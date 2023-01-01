Квалификация уборщика служебных помещений: требования по ЕТКС

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

HR-специалисты и менеджеры по персоналу в клининговых компаниях

Руководители организаций, использующих услуги уборки

Студенты и профессионалы, интересующиеся сферой клининга и управления персоналом Грамотная организация клининговых процессов начинается с понимания квалификационных требований к персоналу. Должность уборщика служебных помещений часто воспринимается как не требующая особых навыков, однако ЕТКС предъявляет чёткие стандарты к этой профессии. HR-специалисты и руководители, игнорирующие эти требования, рискуют столкнуться с низким качеством работы, высокой текучестью кадров и даже правовыми последствиями. Давайте разберёмся, какие официальные квалификационные требования предъявляются к уборщикам в 2025 году и как их правильно применять. ???

Квалификация уборщика служебных помещений по ЕТКС

Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС) — это нормативный документ, регламентирующий квалификационные характеристики рабочих профессий, включая уборщиков служебных помещений. Согласно последним обновлениям на 2025 год, квалификация уборщика определяется выпуском №1 ЕТКС, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства".

В квалификационной характеристике уборщика служебных помещений подробно описаны следующие аспекты:

Основные трудовые функции и операции

Необходимые знания по санитарным нормам

Требования к умениям обращаться с инвентарем и оборудованием

Нормативы по объемам и качеству выполняемых работ

Правила безопасности при проведении уборочных работ

В отличие от многих других профессий, уборщики служебных помещений не имеют деления на разряды в традиционном понимании ЕТКС. Им присваивается 1-й разряд, который является базовым для выполнения стандартных уборочных работ. Однако это не означает отсутствие карьерного роста — компетентный уборщик может быть повышен до бригадира или специалиста по комплексной уборке, что отражается не в разрядах, а в должностных инструкциях и внутренних квалификационных системах организаций.

Алексей Петров, руководитель отдела клининга сети бизнес-центров Ко мне обратился HR-директор с вопросом о разработке структурированной системы квалификаций для штата уборщиков. Коллектив из 87 человек работал без четких стандартов, что приводило к разному качеству уборки на объектах. Мы провели аудит требований ЕТКС и поняли, что стандартный 1-й разряд не отражает всю специфику нашей работы. Разработали внутреннюю градацию: "Уборщик-стажер", "Уборщик", "Старший уборщик" и "Бригадир клининга". Для каждого уровня определили конкретные навыки и обязанности, опираясь на базовые требования ЕТКС, но расширив их под наши задачи. В результате текучесть кадров снизилась на 34%, а удовлетворенность клиентов качеством уборки выросла на 27% за полгода. ЕТКС дал нам фундамент, на котором мы построили эффективную систему.

Важно отметить, что квалификационные требования к уборщикам различаются в зависимости от типа помещений и специфики организации. Например, требования к уборщикам в медицинских учреждениях включают дополнительные компетенции по дезинфекции, а в пищевых производствах — специфические требования к соблюдению санитарных норм.

Тип учреждения Особенности квалификационных требований Дополнительные компетенции Офисные помещения Базовые требования ЕТКС Навыки бережной уборки оргтехники Медицинские учреждения Усиленные требования к дезинфекции Знание СанПиН для медучреждений Образовательные учреждения Повышенные требования к безопасности Умение работать с детским контингентом Производственные помещения Специфика уборки промышленных загрязнений Знание промышленной безопасности Пищевые производства Строгие санитарно-гигиенические нормы Специальные знания по пищевой безопасности

Требования к знаниям и навыкам уборщика

Несмотря на кажущуюся простоту профессии, ЕТКС предъявляет конкретные требования к знаниям и навыкам уборщика служебных помещений. В 2025 году эти требования были актуализированы с учетом современных клининговых технологий и экологических стандартов. ??

