размере фактически произведенных расходов на обучение, но не более 120 000 рублей в год. Это означает, что можно вернуть до 15 600 рублей (13% от 120 000) уплаченного НДФЛ.

Для получения вычета необходимо:

Иметь официальное трудоустройство с уплатой НДФЛ Обучаться в лицензированном учебном заведении Сохранить все платежные документы Подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию

Многие крупные работодатели предлагают собственные программы финансовой поддержки обучающихся сотрудников:

Тип программы Условия получения Преимущества Компенсация стоимости обучения Обучение по профилю компании, обязательство работать после обучения 1-3 года До 100% оплаты обучения Образовательный кредит Стаж в компании от 1 года, положительные результаты работы Льготная ставка, погашение за счет работодателя при успешном обучении Корпоративная стипендия Отличные результаты в учебе, применение знаний в работе Ежемесячная выплата, независимая от зарплаты Грант на образование Конкурсный отбор, высокие показатели в работе Единовременная выплата, покрывающая значительную часть стоимости обучения

Для аспирантов и соискателей ученых степеней существуют дополнительные финансовые льготы, включая освобождение от налогообложения стипендий, выплачиваемых организациями, и возможность получения грантов на исследовательскую деятельность.

Отдельного внимания заслуживает программа образовательных кредитов с государственной поддержкой, которая предусматривает льготную процентную ставку и отсрочку платежей на период обучения. Работающие студенты могут участвовать в этой программе наравне с прочими категориями учащихся.

Налоговый вычет также распространяется на оплату обучения по программам дополнительного профессионального образования и курсам повышения квалификации, что особенно актуально для специалистов, стремящихся к профессиональному росту.