Согласно ЕТКС, уборщик служебных помещений должен знать:

Правила санитарии и гигиены по содержанию помещений

Устройство и назначение обслуживаемого оборудования и инвентаря

Правила уборки различных типов покрытий (паркет, ламинат, линолеум, ковровые покрытия)

Концентрацию моющих и дезинфицирующих средств и правила безопасного использования

Правила эксплуатации санитарно-технического оборудования

Основы экологической безопасности при проведении уборочных работ

Требования охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты

Помимо теоретических знаний, уборщик должен обладать определенными практическими навыками:

Владение различными техниками уборки (влажная, сухая, генеральная)

Умение работать с профессиональным уборочным оборудованием

Навыки безопасной работы с химическими средствами

Умение эффективно планировать последовательность уборочных операций

Базовые навыки мелкого ремонта уборочного инвентаря

Современные требования рынка труда добавляют к базовым квалификационным требованиям ЕТКС дополнительные компетенции, которые повышают конкурентоспособность уборщика:

Навыки работы с профессиональной уборочной техникой (поломоечные машины, промышленные пылесосы)

Понимание принципов рационального использования расходных материалов

Базовые знания о свойствах различных поверхностей и материалов

Умение работать в команде и эффективно взаимодействовать с другими службами

Знание основ клиентоориентированного подхода при работе в общественных зонах

Отдельное внимание уделяется навыкам работы с современными экологичными чистящими средствами, что связано с общемировым трендом на снижение химической нагрузки на окружающую среду.

Разряды и категории уборщиков в квалификационном справочнике

Как уже упоминалось ранее, в ЕТКС уборщикам служебных помещений присваивается 1-й разряд. Однако в практике управления персоналом часто возникает необходимость дифференциации сотрудников по уровню квалификации. В связи с этим многие организации разрабатывают внутренние системы категорий, основываясь на базовых требованиях ЕТКС, но расширяя их в соответствии со спецификой деятельности. ??

Стандартная внутренняя градация уборщиков может выглядеть следующим образом:

Категория Опыт работы Дополнительные требования Круг обязанностей Уборщик-стажер Без опыта Базовое знание требований ЕТКС Базовая уборка под руководством наставника Уборщик 2-й категории От 3 месяцев Знание основных типов загрязнений Самостоятельная уборка типовых помещений Уборщик 1-й категории От 1 года Умение работать со сложными загрязнениями Уборка VIP-зон, работа с дорогими покрытиями Старший уборщик От 2 лет Организаторские навыки Координация работы группы, контроль качества Бригадир клининга От 3 лет Навыки управления персоналом Руководство бригадой, планирование работ

Важно отметить, что данная градация не является официальной частью ЕТКС, но широко применяется в практике и соответствует логике квалификационного роста в профессии. Подобное разделение позволяет:

Создать прозрачную систему карьерного роста для сотрудников

Дифференцировать оплату труда в зависимости от квалификации

Оптимизировать распределение задач между уборщиками разного уровня

Разработать программы обучения для перехода на следующую категорию

Повысить мотивацию персонала через перспективы профессионального развития

Некоторые специализированные клининговые компании вводят дополнительные профессиональные специализации уборщиков, которые также не отражены в ЕТКС, но имеют практическое значение:

Специалист по уборке производственных помещений

Специалист по уборке медицинских учреждений

Мастер по химчистке ковровых покрытий

Специалист по послестроительной уборке

Эксперт по работе с деликатными поверхностями

При разработке внутренних категорий важно соблюдать основные требования ЕТКС как базовый стандарт, дополняя их специфическими требованиями организации. Это обеспечивает соответствие квалификации персонала как юридическим нормам, так и практическим потребностям бизнеса.

Должностные обязанности по квалификационным уровням

Должностные обязанности уборщиков служебных помещений детально регламентированы ЕТКС и могут варьироваться в зависимости от квалификационного уровня и специфики учреждения. Рассмотрим типовой перечень обязанностей с учетом возможной градации по внутренним категориям. ??

Базовые обязанности уборщика служебных помещений согласно ЕТКС включают:

Влажную и сухую уборку служебных помещений, коридоров, лестниц

Удаление пыли с мебели, оргтехники, подоконников, радиаторов отопления

Очистку и дезинфекцию санитарно-технического оборудования

Сбор и транспортировку мусора и отходов в установленное место

Расстановку урн для мусора, их очистку и дезинфекцию

Уход за инвентарем, используемым для уборки

Соблюдение правил санитарии и гигиены в убираемых помещениях

При внутренней градации по квалификационным уровням, круг обязанностей может расширяться и усложняться. Например:

Мария Соколова, HR-директор сети клининговых компаний Мы столкнулись с проблемой: клиенты требовали разного уровня сервиса, а в ЕТКС все уборщики имеют единый 1-й разряд. После анализа рынка и внутренних потребностей разработали четырехступенчатую систему квалификации. На первом уровне — новички с базовыми навыками. На втором — уборщики, способные работать с разными типами поверхностей. На третьем — специалисты по сложным загрязнениям и VIP-объектам. На четвертом — бригадиры, контролирующие качество и обучающие новичков. Каждый уровень имел свою зарплатную вилку и требования к опыту. Система мотивировала сотрудников развиваться: за год 23% персонала повысили свою квалификацию. Клиенты стали получать сервис, соответствующий их ожиданиям, а текучесть кадров снизилась вдвое. ЕТКС дал нам базу, но именно внутренняя градация стала ключом к успеху.

Для уборщиков более высоких категорий, обязанности могут дополняться следующими функциями:

Проведение генеральных уборок повышенной сложности

Работа со специализированным оборудованием (поломоечными машинами, промышленными пылесосами)

Уборка помещений с особыми требованиями (серверные, архивы, лаборатории)

Контроль расхода моющих и дезинфицирующих средств

Обучение и наставничество для новых сотрудников

Контроль качества уборки на закрепленных участках

Взаимодействие с администрацией по вопросам организации уборочных работ

Важно отметить, что для старших категорий уборщиков и бригадиров клининга в должностные обязанности часто включаются элементы организационной работы:

Составление графиков уборки помещений

Распределение участков работы между уборщиками

Проведение инструктажей по технике безопасности

Контроль качества работы подчиненных сотрудников

Ведение учета расходных материалов и подача заявок на их пополнение

Решение оперативных вопросов по организации уборочных работ

При составлении должностных инструкций необходимо четко дифференцировать обязанности по уровням квалификации, обеспечивая последовательное усложнение задач и расширение зоны ответственности с ростом категории сотрудника. Это не только соответствует логике ЕТКС, но и создает понятную систему карьерного роста в профессии.

Правовые аспекты квалификации уборщика служебных помещений

Правовое регулирование квалификационных требований к уборщикам служебных помещений имеет важное значение как для работодателей, так и для самих работников. Правильное применение норм ЕТКС обеспечивает соблюдение трудового законодательства и защиту интересов всех сторон трудовых отношений. ??

Основные нормативно-правовые документы, регулирующие квалификационные требования к уборщикам:

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС)

Трудовой кодекс Российской Федерации

Профессиональные стандарты (при их наличии)

Отраслевые нормативные документы по охране труда

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

С юридической точки зрения, квалификационные характеристики ЕТКС являются основой для:

Разработки должностных инструкций

Проведения тарификации работ и присвоения квалификационных разрядов

Организации оплаты труда работников

Подбора и расстановки кадров

Проведения аттестации работников

Важные правовые аспекты применения ЕТКС в отношении уборщиков служебных помещений:

Правовой аспект Содержание Практическое значение Обязательность применения ЕТКС обязателен к применению в части тарификации работ Основание для определения размера оплаты труда Соотношение с должностной инструкцией Должностная инструкция не должна противоречить ЕТКС Защита от необоснованного расширения обязанностей Льготы и компенсации ЕТКС определяет право на льготы за вредные условия Основание для предоставления дополнительных отпусков Медицинские осмотры Определение необходимости прохождения медосмотров Соблюдение требований охраны труда Обучение и инструктаж Требования к периодичности обучения и инструктажа Основание для организации обучения персонала

В случае возникновения трудовых споров, квалификационные характеристики ЕТКС могут служить юридическим основанием для их разрешения. Например, если работодатель требует от уборщика выполнения работ, не предусмотренных квалификационной характеристикой (такие как ремонтные работы или обязанности охранника), работник имеет законное право отказаться от их выполнения.

Важно отметить, что в контексте правового применения ЕТКС существуют нюансы, связанные с переходом на профессиональные стандарты. На 2025 год для уборщиков служебных помещений продолжает действовать ЕТКС, однако в перспективе возможна разработка и внедрение профстандарта, который может дополнить или заменить существующие квалификационные характеристики.

Работодателям рекомендуется:

Регулярно отслеживать изменения в нормативной базе, касающейся квалификационных требований

Своевременно актуализировать должностные инструкции в соответствии с действующими требованиями

Обеспечивать обучение персонала в соответствии с квалификационными требованиями

Проводить аттестацию работников на соответствие квалификационным характеристикам

Корректно оформлять трудовые отношения с учетом требований ЕТКС

Соблюдение правовых аспектов квалификации уборщиков служебных помещений не только минимизирует риски трудовых споров, но и способствует повышению эффективности труда и улучшению условий работы персонала.